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IoT Internet of Things Интернет вещей ИВ-устройства ИВ-решения
- IoT ― это множество физических объектов, подключённых к интернету и обменивающихся данными между собой. Уже сейчас такие системы существенно улучшают многие сферы нашей жизни и помогают делать мир удобнее и безопаснее. Примеры Интернета вещей варьируются от носимых вещей, таких, как умные часы, до умного дома или умного офиса, который умеет, например, контролировать и автоматически менять степень освещения и отопления, выявлять отклонения в работе оборудования и предупреждать нештатные ситуации. Также ярким примером служит так называемая концепция умного предприятия, которое контролирует промышленное оборудование и ищет проблемные места, а затем перестраивается так, чтобы не допустить поломок.
- M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие
- IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
- NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей
- IoB - Internet of Bodies - Интернет тел
"Насколько безопасен интернет вещей" Андрей Ярных, Независимый эксперт по информационной безопасности, CNews FORUM 2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.07.2026
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От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
иректора «Информационные технологии будущего» Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Марьян Гончар, директор департамента ИТ и цифровой трансформации, Концерн «Ур
|18.06.2026
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«Юрент» начал использовать IoT-модули собственной разработки на самокатах сервиса
и вносить изменения в существующий, не ожидая действий сторонних вендоров. «Переход на собственные IoT-решения — это важнейший этап для нас. Мы больше не зависим от внешних поставщиков и можем
|28.05.2026
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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
в области телекоммуникационного оборудования — «Электра». Оно создано совместно с НПК «Ротек» и занимается абонентскими устройствами: ТВ-приставками, IP-камерами, роутерами, а также оборудованием для интернета вещей. В то же время в карте не обозначены разработчики ПО для телекоммуникационной отрасли: НТЦ «Протей» (разработчик ядра сети), билингвы систем («МТС-диджитал», НПФ «Беркут», Nexig
|18.05.2026
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МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений
экологических выбросов. Об этом CNews сообщили представители МТС. В портфель маркетплейса включены IoT-продукты по четырем направлениям. «Экологический контроль» представлен постом мониторинга
|24.04.2026
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Количество срабатываний по атакам на IoT-устройства приблизилось к 590 млн
енке специалистов компании «Информзащита» за I квартал 2026 г. количество срабатываний по атакам на IoT-устройства увеличилось примерно на 11% и достигло 589,4 млн. В корпоративной среде IoT
|02.04.2026
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Атаки на IoT: киберпреступники угрожают пациентам и предприятиям
InfoWatch. В лидерах производство и транспорт «Количество кибератак на устройства интернета вещей (IoT) растет, поскольку многие хакеры считают их наиболее удобной точкой входа в ИТ- и ОТ-инфр
|27.03.2026
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В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов
едаче коротких сообщений с использованием технологий machine-to-machine (M2M) и internet of things (IoT). Как уточнил Андрей Манойло, технология M2M обеспечивает прямой обмен данными между устр
|18.03.2026
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МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей
ением экспертов МТС. «Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к интернету вещей, искусственному интеллекту и большим данным для аналитики и расширения производственных возможностей, мы же как цифровая экосистема помогаем в автоматизации сельскохозяйственных
|05.03.2026
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«Сегежа Групп» разработала решение для мониторинга производства бумажной упаковки с использованием технологий интернета вещей
овые Решения» (входит в «Сегежа Групп») разработала решение для централизованной диспетчеризации производственных линий конвертинговых предприятий. Новая платформа создана с использованием технологий интернета вещей и уникального программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Сегежа Групп». Благодаря этой разработке холдингу удалось обеспечить сбор и анализ данных парал
|03.03.2026
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Татарстанский бизнес нарастил инвестиции в IoT-решения на 20%
МТС зафиксировала рост объема инвестиций во внедрение технологии IoT в Татарстане на 20% за 2025 г. По этому показателю республика стала третьей в Поволжье, у
|20.02.2026
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Курганские предприятия нарастили на 10% инвестиции во внедрение технологии интернета вещей
ской области лидером по динамике и объему инвестиций в интеграцию стала технология интернета вещей (IoT, Internet of Things), опередившая облачные сервисы и решения на базе видеоаналитики. Об э
|17.02.2026
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RFID-считыватели Sauk интегрированы по MQTT с АСУ ТП и IoT
Modbus, позволяет легко заменить зарубежное оборудование на транспорте, производствах и в системах IoT. Нативная поддержка популярных систем обмена данных и протоколов была ключевым преимущест
|12.02.2026
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МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение
МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение. В целом по объему инвестиций в эти направления в 2025 г. Нижегородская область заняла пятую строчку по стране, уступив лишь Москве, Санкт-Петерб
|12.02.2026
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Амурский бизнес в лидерах по внедрению IoT-технологий среди дальневосточных компаний
ой пропиской увеличили на 13% объем средств, направленных на интеграцию технологии интернета-вещей (IoT), по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Амурский бизнес занял
|06.02.2026
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Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей
ИТ-решений среди красноярского бизнеса и госсектора. В 2025 году лидером по объему инвестиций стали IoT-решения, к использованию которых чаще всего обращаются региональные компании из сфер тран
|05.02.2026
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Эксперты Staq обозначили ключевые тренды в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 году
хах. При формировании трендов эксперты опирались на свой профессиональный опыт в области реализации IoT-проектов в производственной сфере. Интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в 3 уровень
|05.02.2026
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МТС: южноуральские предприятия увеличили на 17% инвестиции в IoT-решения
облачные сервисы и умное видеонаблюдение. В 2025 г. наибольший объем денежных средств на внедрение IoT-решений в регионе был выделен организациями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наибол
|05.02.2026
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Кузбасс лидирует по темпам роста инвестиций бизнеса в IoT‑решения в Сибириtity
ые решения у бизнеса в Кемеровской области. За 2025 г. объем вложений предприятий в системы на базе IoT и М2М-технологий вырос на 17%. По динамике роста инвестиций в такие решения Кузбасс возгл
|05.02.2026
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Пермский бизнес нарастил инвестиции в решения на базе интернета вещей
луги. В 2025 г. компании Пермского края чаще всего инвестировали в сервисы на базе интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители МТС. Рост инвестиций в Пермском крае показали I
|05.02.2026
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Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта
— 6%*. Об этом CNews сообщили представители МТС. Интеллектуальное видеонаблюдение в Югре показало самую большую динамику роста инвестиций, при этом лидером по объему вложений остается интернет вещей (Iot). Чаще всего цифровые решения внедрялись в сфере ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. На втором месте – транспорт и логистика. Замыкает тройку топ-сфер ритейл
|03.02.2026
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RMCSoft и «Релэкс» выпустили решение для разработки продуктов в области интернета вещей
Компании RMCSoft и «Релэкс» предложили комплексное решение для разработки IoT-продуктов нового поколения. Созданное решение выступает универсальным инструментом, спосо
|03.02.2026
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Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации
ской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и системы на базе IoT. Северо-западные регионы заняли второе место по стране по спросу на цифровые сервисы. Об
|02.02.2026
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Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий
енской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интернета-вещей (IoT) с ростом 18% по сравнению с 2024 г., опередив облачные решения и видеоаналитику. Об этом
|29.01.2026
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Волгоградский бизнес нарастил инвестиции в IoT и интеллектуальное видеонаблюдение
По итогам 2025 г. компании региона больше всего средств инвестировали в технологии интернета вещей (IoT) и интеллектуальные системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ин
|28.01.2026
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МТС усиливает темпы роста в сегменте промышленных IoT-решений
МТС подвела итоги 2025 г. в сегменте промышленного IoT. По итогам 2025 г. число таких продуктов выросло втрое, а само направление трансформировалось в индустриальный центр решений, который позволит ускорить разработку новых отраслевых продуктов
|21.01.2026
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Эксперты STAQ обозначили ключевые сценарии использования IoT и MES-платформ в России по итогам 2025 года
кта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, проанализировали результаты внедрений IoT и MES-платформ в производственной сфере в России по итогам 2025 г. и выявили ключевые сце
|16.01.2026
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Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта
оснабжения, создание интеллектуальных систем видеонаблюдения и общественной безопасности, внедрение IoT-решений, а также масштабирование сервисов платформы «Умный город». На сегодняшний день ге
|17.12.2025
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Спрос на защиту IoT вырастет на 30% в 2026 году
нологических отраслей в России. К концу 2025 г., по оценкам экспертов, в России будет около 120 млн IoT-устройств, а к 2027 г. их число может превысить 135 млн. Объем рынка в текущем году превы
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Российские платформы для интернета вещей 2025
итами и жизненным циклом SIM-карт, виды отчетности о потребляемых услугах связи и работоспособности IoT-оборудования, наличие георазнесенной инфраструктуры (для повышения надежности), качество
|21.11.2025
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Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях
визацию бизнеса, провел комплексное исследование, посвященное определению текущего уровня внедрения IoT- и MES-платформ на промышленных предприятиях России. Исследование основано на результатах
|18.11.2025
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Бизнес получил решение для гибкого управления eSIM и услугами связи в устройствах
«СберМобайл» и «А1 Системс» совместно представили IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, который позволяет компаниям менять опера
|05.11.2025
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Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике
табное внедрение. Это упрощает управление подключениями и уменьшает затраты на эксплуатацию крупных IoT-сетей. Мировой рынок По имеющимся данным в 2024 году в мире насчитывалось около 18 млрд <
|05.11.2025
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ
данные, что не только снижает затраты на обслуживание, но и дает новые возможности для монетизации IoT-абонентов. Аналитики CNewsMarket оценивают платформенные решения российских операторов св
|28.10.2025
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Эксперты STAQ выявили отрасли с максимальной эффективностью бизнес-процессов, благодаря использованию IoT-технологий
квартале 2025 г. По результатам данного исследования было выявлено, в каких отраслях, использующих IoT-технологии, наблюдалась максимальная эффективность бизнес-процессов, на каких показателях
|16.10.2025
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В Новой Москве стартовала IoT-программа для школьников от ПИК, «Летово» и «Умный дом с Алисой»
ой среды. Программа даёт возможность на практике попробовать себя в профессиях инженер-разработчика IoT, специалиста по Smart City, разработчика умных устройств и других технологических направл
|30.09.2025
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Цифровая платформа STAQ и производитель IoT-оборудования GoodWAN объявили о технологическом партнерстве
оманды через единый интерфейс, а также решать задачи комплексной автоматизации. В рамках реализации IoT-проектов компания GoodWAN предоставит оборудование и сетевой сервер, а STAQ – готовую
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Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России
ойствами и их объединения в одну сеть. «МегаФон ПроБизнес» внедряет на российском рынке стандарт NB-IoT. В отличие от других NB-IoT позволяет передавать данные от оборудования, расположе
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CNews: ИТ-тренды 2022
Экспертизы» Алена Горшкова. читать полное интервью 4 Интернет вещейРейтинг «ИТ-тренды 2022» — 46/53 Интернет вещей сохранил четвертое место, потеряв немного (как и все лидеры) в общем рейтинге
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CNews: ИТ-тренды 2021
усственный интеллект и облачные решения. В некоторых отраслях в топ по востребованности также вошли интернет вещей, сети пятого поколения и автономные системы. Генеральный партнер Партнер body
|05.09.2025
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«Первый Бит» и Tibbo Systems совместно займутся развитием технологий Индустрии 4.0
й Бит» и Tibbo Systems, разработчик low-code-платформы AggreGate для промышленного интернета вещей (IoT/IIoT), подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на ра
IoT и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 93
|Шадаев Максут 1210 80
|Чаркин Евгений 317 66
|Абакумов Евгений 227 59
|Нестеров Алексей 175 55
|Клепиков Алексей 121 52
|Урьяс Вадим 98 50
|Сотин Денис 216 50
|Карпов Иван 79 50
|Натрусов Артем 313 49
|Халматов Максим 64 49
|Соловьев Алексей 97 45
|Каюмов Шамиль 53 44
|Сысоева Евгения 129 44
|Прохорова Алла 66 43
|Дьяченко Валерий 96 43
|Слышкин Василий 129 43
|Семенихин Игорь 56 43
|Сыкулев Андрей 85 43
|Мискевич Евгений 50 43
|Лебедев Антон 53 43
|Трофимова Людмила 50 42
|Степченков Максим 65 42
|Васильев Владислав 59 42
|Ямщиков Владимир 51 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Рубин Адар 47 42
|Смык Виталий 46 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 43 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Демидов Сергей 129 41
|Горчаков Денис 48 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Ежов Василий 48 37
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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