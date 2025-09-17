Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183109
ИКТ 14233
Организации 11064
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3507
Системы 26212
Персоны 78691
География 2948
Статьи 1555
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Пассивные электронные компоненты Консорциум


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Рынок российских ПАК к 2030 году покажет взрывной рост — в 15 раз, до 390 миллиардов 2
28.04.2025 Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 триллиона 2
24.04.2025 Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто 2
03.10.2024 Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие 1
28.11.2023 Электроника России 2
20.11.2023 В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Пассивные электронные компоненты и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 17 2
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 39 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1540 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3273 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 8 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 3
Консорциум Светотехника АНО 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 151 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1780 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9894 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5748 3
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 178 3
Электронный билет - e-ticket 172 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3190 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1699 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1542 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3450 3
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 10 3
Стандартизация - Standardization 2207 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11060 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3121 3
PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 13 3
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 267 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4798 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1122 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9969 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 57 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1834 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1936 2
ИнноДрайв - InnoDrive 4 2
FreePik 1289 2
Бойко Алексей 87 3
Квашенкина Ольга 33 3
Покровский Иван 127 1
Чистов Александр 20 1
Корначев Дмитрий 4 1
Митина Ирина 13 1
Коршук Вадим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1314 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 3
Беларусь - Белоруссия 5948 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 3
Россия - УФО - Свердловская область 1674 3
Россия - ЦФО - Курская область 681 3
Россия - ПФО - Самарская область 1418 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2043 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1367 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 946 3
Россия - ПФО - Саратовская область 779 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 589 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1202 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 861 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 871 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 2
Азия - Азиатский регион 5685 2
Южная Корея - Республика 6794 1
Япония 13437 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Нидерланды 3590 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1313 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 315 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3552 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9749 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2847 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5491 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
Импортозамещение - параллельный импорт 546 1
Ведомости 1153 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще