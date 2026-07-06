IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 иректора «Информационные технологии будущего» Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Марьян Гончар, директор департамента ИТ и цифровой трансформации, Концерн «Ур

«Юрент» начал использовать IoT-модули собственной разработки на самокатах сервиса и вносить изменения в существующий, не ожидая действий сторонних вендоров. «Переход на собственные IoT-решения — это важнейший этап для нас. Мы больше не зависим от внешних поставщиков и можем

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews в области телекоммуникационного оборудования — «Электра». Оно создано совместно с НПК «Ротек» и занимается абонентскими устройствами: ТВ-приставками, IP-камерами, роутерами, а также оборудованием для интернета вещей. В то же время в карте не обозначены разработчики ПО для телекоммуникационной отрасли: НТЦ «Протей» (разработчик ядра сети), билингвы систем («МТС-диджитал», НПФ «Беркут», Nexig

МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений экологических выбросов. Об этом CNews сообщили представители МТС. В портфель маркетплейса включены IoT-продукты по четырем направлениям. «Экологический контроль» представлен постом мониторинга

Количество срабатываний по атакам на IoT-устройства приблизилось к 590 млн енке специалистов компании «Информзащита» за I квартал 2026 г. количество срабатываний по атакам на IoT-устройства увеличилось примерно на 11% и достигло 589,4 млн. В корпоративной среде IoT

Атаки на IoT: киберпреступники угрожают пациентам и предприятиям InfoWatch. В лидерах производство и транспорт «Количество кибератак на устройства интернета вещей (IoT) растет, поскольку многие хакеры считают их наиболее удобной точкой входа в ИТ- и ОТ-инфр

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов едаче коротких сообщений с использованием технологий machine-to-machine (M2M) и internet of things (IoT). Как уточнил Андрей Манойло, технология M2M обеспечивает прямой обмен данными между устр

МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей ением экспертов МТС. «Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к интернету вещей, искусственному интеллекту и большим данным для аналитики и расширения производственных возможностей, мы же как цифровая экосистема помогаем в автоматизации сельскохозяйственных

«Сегежа Групп» разработала решение для мониторинга производства бумажной упаковки с использованием технологий интернета вещей овые Решения» (входит в «Сегежа Групп») разработала решение для централизованной диспетчеризации производственных линий конвертинговых предприятий. Новая платформа создана с использованием технологий интернета вещей и уникального программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Сегежа Групп». Благодаря этой разработке холдингу удалось обеспечить сбор и анализ данных парал

Татарстанский бизнес нарастил инвестиции в IoT-решения на 20% МТС зафиксировала рост объема инвестиций во внедрение технологии IoT в Татарстане на 20% за 2025 г. По этому показателю республика стала третьей в Поволжье, у

Курганские предприятия нарастили на 10% инвестиции во внедрение технологии интернета вещей ской области лидером по динамике и объему инвестиций в интеграцию стала технология интернета вещей (IoT, Internet of Things), опередившая облачные сервисы и решения на базе видеоаналитики. Об э

RFID-считыватели Sauk интегрированы по MQTT с АСУ ТП и IoT Modbus, позволяет легко заменить зарубежное оборудование на транспорте, производствах и в системах IoT. Нативная поддержка популярных систем обмена данных и протоколов была ключевым преимущест

МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение. В целом по объему инвестиций в эти направления в 2025 г. Нижегородская область заняла пятую строчку по стране, уступив лишь Москве, Санкт-Петерб

Амурский бизнес в лидерах по внедрению IoT-технологий среди дальневосточных компаний ой пропиской увеличили на 13% объем средств, направленных на интеграцию технологии интернета-вещей (IoT), по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Амурский бизнес занял

Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей ИТ-решений среди красноярского бизнеса и госсектора. В 2025 году лидером по объему инвестиций стали IoT-решения, к использованию которых чаще всего обращаются региональные компании из сфер тран

Эксперты Staq обозначили ключевые тренды в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 году хах. При формировании трендов эксперты опирались на свой профессиональный опыт в области реализации IoT-проектов в производственной сфере. Интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в 3 уровень

МТС: южноуральские предприятия увеличили на 17% инвестиции в IoT-решения облачные сервисы и умное видеонаблюдение. В 2025 г. наибольший объем денежных средств на внедрение IoT-решений в регионе был выделен организациями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наибол

Кузбасс лидирует по темпам роста инвестиций бизнеса в IoT‑решения в Сибириtity ые решения у бизнеса в Кемеровской области. За 2025 г. объем вложений предприятий в системы на базе IoT и М2М-технологий вырос на 17%. По динамике роста инвестиций в такие решения Кузбасс возгл

Пермский бизнес нарастил инвестиции в решения на базе интернета вещей луги. В 2025 г. компании Пермского края чаще всего инвестировали в сервисы на базе интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители МТС. Рост инвестиций в Пермском крае показали I

Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта — 6%*. Об этом CNews сообщили представители МТС. Интеллектуальное видеонаблюдение в Югре показало самую большую динамику роста инвестиций, при этом лидером по объему вложений остается интернет вещей (Iot). Чаще всего цифровые решения внедрялись в сфере ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. На втором месте – транспорт и логистика. Замыкает тройку топ-сфер ритейл

RMCSoft и «Релэкс» выпустили решение для разработки продуктов в области интернета вещей Компании RMCSoft и «Релэкс» предложили комплексное решение для разработки IoT-продуктов нового поколения. Созданное решение выступает универсальным инструментом, спосо

Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации ской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и системы на базе IoT. Северо-западные регионы заняли второе место по стране по спросу на цифровые сервисы. Об

Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий енской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интернета-вещей (IoT) с ростом 18% по сравнению с 2024 г., опередив облачные решения и видеоаналитику. Об этом

Волгоградский бизнес нарастил инвестиции в IoT и интеллектуальное видеонаблюдение По итогам 2025 г. компании региона больше всего средств инвестировали в технологии интернета вещей (IoT) и интеллектуальные системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ин

МТС усиливает темпы роста в сегменте промышленных IoT-решений МТС подвела итоги 2025 г. в сегменте промышленного IoT. По итогам 2025 г. число таких продуктов выросло втрое, а само направление трансформировалось в индустриальный центр решений, который позволит ускорить разработку новых отраслевых продуктов

Эксперты STAQ обозначили ключевые сценарии использования IoT и MES-платформ в России по итогам 2025 года кта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, проанализировали результаты внедрений IoT и MES-платформ в производственной сфере в России по итогам 2025 г. и выявили ключевые сце

Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта оснабжения, создание интеллектуальных систем видеонаблюдения и общественной безопасности, внедрение IoT-решений, а также масштабирование сервисов платформы «Умный город». На сегодняшний день ге

Спрос на защиту IoT вырастет на 30% в 2026 году нологических отраслей в России. К концу 2025 г., по оценкам экспертов, в России будет около 120 млн IoT-устройств, а к 2027 г. их число может превысить 135 млн. Объем рынка в текущем году превы

Российские платформы для интернета вещей 2025 итами и жизненным циклом SIM-карт, виды отчетности о потребляемых услугах связи и работоспособности IoT-оборудования, наличие георазнесенной инфраструктуры (для повышения надежности), качество

Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях визацию бизнеса, провел комплексное исследование, посвященное определению текущего уровня внедрения IoT- и MES-платформ на промышленных предприятиях России. Исследование основано на результатах

Бизнес получил решение для гибкого управления eSIM и услугами связи в устройствах «СберМобайл» и «А1 Системс» совместно представили IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, который позволяет компаниям менять опера

Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике табное внедрение. Это упрощает управление подключениями и уменьшает затраты на эксплуатацию крупных IoT-сетей. Мировой рынок По имеющимся данным в 2024 году в мире насчитывалось около 18 млрд <

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ данные, что не только снижает затраты на обслуживание, но и дает новые возможности для монетизации IoT-абонентов. Аналитики CNewsMarket оценивают платформенные решения российских операторов св

Эксперты STAQ выявили отрасли с максимальной эффективностью бизнес-процессов, благодаря использованию IoT-технологий квартале 2025 г. По результатам данного исследования было выявлено, в каких отраслях, использующих IoT-технологии, наблюдалась максимальная эффективность бизнес-процессов, на каких показателях

В Новой Москве стартовала IoT-программа для школьников от ПИК, «Летово» и «Умный дом с Алисой» ой среды. Программа даёт возможность на практике попробовать себя в профессиях инженер-разработчика IoT, специалиста по Smart City, разработчика умных устройств и других технологических направл

Цифровая платформа STAQ и производитель IoT-оборудования GoodWAN объявили о технологическом партнерстве оманды через единый интерфейс, а также решать задачи комплексной автоматизации. В рамках реализации IoT-проектов компания GoodWAN предоставит оборудование и сетевой сервер, а STAQ – готовую

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России ойствами и их объединения в одну сеть. «МегаФон ПроБизнес» внедряет на российском рынке стандарт NB-IoT. В отличие от других NB-IoT позволяет передавать данные от оборудования, расположе

CNews: ИТ-тренды 2022 Экспертизы» Алена Горшкова. читать полное интервью 4 Интернет вещейРейтинг «ИТ-тренды 2022» — 46/53 Интернет вещей сохранил четвертое место, потеряв немного (как и все лидеры) в общем рейтинге

CNews: ИТ-тренды 2021 усственный интеллект и облачные решения. В некоторых отраслях в топ по востребованности также вошли интернет вещей, сети пятого поколения и автономные системы. Генеральный партнер Партнер body