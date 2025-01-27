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СКБ Контур Moneyplace Маниплейс

СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс


27.01.2025 Исследование Контура и Wildberries: количество брендов в российском E-commerce выросло 2
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
16.02.2024 Выручка «СКБ Контур» по итогам 2023 г. выросла до 32,6 млрд рублей 1
25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 3
Softline - Софтлайн 2826 1
Корус Консалтинг ГК 1218 1
Merlion - Мерлион 805 1
Такском - Taxcom 240 1
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1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
Flocktory - Флоктори 22 1
UniSender Software 17 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 1
MPSTATS - МПСТАТС 4 1
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 657 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 16 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
Тануки 19 1
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Synergetic - Синергетик 5 1
GetCourse - Геткурс 5 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2309 3
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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