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IIoT
Industrial Internet of Things
Промышленный интернет вещей


23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 2
28.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и искусственного интеллекта 2
27.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ 2
14.07.2021 «1С» представила комплекс для цифровизации крупных промышленных предприятий 1
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
01.06.2021 «Автоматика» представила новую линейку устройств для промышленного интернета вещей 1
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM 1
26.05.2021 Elcomplus представляет обновленную no-code платформу для автоматизации и цифровизации производства SmartICS 1
17.05.2021 Вице-президент Sitronics Group вошел в рабочую группу по цифровым технологиям организации «Цифровая экономика» 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 6
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 2
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 1
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 1
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 2
19.10.2020 Еще два продукта «Инфотекс» включены в реестр отечественного ПО 1
13.10.2020 На Кировском заводе представили систему мониторинга оборудования «Оптимум ИИ» 1
02.10.2020 «Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК 1
01.10.2020 Merlion и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
30.09.2020 Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами 1
23.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково» 1
08.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 2
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
11.08.2020 Huawei присоединилась к АПКИТ 1
31.07.2020 Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов 3
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
23.07.2020 ГК «Сидиси» вошла в ТОП-10 мобильных разработчиков России 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
16.06.2020 «Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности 1
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 5
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
19.03.2020 Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6 1

Публикаций - 158, упоминаний - 266

IIoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Microsoft Corporation 11077 10
SAP SE 3212 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 7
Крок 1219 7
Siemens AG - Сименс Россия 651 7
Huawei 2730 7
Cisco Systems 2040 7
Инфосистемы Джет 675 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Nokia Corporation 2434 5
Winnum 8 5
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
Цифра ГК 116 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ericsson 860 4
3738 4
Accenture - Аксенчер 531 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
IBM 3539 3
Aveva 18 3
Intel Corporation 4175 3
General Electric - Дженерал электрик 120 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
Qualcomm Technologies 1002 3
Samsung Electronics 5666 3
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 3
Dell EMC 2400 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Газпром нефть 382 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Роснефть НК 367 2
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 2
Уральская сталь АО 4 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 2
Кировский завод 26 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 2
Аэрофлот 493 2
Mazak - Ямазаки Мазак 2 2
Liebherr 34 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
ВТБ24 583 1
Мортон 16 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Equifax 22 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ЗапСибНефтехим 19 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Мираторг 12 1
Caterpillar 33 1
Uber 257 1
Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 3 1
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Президент Российской Федерации 1439 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Правительство РФ 2203 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Пермского края 15 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 17
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 5
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 4
PTC ThingWorx 22 4
Advantech WISE-PaaS Marketplace 4 3
Microsoft Azure 1171 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
HeadPoint inONE - IoT-платформа 6 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Linux OS 4257 3
Luxms BI 13 2
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 2
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 2
SQL - Язык программирования 433 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Siemens MindSphere 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Winnum Hardware OE 2 2
SAP Leonardo IoT 5 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Google Android 10751 2
Siemens Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 2 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
SAP Leonardo 24 2
KasperskyOS 29 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Nokia Integrated Operations Center - Nokia IOC 2 2
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 2
Вист Групп VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
SAP Connected Logistics 1 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Apache Spark 63 1
Путин Владимир 1824 5
Уткин Никита 24 5
Шульгинов Роман 13 4
Сечкин Алексей 15 3
Шалаев Антон 14 3
Белоусов Андрей 53 3
Либеров Александр 7 2
Абдрахманов Рустам 4 2
Петров Сергей 51 2
Кузяев Андрей 59 2
Кондаков Сергей 4 2
Мзоков Виталий 12 2
Рахманкулов Рамиль 6 2
Касперский Евгений 218 2
Бочаров Олег 27 2
Московченко Александр 3 2
Tsai Linda - Tцай Линда 2 2
Казарян Карен 31 2
Милых Валерий 5 2
Talla Deepu - Талла Дипу 2 2
Касперская Наталья 197 2
Флорентьева Мария 17 2
Суворов Андрей 22 2
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 2
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Зельдец Игорь 4 2
Колтунцев Алексей 2 2
Сахненко Сергей 71 2
Смирнов Алексей 142 1
Хайруллин Айрат 39 1
Воробьев Андрей 125 1
Криницин Александр 3 1
Никифоров Николай 1126 1
Блинов Михаил 73 1
Кабанов Владимир 174 1
Гонтарев Павел 69 1
Песков Дмитрий 65 1
Ashton Kevin - Эштон Кевин 1 1
Gilster Paul - Гилстер Пол 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - Иннополис 292 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Китай - Тайвань 589 4
Европа 3752 4
Южная Корея - Республика 1459 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Япония 2780 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Евразия 160 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - Тобольск 70 2
Индия - Республика 2169 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Нидерланды 973 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Ярославль 404 1
Казахстан - Актобе - Актюбинск 5 1
Северная Америка 1411 1
Германия - Берлин 356 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Якутск 247 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Южная Африка 159 1
Россия - Иркутск 465 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Образование в России 335 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Сельское хозяйство 12 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
IDC - International Data Corporation 2718 6
CNews Analytics 1988 4
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Brand Finance 3 1
ACG Research 7 1
Fortune Global 100 5 1
Oxford Economics 11 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ARC Advisory Group 15 1
IoT Analytics 3 1
CCS Insight 20 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Forrester Research 385 1
ABI Research 181 1
Markets&Markets Research 78 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Gartner 2190 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАН - Российская академия наук 316 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
Мюнхенский технический университет 3 1
Advantech Industrial-IoT 2 2
Digital October - конференционное пространство 86 2
Kaspersky Open Innovation Program 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Fortinet Security Day 8 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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