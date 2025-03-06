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Ермолаев Дмитрий
|06.03.2025
|ГК «СКБ Контур» увеличила долю в Moneyplace до 100% 1
|06.03.2025
|«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
|25.12.2023
|Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1
Ермолаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 3
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1078 3
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
|Merlion - Мерлион 815 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|Synergetic - Синергетик 5 1
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
|СКБ Контур - Контур.Экстерн 74 1
|СКБ Контур - Контур.Эльба 80 1
|СКБ Контур - Контур.Маркировка 6 1
|СКБ Контур - Контур.Маркет 16 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 279 1
|СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
|Касьянов Сергей 6 2
|Сродных Михаил 69 1
|Ведомости 1033 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|Forbes - Форбс 837 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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