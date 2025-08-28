Разделы

SNDGroup СНДГруп SNDGlobal


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 36 538 990 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 36 538 990 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 36 538 990 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов 1
27.08.2025 Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах 1
25.08.2025 В России на треть подорожали серверы и СХД. Рост цен втрое опередил инфляцию 1
22.08.2025 Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем 1
21.08.2025 Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев 1
31.07.2025 Госкомпаниям определили сроки импортозамещения радиоэлектроники 1
24.07.2025 «Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 1
14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 1
11.07.2025 Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка» 1
07.07.2025 Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов 1
01.07.2025 Власти будут искать, кто последние 4 года нарушал нацрежим при госзакупках, и прикрутят гайки 1
23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено 1
17.06.2025 До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями 1
09.06.2025 В России создается госсистема принятия решений в радиоэлектронике. Под учет попадут финрезы, бенефициары, госконтракты, мощности производителей чипов 1
09.06.2025 Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей 1
26.05.2025 Российские радиоинженеры толпами уходят в торговлю. Виноваты вузы и жадные работодатели 1
16.05.2025 300 миллионов госденег, выделенных на создание электроники, потрачены ИТ-компаниями нецелевым образом 1
06.05.2025 Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте 1
30.04.2025 В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов 1
28.04.2025 Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 триллиона 1
24.04.2025 Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто 1
23.04.2025 В России появится гигантское производство блоков питания отечественных для серверов и телекома на 100 тысяч штук в год 1
07.04.2025 Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес 1
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
14.03.2025 Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы 1
16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
06.12.2024 В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании 1
28.11.2024 Гигантский российский производитель микроэлектроники под угрозой банкротства. Отказали в рассрочке многомиллиардного долга 1
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
23.10.2024 В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники 1
04.10.2024 SNDGroup вошла в Реестр малых технологических компаний России 2

Публикаций - 35, упоминаний - 36

SNDGroup и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 579 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 320 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 133 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 982 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1198 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 453 4
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 27 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 3
Huawei 4107 3
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 63 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 141 3
Softline - Софтлайн 3102 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 2
Intel Corporation 12413 2
AMD - Advanced Micro Devices 4387 2
МегаФон 9549 2
Dell EMC 5059 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 2
ИКС 356 2
HP Inc. 5728 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 2
Цифра ГК 2508 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 80 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 43 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 141 2
Лассард 17 2
Google LLC 12067 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 50 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 147 1
Samsung Electronics 10481 1
Ростех - Автоматика Концерн 1705 1
Cisco Systems 5182 1
Amazon Inc - Amazon.com 3081 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13660 1
Lenovo Group 2323 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1278 6
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 969 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 415 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 117 2
Арикапитал УК 5 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
Газпром ПАО 1384 1
Связной ГК 1376 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Альфа-Капитал УК 126 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 143 1
Рокор НПО 4 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 52 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3246 24
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3073 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6183 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3474 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2222 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3053 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 40 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1061 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3404 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 270 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 499 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4693 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2646 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 306 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 78 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1314 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 73 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 149 5
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 6 2
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21839 27
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1774 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4378 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8213 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21461 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3177 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14294 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16268 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9869 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14780 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3097 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25106 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21517 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1352 4
Маркировка - Marking 1171 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16513 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9098 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11649 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 376 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 511 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9956 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5726 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11046 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28564 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30236 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 555 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3069 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 57 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1306 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4747 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1374 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9684 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26520 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3955 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5022 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1920 10
FreePik 1263 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 493 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 382 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 174 4
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 79 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 146 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3390 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 256 3
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 18 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 328 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1152 2
Google Cloud Platform - GCP 329 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7226 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1056 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 260 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 152 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 64 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 6 1
Apple iPhone 16 132 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Квашенкина Ольга 29 29
Бойко Алексей 87 15
Шпак Василий 251 5
Покровский Иван 126 4
Ракович Дмитрий 8 3
Легостаева Светлана 96 2
Бабюк Владислав 2 2
Казанцев Дмитрий 4 2
Новоселов Алексей 5 2
Шадаев Максут 1096 2
Евдокимов Андрей 86 2
Власов Алексей 19 2
Пермяков Руслан 20 2
Суверов Сергей 6 2
Кирьянов Артем 14 2
Мишустин Михаил 710 1
Николаев Дмитрий 19 1
Мамонтова Светлана 1 1
Федорова Лерия 1 1
Керефов Артур 1 1
Митянин Александр 1 1
Путин Владимир 3291 1
Хасьянова Гульнара 148 1
Опанасенко Всеволод 135 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 347 1
Абакумов Евгений 211 1
Песков Дмитрий 110 1
Калинин Александр 171 1
Делицын Леонид 132 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 386 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Акиншина Алина 9 1
Лаконцев Дмитрий 23 1
Сысоев Александр 43 1
Зажигалкин Александр 5 1
Шелобков Алексей 38 1
Прудников Андрей 7 1
Комлев Николай 108 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17779 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52939 11
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 6
Китай - Тайвань 4082 6
Азия - Азиатский регион 5678 5
Южная Корея - Республика 6786 4
Европа 24494 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 4
Япония 13428 3
Россия - ДФО - Амурская область 802 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1117 2
Беларусь - Белоруссия 5936 2
Индия - Bharat 5602 2
Германия - Федеративная Республика 12848 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 2
Италия - Итальянская Республика 4404 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 1
Казахстан - Республика 5725 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4043 1
Земля - планета Солнечной системы 10536 1
Армения - Республика 2350 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Швеция - Королевство 3655 1
Финляндия - Финляндская Республика 3639 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7905 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1332 1
Россия - СФО - Новосибирск 4538 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 948 1
Нидерланды 3585 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 939 1
Малайзия 884 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 326 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 630 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3516 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6162 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17018 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6505 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8138 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5227 5
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1143 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3608 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1524 4
Энергетика - Energy - Energetically 5372 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7703 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19777 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5468 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11489 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6208 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6963 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4834 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1642 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2323 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 481 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5759 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 193 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 365 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1786 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8386 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2865 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 725 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8820 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1390 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 2
Ведомости 1138 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 6
Bloomberg 1352 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
РИА Новости 961 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 1
Витебские вести 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8291 2
Juniper Research 539 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 47 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 83 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 163 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 60 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1048 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 644 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 30 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381024, в очереди разбора - 737049.
Создано именных указателей - 181858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

