Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187223
ИКТ 14499
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26494
Персоны 80881
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

MarTech A/B-тестирование


Термин “A/B тестирование” подразумевает проведение специального эксперимента на каком-либо сайте, в мобильном приложении или определенной площадке. Цель этого эксперимента — подтвердить гипотезы относительно оптимизации потенциальных улучшений на стороне площадки при сравнении с ее исходным (первоначальным) видом.

При помощи A/B тестирования можно понять, что лучше работает конкретно с вашей целевой аудиторией, как сказываются те или иные решения в плане оформления, расположения кнопок и прочих элементов на эффективность площадки.

Часто A/B тестирование называют сплит-тестом (или Split URL testing), но это ошибка. В классическом A/B тестировании оба варианты исследуемого объекта (страницы) находятся по одному адресу (ссылке), а в сплит-тесте вариант B располагается по иной ссылке (хотя посетители сайта этой разницы не видят).

Принцип работы A/B тестирования

A/B тестирование позволяет вам сравнивать одну версию страницы на сайте (например, старую) с другой (которая имеет новые элементы, заголовки, расположение кнопок и т. д.). В процессе A/B тестирования посетители сайта будете разделены на отдельные группы (равные части), и каждой из них будет показываться разных вариант страницы (A или B).

В ходе такого тестирования можно будет понять, какая версия страницы будет эффективнее в плане конверсии, поведенческих факторов, увеличения продаж и прочих важных процессов бизнеса.

Разумеется, после A/B тестирования необходимо проделать не менее важную и трудоемкую работу — анализ полученной информации с ее дальнейшим сравнением с предыдущими показателями страницы.

Преимущества A/B тестирования

Перед тем, как принять решение о начале A/B тестирования, нужно четко понять, насколько эффективно используется ваш трафик. При помощи A/B тестирования можно получить максимально наглядный ответ на этот вопрос.

A/B тестирование поможет владельцу площадки:

  • Больше узнать о своих посетителях (целевой аудитории) и определить, как те или иные элементы на сайте влияют на потребности, привычки, поведение людей.
  • Избавиться от рисков, которые связаны с субъективностью в принятии решений, а не основанные на практике, опыте или различных исследованиях.
  • Сконцентрироваться на своих задачах и сберечь деньги, которые можно бесконечно тратить на улучшение сайта без проведения A/B тестирования с «гаданием», в чем заключается проблема.

Благодаря A/B тестированию можно получить ответы на многие важные вопросы. Вот лишь некоторые из них:

  • Какие визуальные элементы на страницах сайта напрямую влияют на продажи, поведение посетителей, конверсию?
  • Какое оптимальное число полей должно быть в форме обратной связи или покупки товара?
  • Нужно ли внедрять в проект какую-либо новую функцию, которая сейчас тестируется?
  • Какие тексты и заголовки на страницах отличаются наибольшей эффективностью?
  • На каком этапе воронки продаж возникают проблемы и «сливается» большая часть потенциальных клиентов?
     

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд 1
28.11.2025 Более трети (40%) малого и среднего бизнеса использует нейросети для подготовки контента и рассылок 1
27.11.2025 Cloud.ru стал первым облачным партнером платформы для A/B-тестов Trisigma 3
12.11.2025 Онлайн-кинотеатр KION перешел на видеоплатформу собственной разработки 1
10.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг операционных CRM для финансового сектора 1
29.10.2025 «Купер» запускает аналитическую платформу для бизнеса 1
23.10.2025 BPMSoft и Казанский федеральный университет запустят первую ML-лабораторию на базе low-code платформы 1
23.09.2025 «Точка Банк» поможет продавцам на маркетплейсах создавать инфографику с помощью онлайн-редактора 2
05.08.2025 Атрибуционные модели в маркетинге: как специализированные ML-подходы превращаются в важный инструмент 1
01.08.2025 AB-тесты в ИИ-продуктах: подводные камни из практики, которые многие не замечают 4
31.07.2025 «Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM 1
09.07.2025 «Рег.ру» запустил облачную среду для отечественного e-mail сервиса 1
04.07.2025 «Авито Тех» покупает платформу EXPF Sigma — технологическую платформу для продуктовых экспериментов 5
01.07.2025 Как системы принятия решений меняют бизнес-процессы 1
30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
30.06.2025 «Датарк» обновил Datcheck: новый интерфейс и функционал 1
18.06.2025 Елена Еремина, «АльфаСтрахование»: С помощью RPA мы можем быстро протестировать разные сценарии без значительных вложений 1
05.06.2025 Из академии в ИТ: зачем ученому работать в технологической компании 5
23.05.2025 Платформа A/B-тестирования X5 Group верифицирована научным сообществом 3
22.05.2025 Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные 1
21.05.2025 «Банк Хлынов» совместно с GlowByte внедрил решение для offline-маркетинга CM Ocean Batch Flow вендора Data Sapience 2
28.04.2025 Анастасия Шагун, Flip — о стратегическом подходе к дизайну и роли бизнес-аналитика 1
23.04.2025 НГУ запустил образовательный курс по продуктовому менеджменту с элементами искусственного интеллекта 1
09.04.2025 Новая функциональность RuStore увеличит установки приложений 2
04.04.2025 Fork-Tech представит PWS – платформу для продуктовой разработки клиентских решений 2
19.03.2025 Как получить экономический эффект от больших данных 1
06.03.2025 «Авито» разработал технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов 2
11.02.2025 «Технологии — и точка» построил для «Вкусно — и точка» платформу данных на продуктах Arenadata 1
23.12.2024 Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов 1
20.12.2024 Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества 1
19.12.2024 «Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов 2
18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
29.11.2024 Hybrid разработал Creative Craft — продукт для генерации креативов с помощью технологий ИИ 1
22.11.2024 Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization 2
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
22.08.2024 «Диасофт» вошел в топ-4 крупнейших российских поставщиков BPM-систем по версии CNews 1
31.07.2024 «Яндекс 360 для бизнеса» представил новые функции 1
09.07.2024 Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин» 1
13.06.2024 VK запускает сервис для тестирования и анализа новых функций в приложениях и сайтах 2

Публикаций - 78, упоминаний - 105

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 3
Yandex - Яндекс 8443 3
SAP SE 5430 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 3
Napoleon IT - Наполеон Айти 62 3
Avito Tech - Авито Тех 10 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 32 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Diasoft - Диасофт 1024 2
8996 2
Ред Софт - Red Soft 999 2
VK - Mail.ru Group 3533 2
Telegram Group 2576 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 2
Nginx - Энджайникс 186 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 2
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 1
Gelarm - Геларм 38 1
Avangate 5 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
Rubbles - Раблз 37 1
Querify Labs - Кверифай Лабс 6 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 5 1
HPC Park - Эйч-Пи-Си Парк 3 1
ЮР-ЛИ - UR-LI 3 1
MPSTATS - МПСТАТС 8 1
Рунити 62 1
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 11 1
GetCourse - Геткурс 14 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 112 1
TopSeller - ТопСеллер 3 1
Fork-Tech - ФоркТек 26 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
Kramer Electronics 16 1
Avito Tech - EXPF Sigma - ИЭксПиЭф 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 6
X5 Group - Перекрёсток 605 5
Лента - Сеть розничной торговли 2272 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 2
Почта России ПАО 2247 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 107 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 10 1
Тануки 24 1
Интеррос - Точка Банк 39 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 1
Вкусно — и точка 29 1
Walmart - Wal-Mart Stores 389 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 16 1
Ant Financial Services Group 5 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1649 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Альфа-Банк 1869 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7418 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5271 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5876 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5660 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 6
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 466 6
Оповещение и уведомление - Notification 5388 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4109 5
Google Android 14688 7
Apple iOS 8245 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 4
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 26 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1308 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 3
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 27 2
Meta Platforms - Facebook - Trino 25 2
Hybrid Platform 16 2
Hybrid Creative Craft 4 2
Avito Tech - Trisigma 5 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 2
Linux OS 10911 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 2
Microsoft Office 3954 2
Apple - App Store 3009 2
JavaScript - JS - язык программирования 1332 2
Apache Hadoop 447 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Docker - Платформа распределённых приложений 437 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 369 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 2
Примо РПА - Primo RPA 46 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 2
VK RuStore - Рустор 512 2
Red Hat OpenShift Online 5 1
Avangate Digital Commerce Platform 1 1
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 1
UseTech - UseBus 30 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 22 1
Datark - Datcheck 11 1
Red Hat WildFly - Keycloak 54 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
FreePik 1438 1
HPC Park Cloud Service 2 1
Абасмирзоев Заур 16 3
Другова Светлана 9 2
Рустамов Рустам 513 2
Андрианов Павел 84 2
Мироненков Антон 16 2
Микрюков Валерий 28 1
Васильев Максим 23 1
Ляховецкий Станислав 1 1
Маслов Евгений 6 1
Тарасов Михаил 3 1
Боев Леонид 6 1
Захарова Марина 6 1
Афанасьев Олег 40 1
Пантелеев Игорь 1 1
Чесноков Виталий 10 1
Гуз Иван 15 1
Федоткин Николай 2 1
Татаренко Игорь 21 1
Кардаева Галина 5 1
Сигаева Наталья 1 1
Неверов Михаил 5 1
Кобелев Игорь 5 1
Озеров Владимир 7 1
Черногузова Ирина 1 1
Ракитин-Кейзер Константин 1 1
Баринова Алла 1 1
Носиков Владимир 4 1
Голощапова Ирина 25 1
Корнейчук Василий 7 1
Рощенко Артур 2 1
Бекузаров Олег 1 1
Грог Катерина 1 1
Тимохин Сергей 2 1
Окулов Виталий 1 1
Шуклин Глеб 8 1
Денисенко Павел 4 1
Кулиев Александр 8 1
Ниров Азамат 6 1
Свитнева Ольга 11 1
Суркова Антонина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 5
Европа 24639 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Казахстан - Республика 5798 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 344 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1569 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2420 1
Земля - планета Солнечной системы 10659 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Беларусь - Белоруссия 6032 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2199 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Америка Латинская 1883 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3226 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5288 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2286 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 3
Экономический эффект 1217 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
Айсберг - Eisberg 193 2
Философия - Philosophy 503 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Ventana Research 7 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
NeurIPS 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще