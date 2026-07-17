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Абасмирзоев Заур
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Абасмирзоев Заур и организации, системы, технологии, персоны:
|Бартенев Валентин 5 3
|Рустамов Рустам 545 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Мамонтов Олег 11 2
|Ермилов Руслан 4 2
|Полуянов Иван 4 2
|Мирзоев Мурад 33 1
|Дунин Максим 4 1
|Мишустин Михаил 784 1
|Комиссаров Дмитрий 247 1
|Песков Дмитрий 127 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Макаров Валентин 251 1
|Мамут Александр 133 1
|Лашин Ренат 87 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Коновалов Максим 20 1
|Комлев Николай 113 1
|Васильев Григорий 44 1
|Ведехин Игорь 40 1
|Кудж Станислав 49 1
|Журавлев Александр 18 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Мыскин Роман 40 1
|Кострюкова Надежда 4 1
|Хадасков Денис 5 1
|Белусов Сергей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3939 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.