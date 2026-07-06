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Индексная книга (каталог) CNews*
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IoT Internet of Things Интернет вещей ИВ-устройства ИВ-решения

IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения

 

 

"Насколько безопасен интернет вещей"  Андрей Ярных, Независимый эксперт по информационной безопасности, CNews FORUM 2023

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

иректора «Информационные технологии будущего» Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Марьян Гончар, директор департамента ИТ и цифровой трансформации, Концерн «Ур
18.06.2026 «Юрент» начал использовать IoT-модули собственной разработки на самокатах сервиса

и вносить изменения в существующий, не ожидая действий сторонних вендоров. «Переход на собственные IoT-решения — это важнейший этап для нас. Мы больше не зависим от внешних поставщиков и можем
28.05.2026 Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

в области телекоммуникационного оборудования — «Электра». Оно создано совместно с НПК «Ротек» и занимается абонентскими устройствами: ТВ-приставками, IP-камерами, роутерами, а также оборудованием для интернета вещей. В то же время в карте не обозначены разработчики ПО для телекоммуникационной отрасли: НТЦ «Протей» (разработчик ядра сети), билингвы систем («МТС-диджитал», НПФ «Беркут», Nexig
18.05.2026 МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений

экологических выбросов. Об этом CNews сообщили представители МТС. В портфель маркетплейса включены IoT-продукты по четырем направлениям. «Экологический контроль» представлен постом мониторинга
24.04.2026 Количество срабатываний по атакам на IoT-устройства приблизилось к 590 млн

енке специалистов компании «Информзащита» за I квартал 2026 г. количество срабатываний по атакам на IoT-устройства увеличилось примерно на 11% и достигло 589,4 млн. В корпоративной среде IoT
02.04.2026 Атаки на IoT: киберпреступники угрожают пациентам и предприятиям

InfoWatch. В лидерах производство и транспорт «Количество кибератак на устройства интернета вещей (IoT) растет, поскольку многие хакеры считают их наиболее удобной точкой входа в ИТ- и ОТ-инфр
27.03.2026 В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

едаче коротких сообщений с использованием технологий machine-to-machine (M2M) и internet of things (IoT). Как уточнил Андрей Манойло, технология M2M обеспечивает прямой обмен данными между устр
18.03.2026 МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей

ением экспертов МТС. «Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к интернету вещей, искусственному интеллекту и большим данным для аналитики и расширения производственных возможностей, мы же как цифровая экосистема помогаем в автоматизации сельскохозяйственных
05.03.2026 «Сегежа Групп» разработала решение для мониторинга производства бумажной упаковки с использованием технологий интернета вещей

овые Решения» (входит в «Сегежа Групп») разработала решение для централизованной диспетчеризации производственных линий конвертинговых предприятий. Новая платформа создана с использованием технологий интернета вещей и уникального программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Сегежа Групп». Благодаря этой разработке холдингу удалось обеспечить сбор и анализ данных парал
03.03.2026 Татарстанский бизнес нарастил инвестиции в IoT-решения на 20%

МТС зафиксировала рост объема инвестиций во внедрение технологии IoT в Татарстане на 20% за 2025 г. По этому показателю республика стала третьей в Поволжье, у
20.02.2026 Курганские предприятия нарастили на 10% инвестиции во внедрение технологии интернета вещей

ской области лидером по динамике и объему инвестиций в интеграцию стала технология интернета вещей (IoT, Internet of Things), опередившая облачные сервисы и решения на базе видеоаналитики. Об э
17.02.2026 RFID-считыватели Sauk интегрированы по MQTT с АСУ ТП и IoT

Modbus, позволяет легко заменить зарубежное оборудование на транспорте, производствах и в системах IoT. Нативная поддержка популярных систем обмена данных и протоколов была ключевым преимущест
12.02.2026 МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение

МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение. В целом по объему инвестиций в эти направления в 2025 г. Нижегородская область заняла пятую строчку по стране, уступив лишь Москве, Санкт-Петерб
12.02.2026 Амурский бизнес в лидерах по внедрению IoT-технологий среди дальневосточных компаний

ой пропиской увеличили на 13% объем средств, направленных на интеграцию технологии интернета-вещей (IoT), по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Амурский бизнес занял

06.02.2026 Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей

ИТ-решений среди красноярского бизнеса и госсектора. В 2025 году лидером по объему инвестиций стали IoT-решения, к использованию которых чаще всего обращаются региональные компании из сфер тран
05.02.2026 Эксперты Staq обозначили ключевые тренды в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 году

хах. При формировании трендов эксперты опирались на свой профессиональный опыт в области реализации IoT-проектов в производственной сфере. Интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в 3 уровень
05.02.2026 МТС: южноуральские предприятия увеличили на 17% инвестиции в IoT-решения

облачные сервисы и умное видеонаблюдение. В 2025 г. наибольший объем денежных средств на внедрение IoT-решений в регионе был выделен организациями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наибол
05.02.2026 Кузбасс лидирует по темпам роста инвестиций бизнеса в IoT‑решения в Сибириtity

ые решения у бизнеса в Кемеровской области. За 2025 г. объем вложений предприятий в системы на базе IoT и М2М-технологий вырос на 17%. По динамике роста инвестиций в такие решения Кузбасс возгл
05.02.2026 Пермский бизнес нарастил инвестиции в решения на базе интернета вещей

луги. В 2025 г. компании Пермского края чаще всего инвестировали в сервисы на базе интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители МТС. Рост инвестиций в Пермском крае показали I
05.02.2026 Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта

— 6%*. Об этом CNews сообщили представители МТС. Интеллектуальное видеонаблюдение в Югре показало самую большую динамику роста инвестиций, при этом лидером по объему вложений остается интернет вещей (Iot). Чаще всего цифровые решения внедрялись в сфере ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. На втором месте – транспорт и логистика. Замыкает тройку топ-сфер ритейл
03.02.2026 RMCSoft и «Релэкс» выпустили решение для разработки продуктов в области интернета вещей

Компании RMCSoft и «Релэкс» предложили комплексное решение для разработки IoT-продуктов нового поколения. Созданное решение выступает универсальным инструментом, спосо
03.02.2026 Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации

ской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и системы на базе IoT. Северо-западные регионы заняли второе место по стране по спросу на цифровые сервисы. Об

02.02.2026 Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий

енской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интернета-вещей (IoT) с ростом 18% по сравнению с 2024 г., опередив облачные решения и видеоаналитику. Об этом
29.01.2026 Волгоградский бизнес нарастил инвестиции в IoT и интеллектуальное видеонаблюдение

По итогам 2025 г. компании региона больше всего средств инвестировали в технологии интернета вещей (IoT) и интеллектуальные системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ин
28.01.2026 МТС усиливает темпы роста в сегменте промышленных IoT-решений

МТС подвела итоги 2025 г. в сегменте промышленного IoT. По итогам 2025 г. число таких продуктов выросло втрое, а само направление трансформировалось в индустриальный центр решений, который позволит ускорить разработку новых отраслевых продуктов
21.01.2026 Эксперты STAQ обозначили ключевые сценарии использования IoT и MES-платформ в России по итогам 2025 года

кта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, проанализировали результаты внедрений IoT и MES-платформ в производственной сфере в России по итогам 2025 г. и выявили ключевые сце
16.01.2026 Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта

оснабжения, создание интеллектуальных систем видеонаблюдения и общественной безопасности, внедрение IoT-решений, а также масштабирование сервисов платформы «Умный город». На сегодняшний день ге
17.12.2025 Спрос на защиту IoT вырастет на 30% в 2026 году

нологических отраслей в России. К концу 2025 г., по оценкам экспертов, в России будет около 120 млн IoT-устройств, а к 2027 г. их число может превысить 135 млн. Объем рынка в текущем году превы
Российские платформы для интернета вещей 2025

итами и жизненным циклом SIM-карт, виды отчетности о потребляемых услугах связи и работоспособности IoT-оборудования, наличие георазнесенной инфраструктуры (для повышения надежности), качество

21.11.2025 Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях

визацию бизнеса, провел комплексное исследование, посвященное определению текущего уровня внедрения IoT- и MES-платформ на промышленных предприятиях России. Исследование основано на результатах
18.11.2025 Бизнес получил решение для гибкого управления eSIM и услугами связи в устройствах

«СберМобайл» и «А1 Системс» совместно представили IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, который позволяет компаниям менять опера
05.11.2025 Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике

табное внедрение. Это упрощает управление подключениями и уменьшает затраты на эксплуатацию крупных IoT-сетей. Мировой рынок По имеющимся данным в 2024 году в мире насчитывалось около 18 млрд <
05.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ

данные, что не только снижает затраты на обслуживание, но и дает новые возможности для монетизации IoT-абонентов. Аналитики CNewsMarket оценивают платформенные решения российских операторов св
28.10.2025 Эксперты STAQ выявили отрасли с максимальной эффективностью бизнес-процессов, благодаря использованию IoT-технологий

квартале 2025 г. По результатам данного исследования было выявлено, в каких отраслях, использующих IoT-технологии, наблюдалась максимальная эффективность бизнес-процессов, на каких показателях
16.10.2025 В Новой Москве стартовала IoT-программа для школьников от ПИК, «Летово» и «Умный дом с Алисой»

ой среды. Программа даёт возможность на практике попробовать себя в профессиях инженер-разработчика IoT, специалиста по Smart City, разработчика умных устройств и других технологических направл
30.09.2025 Цифровая платформа STAQ и производитель IoT-оборудования GoodWAN объявили о технологическом партнерстве

оманды через единый интерфейс, а также решать задачи комплексной автоматизации. В рамках реализации IoT-проектов компания GoodWAN предоставит оборудование и сетевой сервер, а STAQ – готовую

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России

ойствами и их объединения в одну сеть. «МегаФон ПроБизнес» внедряет на российском рынке стандарт NB-IoT. В отличие от других NB-IoT позволяет передавать данные от оборудования, расположе
CNews: ИТ-тренды 2022

Экспертизы» Алена Горшкова. читать полное интервью 4 Интернет вещейРейтинг «ИТ-тренды 2022» — 46/53 Интернет вещей сохранил четвертое место, потеряв немного (как и все лидеры) в общем рейтинге

CNews: ИТ-тренды 2021

усственный интеллект и облачные решения. В некоторых отраслях в топ по востребованности также вошли интернет вещей, сети пятого поколения и автономные системы. Генеральный партнер Партнер body

05.09.2025 «Первый Бит» и Tibbo Systems совместно займутся развитием технологий Индустрии 4.0

й Бит» и Tibbo Systems, разработчик low-code-платформы AggreGate для промышленного интернета вещей (IoT/IIoT), подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на ра

Публикаций - 6480, упоминаний - 10363

IoT и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1650
Microsoft Corporation 25775 391
Ростелеком 10948 345
МегаФон 10742 277
Intel Corporation 12811 256
SAP SE 5601 254
Huawei 4676 248
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 225
Google LLC 12688 224
Samsung Electronics 11064 213
IBM - International Business Machines Corp 9699 201
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 198
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 194
Apple Inc 13154 171
Oracle Corporation 7074 163
Cisco Systems 5372 163
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 161
Yandex - Яндекс 9216 154
9594 152
Amazon Inc - Amazon.com 3277 144
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 134
Крок - Croc 1964 122
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 118
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 116
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 109
Softline - Софтлайн 3743 106
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 101
VK - Mail.ru Group 3602 100
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 99
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 99
Dell EMC 5180 97
Schneider Electric 614 97
Broadcom - VMware 2610 89
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 83
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 83
Hitachi - Хитачи 1501 81
ИКС 538 80
Fortinet 452 80
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 79
Qualcomm Technologies 1974 76
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 266
РЖД - Российские железные дороги 2096 152
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 114
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 110
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 109
ГПБ - Газпромбанк 1273 93
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 87
Газпром нефть 725 87
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 85
МТС Трэвел - MTS Travel 292 81
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 79
Почта России ПАО 2370 78
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 74
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 70
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 70
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 66
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 65
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 63
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 62
Ингосстрах СПАО 478 61
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 59
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 57
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 56
Газпром ПАО 1493 53
Альфа-Банк 1979 52
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 51
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 50
РВК - Российская венчурная компания 571 50
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 47
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 46
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 45
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 45
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 45
Русагро Группа Компаний 379 44
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 44
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 44
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 43
МКБ - Московский кредитный банк 657 42
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 388
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 227
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 211
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 179
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 160
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 146
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 123
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 115
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 112
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 112
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 109
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 105
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 104
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 72
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 60
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 54
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 47
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 45
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 44
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 43
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 42
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 42
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 42
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 42
Федеральное казначейство России 1949 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 36
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 36
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 33
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 30
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 28
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 146
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 59
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 34
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 33
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 31
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 22
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 20
Linux Foundation - Free Standards Group 206 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 15
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 13
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 12
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 10
ГосИнформСистемы 160 10
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 9
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 9
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 6
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2936
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2725
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2171
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1679
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1558
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1484
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1431
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1364
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1338
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1308
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1201
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1155
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1067
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 1031
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 889
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 875
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 857
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 802
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 798
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 768
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 745
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 705
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 680
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 661
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 626
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 588
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 557
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 536
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 521
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 479
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 473
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 442
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 439
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 434
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 426
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 426
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 414
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 414
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 412
Google Android 15243 269
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 255
Linux OS 11533 250
Microsoft Windows 16882 197
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 173
Apple iOS 8583 160
Microsoft Azure 1526 146
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 141
МТС Big Data 324 110
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 98
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 89
Intel x86 - архитектура процессора 2151 87
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 81
Apple iPhone 6 4861 81
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 80
Oracle Java - язык программирования 3469 79
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 72
Microsoft Windows 2000 8678 71
Microsoft Windows 10 1938 71
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 60
Depositphotos - фотобанк 405 60
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 60
Apache Hadoop 470 57
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 57
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 55
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 55
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 54
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 53
1С:ERP Управление предприятием 841 53
Microsoft Office 4170 51
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 51
Kaspersky OS 156 50
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 50
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 48
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 47
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 45
Apple - App Store 3109 45
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 45
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 44
Путин Владимир 3454 93
Шадаев Максут 1210 80
Чаркин Евгений 317 66
Абакумов Евгений 227 59
Нестеров Алексей 175 55
Клепиков Алексей 121 52
Урьяс Вадим 98 50
Сотин Денис 216 50
Карпов Иван 79 50
Натрусов Артем 313 49
Халматов Максим 64 49
Соловьев Алексей 97 45
Каюмов Шамиль 53 44
Сысоева Евгения 129 44
Прохорова Алла 66 43
Дьяченко Валерий 96 43
Слышкин Василий 129 43
Семенихин Игорь 56 43
Сыкулев Андрей 85 43
Мискевич Евгений 50 43
Лебедев Антон 53 43
Трофимова Людмила 50 42
Степченков Максим 65 42
Васильев Владислав 59 42
Ямщиков Владимир 51 42
Генкина Екатерина 43 42
Рубин Адар 47 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Демидов Сергей 129 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Ежов Василий 48 37
Соловенчук Александр 156 34
Казарин Станислав 175 32
Мишустин Михаил 787 31
Козак Николай 209 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4319
Беларусь - Белоруссия 6289 1109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 979
Армения - Республика 2449 882
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 729
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 516
Европа 24964 499
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 484
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 425
Япония 13807 212
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 211
Германия - Федеративная Республика 13221 200
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 194
Азия - Азиатский регион 5920 165
Россия - СФО - Новосибирск 4876 165
Земля - планета Солнечной системы 10865 157
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 146
Европа Восточная 3138 129
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 127
Южная Корея - Республика 7052 125
Индия - Bharat 5869 121
Казахстан - Республика 6048 117
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 108
Франция - Французская Республика 8177 107
Ближний Восток 3154 106
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 104
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 100
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 97
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 90
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 89
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 84
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 82
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 82
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 81
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 80
Украина 7928 80
Африка - Африканский регион 3641 79
Китай - Тайвань 4245 79
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 72
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1531
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1248
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1245
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 926
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 829
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 585
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 458
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 434
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 426
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 336
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 328
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IBM Research 111 10
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Forrester Wave 45 6
Mordor Intelligence 35 6
IDC Russia Cloud Services Market 16 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 6
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 6
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 6
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 88
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 53
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 45
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 42
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 38
РАН - Российская академия наук 2122 33
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 32
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 25
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 25
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 22
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 19
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 18
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 16
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 16
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 16
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 15
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 13
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 12
Т1 Цифровая академия 54 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 10
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 10
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 9
ТГУ - Томский государственный университет 233 9
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