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Суверов Сергей
|20.03.2025
|«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
|13.07.2021
|Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
|20.10.2004
|ИТ-ритейл в России на подъеме 1
Суверов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шлыков Андрей 14 1
|Пустовой Максим 32 1
|Максимов Юрий 27 1
|Конусов Андрей 86 1
|Баранов Денис 17 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Чачава Александр 102 1
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|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
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