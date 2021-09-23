Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IIoT
Industrial Internet of Things
Промышленный интернет вещей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 158, упоминаний - 266
IIoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 5
|Уткин Никита 24 5
|Шульгинов Роман 13 4
|Сечкин Алексей 15 3
|Шалаев Антон 14 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Либеров Александр 7 2
|Абдрахманов Рустам 4 2
|Петров Сергей 51 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Кондаков Сергей 4 2
|Мзоков Виталий 12 2
|Рахманкулов Рамиль 6 2
|Касперский Евгений 218 2
|Бочаров Олег 27 2
|Московченко Александр 3 2
|Tsai Linda - Tцай Линда 2 2
|Казарян Карен 31 2
|Милых Валерий 5 2
|Talla Deepu - Талла Дипу 2 2
|Касперская Наталья 197 2
|Флорентьева Мария 17 2
|Суворов Андрей 22 2
|Chang Vincent - Чанг Винсент 6 2
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Зельдец Игорь 4 2
|Колтунцев Алексей 2 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Смирнов Алексей 142 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Криницин Александр 3 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Блинов Михаил 73 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Ashton Kevin - Эштон Кевин 1 1
|Gilster Paul - Гилстер Пол 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru