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РнД Софт RnD Soft RNDSOFT Рндсофт

РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт

Образована в 2014 году. Ключевые направления деятельности – разработка, интеграция, ИТ-консалтинг. Специализируется на создании и внедрении систем цифровизации бизнес-процессов и клиентских сервисов в сфере BankTech, FinTech, B2B и B2G. На промышленном уровне с использованием собственной сервисной шины «Агредатор» решает задачи интеграции информационных систем между собой, в частности с государственными системами (СМЭВ, ЕСИА, Цифровой профиль, ЕБС и пр.). Создала и развивает линейку решений и облачных сервисов идентификации и KYC. Развивает проект esia.pro (портал об интеграции с Госуслугами).


13.05.2025 19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 2
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
07.04.2020 TrueConf и RND SOFT запустили в Ростовской области платформу для обращения в МФЦ из дома 1
05.02.2015 Губернатор Ростовской области провел интерактивный прием граждан через VideoMost 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

РнД Софт и организации, системы, технологии, персоны:

8436 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 87 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
TrueConf - ТруКонф 406 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Nginx - Энджайникс 172 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Oracle Corporation 6754 1
SAP SE 5326 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 51 1
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Dell EMC 5047 1
UIPath 105 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 51 1
Kofax 55 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Flant - Флант 112 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 9 1
TeamViewer 125 1
Softline - Софтлайн 2955 1
MPSTATS - МПСТАТС 5 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
Корус Консалтинг ГК 1250 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 229 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 1
Тензор 110 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 2
МКБ - Московский кредитный банк 573 2
Русагро Группа Компаний 291 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 200 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 754 1
GetCourse - Геткурс 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Тануки 20 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5151 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 1
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Gartner - Гартнер 3570 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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