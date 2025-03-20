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Индексная книга (каталог) CNews*
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Суверов Сергей


20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
20.10.2004 ИТ-ритейл в России на подъеме 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Суверов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Actimind 1 1
Huawei 3973 1
Cisco Systems 5135 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 1
Honeywell 283 1
Microsoft Corporation 24719 1
SAP SE 5303 1
Google LLC 11867 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 157 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 37 1
Oracle Corporation 6728 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1653 1
Арикапитал УК 3 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Dixis - Диксис 359 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Евросеть 1405 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12795 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 265 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 250 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2095 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 898 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4569 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 66 1
Positive Technologies - XSpider 34 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Positive Technologies - PT Sandbox 76 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 138 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 73 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 103 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 353 1
Шлыков Андрей 14 1
Пустовой Максим 32 1
Максимов Юрий 27 1
Конусов Андрей 86 1
Баранов Денис 17 1
Жаворонков Артем 1 1
Чачава Александр 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - СФО - Новосибирск 4351 1
Казахстан - Республика 5587 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 393 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 940 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1975 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1339 1
Visionary - Визионер - Визионерство 112 1
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 449 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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