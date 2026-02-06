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Nginx Энджайникс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.02.2026
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Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями
Подменный трафик Эксперты компании DataDog Security Labs выявила кампанию по компрометации серверов Nginx с целью перехвата и перенаправления пользовательского трафика. Nginx - это популярное ПО с открытым исходным кодом, применяемое для управления веб-трафиком. Оно выступает посредник
|24.04.2025
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Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент
оказалось «заражено» ошибкой, радикально снижающей производительность самых разных технологий. Как пишет портал Phoronix, из-за этого бага втрое падает скорость работы как минимум ПО для веб-серверов Nginx и системы управления базами данных PostgreSQL. Linux 6.15 пока не вышел. К моменту выхода материала была доступна лишь третья тестовая сборка (RC3), датированная 20 апреля 2025 г. Публика
|30.10.2024
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«Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт
но около сотни архитекторов, инженеров и разработчиков. Ядром команды станут специалисты Angie, стоявшие у истоков создания признанного мирового лидера на рынке веб-серверов и балансировки – компании Nginx, а также занимали ведущие инженерные позиции в международном вендоре F5 Networks. Специалисты Angie осуществляли поддержку компаний по всему миру, в том числе входящих в список Fortune 50
|30.10.2024
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«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX
истов. Костяк команды составят инженеры и разработчики Angie, занимавшие ведущие позиции в компании Nginx, а затем в международном вендоре F5 Networks. В октябре 2022 г. CNews писал о том, что
|13.09.2024
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«Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие
ce) и DBaaS (Database as a Service) в автоматическом режиме и в минимальные сроки. В последнем обновлении пользователям стали доступны СУБД PostgreSQL в конфигурациях standalone и cluster, веб-сервер Nginx с типовыми или пользовательскими настройками, а также готовый кластер Kubernetes на базе платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», которая входит в экосистему проду
|15.02.2024
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Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами
Российское на основе отечественного Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь новому проекту
|27.10.2022
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Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России
Русские собирают форк Nginx Экс-руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев (раб
|19.01.2022
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Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект
Nginx остался без основателя Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования
|09.12.2021
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ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx
вают на серверы электронной коммерции новый скрытный вредонос, обеспечивающий им удаленный доступ к системе — NginRAT. Эта программа встраивается в легитимные процессы всемирно известного веб-сервера Nginx, разработанного российским программистом Игорем Сысоевым, так, что средства обнаружения ее не видят. NginRAT может использоваться для кражи данных платежных карт из онлайн-магазинов. Данн
|24.07.2020
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В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус
Бэкдор-лабиринт Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус. Эксперты китайской компании Anheng Threat Intelligence Center загрузили подозрительный файл на VirusTotal, и ни один защитн
|11.06.2020
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Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx
Мамут ищет в американском суде справедливости по делу Nginx Кипрский оффшор Lynwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут влад
|08.06.2020
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Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx
на источники, близкие к сторонам переговоров. По их итогам Сбербанк может получить контроль над группой. По данным издания, переговоры проходят на фоне дела против разработчиков программного сервера Nginx (читается «энджинкс»), к которым одна из структур Мамута предъявила претензии о нарушении прав на ПО. Перераспределение долей в Rambler Как утверждает один из источников РБК, в результате
|16.12.2019
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Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx
Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования
|16.12.2019
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Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России
Песков — о деле Nginx Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не в курсе подро
|12.12.2019
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Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей
Обыски в московском офисе Nginx В московском офисе компании-разработчике одноименного веб-серверного ПО Nginx (ч
|10.05.2019
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Легендарный российский веб-сервер куплен американцами
Nginx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн. Nginx официально
|12.03.2019
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Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США
F5 поглощает Nginx F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил о приобретении 100% доли компании Nginx, разработчика популярного открытого веб-сервера росс
|21.04.2016
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Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций
Новый этап развитияРазработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, объявила о
|09.12.2014
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Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций
Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, закрыла инвестиционный раунд B1 на сумму $20 млн. Общий объем ее инвестиций с учетом нового транша составил $33
|30.04.2014
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Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза
Число сайтов, которые используют сервер Nginx, возросло со 96 млн в 2013 г. до 146 млн, сообщило издание «РБК Инновации». На сегодняшний день почти 39% из 1000 самых посещаемых сайтов в мире перешли на Nginx против с 31,6% год
|18.11.2013
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Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013
орматизации услуг. В 2013 г. ведомство в последний раз приняло декларации по НДС на бумаге. С 2014 г. их будут сдавать исключительно в электронном виде. В номинации «Экспансия года» победила компания Nginx, набравшая 52,2% голосов участников форума. Награда была присуждена за создание популярного во всем мире веб-сервера и начало его коммерциализации. В ходе вручения CNews Awards основатель
|15.10.2013
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Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн
Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, объявила о привлечении инвестиций на сумму $10 млн. Главным инвестором в нынешнем раунде выступил калифорнийски
|22.08.2013
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Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию
Основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, разработчик одноименного популярного открытого веб-сервера выпустила свой первый коммерческий продукт под названием Nginx Plus. Как ожидается, российское сообщение о запуске проду
|09.04.2013
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Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat
Компания Nginx Inc, российский разработчик открытого веб-сервера Nginx, сообщила о назначении г
|10.02.2012
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Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги
Компания Nginx запустила платную техподдержку своего веб-сервера с аналогичным названием. Пользователям доступны три пакета: «Базовый», «Продвинутый» и «Премиум», на которые можно подписаться сроком на
|12.01.2012
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Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов
ft, на протяжении многих лет осуществляющей мониторинг интернет-сайтов, в январе 2012 г. веб-сервер nginx российской разработки в сегменте активных доменов (сайтов с уникальным контентом, сдела
|10.10.2011
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Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов
11 октября закончился инвестиционный раунд А для компании Nginx Inc., владеющей одноименным программным веб-сервером с открытым исходным кодом, который
|19.07.2011
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Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом
Разработчик одного из самых популярных в мире веб-серверов nginx Игорь Сысоев, он же – ведущий системный администратор «Рамблера», создал свою компанию. Об этом Сысоев сообщил на официальном сайте проекта. «В последнее время с развитием популярности
|28.05.2009
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Nginx 0.7 стал стабильным
Игорь Сысоев, разработчик одного из наиболее популярных «легковесных» http-серверов nginx, объявил о смене статуса ветки 0.7 с экспериментальной на стабильную с выходом nginx версии 0.7.59. По сравнению с предыдущей веткой 0.6, nginx 0.7.x обзавелся рядом новых в
Nginx и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоев Игорь 41 36
|Коновалов Максим 20 18
|Белоусов Сергей 254 13
|Абасмирзоев Заур 17 11
|Чихачев Дмитрий 29 10
|Мамут Александр 133 8
|Dell Michael - Делл Майкл 193 8
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 8
|Тятюшев Максим 215 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Богачев Игорь 183 6
|Levie Aaron - Леви Аарон 8 6
|Путин Владимир 3454 6
|Мацоцкий Сергей 180 5
|Бартенев Валентин 5 5
|Рустамов Рустам 548 5
|Бойко Елена 152 4
|Касперский Евгений 337 4
|Мартиросов Давид 123 4
|Гаттаров Руслан 144 4
|Бетсис Павел 101 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Мамонтов Олег 11 4
|Ермилов Руслан 4 4
|Полуянов Иван 4 4
|Дунин Максим 4 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Галицкий Александр 123 4
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Панченко Иван 197 3
|Бартунов Олег 54 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Вислый Александр 20 3
|Елистратов Николай 90 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Дрокова Мария 5 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
|Филатов Андрей 117 2
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