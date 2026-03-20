SpaceWeb получил государственную ИТ-аккредитацию

Хостинг-провайдер SpaceWeb внесен в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России. Компания подтвердила соответствие требованиям по доле профильной выручки и характеру деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Для заказчиков и пользователей продуктов и услуг SpaceWeb прохождение аккредитации означает дополнительный уровень открытости. Работа с компанией, чей профиль подтвержден государством, упрощает взаимодействие по ИТ-проектам, где важны вопросы соответствия и корректной работы с данными.

«Прохождение аккредитации — логичный этап нашего развития. В SpaceWeb мы последовательно выстраиваем продуктовый контур и процессы в соответствии с требованиями отрасли. Мы ведем разработку наших продуктов под профильные стандарты, и новый статус это только подтверждает», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb входит в группу «Рунити», объединяющую игроков на рынке информационных технологий в России. Прохождение государственной аккредитации повышает привлекательность в том числе и группы компаний для сотрудников и соискателей. В условиях дефицита кадров в области ИТ наличие таких преференций усиливает позиции «Рунити» на рынке труда и открывает новые возможности для дальнейшего развития.

«Для нас важно, чтобы компании группы соответствовали единым стандартам качества и прозрачности. Прохождение аккредитации SpaceWeb подтверждает этот подход и дополнительно подчеркивает статус группы «Рунити» как надежного работодателя. Это не только повышает доверие, но и дает дополнительные меры поддержки и преимущества для наших сотрудников», — отметила Ольга Гвылева, руководитель отдела рекрутмента, адаптации и развития сотрудников группы «Рунити».

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/