Термин “A/B тестирование” подразумевает проведение специального эксперимента на каком-либо сайте, в мобильном приложении или определенной площадке. Цель этого эксперимента — подтвердить гипотезы относительно оптимизации потенциальных улучшений на стороне площадки при сравнении с ее исходным (первоначальным) видом.
При помощи A/B тестирования можно понять, что лучше работает конкретно с вашей целевой аудиторией, как сказываются те или иные решения в плане оформления, расположения кнопок и прочих элементов на эффективность площадки.
Часто A/B тестирование называют сплит-тестом (или Split URL testing), но это ошибка. В классическом A/B тестировании оба варианты исследуемого объекта (страницы) находятся по одному адресу (ссылке), а в сплит-тесте вариант B располагается по иной ссылке (хотя посетители сайта этой разницы не видят).
Принцип работы A/B тестирования
A/B тестирование позволяет вам сравнивать одну версию страницы на сайте (например, старую) с другой (которая имеет новые элементы, заголовки, расположение кнопок и т. д.). В процессе A/B тестирования посетители сайта будете разделены на отдельные группы (равные части), и каждой из них будет показываться разных вариант страницы (A или B).
В ходе такого тестирования можно будет понять, какая версия страницы будет эффективнее в плане конверсии, поведенческих факторов, увеличения продаж и прочих важных процессов бизнеса.
Разумеется, после A/B тестирования необходимо проделать не менее важную и трудоемкую работу — анализ полученной информации с ее дальнейшим сравнением с предыдущими показателями страницы.
Преимущества A/B тестирования
Перед тем, как принять решение о начале A/B тестирования, нужно четко понять, насколько эффективно используется ваш трафик. При помощи A/B тестирования можно получить максимально наглядный ответ на этот вопрос.
A/B тестирование поможет владельцу площадки:
- Больше узнать о своих посетителях (целевой аудитории) и определить, как те или иные элементы на сайте влияют на потребности, привычки, поведение людей.
- Избавиться от рисков, которые связаны с субъективностью в принятии решений, а не основанные на практике, опыте или различных исследованиях.
- Сконцентрироваться на своих задачах и сберечь деньги, которые можно бесконечно тратить на улучшение сайта без проведения A/B тестирования с «гаданием», в чем заключается проблема.
Благодаря A/B тестированию можно получить ответы на многие важные вопросы. Вот лишь некоторые из них:
- Какие визуальные элементы на страницах сайта напрямую влияют на продажи, поведение посетителей, конверсию?
- Какое оптимальное число полей должно быть в форме обратной связи или покупки товара?
- Нужно ли внедрять в проект какую-либо новую функцию, которая сейчас тестируется?
- Какие тексты и заголовки на страницах отличаются наибольшей эффективностью?
- На каком этапе воронки продаж возникают проблемы и «сливается» большая часть потенциальных клиентов?
