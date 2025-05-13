РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт

Образована в 2014 году. Ключевые направления деятельности – разработка, интеграция, ИТ-консалтинг. Специализируется на создании и внедрении систем цифровизации бизнес-процессов и клиентских сервисов в сфере BankTech, FinTech, B2B и B2G. На промышленном уровне с использованием собственной сервисной шины «Агредатор» решает задачи интеграции информационных систем между собой, в частности с государственными системами (СМЭВ, ЕСИА, Цифровой профиль, ЕБС и пр.). Создала и развивает линейку решений и облачных сервисов идентификации и KYC. Развивает проект esia.pro (портал об интеграции с Госуслугами).