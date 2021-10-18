IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения

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18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты» 1
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 2
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 2
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 2
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 2
22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
08.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов 1
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 1
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 2
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей 4
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату 1
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде 1
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ 1
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 2
06.08.2021 Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные 1
05.08.2021 «Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata 1
29.07.2021 IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд 2
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26% 1
26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год 1
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 1
23.07.2021 Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
15.07.2021 Исследование МТС: к концу 2021 года российский рынок интернета вещей достигнет 117 млрд рублей 2
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 1
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber 1
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 2
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
09.07.2021 МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 2
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
07.07.2021 Интеллектуальная система видеонаблюдения улучшит сервис в салонах Tele2 2
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1
05.07.2021 Lexmark празднует 30-летнюю годовщину 2

Публикаций - 1144, упоминаний - 2269

IoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 107
Microsoft Corporation 11039 90
Ericsson 856 73
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 62
Intel Corporation 4158 59
Huawei 2727 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 52
Nokia Corporation 2424 44
IBM 3530 44
SAP SE 3208 44
Samsung Electronics 5641 44
Cisco Systems 2037 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 39
Google LLC 7135 35
Oracle Corporation 3333 34
Ростех - Ростехнологии 2230 32
Крок 1219 30
Dell EMC 2393 28
Fortinet 286 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 25
Orange S.A. 448 25
Amazon Inc - Amazon.com 1469 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 24
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 24
Siemens AG - Сименс Россия 646 22
VMware 1829 22
SEC Consult Services 929 22
Yandex - Яндекс 4100 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 18
ZTE Corporation 549 16
Apple Inc - Эппл Рус 7685 16
HPE Aruba Networks 67 16
Qualcomm Technologies 1001 15
Gemalto 168 15
HP Inc. 2901 15
3728 14
Facebook 3765 14
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 87 14
Check Point Software Technologies 446 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 34
РВК - Российская венчурная компания 476 20
Газпром нефть 380 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
X5 Group - Пятерочка 559 14
X5 Group 599 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 13
Uber 257 10
Uber Technologies 258 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Норникель - Норильский никель 177 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 8
Альфа-Банк 1123 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 7
Северсталь ПАО 204 7
Airbnb 62 7
Hitachi Lumada 20 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Россети ПАО 168 6
Почта России ПАО 1570 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 6
МТС банк 254 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 6
ФосАгро 54 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 5
Интер РАО ПАО 158 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Яндекс.Такси 271 5
Tesla Motors 241 5
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 5
Ford 173 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 4
Роснефть НК 367 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 17
Правительство РФ 2200 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Президент Российской Федерации 1439 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 6
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
Федеральное казначейство России 766 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 4
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
Счётная палата РФ 460 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 8
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
Руссофт - Russoft 250 7
Linux Foundation 157 4
ONF - Open Networking Foundation 14 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
LOT Network 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Free TON Community 5 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 242
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 185
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 128
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 124
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 110
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 97
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 87
Big Data - Большие данные 1136 82
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 76
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 64
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 51
3G - Стандарт мобильной связи 3714 50
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 47
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 44
Умные платформы 496 42
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 42
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 32
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 32
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 31
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 28
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 27
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 25
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 25
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 24
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 24
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 24
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 21
ARM64 - Архитектура процессора 1017 21
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 20
Google Android 10750 54
Microsoft Windows 10 6622 47
Linux OS 4249 38
Microsoft Azure 1171 36
Apple iOS 5741 35
AWS - Amazon Web Services 568 21
Intel x86 - Архитектура процессора 991 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 12
PTC ThingWorx 22 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Microsoft Office 365 769 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 11
Apache Hadoop 339 11
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 11
Nvidia GeForce GTX 2055 9
Microsoft Office 1926 9
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 9
Microsoft SQL Server 790 9
Oracle Cloud Platform 151 9
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 9
Java - Язык программирования 1169 9
Apple - App Store 2198 8
SQL - Язык программирования 432 8
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 8
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 8
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 8
Apple macOS 922 8
Microsoft Windows Embedded 81 7
Apple Mac 1455 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
Intel Core - Семейство процессоров 863 7
Tizen OS - Linux 215 7
JavaScript - Язык программирования 627 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 7
SEC Consult - IoT Inspector 8 7
IBM Watson 105 7
Amazon Alexa 138 6
Уткин Никита 24 15
Колесников Андрей 78 11
Путин Владимир 1821 11
Галушкин Олег 168 10
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 10
Иревли Сергей 18 10
Шалаев Антон 14 8
Эмдин Сергей 67 7
Филь Иван 7 7
Шульгинов Роман 13 7
Воинов Сергей 12 7
Ежов Василий 14 7
Лацанич Василь 92 7
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 6
Егоров Игорь 40 5
Богачев Игорь 172 5
Повалко Александр 36 5
Халин Дмитрий 52 5
Кабанов Владимир 174 5
Парменова Наталия 62 5
Шадаев Максут 384 5
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 5
Вермишян Геворк 61 5
Ушацкий Андрей 100 5
Яхина Ирина 40 5
Maddison John - Мэддисон Джон 22 5
Курин Дмитрий 13 4
Лагода Георгий 51 4
Волож Аркадий 181 4
Хайруллин Айрат 39 4
Лысенко Эдуард 209 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 4
Чаркин Евгений 182 4
Гулидин Андрей 4 4
Певнев Сергей 17 4
Иванченко Павел 6 4
Соколов Дмитрий 45 4
Козлов Михаил 153 4
Соловьев Владимир 98 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 477
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 90
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 50
Европа 3736 44
Япония 2771 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 31
Германия - Федеративная Республика 3618 31
Восточная Европа 1674 24
Южная Корея - Республика 1454 21
Россия - ПФО - Казань 1510 21
Индия - Республика 2165 20
Северная Америка 1407 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 19
Франция - Французская Республика 2116 18
Испания - Барселона 533 18
Россия - Иннополис 292 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Азия - Азиатский регион 1512 15
Африка 1486 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
Испания - Королевство 1250 15
Россия - СФО - Новосибирск 1959 15
Беларусь - Белоруссия 2084 14
Ближний Восток 1471 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 13
Казахстан - Республика 2622 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 13
Нидерланды 971 13
Украина 3353 11
Россия - Челябинск 768 10
Земля - планета Солнечной системы 858 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 10
Финляндия - Финляндская Республика 815 10
Европа Западная 611 10
Латинская Америка 722 9
Швеция - Королевство 750 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 47
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 44
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 30
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 30
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 12
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 8
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 4
Русский язык 976 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
Человеческий фактор 126 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
Аутсорсинг 84 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 6
Forbes - Форбс 441 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 5
Ведомости 259 5
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ZDnet 381 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
The Verge - Издание 448 2
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The Information 39 2
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GizmoChina 77 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Yahoo Finance 18 1
Android Authority 33 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ars Technica 227 1
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The Washington Post 109 1
DxOMark - Издание 34 1
Bloomberg 785 1
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Wired - Издание 119 1
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Engadget - Блог о технологиях 336 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
Synergy Research Group 13 2
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 2 2
Microsoft IoT Signals 2 2
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 3 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
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NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
AC&M Consulting 55 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
IBM Research 70 2
Check Point Research 47 2
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Vanson Bourne 34 1
Omdia 15 1
SANS Institute 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 7
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 3
Samsung Исследовательский центр 6 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
Академгородок Новосибирск 29 2
Oracle Academy 8 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 21 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
Математический институт имени В. А. Стеклова Российской академии наук 2 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
SAS Academy 3 1
ВолГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 1 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 22
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 8
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 6
CNews AWARDS 291 5
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SAP Forum 28 3
Digital October - конференционное пространство 86 3
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
МТС Телеком Идея 11 3
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 2
Advantech Industrial-IoT 2 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 2
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Oracle Modern Cloud Day 7 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
Microsoft Build - конференция 30 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Black Hat - Конференция 41 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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