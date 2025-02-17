Совместимость решений Tibbo Systems и Orion soft поможет оптимизировать расходы на физические серверы

Разработчик программного обеспечения для промышленного интернета вещей Tibbo Systems и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft двусторонним сертификатом подтвердили совместимость своих решений. Испытания показали, что low-code платформа AggreGate (Tibbo Systems) стабильно работает в связке с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB (Orion soft). Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Испытания подтвердили полную совместимость платформы AggreGate с системой zVirt и СУБД Proxima DB, в том числе отдельных вертикальных решений на базе платформы AggreGate — SCADA/HMI для автоматизации технологических процессов и MES для управления производством.

AggreGate — low-code платформа промышленного интернета вещей, служит основой для цифровизации современных предприятий, объединяя все их активы в целостную экосистему с единым центром управления и оптимизируя технологические процессы. Платформа поддерживает сценарии автоматизации любой сложности: от управления отдельным устройством до управления процессом производства всего предприятия, а также удаленную диагностику работы оборудования и мониторинга ИТ-инфраструктуры. Сложные IoT/IIoT-продукты и сервисы на базе AggreGate создаются в режиме low-code, который ускоряет разработку и уменьшает издержки.

zVirt — защищенная система виртуализации серверов, дисков и сетей. Русскоязычный веб-интерфейс дает возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. zVirt обладает инсталляционной базой из более чем 12 тыс. хостов и базой из более чем 430 заказчиков. Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО. Также доступна редакция zVirt Max, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

Совместимость AggreGate и zVirt позволит устанавливать на одном физическом сервере несколько независимых друг от друга виртуальных серверов. Это поможет промышленным предприятиям оптимизировать расходы на физические серверы и обеспечить бесперебойную работу систем: если один виртуальный сервер выйдет из строя, другой, резервный, продолжит функционировать. А благодаря интеграции с Proxima DB пользователи смогут безопасно хранить в СУБД данные, собранные на платформе AggreGate.

«Сейчас востребованы комплексные решения, способные заменить иностранные аналоги и максимально закрыть запросы рынка в части промышленной автоматизации. Совместимость AggreGate и продуктов Orion soft станет еще одним важным шагом в сторону создания полнофункционального импортонезависимого технологического стека для цифровизации производства, который объединит в себе, в том числе, возможности промышленного интернета вещей и виртуализации», — сказал Роман Шиндин, head of technical pre-sale Tibbo Systems.

«Сегодня многие компании уже прошли процесс экстренного импортозамещения основных информационных систем. Сегодня они смотрят на дальнейшее развитие ИТ-ландшафта более комплексно и масштабно, оценивая российские инфраструктурные решения не только с точки зрения необходимой функциональности, но и с точки зрения их возможностей по интеграции с перспективными инструментами для цифровизации, разработки собственных продуктов. Совместное использование zVirt, Proxima DB и AggreGate позволит ускорить цифровую трансформацию, оптимизировать время и трудозатраты за счет внедрения готовой связки продуктов, обеспечит безопасное хранение данных в СУБД, сертифицированной ФСТЭК», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.