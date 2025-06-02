Разделы

02.06.2025 Yadro представила первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.AFA

ъявила о выходе первой на российском рынке All-Flash системы хранения данных Yadro.AFA с end-to-end NVMe-архитектурой – от накопителей до протоколов доступа. Система уже проходит серии внутренн
14.04.2025 Илья Борняков -

Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

«Сейчас на рынке некоторые производители заявляют поддержку NVMe over TCP, но не имеют оптимизированной end-to-end NVMe архитектуры» CNews: Какую

25.02.2025 vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях

я «Норси-транс» и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, анонсируют совместный ПАК на базе vStack HCP, универсальных серверов «Паладин» и контроллеров NVMe. Об этом CNews сообщили представители vStack. В составе ПАК — универсальные серверы линейки «Паладин» производства «Норси-транс» в комплекте с NVMe-адаптерами, объединенные в единый
31.07.2024 Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

aphics ОС Windows 10 Pro Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3200 МГц Хранилище 512 Гбайт SSD M.2 PCIe NVMe Интерфейсы 1× USB Type-C (Thunderbolt 4, Power Delivery), 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× US
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA

едущий продукт-менеджер GS Nanotech Александр Степнов представили итоги fio-тестирования российских NVMe-накопителей GS SSD в системе с использованием высокоскоростного программного модуля RAID
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД

ан для извлечения наибольшей (по данным тестов «Рэйдикс», до 97% от номинальной) производительности NVMe-накопителей. В новом релизе Raidix Era 4.0 реализована поддержка «нативного» протокола N
06.07.2022 «Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era

ое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыдущими версиями. Так, в

01.03.2022 Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V

ь решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о разработке собственного контроллера NVMe 2.0 с проектным названием «Тор». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». NV
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe

, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная с
02.11.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows

з немногих предложений на рынке, где используются высокочастотные процессоры Intel Xeon и диски SSD NVMe. На сайте REG.RU при заказе Облачных серверов на Windows можно выбрать высокочастотные п
01.11.2021 Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о выпуске твердотельного накопителя Kingston Fury Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston Fury Renegade обеспечивает высочайшую производительность при большой ёмкости с использованием новейшего контроллер
25.10.2021 Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

анения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поколения дем
30.06.2021 Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов

одразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, представляет твердотельные NVMe-накопители DC1500M форм-фактора U.2 с интерфейсом PCIe. Новинка предназначена для ЦОДов

17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM

ера DRAM, построенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальн
06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM СЕРИИ E
29.03.2021 Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1

у флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благодаря высокой производительности и односторонней конструкции по стандарту M.2,
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe

латформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) представила на российском рынке новый тип дисков Low-latency NVMe — технологию сверхбыстрых сетевых дисков. Она обеспечивает мгновенный доступ к базам дан
08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix

мально раскрыть потенциал своих устройств хранения данных с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe) при их использовании в RAID-массивах. NVMe RAID с ПО Raidix обеспечивает до 10 м
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS

архитектуре Composable Disaggregated Infrastructure и гибкое управление пулами дисков с интерфейсом NVMe, но и включение в такие слои высокопроизводительных компонент на основе DAOS. Долгие год
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов

Western Digital объявила сегодня о выходе нескольких новых SSD-накопителей с поддержкой NVMe, созданных для использования в архитектурах хранения и обработки данных в ЦОД, промышлен
06.11.2020 Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

ая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification». Накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нескольки
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews

Что такое SSD NVMe SSD NVMe — это разновидность твердотельных носителей, работающих на базе микросхе
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black

дельного ряда WD_BLACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью н
22.09.2020 Samsung представила новый твердотельный накопитель SSD 980 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Цена. Фото

Samsung Electronics представила первый потребительский твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 Pro. Новый диск разработан для максимальной производительности ПК, рабочих станций и игровых консолей. Оптимизированный для интенсивной работы с данными, 980 Pro подходит
30.06.2020 Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения

назначенных для центров обработки данных SSD в форм-факторе (EDSFF) E3.S, стандартизированном технической рабочей группой SNIA SFF TA. E3.S — это новый стандарт форм-фактора твердотельных накопителей NVMe для облачных и корпоративных центров обработки данных, ориентированный на шину PCIe 5.0 и выше. Появление E3.S будет способствовать проектированию и разработке систем нового поколения — об
25.06.2020 Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки новых NVMe PCIe SSD для ЦОД емкостью 7,68 ТБ. Модель DC1000M обеспечивает дополнительное пространство для хранения информации и соответствуют строгим требованиям дата-центров, в которых используются

08.06.2020 Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

именно для того, чтобы уменьшить совокупную стоимость владения ИТ-системами. Как такое может быть? NVMe — важная областью интересов корпоративных покупателей, которые сейчас находятся на стади
29.05.2020 Infinidat анонсировал новые возможности для повышения надежности и гибкости инфраструктуры заказчиков

ают риски сбоев и отсутствия технологий необходимого уровня, а также добавляют поддержку технологии NVMe over Fabrics. Эти нововведения обеспечат новым и существующим клиентам большую гибкость

17.03.2020 Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

ной производительности для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддерж
05.03.2020 Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения

Pure Storage анонсировала доступность седьмого поколения обновлений Evergreen и all-NVMe FlashArray//X третьего поколения. Данное обновление для отмеченной наградами линейки FlashArray обеспечивает клиентов более высокой производительностью и дает возможность ускорить вывод пр
28.01.2020 NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

м. Анонс стандарта состоялся на форуме Intel в 2007 г. В 2011 г. была выпущена версия 1.0 протокола NVMe, а год спустя — версия 1.1. В 2013 г. создана рабочая группа NVM Express Work Group, еще
15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров

нового SSD для центров обработки данных. Загрузочный диск DC1000B в форм-факторе M.2 с интерфейсом NVMe подходит для серверов, оснащённых одним или двумя слотами M.2 NVMe. Таким образом
10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0

MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Canvas Plus; твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD; встроенные устройства. Потребительские товары повседневного пользо
12.11.2019 Seagate представила два новых производительных решения для геймеров

0 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расширения NVMe M.2 для твердотельного накопителя, с которыми система будет работать еще быстрее. Самый

16.09.2019 Cisco представила инновации в области сетей хранения данных

rking, SAN). Среди них – коммутатор директорного класса, готовый к поддержке 64 Гбит/с, решение SAN NVMe/FC Analytics для глубокого анализа сетей SAN и расширенный инструментарий DevOps. Cisco

02.09.2019 NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC

ва хранения данных NetApp EF600. Это система среднего уровня хранения данных со сквозной поддержкой NVMe, позволяющая ускорять доступ к данным для чувствительных к производительности приложений
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

Toshiba Memory Europe GmbH представила две новые серии твердотельных дисков (SSD) с интерфейсом NVMe PCIe 3.0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий использует
20.05.2019 Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000

Kingston Digital, дочерняя компания по производству флэш-памяти Kingston Technology Company, объявила о выходе KC2000, твердотельного накопителя нового поколения формата M.2 NVMe PCIe для корпоративных и опытных пользователей. Kingston KC2000 NVMe PCIe, по заявлению производителя, обеспечивает высокую производительность благодаря новейшему контроллеру Gen 3.0 x
13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов

рограммного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320 c поддержкой сквозного протокола NVMe, а также о расширении линейки сервисов для повышения прибыльности данных предприятий. Пр
03.04.2019 Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов

ла о выходе на рынок платформы XD5 Series, включающей (твердотельные накопители (SSD) с интерфейсом NVMe в компактном форм-факторе 2,5 дюйма толщиной 7 мм, оптимизированные для снижения задержк

Intel Corporation 12541 228
Nvidia Corp 3731 115
AMD - Advanced Micro Devices 4468 81
SAS Institute 1032 74
Microsoft Corporation 25236 66
Acer Group - Acer Inc 2657 56
Samsung Electronics 10625 50
Dell EMC 5092 45
Broadcom - VMware 2490 37
Lenovo Group 2361 36
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 33
Western Digital Corporation - WDC 573 29
Huawei 4221 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 27
Apple Inc 12628 27
NetApp - Network Appliance 648 26
Google LLC 12255 25
Dell Technologies - Dell Computer 2162 24
HP Inc. 5761 23
Oracle Corporation 6867 22
Adata Technology 120 22
ITG - ITPOD - ИТПОД 58 20
Toshiba Corporation 2955 19
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 185 19
Hitachi - Хитачи 1481 18
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 62 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 18
Kingston Technology 202 17
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 17
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 16
Softline - Софтлайн 3261 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 15
Pure Storage 54 15
Cisco Systems 5222 15
IBM - International Business Machines Corp 9551 14
8983 14
Seagate Technology 754 14
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 12
Digma 237 12
TÜV Rheinland Group 163 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Microsoft - LinkedIn 684 3
Татнефть 237 3
Газпром нефть 670 3
Наукоград - технопарк 150 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
Совкомбанк Совесть 277 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 2
Uber 337 2
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 2
36,6 - аптечная сеть 91 2
Conoco - ConocoPhillips 22 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 2
Резонанс НПП 389 2
Ру-Веб. Инвестиции 16 2
Газпром ПАО 1416 2
Почта России ПАО 2245 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Kickstarter 131 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 72
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 464
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 408
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 318
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 317
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 291
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 285
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 284
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 257
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 218
DDR - Double data rate 2915 208
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 196
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 187
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 182
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 178
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 172
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 157
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 155
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 149
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 143
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 143
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 143
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 137
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 127
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 125
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 120
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 111
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 111
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 110
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 106
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 104
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 104
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 104
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 102
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 100
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 95
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 92
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 321 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 84
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 80
Microsoft Windows 16327 93
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 92
Linux OS 10896 90
Intel Core - Семейство процессоров 1236 69
Microsoft Windows 10 1874 68
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 66
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 66
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 62
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 55
Intel x86 - архитектура процессора 1982 52
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 50
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 44
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 43
Intel Core i - Cерия процессоров 531 37
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 37
Nvidia GeForce GTX 523 36
Microsoft Windows 11 712 33
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 32
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 31
Apple iPhone 6 4862 30
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 27
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 25
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 23
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 23
Microsoft Azure 1460 22
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 21
Google Android 14679 21
Nvidia G-Sync 161 19
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 19
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 19
Acer Predator 217 18
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 17
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 17
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 17
Microsoft Windows Hello 206 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 16
Acer AeroBlade 3D 30 16
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 16
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 16
Борняков Илья 43 17
Rowan Paul - Рован Пол 11 8
Ройфман Роман 16 6
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 6
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 6
Курилина Наталья 15 6
Бочарникова Татьяна 83 5
Зубарев Максим 13 5
Копосов Максим 73 5
Чернышев Андрей 70 5
Епишин Олег 23 5
Рустамов Рустам 513 4
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 4
Мартынов Евгений 31 4
Фильченков Александр 23 4
Tilmont Craig - Тилмонт Крейг 3 3
Володкович Вячеслав 103 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 3
Иванов Борис 60 3
Шашкин Алексей 55 3
Платонов Сергей 13 3
Грищенков Александр 17 3
Орленко Михаил 10 3
Кочепасов Сергей 13 3
Белов Василий 71 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Weng Peggy - Венг Пегги 4 3
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 3
Карпов Евгений 59 3
Литвинов Егор 12 3
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 3
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 3
Гоц Роман 50 2
Блинов Михаил 73 2
Королюк Алексей 86 2
Ермаков Александр 29 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 2
Катаев Александр 40 2
Игнатьев Александр 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 395
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 29
Европа 24634 22
Китай - Тайвань 4136 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 18
Япония 13547 14
Германия - Федеративная Республика 12936 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Южная Корея - Республика 6858 10
Индия - Bharat 5697 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 6
Африка - Африканский регион 3570 6
Китай - Шанхай 807 6
Казахстан - Республика 5792 6
Ближний Восток 3030 5
Турция - Турецкая республика 2486 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 5
Азия - Азиатский регион 5748 5
Бразилия - Федеративная Республика 2450 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 4
Украина 7793 4
Россия - СФО - Омская область 731 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Европа Восточная 3121 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 80
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 53
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 39
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 34
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 18
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 15
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 28 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 15
Ergonomics - Эргономика 1688 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 10
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 9
Tom’s Hardware 516 18
Liliputing 71 12
CNews - ZOOM.CNews 1854 8
N+1 - Издание 181 6
Phoronix 49 5
TechSpot 158 5
Reddit 356 4
AnandTech 73 3
Ars Technica 435 3
CNX Software 17 3
Silicon 490 3
The Verge - Издание 591 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
FT - Financial Times 1259 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
Engadget - Блог о технологиях 424 2
WCCFTech - Издание 87 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
DigiTimes - Издание 1326 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
Neowin 177 2
Fanless Tech 2 2
The Economist 48 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Bloomberg 1417 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Ведомости 1233 1
BleepingComputer - Издание 410 1
DRAMeXchange 41 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
TechPowerUp 21 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Blocks & Files 14 1
Expreview 5 1
GizmoChina 152 1
GigaOM 71 1
IDC - International Data Corporation 4943 39
Gartner - Гартнер 3608 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 11
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 6
TrendForce 136 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
TechTarget 13 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 3
Fortune Global 500 287 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 828 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
Cinebench 29 2
Mordor Intelligence 33 2
Forward Insights 3 2
SPEC Power benchmark 2 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Market Research Future 10 1
Jon Peddie Research 42 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ITResearch 121 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
Fortune Global 1000 51 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
FMI - Future Market Insights 8 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Мировой рынок компьютерных игр 2 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 9
РАН - Российская академия наук 2014 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 8 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Intel Developer Forum - IDF 278 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews AWARDS - награда 549 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Oracle OpenWorld 65 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Embedded World 10 1
Selectel TechDay 6 1
NetApp Directions 6 1
Pure Russia Live 1 1
ПРОSTOR 6 1
Docflow 147 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
ИгроМир 119 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
