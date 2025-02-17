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Шиндин Роман


17.02.2025 Совместимость решений Tibbo Systems и Orion soft поможет оптимизировать расходы на физические серверы 1
04.12.2024 Tibbo Systems добавила поддержку контроллеров Wiren Board на платформу AggreGate 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шиндин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 15 2
Orion soft - Орион софт - 121 1
Wiren Board 6 1
Proxima 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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