Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС»

Российские разработчики «Веб-сервер» и «Ред софт» подтвердили совместимость веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO с операционной системой «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате. Программный комплекс в ближайшее время заменит иностранные решения в ряде органов государственной власти и госкорпораций страны, в том числе и на объектах КИИ. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Веб-сервер Angie – HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/IP прокси-сервер общего назначения, который реализует функции реверсивного проксирования, мониторинга нагрузки сервера в режиме реального времени, балансировки, мультиплексирования, мультимедиа стриминга, геолокации по IP-адресу, А/В-тестирования.

Первый релиз веб-сервера Angie – форка популярного веб-сервера Nginx – состоялся в октябре 2022 г. в качестве более удобной, современной и производительной версии для российского рынка. Уже сейчас Angie обладает рядом функциональных преимуществ, среди которых расширенная статистика и динамическое управление сервером без остановки обслуживания пользователей.

Работоспособность Angie в экосистеме «Ред ОС» является составляющей, необходимой для бесшовной миграции ИТ-инфраструктуры организаций на российские решения. Оба продукта разрабатываются на территории России и соответствуют требованиям информационной безопасности.

Так, операционная система для серверов и рабочих станций «Ред ОС» сертифицирована ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что допускает ее применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).

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Веб-сервер Angie также в ближайшее время будет внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Подтверждение совместимости Angie с отечественными российскими операционными системами, в частности с «Ред ОС», является частью подготовительной работы по внесению веб-сервера в реестр отечественного ПО. Совместимость Angie с «Ред ОС» соответствует техническим и функциональным требованиям заказчиков, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры. Уверен, что такой программный комплекс будет востребован на российском рынке, тем более что в нем уже есть потребность у ряда крупных заказчиков», – сказал генеральный директор «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев.

«Совместное решение «Веб-сервер» и «Ред софт» является стратегически значимым событием для российского рынка. Это тот программный комплекс, без которого перевести ИТ-инфраструктуру на российские продукты не представляется возможным. Сейчас это особенно актуально в вопросах миграции объектов КИИ, где сроки перехода на отечественное ПО обозначены строго. Благодарю коллег из «Веб-Сервер» за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.