Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рунити
Рунити и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 853 2
|Ravenol - Равенол Руссланд - 4 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
|Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
|BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
|GetCourse - Геткурс 6 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 3
|Кузьмичев Андрей 16 4
|Мартынов Евгений 20 3
|Белоусов Сергей 242 2
|Цаплин Никита 52 2
|Абрамова Анна 5 2
|Рыжков Сергей 14 2
|Воробьев Андрей 168 1
|Пустоваров Олег 2 1
|Егоров Андрей 24 1
|Кумсков Сергей 1 1
|Брик Марина 4 1
|Ефимов Илья 2 1
|Блохин Дмитрий 1 1
|Федоров Андрей 29 1
|Ерохин Вячеслав 11 1
|Гландин Сергей 3 1
|Орлов Михаил 8 1
|Темников Александр 2 1
|Селиванов Игорь 3 1
|Савченко Виталий 9 1
|Свидерский Евгений 28 1
|Семчишкин Константин 1 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Немкин Антон 37 1
|Мирин Станислав 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.