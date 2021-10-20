Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nginx
Энджайникс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 213
Nginx упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сысоев Игорь 31 12
|Коновалов Максим 15 10
|Мамут Александр 109 6
|Сапельников Сергей 100 4
|Путин Владимир 1826 4
|Вислый Александр 12 3
|Елистратов Николай 90 3
|Тихонов Андрей 33 2
|Бакунов Григорий 19 2
|Dell Michael - Делл Майкл 72 2
|Безруков Андрей 26 2
|Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
|Хасис Лев 96 2
|Малахов Михаил 10 2
|Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
|Греф Герман 205 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Дорогуш Анна 1 1
|Кулешов Денис 9 1
|Калинин Денис 63 1
|Сергеев Александр 21 1
|Андронов Александр 1 1
|Латыпов Роман 8 1
|Колесникова Мария 8 1
|Аристархов Владимир 3 1
|Шароглазов Арсений 2 1
|Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Строкович Антон 45 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Барков Александр 1 1
|Белкин Александр 4 1
|Новиков Иван 8 1
|Галперин Дмитрий 2 1
|Марич Игорь 18 1
|Бетсис Павел 84 1
|Притула Павел 31 1
|Рудаков Денис 31 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
|Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
|Forbes - Форбс 442 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РБК Инновации 36 1
|CNews Analytics 1990 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|Медиалогия 37 1
|W3Techs 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762865, в очереди разбора - 666553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762865, в очереди разбора - 666553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru