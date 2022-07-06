«Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era

«Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыдущими версиями. Так, в новом релизе ПО Raidix Era 4.0 внедрены: поддержка нативного протокола NVMe-устройств для Multipathing; возможность замены уровня уже созданных RAID уровнями 50, 60 и 70; улучшенное управление приоритетом реконструкции; поддержка работы через API по gRPC; возможность установки и обновления ПО через репозиторий «Рэйдикс» (начиная с версии Raidix Era 3.4.2 и выше); принятие условий EULA после установки ПО; изменения в интерфейсе управления системой.

Raidix Era — программное обеспечение для построения сверхбыстрых программных RAID-массивов в системах хранения данных на основе NVMe-накопителей. Реализованный в Raidix Era уникальный подход к построению программного массива, основанный на запатентованных алгоритмах «Рэйдикс» и параллелизации вычислений позволяет кратно увеличивать производительность all-flash-инфраструктур и снижать стоимость владения системой благодаря снижению инвестиций в накопители и возможности использовать экономичные уровни RAID вместо дорогостоящих.

Raidix Era находит применение в СХД, обеспечивающих работу приложений, взаимодействующих с высоконагруженными базами данных, применяется при производстве и обработке 4K/8K-видео, осуществлении OLTP-транзакций, реализации проектов IoT/IIoT и суперкомпьютерных вычислений. ПО Raidix Era внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.