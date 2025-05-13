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РнД Софт RnD Soft RNDSOFT Рндсофт
Образована в 2014 году. Ключевые направления деятельности – разработка, интеграция, ИТ-консалтинг. Специализируется на создании и внедрении систем цифровизации бизнес-процессов и клиентских сервисов в сфере BankTech, FinTech, B2B и B2G. На промышленном уровне с использованием собственной сервисной шины «Агредатор» решает задачи интеграции информационных систем между собой, в частности с государственными системами (СМЭВ, ЕСИА, Цифровой профиль, ЕБС и пр.). Создала и развивает линейку решений и облачных сервисов идентификации и KYC. Развивает проект esia.pro (портал об интеграции с Госуслугами).
РнД Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Толстых Антон 3 2
|Трошкин Семён 2 2
|Фурсов Петр 6 2
|Тарасов Сергей 40 2
|Славин Борис 34 2
|Русин Максим 5 2
|Осипов Фаддей 13 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Юрьев Константин 2 2
|Журавлев Илья 4 2
|Хомяк Юрий 38 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Кирюшин Сергей 85 1
|Комиссаров Дмитрий 227 1
|Осипов Александр 89 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Легостаева Светлана 92 1
|Макевнин Борис 44 1
|Кривоносов Евгений 15 1
|Костюченко Александр 1 1
|Моисеенко Никита 1 1
|Голубев Василий 40 1
|Чесноков Антон 1 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Глухов Егор 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1572 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 243 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
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