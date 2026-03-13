IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей

M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства ановится базовой стратегией развития ИТ для промышленности, позволяя быстро наращивать мощности под IIoT, цифровые двойники и предиктивную аналитику на фоне дефицита оборудования. Об этом CNews

Сеть магазинов «Пив&Ко» автоматизировала процессы с помощью решений «Атол» Компания «Атол» объявляет об автоматизации сети магазинов разливного и бутылочного пива «Пив&Ко». В рамках проекта было внедрено программное обеспечение Frontol, что позволило компании полностью адаптировать бизнес-процессы под требования по обязательной маркировке алкогольной прод

Энергомониторинг нового поколения: облачная платформа EKF Connect Industry внедрена на производстве безалкогольных напитков ствование технологических процессов требуют самых современных и инновационных технологий, специалисты «Электрорешения» предложили применить программные модули мониторинга и энергоменеджмента облачной IIoT-платформы. Результаты полностью соответствовали запросу: оптимизирована система управления нагрузками, повышена устойчивость энергоснабжения и обеспечен наглядный мониторинг условий эксплу

Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8» Компании «Транссеть» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости системы мониторинга TRS.EVA IIoT Monitoring Platform с операционной системой «Ред ОС 8». В рамках сотрудничества была проведена проверка корректности установки и функционирования решения, подтвердившая его полную совмести

EKF представила мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry Бренд EKF представил мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry. Теперь можно следить за состоянием удаленных объектов автоматизации и даже управлят

СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate ь, надежность и безопасность обработки данных, собираемых в системах промышленного интернета вещей (IIoT). Результат тестирования удостоверяет двусторонний сертификат. Совместимость решений был

Merlion и CESCA объявили о подписании дистрибьюторского соглашения Портфель Merlion пополнился IIoT-платформой ALIOT и линейкой корпоративных серверов NORTIS. Merlion и CESCA, ИТ-интеграто

НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников ание комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный набор инструментов для удалённого мониторинга, диагно

Стартовало бета-тестирование IIoT-платформы EKF Connect Industry запустил закрытое бета-тестирование аналитической IIoT-платформы собственной разработки EKF Connect Industry. Об этом CNews сообщили представители EKF. Система ведет непрерывный мониторинг лока

ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году стех» в ближайшее время подключит к промышленному интернету вещей 600 станков. Таком образом, общая IIoT-сеть корпорации будет насчитывать более 2,5 тыс. единиц промышленного оборудования, а к

EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей на собственном производстве электротехнической продукции енном оборудовании была внедрена собственная аналитическая платформа промышленного интернета вещей (IIoT) EKF Connect Industry, предназначенная для дистанционного мониторинга и анализа эффектив

«Росэлектроника» будет готовить специалистов по промышленному интернету вещей запускает образовательный курс по технологии промышленного интернета вещей. Разработчики платформы IIoT.Istok расскажут о возможностях решения, разберут вопросы информационной безопасности, по

В России внедряют промышленный интернет вещей для контроля энергопотребления и аналитики овещений — диспетчеры получат уведомления, если нагрузка станет ниже или выше установленной нормы. «Industrial Internet of Things — растущий тренд во всем мире. Технология уже перешла с уровня

ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ключила более 2 тыс. единиц производственного оборудования к системе промышленного интернета вещей (IIoT). Это позволит в режиме реального времени контролировать и анализировать работу станков

«Ростех» создал на основе интернета вещей платформу для управления вооружениями и военными объектами «Ростеха». Решение представляет собой новый модуль цифровой платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok, созданной специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику») – I

«Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии ледовательский и проектно-технологический институт, специализирующийся на проектировании и разработке автоматизированных систем, договорились продвигать передовые цифровые решения и развивать системы промышленного интернета вещей на предприятиях республики. Соответствующее соглашение о партнерстве было подписано главой ЦНИИТУ Сергеем Соловьевым и финансовым директором ГК «Цифра» Владиславом

«Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей «Цифра». Документы дают начало стратегическому партнёрству в области информационной безопасности и промышленного интернета вещей. Стороны договорились об обеспечении комплексной безопасности и

Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей ресурса об уязвимостях автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и промышленного интернета вещей. Это следует из федерального проекта «Информационная безопаснос

«Аквариус» выпустил новые модели серверов для периферийных вычислений и промышленного интернета вещей Компания «Аквариус» представила новые высокопроизводительные серверы Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF для периферийных вычислений и промышленного интернета вещей. В продуктовом портфеле «Аквариус» данные модели – первые в линейке MEC. Серверы Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF имеют широкое назначение и могут применя

В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей Базовая станция для IIoT Российский разработчик и производитель электроники «АТБ электроника» объявил о готовност

«АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN сообщила о готовности первой промышленной партии базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT). Два года назад была начата разработка линейки собственных изделий для IIoT, рез

Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform создании «Цифрового двойника производства» маслоэкстракционного завода на базе платформы SberMobile IIoT Platform и программно-аппаратного комплекса «Цифровое производство» компании «Сбермобайл

«Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей м. Шокина (входит в «Росэлектронику») на базе отечественной платформы промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK. Приложение решает задачи диспетчеризации объектов гражданского и промышленного ст

IIoT-платформа «ТИМ-фактор» включена в Единый реестр российского ПО перейти от консервативных моделей управления к эффективной цифровой эксплуатации на базе технологий IIoT и искусственного интеллекта без значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру. В рам

Платформа промышленного интернета вещей «Росэлектроники» включена в реестр российского ПО Платформа промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» вошла в реестр российского програ

СИБУР внедряет интернет вещей в «Казаньоргсинтезе» Р начал внедрять в «Казаньоргсинтезе» программно-аппаратный комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки. Комплекс IIoT позволяет полностью автоматизировать сбор

«Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей «Лаборатория Касперского» представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему большинству видов кибератак, продукт предназначен для использования в

В сети «Пив&Ко» внедрено централизованное управление кассами и весами Сеть магазинов «Пив&Ко» перешла на централизованную архитектуру управления кассами и весами. В результате проекта кратно снизилась нагрузка на ИТ-специалистов ритейлера, обеспечено удобное управление парком об

СИБУР развивает разработки для импортозамещения в области промышленного интернета вещей СИБУР рассказал про комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки, который на 100% является технологией российского производства.

Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0 Компания WINNUM, российский производитель решений в области промышленного Интернета вещей (IIoT), сообщает о выходе новой версии флагманского продукта – WINNUM Platform 5.0. Отечествен

ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования izor, системы автоматизации ТОиР. ServiceVizor объединяет технологии промышленного интернета вещей (IIoT), комплексных цифровых двойников и дополненной реальности (AR) для решения задач эксплуа

Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий ивает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Он призван стать основой для реализации на практике кон

Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности сти, таких как, например, защита от DDoS-атак и эксплуатации уязвимостей веб-приложений. «Внедрение IIoT дает весомое конкурентное преимущество на рынке» CNews: Каковы ваши прогнозы на 2022 год

Интеграция решений «Сименс» и «Вега-Абсолют» позволит создавать единую инфраструктуру промышленного интернета вещей вого стенда включала базовую станцию БС-1.2, датчик температуры ТД-11, модуль дискретных сигналов СИ-12, а также IoT-шлюз IOT2050, сервер и клиентские приложения WinCC OA версии 3.18. «Инфраструктура промышленного интернета вещей – одна из ключевых составляющих современного цифрового производства. Возможность совместного использования продуктов и технологий компаний «Сименс» и «Вега-Абсолют

CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT авления IoT, CTI, и Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов, CTI, представят доклад «Современные высокоэффективные цифровые инструменты». Интеграция решений из сегментов UC и IIoT – это новый виток в развитии обоих направлений, когда умные датчики самостоятельно отправляют сообщения со статусом производственного процесса, оповещают о неполадках, выполняют массу друг

Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд. Консалтинговая компания Gartner высоко оценила широкие возможности для бизнеса модульной программной платформы Lumada. Lumada DataOps Suite

«Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием енную сеть датчиков в России. В течение нескольких последних лет на заводах начали активно внедрять IIoT (промышленный интернет вещей). IIoT помогает удаленно контролировать показатели н

SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и искусственного интеллекта омпании Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным пре

SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным пре