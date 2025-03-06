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Ермолаев Дмитрий


06.03.2025 ГК «СКБ Контур» увеличила долю в Moneyplace до 100% 1
06.03.2025 «СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ермолаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Merlion - Мерлион 815 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Synergetic - Синергетик 5 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 307 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2097 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2362 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
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СКБ Контур - Контур.Маркировка 6 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 279 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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