Nginx - Энджайникс

Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями Подменный трафик Эксперты компании DataDog Security Labs выявила кампанию по компрометации серверов Nginx с целью перехвата и перенаправления пользовательского трафика. Nginx - это популярное ПО с открытым исходным кодом, применяемое для управления веб-трафиком. Оно выступает посредник

Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент оказалось «заражено» ошибкой, радикально снижающей производительность самых разных технологий. Как пишет портал Phoronix, из-за этого бага втрое падает скорость работы как минимум ПО для веб-серверов Nginx и системы управления базами данных PostgreSQL. Linux 6.15 пока не вышел. К моменту выхода материала была доступна лишь третья тестовая сборка (RC3), датированная 20 апреля 2025 г. Публика

«Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт но около сотни архитекторов, инженеров и разработчиков. Ядром команды станут специалисты Angie, стоявшие у истоков создания признанного мирового лидера на рынке веб-серверов и балансировки – компании Nginx, а также занимали ведущие инженерные позиции в международном вендоре F5 Networks. Специалисты Angie осуществляли поддержку компаний по всему миру, в том числе входящих в список Fortune 50

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX истов. Костяк команды составят инженеры и разработчики Angie, занимавшие ведущие позиции в компании Nginx, а затем в международном вендоре F5 Networks. В октябре 2022 г. CNews писал о том, что

«Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие ce) и DBaaS (Database as a Service) в автоматическом режиме и в минимальные сроки. В последнем обновлении пользователям стали доступны СУБД PostgreSQL в конфигурациях standalone и cluster, веб-сервер Nginx с типовыми или пользовательскими настройками, а также готовый кластер Kubernetes на базе платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», которая входит в экосистему проду

Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами Российское на основе отечественного Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь новому проекту

Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России Русские собирают форк Nginx Экс-руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев (раб

Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект Nginx остался без основателя Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования

ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx вают на серверы электронной коммерции новый скрытный вредонос, обеспечивающий им удаленный доступ к системе — NginRAT. Эта программа встраивается в легитимные процессы всемирно известного веб-сервера Nginx, разработанного российским программистом Игорем Сысоевым, так, что средства обнаружения ее не видят. NginRAT может использоваться для кражи данных платежных карт из онлайн-магазинов. Данн

В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус Бэкдор-лабиринт Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус. Эксперты китайской компании Anheng Threat Intelligence Center загрузили подозрительный файл на VirusTotal, и ни один защитн

Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx Мамут ищет в американском суде справедливости по делу Nginx Кипрский оффшор Lynwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут влад

Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx на источники, близкие к сторонам переговоров. По их итогам Сбербанк может получить контроль над группой. По данным издания, переговоры проходят на фоне дела против разработчиков программного сервера Nginx (читается «энджинкс»), к которым одна из структур Мамута предъявила претензии о нарушении прав на ПО. Перераспределение долей в Rambler Как утверждает один из источников РБК, в результате

Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования

Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России Песков — о деле Nginx Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не в курсе подро

Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей Обыски в московском офисе Nginx В московском офисе компании-разработчике одноименного веб-серверного ПО Nginx (ч

Легендарный российский веб-сервер куплен американцами Nginx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн. Nginx официально

Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США F5 поглощает Nginx F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил о приобретении 100% доли компании Nginx, разработчика популярного открытого веб-сервера росс

Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций Новый этап развитияРазработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, объявила о

Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, закрыла инвестиционный раунд B1 на сумму $20 млн. Общий объем ее инвестиций с учетом нового транша составил $33

Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза Число сайтов, которые используют сервер Nginx, возросло со 96 млн в 2013 г. до 146 млн, сообщило издание «РБК Инновации». На сегодняшний день почти 39% из 1000 самых посещаемых сайтов в мире перешли на Nginx против с 31,6% год

Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013 орматизации услуг. В 2013 г. ведомство в последний раз приняло декларации по НДС на бумаге. С 2014 г. их будут сдавать исключительно в электронном виде. В номинации «Экспансия года» победила компания Nginx, набравшая 52,2% голосов участников форума. Награда была присуждена за создание популярного во всем мире веб-сервера и начало его коммерциализации. В ходе вручения CNews Awards основатель

Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, объявила о привлечении инвестиций на сумму $10 млн. Главным инвестором в нынешнем раунде выступил калифорнийски

Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию Основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, разработчик одноименного популярного открытого веб-сервера выпустила свой первый коммерческий продукт под названием Nginx Plus. Как ожидается, российское сообщение о запуске проду

Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat Компания Nginx Inc, российский разработчик открытого веб-сервера Nginx, сообщила о назначении г

Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги Компания Nginx запустила платную техподдержку своего веб-сервера с аналогичным названием. Пользователям доступны три пакета: «Базовый», «Продвинутый» и «Премиум», на которые можно подписаться сроком на

Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов ft, на протяжении многих лет осуществляющей мониторинг интернет-сайтов, в январе 2012 г. веб-сервер nginx российской разработки в сегменте активных доменов (сайтов с уникальным контентом, сдела

Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов 11 октября закончился инвестиционный раунд А для компании Nginx Inc., владеющей одноименным программным веб-сервером с открытым исходным кодом, который

Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом Разработчик одного из самых популярных в мире веб-серверов nginx Игорь Сысоев, он же – ведущий системный администратор «Рамблера», создал свою компанию. Об этом Сысоев сообщил на официальном сайте проекта. «В последнее время с развитием популярности