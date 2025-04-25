Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 триллиона

Объем российского производства радиоэлектронной продукции по итогам 2024 г. достиг 3,5 трлн руб. Рост составил 34%. Эксперты прогнозируют, что объем еще увеличится.



Рост объема производства

Как выяснил CNews, объем российского производства радиоэлектронной продукции по итогам 2024 г. достиг 3,5 трлн руб. По результатам 2023 г. этот показатель составлял 2,6 трлн руб. То есть рост составил 34%. Такие данные представил «Консорциум пассивных электронных компонентов» на Expo electronica.

Судя по презентации, объем производства постепенно растет с 2020 г. (1,63 трлн руб.), к 2021 г. (1,69 трлн руб.). И в 2022 г. эта сумма достигает 1,95 трлн руб.

Expo electronica Слайд из презентации «Консорциума пассивных компонентов»

Выросли и позиции в реестре радиоэлектронной продукции с 18 тыс. до 29 тыс.

Будет лучше

Не согласна с оценкой рынка в 3,5 трлн руб. Квашенкина Ольга, глава холдинга SNDGLOBAL. По данным открытых источников со ссылкой на Минпромторг, объем производства на конец сентября 2024 г. составил 2,63 трлн руб., а прогноз на конец года — 2,8 трлн руб.

По предварительным подсчетам, выручка за прошлый год составила не более 2,9 трлн руб., отметила она. «Темпы роста рынка не превышают 1,6 пунктов в год, что считается хорошим показателем», подчеркивает Квашенкина.

Не согласен с такой оценкой и глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. «По нашим оценкам, основанным на опросах компаний отрасли, со второго полугодия 2024 года началось сокращение спроса и объемов производства, оно продолжается в 2025 году», — отмечает он.

«Если мы говорим о спросе не только на какие-то продукты бытового потребления, а о спросе наших предприятий на комплектующие радиоэлектронной отрасли, то к сожалению, на мой взгляд, отечественное производство покрывает не более 20% спроса на радиоэлектронные продукты, а около 80% рынка занимают иностранные продукты, как в B2B, так и в B2C сегментах, — продолжает Ольга Квашенкина. — С одной стороны это достаточно грустные цифры, с другой стороны это огромное поле для деятельности предприятий, работающих на радиоэлектронных сетях».

При этом Квашенкина считает, что к 2030 г. более чем на половину всего рынка потребления радиоэлектронных продуктов в нашей стране будут занимать отечественные производители. Если поддержка Правительства и отраслевых министерств, в том числе финансовая поддержка, не изменится в ближайшие годы.

Спрос растет по ряду причин, отмечает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Одна из основных — это усилия регуляторов, стимулирующих импортозамещение. Кроме того, некоторая российская продукция, например, серверы и СХД уже показала себя достаточно неплохо, и ее начинают приобретать, поскольку российский вендор ближе к российскому потребителю со своими гарантиями и сервисом, чем зарубежный», — продолжает он.

«Если говорить о спросе именно на российские решения, то этот спрос покрыт примерно на 100%, — отмечает Бойко. — Но если вопрос про то, смогут ли российские производители обеспечить весь спектр радиоэлектронной продукции, если запретить ввоз зарубежных изделий, то ответ однозначный: не покрывает, как по номенклатуре, так и по объемам».

Как рассказала CNews Ирина Митина, президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники рост объемов производства связан с принятием единых правил национального режима, за счет чего компании по 223-ФЗ также переходят на российскую электронику (на них теперь действуют запреты и ограничения практически те же, что и на 44-ФЗ. Также она отметила санкции, которые приводят к тому, что использовать иностранное (даже из юго-восточной Азии) становится невыгодно: высокие пошлины, неудобная логистика и др., соответственно, российские заводы наращивают мощности и увеличивают виды тех операций, которые можно выполнять внутри страны.