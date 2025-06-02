Получите все материалы CNews по ключевому слову
NVMe NVM Express NVMHCI Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification M.2 NVMe SSD Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|02.06.2025
|
Yadro представила первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.AFA
ъявила о выходе первой на российском рынке All-Flash системы хранения данных Yadro.AFA с end-to-end NVMe-архитектурой – от накопителей до протоколов доступа. Система уже проходит серии внутренн
|14.04.2025
|
Илья Борняков -
Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс
«Сейчас на рынке некоторые производители заявляют поддержку NVMe over TCP, но не имеют оптимизированной end-to-end NVMe архитектуры» CNews: Какую
|25.02.2025
|
vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях
я «Норси-транс» и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, анонсируют совместный ПАК на базе vStack HCP, универсальных серверов «Паладин» и контроллеров NVMe. Об этом CNews сообщили представители vStack. В составе ПАК — универсальные серверы линейки «Паладин» производства «Норси-транс» в комплекте с NVMe-адаптерами, объединенные в единый
|31.07.2024
|
Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник
aphics ОС Windows 10 Pro Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3200 МГц Хранилище 512 Гбайт SSD M.2 PCIe NVMe Интерфейсы 1× USB Type-C (Thunderbolt 4, Power Delivery), 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× US
|01.08.2022
|
«Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA
едущий продукт-менеджер GS Nanotech Александр Степнов представили итоги fio-тестирования российских NVMe-накопителей GS SSD в системе с использованием высокоскоростного программного модуля RAID
|07.07.2022
|
«Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД
ан для извлечения наибольшей (по данным тестов «Рэйдикс», до 97% от номинальной) производительности NVMe-накопителей. В новом релизе Raidix Era 4.0 реализована поддержка «нативного» протокола N
|06.07.2022
|
«Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era
ое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыдущими версиями. Так, в
|01.03.2022
|
Компания «Аэродиск» начала разработки собственного контроллера NVMe 2.0 на базе архитектуры RISC-V
ь решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о разработке собственного контроллера NVMe 2.0 с проектным названием «Тор». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». NV
|16.02.2022
|
TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe
, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4, семь из которых также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с. Встроенная операционная с
|02.11.2021
|
На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows
з немногих предложений на рынке, где используются высокочастотные процессоры Intel Xeon и диски SSD NVMe. На сайте REG.RU при заказе Облачных серверов на Windows можно выбрать высокочастотные п
|01.11.2021
|
Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe
Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о выпуске твердотельного накопителя Kingston Fury Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston Fury Renegade обеспечивает высочайшую производительность при большой ёмкости с использованием новейшего контроллер
|25.10.2021
|
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe
анения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поколения дем
|30.06.2021
|
Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов
одразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, представляет твердотельные NVMe-накопители DC1500M форм-фактора U.2 с интерфейсом PCIe. Новинка предназначена для ЦОДов
|17.06.2021
|
Transcend представила новые SSD без буфера DRAM
ера DRAM, построенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальн
|06.06.2021
|HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM СЕРИИ E
|29.03.2021
|
Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1
у флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благодаря высокой производительности и односторонней конструкции по стандарту M.2,
|16.12.2020
|
Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe
латформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) представила на российском рынке новый тип дисков Low-latency NVMe — технологию сверхбыстрых сетевых дисков. Она обеспечивает мгновенный доступ к базам дан
|08.12.2020
|
Western Digital заключила партнерство с Raidix
мально раскрыть потенциал своих устройств хранения данных с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe) при их использовании в RAID-массивах. NVMe RAID с ПО Raidix обеспечивает до 10 м
|11.11.2020
|
РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS
архитектуре Composable Disaggregated Infrastructure и гибкое управление пулами дисков с интерфейсом NVMe, но и включение в такие слои высокопроизводительных компонент на основе DAOS. Долгие год
|10.11.2020
|
Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов
Western Digital объявила сегодня о выходе нескольких новых SSD-накопителей с поддержкой NVMe, созданных для использования в архитектурах хранения и обработки данных в ЦОД, промышлен
|06.11.2020
|
Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»
ая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification». Накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нескольки
|27.10.2020
|
Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews
Что такое SSD NVMe SSD NVMe — это разновидность твердотельных носителей, работающих на базе микросхе
|08.10.2020
|
Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black
дельного ряда WD_BLACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью н
|22.09.2020
|
Samsung представила новый твердотельный накопитель SSD 980 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Цена. Фото
Samsung Electronics представила первый потребительский твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 Pro. Новый диск разработан для максимальной производительности ПК, рабочих станций и игровых консолей. Оптимизированный для интенсивной работы с данными, 980 Pro подходит
|30.06.2020
|
Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения
назначенных для центров обработки данных SSD в форм-факторе (EDSFF) E3.S, стандартизированном технической рабочей группой SNIA SFF TA. E3.S — это новый стандарт форм-фактора твердотельных накопителей NVMe для облачных и корпоративных центров обработки данных, ориентированный на шину PCIe 5.0 и выше. Появление E3.S будет способствовать проектированию и разработке систем нового поколения — об
|25.06.2020
|
Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки новых NVMe PCIe SSD для ЦОД емкостью 7,68 ТБ. Модель DC1000M обеспечивает дополнительное пространство для хранения информации и соответствуют строгим требованиям дата-центров, в которых используются
|08.06.2020
|
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM
именно для того, чтобы уменьшить совокупную стоимость владения ИТ-системами. Как такое может быть? NVMe — важная областью интересов корпоративных покупателей, которые сейчас находятся на стади
|29.05.2020
|
Infinidat анонсировал новые возможности для повышения надежности и гибкости инфраструктуры заказчиков
ают риски сбоев и отсутствия технологий необходимого уровня, а также добавляют поддержку технологии NVMe over Fabrics. Эти нововведения обеспечат новым и существующим клиентам большую гибкость
|17.03.2020
|
Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS
ной производительности для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддерж
|05.03.2020
|
Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения
Pure Storage анонсировала доступность седьмого поколения обновлений Evergreen и all-NVMe FlashArray//X третьего поколения. Данное обновление для отмеченной наградами линейки FlashArray обеспечивает клиентов более высокой производительностью и дает возможность ускорить вывод пр
|28.01.2020
|
NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?
м. Анонс стандарта состоялся на форуме Intel в 2007 г. В 2011 г. была выпущена версия 1.0 протокола NVMe, а год спустя — версия 1.1. В 2013 г. создана рабочая группа NVM Express Work Group, еще
|15.01.2020
|
Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров
нового SSD для центров обработки данных. Загрузочный диск DC1000B в форм-факторе M.2 с интерфейсом NVMe подходит для серверов, оснащённых одним или двумя слотами M.2 NVMe. Таким образом
|10.01.2020
|
Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0
MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Canvas Plus; твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD; встроенные устройства. Потребительские товары повседневного пользо
|12.11.2019
|
Seagate представила два новых производительных решения для геймеров
0 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расширения NVMe M.2 для твердотельного накопителя, с которыми система будет работать еще быстрее. Самый
|16.09.2019
|
Cisco представила инновации в области сетей хранения данных
rking, SAN). Среди них – коммутатор директорного класса, готовый к поддержке 64 Гбит/с, решение SAN NVMe/FC Analytics для глубокого анализа сетей SAN и расширенный инструментарий DevOps. Cisco
|02.09.2019
|
NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC
ва хранения данных NetApp EF600. Это система среднего уровня хранения данных со сквозной поддержкой NVMe, позволяющая ускорять доступ к данным для чувствительных к производительности приложений
|01.08.2019
|
Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
Toshiba Memory Europe GmbH представила две новые серии твердотельных дисков (SSD) с интерфейсом NVMe PCIe 3.0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий использует
|20.05.2019
|
Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000
Kingston Digital, дочерняя компания по производству флэш-памяти Kingston Technology Company, объявила о выходе KC2000, твердотельного накопителя нового поколения формата M.2 NVMe PCIe для корпоративных и опытных пользователей. Kingston KC2000 NVMe PCIe, по заявлению производителя, обеспечивает высокую производительность благодаря новейшему контроллеру Gen 3.0 x
|13.05.2019
|
NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов
рограммного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320 c поддержкой сквозного протокола NVMe, а также о расширении линейки сервисов для повышения прибыльности данных предприятий. Пр
|03.04.2019
|
Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов
ла о выходе на рынок платформы XD5 Series, включающей (твердотельные накопители (SSD) с интерфейсом NVMe в компактном форм-факторе 2,5 дюйма толщиной 7 мм, оптимизированные для снижения задержк
NVMe и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.