Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Абасмирзоев Заур

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Разработчик отечественного веб-сервера Angie Software масштабирует свои продажи вместе с Merlion 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» 1
30.10.2024 «Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
22.08.2024 Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов 1
15.07.2024 Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
12.09.2023 Компании вводят единую российскую сертификацию ИТ-специалистов 1
08.09.2023 RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора» 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
28.06.2023 Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes 1
08.06.2023 Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie 1
24.05.2023 Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО 1
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
27.03.2023 Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС» 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Абасмирзоев Заур и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 207 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 6 4
Broadcom - VMware 2601 3
Yandex - Яндекс 9150 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 3
F5 Networks 75 3
Ред Софт - Red Soft 1219 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3023 2
Radware 61 2
Netcraft 61 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 427 1
Ростелеком 10904 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 1
Softline - Софтлайн 3705 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1752 1
9545 1
Oracle Corporation 7066 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 601 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 770 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 287 1
Red Hat 1378 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 503 1
Selectel - Селектел 536 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 513 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Cloudflare 168 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
Google LLC 12640 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 193 1
TDF - The Document Foundation 46 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 34 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
Almalinux Open Source Foundation 45 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 1
Runa Capital 158 1
Lynwood Investments 9 1
e.ventures 11 1
Резонанс НПП 406 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13716 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5625 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3060 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3672 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 777 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 887 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8601 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64658 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28150 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25425 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 5
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5157 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 365 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7155 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4543 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1996 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1103 3
MarTech - A/B-тестирование 95 3
Proxy-server - Прокси-сервер 344 3
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1855 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 538 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 543 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24274 2
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 249 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 794 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4786 2
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 34 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1382 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22118 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5255 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 443 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 436 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1056 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3800 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12158 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16940 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6513 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1386 1
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 29 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1575 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 720 4
Linux OS 11479 3
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
F5 Networks BIG-IP 24 2
Lua - язык программирования 77 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 191 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 2
Basis - Базис.SDN 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 629 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1031 1
Google Android 15193 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 1
Intel x86 - архитектура процессора 2143 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 571 1
Apple - App Store 3095 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1031 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1006 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1965 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 105 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 730 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Statista 262 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
ОТВ Аврора Маркет 22 1
Cavium ThunderX 5 1
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 25 1
OpenResty 4 1
Linux - Debian GNU 565 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 33 1
Бартенев Валентин 5 3
Рустамов Рустам 545 2
Шадаев Максут 1209 2
Мартиросов Давид 123 2
Мамонтов Олег 11 2
Ермилов Руслан 4 2
Полуянов Иван 4 2
Мирзоев Мурад 33 1
Дунин Максим 4 1
Мишустин Михаил 784 1
Комиссаров Дмитрий 247 1
Песков Дмитрий 127 1
Сысоев Игорь 41 1
Смирнов Алексей 269 1
Макаров Валентин 251 1
Мамут Александр 133 1
Лашин Ренат 87 1
Меньшов Кирилл 139 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Коновалов Максим 20 1
Комлев Николай 113 1
Васильев Григорий 44 1
Ведехин Игорь 40 1
Кудж Станислав 49 1
Журавлев Александр 18 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Мыскин Роман 40 1
Кострюкова Надежда 4 1
Хадасков Денис 5 1
Белусов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165318 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19027 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54601 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 2
Азия - Азиатский регион 5905 1
Африка - Африканский регион 3635 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 676 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Украина 7913 1
США - Калифорния 4821 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11557 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57408 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3745 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33566 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1880 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 664 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1157 1
НКО - Некоммерческая организация 631 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 562 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3051 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11668 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8793 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
Экзамены 512 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3084 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1253 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
Ведомости 1450 1
РИА Новости 1030 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2369 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3939 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 308 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1460 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1277 1
CNews AWARDS - награда 571 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458343, в очереди разбора - 728362.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще