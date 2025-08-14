Разделы

Шпагин Александр


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ 1
09.04.2024 SpaceWeb начал тестировать ИИ в работе техподдержки 2
02.02.2024 SpaceWeb вошел в Реестр провайдеров хостинга 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Шпагин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 39 2
ИИ-Технологии 163 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2866 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10792 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3029 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 879 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4966 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2008 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3622 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2210 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7270 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2712 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7861 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2197 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 140 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1006 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 729 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11617 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16670 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3339 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1135 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5153 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1244 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11777 1
Оповещение и уведомление - Notification 5092 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 18 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 1
Бабошина Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8363 1
Кодекс этики использования данных 44 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2316 1
