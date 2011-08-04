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Infineon Technologies AG Siemens Semiconductors

Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors


04.08.2011 Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник

ире. Стоимость этих компонентов составляет 0,35 евро при объемах заказа 10 тыс. штук. Представитель Infineon Кристиан Хонике (Christian Hoenicke) заявил CNews, что новые приемники являются гото
02.02.2011 Intel закрыл сделку по приобретению бизнеса Infineon

ла о завершении сделки по приобретению за $1,4 млрд подразделения Wireless Solutions (WLS) компании Infineon Technologies, занимающегося производством деталей для мобильных устройств ведущих иг
30.08.2010 Intel заплатила $1,4 млрд за чипы для смартфонов и планшетов

Корпорация Intel объявила о подписании окончательного соглашения о покупке бизнеса Infineon Technologies по выпуску беспроводных решений, Infineon Wireless Solutions (WL
30.08.2010 Intel покупает беспроводной бизнес Infineon за $1,4 млрд

Корпорация Intel объявила о подписании соглашения о покупке подразделения немецкой Infineon Technologies, Wireless Solutions (WLS), наличными за $1,4 млрд. Сделку планируется з
02.08.2010 iPhone и iPad формально переедут на чипы Intel

Покупка бизнеса немецкой Infineon Technologies по производству мобильных чипов корпорацией Intel становится все более

09.07.2010 Intel опережает Россию в покупке Infineon

Подразделение немецкой компании Infineon Technologies по производству чипов для портативной электроники может быть продано ко
20.05.2010 Samsung, Toshiba, NEC и другие признаны виновными в ценовом сговоре

ой сговор. Суммарный штраф в размере более ?331 млн ($404 млн) должны выплатить следующие компании: Infineon Technologies, Hynix Semiconductor, Samsung Electronics, Elpida Memory, NEC, Hitachi,
26.11.2009 Nokia и Infineon заключили соглашение о поставке LTE-чипов

Известный немецкий поставщик микросхем Infineon и крупнейший в мире производитель мобильников Nokia заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках Infineon будет поставлять чипы для устройств Nokia, работающих на стандар
24.04.2009 Россия спасет немецкого ИТ-банкрота?

я, один из ведущих производителей памяти DRAM. Второй по результатам первой половины календарного 2006 г., согласно отраслевому исследованию компании Gartner Dataquest. Ранее компания была дивизионом Infineon Technologies AG, а с 1 мая 2006 г. была выделена в независимую компанию. В августе 2006 г. компания произвела размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Продажи Qimonda в 2
25.09.2007 Infineon разработает 3G-чип для Motorola

Немецкий производитель полупроводников Infineon объявил о подписании соглашения с компанией Motorola о разработке нового мультирежимного одночипового 3G-трансивера, который будет построен на базе чипа SMARTi UE, сообщает Reuters. «Н
31.08.2007 Infineon и IBM продают производителя полупроводников русским

Компания IBM и немецкий производитель полупроводников Infineon Technologies продают совместное предприятие Altis Semiconductor швейцарской компании
29.01.2007 Чистая прибыль Infineon Technologies в 1 квартале составила €120 млн.

Чистая прибыль немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1 квартале 2006-
04.09.2006 IBM, Chartered, Infineon и Samsung готовы к производству 45-нанометровых чипов

Корпорация IBM и компании Chartered Semiconductor Manufacturing, Infineon Technologies и Samsung Electronics объявили о результатах совместной деятельности по
21.07.2006 Infineon сократил убытки более чем в 10 раз

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в III квартале

06.06.2006 Создан мозг-киборг

ых чипах. Регистрирующие активность нервных клеток чипы, разработанные в сотрудничестве с компанией Infineon Technologies AG, отличаются очень высокой плотностью, эквивалентной 16384 транзистор
06.06.2006 Создан мозг-киборг

ых чипах. Регистрирующие активность нервных клеток чипы, разработанные в сотрудничестве с компанией Infineon Technologies AG, отличаются очень высокой плотностью, эквивалентной 16384 транзистор
15.05.2006 Infineon создала 65-нанометровый чип для мобильников

порядке с конца 2006 года. В чипе использованы 30 млн. транзисторов, они занимают место 33 кв. мм.  Infineon разработала схему в сотрудничестве с IBM, Chartered и Samsung.
26.04.2006 Infineon Technologies закончила полугодие с чистыми убытками

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — за 
20.12.2005 Infineon намерена занять второе место

Компания Infineon Technologies намерена увеличить долю на рынке производителей графической памяти до 2
29.11.2005 Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии

Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS бу
29.09.2005 Российский КНЦ получил технологии Infineon

Российский научно-производственный холдинг «Концерн Научный Центр» (КНЦ) и германская компания Infineon, производитель микрочипов, объявили о подписании двух договоров о сотрудничестве. Документы подписали Геннадий Красников, генеральный директор «НИИМЭ и завода „Микрон“», и Андреас Либх
01.09.2005 Infineon сделает свой вклад в Xbox 360

Один из крупнейших европейских производителей микросхем — компания Infineon — станет поставщиком трех ключевых компонентов для новой игровой приставки корпорации Microsoft Xbox 360, сообщает агентство Reuters. Согласно предоставленной информации, Infin
26.07.2005 Чистые убытки Infineon выросли в 2 раза

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — в 3 квартале 2004–2005 финансового года (апрель-июнь) составили €240 млн., увеличившись в 2 раза по с
19.07.2005 В Infineon - очередной скандал с автоспортом

Наблюдательный совет Infineon принял отставку главы подразделения по производству устройств памяти Андреаса фон Зицевица (Andreas von Zitzewitz), проходящего по делу о коррупции. Отставка откладывает планы компании
18.07.2005 Infineon: платформа для мобильников дешевле $20

Немецкий разработчик чипов Infineon Technologies представил архитектуру ULC, на базе которой может быть создан мобильный
03.06.2005 Infineon поработал по-стахановски

Германский производитель чипов Infineon перевыполнил свой план по срокам внедрения новых технологий на своих заводах, что позволит ему сократить отставание от Samsung. Infineon начал выпуск модулей памяти DRAM по 90-н
25.05.2005 Infineon присоединится к разработке нового вида памяти

Немецкий производитель памяти Infineon намерен присоединиться к IBM и Macronix в разработке памяти «переменного состояния» — PCM. В памяти переменного состояния для хранения информации вместо электрических зарядов испо
26.04.2005 Infineon закончила 1-й квартал с убытками

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1-м квартале 2005 г. составили €114 млн. по сравнению с €39 млн. чистой прибыли годом ранее. По итогам последнего кв
25.01.2005 Infineon продаст часть производства

Немецкий производитель полупроводников Infineon закроет заводы по производству оптико-волоконных изделий в Германии и Соединенных Штатах в рамках программы по реструктуризации и сократит в связи с этим около 350 человек, сообщает Re
24.01.2005 Прибыль Infineon Technologies в 1 квартале 2004-2005 финансового года выросла в 4 раза

Чистая прибыль компании Infineon Technologies AG, второго по величине в Европе производителя полупроводников, в 1 ква
17.12.2004 Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти

Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ
17.12.2004 Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти

Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ
08.12.2004 Infineon Technologies инвестирует $1 млрд. в строительство нового завода

По сообщению РБК, компания Infineon Technologies AG, второй по величине в Европе производитель полупроводников, намерена
03.12.2004 Топ-менеджеров Infineon посадят за сдерживание цен

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, четыре руководителя немецкого производителя чипов памяти Infineon Technologies AG согласились признать свою вину в участии в заговоре с целью искусств
04.11.2004 Infineon и Samsung выпустили смарткарты с высокой плотностью

По сообщению ComputerWeekly, компании Infineon и Samsung отдельно друг от друга анонсировали новые смарткарты повышенной плотности. Infineon применила в своей модели технологию, построенную по принципу наслоения чипов. Подоб
17.09.2004 Сговор производителей DRAM раскрыт

о размеру это третье подобное взыскание в истории борьбы с монополистами. Компания обвинялась в использовании в своих целях ценового сговора с 1 июля 1999 года по 15 июня 2002 года. В настоящее время Infineon ведет переговоры с корпорациями Dell, IBM, Apple Computer, Gateway и Hewlett-Packard относительно возмещения ущерба, причинённого в результате сговора. Министерство юстиции США начало

21.07.2004 Суды довели Infineon до квартального убытка

Один из крупнейших в мире производителей чипов, немецкий концерн Infineon AG, объявил об убытке в $69 млн. (8 центов на акцию) по итогам прошедшего квартала.

25.06.2004 Infineon и IBM представили 16-мегабитную память MRAM

18.05.2004 Infineon не откажется от производства DRAM

Немецкий производитель микросхем Infineon намерен и дальше уделять основное внимание изготовлению полупроводников памяти DRAM, сообщила вчера компания. "Микросхемы DRAM останутся основой нашего бизнеса", - сказал представитель
11.05.2004 Назначен новый исполнительный директор Infineon

Исполнительным директором немецкой компании по производству полупроводников Infineon Technologies назначен Вольфган Зибарт (Wolfgang Ziebart). Об этом говорится в специа

Публикаций - 404, упоминаний - 580

Infineon Technologies AG и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10167 127
Intel Corporation 12094 89
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 421 71
Toshiba Corporation 2923 56
Micron Technology - Crucial - Ballistix 337 53
Элемент ГК - Микрон - Micron 1434 53
IBM - International Business Machines Corp 9407 50
Siemens AG - Siemens Group 2580 43
AMD - Advanced Micro Devices 4145 42
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 303 31
Apple Inc 11928 29
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 28
TI - Texas Instruments Incorporated 814 26
Qualcomm Technologies 1793 25
Rambus 244 24
Lenovo Motorola 3498 21
UMC - United Microelectronics Corporation 313 19
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 57 18
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 18
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 853 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 508 17
Microsoft Corporation 24447 15
Sony 6527 15
Hitachi - Хитачи 1462 14
HP Inc. 5662 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 13
LG Electronics 3596 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1268 11
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 10
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 9
Philips 2046 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 9
Infineon Technologies - Qimonda 29 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 8
HP Compaq Computer Corp 1916 8
ProMOS Technologies 21 8
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 8
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 7
Nvidia Corp 3414 6
Applied Materials 289 6
Hyundai Motor Company 374 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2710 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 459 5
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 4
Boeing 1008 4
Bank of America - Банк Америки 261 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 449 3
Лента - Сеть розничной торговли 2029 3
Меркури - Mercury 213 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 459 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 3
Merrill Lynch 433 3
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 3
НСПК - Национальная система платежных карт 790 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
ТПК - Торговая промышленная компания 7 2
Prada 53 2
Tesco 82 2
eBay Inc 1617 2
Геометрия НПО 139 2
Walmart - Wal-Mart Stores 374 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 2
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 2
International Paper 27 2
Michelin - Мишлен 32 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 123 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Coca-Cola Company 253 2
Ford 404 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
BMW Group 437 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 2
Awad Asset Management 8 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 118 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 538 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1470 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2609 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 7
Судебная власть - Judicial power 2284 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5352 5
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 121 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 747 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1763 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 496 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4348 2
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 248 1
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OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 610 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 437 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2981 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 301 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 323 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2660 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11252 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6235 17
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 3
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 1
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
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Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1039 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9108 27
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NAND flash memory - флеш-память 624 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16846 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1592 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18019 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7743 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24736 11
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12325 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 10
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 157 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4664 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5962 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12028 9
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1083 9
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 52 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7011 22
Microsoft Windows 2000 8660 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4929 12
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 8
Apple iPod 1536 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 7
AMD Athlon - серия микропроцессоров 777 7
Apple iPhone 4 782 7
Apple iPad 3843 7
Microsoft Windows 15456 7
Intel Core - Семейство процессоров 1188 6
Apple iPhone 6 4861 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1529 5
Intel Pentium III 780 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 930 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 353 4
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