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Nginx Энджайникс

Nginx - Энджайникс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2026 Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями

Подменный трафик Эксперты компании DataDog Security Labs выявила кампанию по компрометации серверов Nginx с целью перехвата и перенаправления пользовательского трафика. Nginx - это популярное ПО с открытым исходным кодом, применяемое для управления веб-трафиком. Оно выступает посредник
24.04.2025 Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент

оказалось «заражено» ошибкой, радикально снижающей производительность самых разных технологий. Как пишет портал Phoronix, из-за этого бага втрое падает скорость работы как минимум ПО для веб-серверов Nginx и системы управления базами данных PostgreSQL. Linux 6.15 пока не вышел. К моменту выхода материала была доступна лишь третья тестовая сборка (RC3), датированная 20 апреля 2025 г. Публика
30.10.2024 «Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт

но около сотни архитекторов, инженеров и разработчиков. Ядром команды станут специалисты Angie, стоявшие у истоков создания признанного мирового лидера на рынке веб-серверов и балансировки – компании Nginx, а также занимали ведущие инженерные позиции в международном вендоре F5 Networks. Специалисты Angie осуществляли поддержку компаний по всему миру, в том числе входящих в список Fortune 50
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

истов. Костяк команды составят инженеры и разработчики Angie, занимавшие ведущие позиции в компании Nginx, а затем в международном вендоре F5 Networks. В октябре 2022 г. CNews писал о том, что

13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие

ce) и DBaaS (Database as a Service) в автоматическом режиме и в минимальные сроки. В последнем обновлении пользователям стали доступны СУБД PostgreSQL в конфигурациях standalone и cluster, веб-сервер Nginx с типовыми или пользовательскими настройками, а также готовый кластер Kubernetes на базе платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», которая входит в экосистему проду
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами

Российское на основе отечественного Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь новому проекту
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России

Русские собирают форк Nginx Экс-руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев (раб
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект

Nginx остался без основателя Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования
09.12.2021 ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx

вают на серверы электронной коммерции новый скрытный вредонос, обеспечивающий им удаленный доступ к системе — NginRAT. Эта программа встраивается в легитимные процессы всемирно известного веб-сервера Nginx, разработанного российским программистом Игорем Сысоевым, так, что средства обнаружения ее не видят. NginRAT может использоваться для кражи данных платежных карт из онлайн-магазинов. Данн
24.07.2020 В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус

Бэкдор-лабиринт Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус. Эксперты китайской компании Anheng Threat Intelligence Center загрузили подозрительный файл на VirusTotal, и ни один защитн
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx

Мамут ищет в американском суде справедливости по делу Nginx Кипрский оффшор Lynwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут влад
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx

на источники, близкие к сторонам переговоров. По их итогам Сбербанк может получить контроль над группой. По данным издания, переговоры проходят на фоне дела против разработчиков программного сервера Nginx (читается «энджинкс»), к которым одна из структур Мамута предъявила претензии о нарушении прав на ПО. Перераспределение долей в Rambler Как утверждает один из источников РБК, в результате
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx

Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России

Песков — о деле Nginx Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не в курсе подро
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей

Обыски в московском офисе Nginx В московском офисе компании-разработчике одноименного веб-серверного ПО Nginx
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами

Nginx продан в США F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн. Nginx официально

12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США

F5 поглощает Nginx F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил о приобретении 100% доли компании Nginx, разработчика популярного открытого веб-сервера росс
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций

Новый этап развитияРазработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, объявила о 
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций

Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, одноименная компания, основанная российским программистом Игорем Сысоевым, закрыла инвестиционный раунд B1 на сумму $20 млн. Общий объем ее инвестиций с учетом нового транша составил $33
30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза

Число сайтов, которые используют сервер Nginx, возросло со 96 млн в 2013 г. до 146 млн, сообщило издание «РБК Инновации». На сегодняшний день почти 39% из 1000 самых посещаемых сайтов в мире перешли на Nginx против с 31,6% год
18.11.2013 Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013

орматизации услуг. В 2013 г. ведомство в последний раз приняло декларации по НДС на бумаге. С 2014 г. их будут сдавать исключительно в электронном виде. В номинации «Экспансия года» победила компания Nginx, набравшая 52,2% голосов участников форума. Награда была присуждена за создание популярного во всем мире веб-сервера и начало его коммерциализации. В ходе вручения CNews Awards основатель
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн

Разработчик популярного открытого веб-сервера Nginx, основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, объявила о привлечении инвестиций на сумму $10 млн. Главным инвестором в нынешнем раунде выступил калифорнийски
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию

Основанная российским программистом Игорем Сысоевым компания Nginx, разработчик одноименного популярного открытого веб-сервера выпустила свой первый коммерческий продукт под названием Nginx Plus. Как ожидается, российское сообщение о запуске проду
09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat

Компания Nginx Inc, российский разработчик открытого веб-сервера Nginx, сообщила о назначении г
10.02.2012 Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги

Компания Nginx запустила платную техподдержку своего веб-сервера с аналогичным названием. Пользователям доступны три пакета: «Базовый», «Продвинутый» и «Премиум», на которые можно подписаться сроком на

12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов

ft, на протяжении многих лет осуществляющей мониторинг интернет-сайтов, в январе 2012 г. веб-сервер nginx российской разработки в сегменте активных доменов (сайтов с уникальным контентом, сдела
10.10.2011 Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов

11 октября закончился инвестиционный раунд А для компании Nginx Inc., владеющей одноименным программным веб-сервером с открытым исходным кодом, который
19.07.2011 Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом

Разработчик одного из самых популярных в мире веб-серверов nginx Игорь Сысоев, он же – ведущий системный администратор «Рамблера», создал свою компанию. Об этом Сысоев сообщил на официальном сайте проекта. «В последнее время с развитием популярности

28.05.2009 Nginx 0.7 стал стабильным

Игорь Сысоев, разработчик одного из наиболее популярных «легковесных» http-серверов nginx, объявил о смене статуса ветки 0.7 с экспериментальной на стабильную с выходом nginx версии 0.7.59. По сравнению с предыдущей веткой 0.6, nginx 0.7.x обзавелся рядом новых в

Публикаций - 209, упоминаний - 249

Nginx и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 43
Yandex - Яндекс 9216 27
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 25
Oracle Corporation 7074 24
F5 Networks 77 19
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 19
9594 17
Google LLC 12688 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Dropbox 527 15
Netcraft 61 13
Broadcom - VMware 2610 13
Red Hat 1378 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
SAP SE 5601 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Jelastic 27 9
Intel Corporation 12811 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Zabbix SIA - Заббикс 175 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 7
Ростелеком 10948 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Acronis - Акронис 489 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Cloudflare 172 6
Luxms 120 6
Ecwid - Эквид 35 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Box inc - box.com - box.net 375 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Apple Inc 13154 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Runa Capital 158 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
MSD Capital 14 11
BV Capital - Eventure Capitale 10 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Lynwood Investments 9 9
NEA - New Enterprise Associates 23 8
e.ventures 11 8
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
Index Ventures 50 6
Почта России ПАО 2370 6
Газпром нефть 725 5
Telstra Venture 5 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Русагро Группа Компаний 379 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Альфа-Групп 745 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Федеральное казначейство России 1949 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Russian Open Source Foundation 8 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ГосИнформСистемы 160 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 129
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 89
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 81
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 53
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 24
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 56
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 50
Linux OS 11533 40
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 26
Microsoft Windows 16882 25
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 25
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 20
Docker - Платформа распределённых приложений 543 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 18
Google Android 15243 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 16
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 14
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 14
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 13
Nginx Plus 14 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 13
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 13
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 12
Apple iOS 8583 11
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 10
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 8
C/C++ - Язык программирования 894 8
Perl - Язык программирования 155 8
Apache ActiveMQ 34 8
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
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Broadcom - VMware vSphere 614 7
Сысоев Игорь 41 36
Коновалов Максим 20 18
Белоусов Сергей 254 13
Абасмирзоев Заур 17 11
Чихачев Дмитрий 29 10
Мамут Александр 133 8
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Путин Владимир 3454 6
Мацоцкий Сергей 180 5
Бартенев Валентин 5 5
Рустамов Рустам 548 5
Бойко Елена 152 4
Касперский Евгений 337 4
Мартиросов Давид 123 4
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Бетсис Павел 101 4
Сапельников Сергей 109 4
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Дунин Максим 4 4
Никифоров Николай 1138 4
Галицкий Александр 123 4
Комиссаров Дмитрий 248 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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