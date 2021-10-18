IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IoT
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1144, упоминаний - 2269
IoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Никита 24 15
|Колесников Андрей 78 11
|Путин Владимир 1821 11
|Галушкин Олег 168 10
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 10
|Иревли Сергей 18 10
|Шалаев Антон 14 8
|Эмдин Сергей 67 7
|Филь Иван 7 7
|Шульгинов Роман 13 7
|Воинов Сергей 12 7
|Ежов Василий 14 7
|Лацанич Василь 92 7
|Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 6
|Егоров Игорь 40 5
|Богачев Игорь 172 5
|Повалко Александр 36 5
|Халин Дмитрий 52 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Парменова Наталия 62 5
|Шадаев Максут 384 5
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 5
|Вермишян Геворк 61 5
|Ушацкий Андрей 100 5
|Яхина Ирина 40 5
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 5
|Курин Дмитрий 13 4
|Лагода Георгий 51 4
|Волож Аркадий 181 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Centoni Liz - Чентони Лиз 5 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Гулидин Андрей 4 4
|Певнев Сергей 17 4
|Иванченко Павел 6 4
|Соколов Дмитрий 45 4
|Козлов Михаил 153 4
|Соловьев Владимир 98 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757546, в очереди разбора - 661236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757546, в очереди разбора - 661236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru