Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170108
ИКТ 13245
Организации 10383
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25201
Персоны 72821
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Рунити

Рунити

03.03.2025 Облако «Рег.ру» переходит на обновленный Pay-As-You-Go учет 1
10.12.2024 «Рег.ру» запустил сервис объектного хранилища S3 в облаке 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
20.11.2024 «Рег.ру» организует удаленные рабочие места  1
15.11.2024 SpaceWeb и GetCourse реализовали совместный проект 1
30.10.2024 Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно 1
18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел 1
15.10.2024 «Руцентр» станет компанией по управлению онлайн-активами 1
08.10.2024 Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру» 1
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов 1
10.09.2024 «Рег.ру» и YClients заключили соглашение о сотрудничестве 1
23.08.2024 «Рег.ру» за год привлек 5 тыс. клиентов на облачную платформу 1
06.08.2024 «Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений 1
01.08.2024 «Рег.ру» предоставил возможность работать с Big Data в облаке 1
04.06.2024 «Рег.ру» и Digilabs запустили сервис, который ускоряет «1С» в облаке на 30% 1
10.04.2024 «Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд» 1
05.04.2024 «Рунити» анонсирует результаты развития российских сайтов и доменов к 30-летию рунета 1
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре 1
15.03.2024 Зона .ru побила рекорд по числу доменов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Рунити и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 16
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 8
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 30 6
8288 4
Broadcom - VMware 2379 3
DigiLabs - Дигилабс 4 2
RuVDS - МТ Финанс 58 2
Цифра ГК 2443 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
Yandex - Яндекс 7460 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
Диалог АНО 13 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
Microsoft Corporation 24692 1
Google LLC 11845 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 52 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 97 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Unsplash 853 2
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
GetCourse - Геткурс 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2763 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2935 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4917 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4118 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 973 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1948 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1475 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1134 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4233 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 63 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 918 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2797 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 337 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 216 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2514 2
Оповещение и уведомление - Notification 4699 2
OpenStack 493 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 215 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 871 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12597 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
Рунити - REG.ru - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 17 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 3
DigiLabs - Алькир 4 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 203 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1281 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 147 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 1
Qsoft amoCRM 109 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 1
FreePik 1040 1
Google Gmail 948 1
Microsoft Outlook 1394 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Кузьмичев Андрей 16 4
Мартынов Евгений 20 3
Белоусов Сергей 242 2
Цаплин Никита 52 2
Абрамова Анна 5 2
Рыжков Сергей 14 2
Воробьев Андрей 168 1
Пустоваров Олег 2 1
Егоров Андрей 24 1
Кумсков Сергей 1 1
Брик Марина 4 1
Ефимов Илья 2 1
Блохин Дмитрий 1 1
Федоров Андрей 29 1
Ерохин Вячеслав 11 1
Гландин Сергей 3 1
Орлов Михаил 8 1
Темников Александр 2 1
Селиванов Игорь 3 1
Савченко Виталий 9 1
Свидерский Евгений 28 1
Семчишкин Константин 1 1
Солдатов Алексей 98 1
Немкин Антон 37 1
Мирин Станислав 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3536 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2888 1
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1332 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1814 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
НКО - Некоммерческая организация 509 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7682 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5914 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 142 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Forbes - Форбс 836 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Известия ИД 634 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще