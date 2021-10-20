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Nginx
Энджайникс


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
23.07.2021 «Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза. 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 4
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 1
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 1
29.07.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta 1
24.07.2020 В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус 4
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 9
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус 2
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 2
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 18
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 13
13.12.2019 «Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source 3
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 2
15.08.2019 40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2 2
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 3
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
29.03.2019 Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки 1
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 3
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL 1
06.12.2018 Россияне выпустили «уникальное» приложение для слепых 1
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру» 1
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ 2
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 2
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 2
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1

Публикаций - 100, упоминаний - 213

Nginx упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 28
Rambler Group - Рамблер ГК 485 20
F5 Networks 81 11
Yandex - Яндекс 4101 9
Google LLC 7154 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Ngenix 42 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
IBM 3544 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Red Hat 666 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Netcraft 22 3
Прогноз 196 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Samsung Electronics 5677 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
SAP SE 3215 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Box inc - box.com - box.net 76 2
Polymatica - Полиматика 41 2
SEC Consult Services 930 2
Астерос - Asteros 531 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Twitter 2204 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Acronis - Акронис 364 2
GitHub 412 2
InfoWatch - Инфовотч 611 2
Facebook 3766 2
SAS Institute 596 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 11
Lynwood Investments 6 6
Runa Capital 153 4
BV Capital - Eventure Capitale 9 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
Telstra Venture 2 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
MSD Capital 12 2
e.ventures 3 2
Index Ventures 36 2
NEA - New Enterprise Associates 18 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1125 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Nouse Limited 2 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Банк Интеза 20 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 9 1
СДМ-Банк 51 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Локо-Банк 31 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Альфа-Групп 320 1
СКБ-банк 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
Правительство РФ 2205 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
Kubernetes 307 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 2
3D-печать 135 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
OpenStack 347 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 43 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 66 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 1
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 20 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Детектор банкнот - Определитель купюр 1 1
Java - Язык программирования 1177 14
Google Android 10751 12
Apache HTTP Server 223 9
Linux OS 4260 7
Apple iOS 5742 7
Microsoft Windows 10 6645 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Nginx Plus 12 4
Node.js - программная платформа 58 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 4
Dropbox - Файловый хостинг 390 3
Microsoft Windows 853 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
SQL - Язык программирования 434 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 3
Apple macOS 926 3
Joomla CMS 73 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Microsoft Office 365 769 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Google TensorFlow 67 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
WordPress 169 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
PHP - Язык программирования 305 2
Ruby - Язык программирования 92 2
Сысоев Игорь 31 12
Коновалов Максим 15 10
Мамут Александр 109 6
Сапельников Сергей 100 4
Путин Владимир 1826 4
Вислый Александр 12 3
Елистратов Николай 90 3
Тихонов Андрей 33 2
Бакунов Григорий 19 2
Dell Michael - Делл Майкл 72 2
Безруков Андрей 26 2
Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
Хасис Лев 96 2
Малахов Михаил 10 2
Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
Греф Герман 205 2
Белоусов Сергей 217 2
Дорогуш Анна 1 1
Кулешов Денис 9 1
Калинин Денис 63 1
Сергеев Александр 21 1
Андронов Александр 1 1
Латыпов Роман 8 1
Колесникова Мария 8 1
Аристархов Владимир 3 1
Шароглазов Арсений 2 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Краснопольский Андрей 8 1
Строкович Антон 45 1
Шмулевич Марк 79 1
Барков Александр 1 1
Белкин Александр 4 1
Новиков Иван 8 1
Галперин Дмитрий 2 1
Марич Игорь 18 1
Бетсис Павел 84 1
Притула Павел 31 1
Рудаков Денис 31 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 7
Украина 3372 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа 3759 4
Франция - Французская Республика 2126 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Япония 2788 2
Кипр - Республика 247 2
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - Пятигорск 76 2
Россия - Астрахань 240 1
США - Беркли 21 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
США - Делавэр 53 1
Европа Западная 614 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Калининградская область 538 1
Прибалтика - Балтия 592 1
США - Сан-Франциско 694 1
США - Калифорния 974 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
Forbes - Форбс 442 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1990 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Медиалогия 37 1
W3Techs 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762865, в очереди разбора - 666553.
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