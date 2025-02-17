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Шиндин Роман
|17.02.2025
|Совместимость решений Tibbo Systems и Orion soft поможет оптимизировать расходы на физические серверы 1
|04.12.2024
|Tibbo Systems добавила поддержку контроллеров Wiren Board на платформу AggreGate 1
Шиндин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 15 2
|Orion soft - Орион софт - 121 1
|Wiren Board 6 1
|Proxima 35 1
|Tibbo AggreGate 13 2
|Orion soft - Proxima DB 43 1
|Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 116 1
|Linux OS 10067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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