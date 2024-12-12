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Рунити SpaceWeb СпейсВэб

Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб

SpaceWeb – российский хостинг-провайдер, работает на территории РФ с 2001 года. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др.  Офисы расположены в Санкт-Петербурге и Москве. Хостинг обладает высоким uptime, оснащен сверхбыстрыми SSD NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в  дата-центре «ОБИТ». 

Обзор «SpaceWeb» на Market.CNews

12.12.2024 SpaceWeb сообщает о росте спроса на SEO-сервисы среди веб-разработчиков 1
22.11.2024 SpaceWeb завершил переезд в новый ЦОД 1
15.11.2024 SpaceWeb и GetCourse реализовали совместный проект 1
25.09.2024 SpaceWeb запустил сервис для работы с «1С» 1
11.09.2024 SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых 1
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов 1
29.08.2024 SpaceWeb усиливает защиту сайтов до уровня  L7 1
14.08.2024 SpaceWeb запустил частное облако 1
16.07.2024 SpaceWeb вводит DBaaS в коммерческую эксплуатацию 1
04.07.2024 SpaceWeb запустил облачные сервисы 1
26.04.2024 SpaceWeb сообщает о росте популярности контейнеризации 1
10.04.2024 «Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд» 1
09.04.2024 SpaceWeb начал тестировать ИИ в работе техподдержки 1
05.04.2024 «Рунити» анонсирует результаты развития российских сайтов и доменов к 30-летию рунета 1
29.03.2024 SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu 1
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре 1
15.03.2024 Зона .ru побила рекорд по числу доменов 1
06.03.2024 SpaceWeb разместил 1,7 терабайт данных в сети IPFS 1
20.02.2024 Спрос на API для мониторинга сайтов увеличился вдвое 1
02.02.2024 SpaceWeb вошел в Реестр провайдеров хостинга 1
10.04.2023 Технология IPFS 1
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг 1
10.10.2012 Составлен список популярных почтовых служб для домена 1
02.03.2012 Россия: крупнейшие хостинг-провайдеры занимают 21% рынка 1
13.10.2011 Клиентов российских хостинг-провайдеров атакуют фишеры 1
16.03.2011 РБК покупает Ru-Center 1
22.01.2007 Valuehost прибрал spb.ru к рукам? 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Рунити и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 10
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 7
Рунити 18 6
Yandex - Яндекс 7340 3
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 3
Almalinux Open Source Foundation 28 2
8213 2
Ростелеком 9701 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ИКС - Форпост 72 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
FirstVDS - ИОТ 9 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
PeterHost - Петерхост 8 1
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Broadcom - VMware 2359 1
Valuehost - Валуехост - Вэльюхост 12 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Диалог АНО 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
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ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Proxima Capital 7 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
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Capital Group 73 1
101Hotels.com 456 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 1
Unsplash 764 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
GetCourse - Геткурс 5 1
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N+1 - Издание 158 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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