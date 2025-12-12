Термин “A/B тестирование” подразумевает проведение специального эксперимента на каком-либо сайте, в мобильном приложении или определенной площадке. Цель этого эксперимента — подтвердить гипотезы относительно оптимизации потенциальных улучшений на стороне площадки при сравнении с ее исходным (первоначальным) видом.

При помощи A/B тестирования можно понять, что лучше работает конкретно с вашей целевой аудиторией, как сказываются те или иные решения в плане оформления, расположения кнопок и прочих элементов на эффективность площадки.

Часто A/B тестирование называют сплит-тестом (или Split URL testing), но это ошибка. В классическом A/B тестировании оба варианты исследуемого объекта (страницы) находятся по одному адресу (ссылке), а в сплит-тесте вариант B располагается по иной ссылке (хотя посетители сайта этой разницы не видят).

Принцип работы A/B тестирования

A/B тестирование позволяет вам сравнивать одну версию страницы на сайте (например, старую) с другой (которая имеет новые элементы, заголовки, расположение кнопок и т. д.). В процессе A/B тестирования посетители сайта будете разделены на отдельные группы (равные части), и каждой из них будет показываться разных вариант страницы (A или B).

В ходе такого тестирования можно будет понять, какая версия страницы будет эффективнее в плане конверсии, поведенческих факторов, увеличения продаж и прочих важных процессов бизнеса.

Разумеется, после A/B тестирования необходимо проделать не менее важную и трудоемкую работу — анализ полученной информации с ее дальнейшим сравнением с предыдущими показателями страницы.

Преимущества A/B тестирования

Перед тем, как принять решение о начале A/B тестирования, нужно четко понять, насколько эффективно используется ваш трафик. При помощи A/B тестирования можно получить максимально наглядный ответ на этот вопрос.

A/B тестирование поможет владельцу площадки:

Больше узнать о своих посетителях (целевой аудитории) и определить, как те или иные элементы на сайте влияют на потребности, привычки, поведение людей.

Избавиться от рисков, которые связаны с субъективностью в принятии решений, а не основанные на практике, опыте или различных исследованиях.

Сконцентрироваться на своих задачах и сберечь деньги, которые можно бесконечно тратить на улучшение сайта без проведения A/B тестирования с «гаданием», в чем заключается проблема.

Благодаря A/B тестированию можно получить ответы на многие важные вопросы. Вот лишь некоторые из них: