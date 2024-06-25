Разделы

HMI Human-Machine Interface MMI Man-Machine Interface Человеко-машинный интерфейс HCI Human-Computer Interaction Человеко-компьютерное взаимодействие


СОБЫТИЯ

25.06.2024 От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

одственных ситуациях. Специалисты получают множество звуковых и визуальных сигналов от различных датчиков, программ, оборудования и систем. Человеко-машинный интерфейс, он же Human Machine Interface (HMI) — технология, с помощью которой оператор управляет оборудованием, осуществляет его мониторинг и контроль. Когда количество сигналов в этом интерфейсе становится чрезмерным, оператору стано
14.04.2020 «Сименс» представил новые операторские панели Simatic HMI Unified Comfort

«Сименс» объявил о начале поставок новой серии операторских панелей Simatic HMI Unified Comfort, которые входят в систему WinCC Unified. В решениях используются современные технологии, которые помогут ускорить цифровизацию машиностроения и строительства, а также упроща
16.04.2015 Schneider Electric закрыла уязвимости в ПО для построения систем SCADA и HMI на критически важных объектах

Компания Schneider Electric в начале апреля выпустила несколько обновлений и патчей, закрывающих уязвимости в программном обеспечении, которое используется для построения систем SCADA и HMI на атомных электростанциях, химических заводах и других критически важных объектах. Как сообщили CNews в пресс-службе форума PHDays 2015, под угрозой оказались InTouch Machine Edition 2014

01.04.2013 Вышло приложение Pro-face для мониторинга человеко-машинного интерфейса с устройств на базе iOS и Android

Компания Pro-face, работающая в области человеко-машинных интерфейсов (HMI), представила новое приложение для мониторинга своих панелей с мобильных устройств на базе iOS и Android. Программное обеспечение Pro-face Remote HMI, установленное на планшетный ком
28.03.2007 Вышла новая версия Proficy HMI/SCADA - Cimplicity 7.0

GE Fanuc Automation, подразделение GE Industrial, представляет новую версию Proficy HMI/SCADA – Cimplicity 7.0, программного продукта по осуществлению диспетчерского контроля и управления. Продукт Cimplicity 7.0 был сконструирован для создания сложных, многопользовательских пр
13.03.2007 Proficy HMI/SCADA iFIX 4.0 вышел на русском языке

Публикаций - 853, упоминаний - 856


