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IIoT Industrial Internet of Things Промышленный интернет вещей

IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
 

"Концепция обеспечения информационной безопасности в решениях IIoT СИБУР"  Василий Ежов, владелец продукта, Сибур Диджитал - Сибур ИТ на CNews FORUM 2021.

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13.03.2026 M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства

ановится базовой стратегией развития ИТ для промышленности, позволяя быстро наращивать мощности под IIoT, цифровые двойники и предиктивную аналитику на фоне дефицита оборудования. Об этом CNews
10.09.2025 Сеть магазинов «Пив&Ко» автоматизировала процессы с помощью решений «Атол»

Компания «Атол» объявляет об автоматизации сети магазинов разливного и бутылочного пива «Пив&Ко». В рамках проекта было внедрено программное обеспечение Frontol, что позволило компании полностью адаптировать бизнес-процессы под требования по обязательной маркировке алкогольной прод
21.07.2025 Энергомониторинг нового поколения: облачная платформа EKF Connect Industry внедрена на производстве безалкогольных напитков

ствование технологических процессов требуют самых современных и инновационных технологий, специалисты «Электрорешения» предложили применить программные модули мониторинга и энергоменеджмента облачной IIoT-платформы. Результаты полностью соответствовали запросу: оптимизирована система управления нагрузками, повышена устойчивость энергоснабжения и обеспечен наглядный мониторинг условий эксплу
25.03.2025 Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8»

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости системы мониторинга TRS.EVA IIoT Monitoring Platform с операционной системой «Ред ОС 8». В рамках сотрудничества была проведена проверка корректности установки и функционирования решения, подтвердившая его полную совмести
30.01.2025 EKF представила мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry

Бренд EKF представил мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry. Теперь можно следить за состоянием удаленных объектов автоматизации и даже управлят
20.12.2024 СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate

ь, надежность и безопасность обработки данных, собираемых в системах промышленного интернета вещей (IIoT). Результат тестирования удостоверяет двусторонний сертификат. Совместимость решений был
27.06.2024 Merlion и CESCA объявили о подписании дистрибьюторского соглашения

Портфель Merlion пополнился IIoT-платформой ALIOT и линейкой корпоративных серверов NORTIS. Merlion и CESCA, ИТ-интеграто
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников

ание комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный набор инструментов для удалённого мониторинга, диагно
23.04.2024 Стартовало бета-тестирование IIoT-платформы EKF Connect Industry

запустил закрытое бета-тестирование аналитической IIoT-платформы собственной разработки EKF Connect Industry. Об этом CNews сообщили представители EKF. Система ведет непрерывный мониторинг лока
18.04.2024 ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году

стех» в ближайшее время подключит к промышленному интернету вещей 600 станков. Таком образом, общая IIoT-сеть корпорации будет насчитывать более 2,5 тыс. единиц промышленного оборудования, а к

19.02.2024 EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей на собственном производстве электротехнической продукции

енном оборудовании была внедрена собственная аналитическая платформа промышленного интернета вещей (IIoT) EKF Connect Industry, предназначенная для дистанционного мониторинга и анализа эффектив
01.02.2024 «Росэлектроника» будет готовить специалистов по промышленному интернету вещей

запускает образовательный курс по технологии промышленного интернета вещей. Разработчики платформы IIoT.Istok расскажут о возможностях решения, разберут вопросы информационной безопасности, по
23.01.2024 В России внедряют промышленный интернет вещей для контроля энергопотребления и аналитики

овещений — диспетчеры получат уведомления, если нагрузка станет ниже или выше установленной нормы. «Industrial Internet of Things — растущий тренд во всем мире. Технология уже перешла с уровня

13.10.2023 ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков

ключила более 2 тыс. единиц производственного оборудования к системе промышленного интернета вещей (IIoT). Это позволит в режиме реального времени контролировать и анализировать работу станков

01.09.2023 «Ростех» создал на основе интернета вещей платформу для управления вооружениями и военными объектами

«Ростеха». Решение представляет собой новый модуль цифровой платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok, созданной специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику») – I
11.07.2023 «Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии

ледовательский и проектно-технологический институт, специализирующийся на проектировании и разработке автоматизированных систем, договорились продвигать передовые цифровые решения и развивать системы промышленного интернета вещей на предприятиях республики. Соответствующее соглашение о партнерстве было подписано главой ЦНИИТУ Сергеем Соловьевым и финансовым директором ГК «Цифра» Владиславом
11.07.2023 «Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей

«Цифра». Документы дают начало стратегическому партнёрству в области информационной безопасности и промышленного интернета вещей. Стороны договорились об обеспечении комплексной безопасности и
27.03.2023 Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей

ресурса об уязвимостях автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и промышленного интернета вещей. Это следует из федерального проекта «Информационная безопаснос
28.02.2023 «Аквариус» выпустил новые модели серверов для периферийных вычислений и промышленного интернета вещей

Компания «Аквариус» представила новые высокопроизводительные серверы Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF для периферийных вычислений и промышленного интернета вещей. В продуктовом портфеле «Аквариус» данные модели – первые в линейке MEC. Серверы Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF имеют широкое назначение и могут применя
02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей

Базовая станция для IIoT Российский разработчик и производитель электроники «АТБ электроника» объявил о готовност
01.02.2023 «АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN

сообщила о готовности первой промышленной партии базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT). Два года назад была начата разработка линейки собственных изделий для IIoT, рез
28.12.2022 Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform

создании «Цифрового двойника производства» маслоэкстракционного завода на базе платформы SberMobile IIoT Platform и программно-аппаратного комплекса «Цифровое производство» компании «Сбермобайл
22.12.2022 «Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей

м. Шокина (входит в «Росэлектронику») на базе отечественной платформы промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK. Приложение решает задачи диспетчеризации объектов гражданского и промышленного ст
03.11.2022 IIoT-платформа «ТИМ-фактор» включена в Единый реестр российского ПО

перейти от консервативных моделей управления к эффективной цифровой эксплуатации на базе технологий IIoT и искусственного интеллекта без значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру. В рам
01.11.2022 Платформа промышленного интернета вещей «Росэлектроники» включена в реестр российского ПО

Платформа промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» вошла в реестр российского програ
05.10.2022 СИБУР внедряет интернет вещей в «Казаньоргсинтезе»

Р начал внедрять в «Казаньоргсинтезе» программно-аппаратный комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки. Комплекс IIoT позволяет полностью автоматизировать сбор

05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей

«Лаборатория Касперского» представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему большинству видов кибератак, продукт предназначен для использования в

18.04.2022 В сети «Пив&Ко» внедрено централизованное управление кассами и весами

Сеть магазинов «Пив&Ко» перешла на централизованную архитектуру управления кассами и весами. В результате проекта кратно снизилась нагрузка на ИТ-специалистов ритейлера, обеспечено удобное управление парком об
01.04.2022 СИБУР развивает разработки для импортозамещения в области промышленного интернета вещей

СИБУР рассказал про комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки, который на 100% является технологией российского производства.

31.03.2022 Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0

Компания WINNUM, российский производитель решений в области промышленного Интернета вещей (IIoT), сообщает о выходе новой версии флагманского продукта – WINNUM Platform 5.0. Отечествен
30.03.2022 ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования

izor, системы автоматизации ТОиР. ServiceVizor объединяет технологии промышленного интернета вещей (IIoT), комплексных цифровых двойников и дополненной реальности (AR) для решения задач эксплуа
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий

ивает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Он призван стать основой для реализации на практике кон
25.01.2022 Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности

сти, таких как, например, защита от DDoS-атак и эксплуатации уязвимостей веб-приложений. «Внедрение IIoT дает весомое конкурентное преимущество на рынке» CNews: Каковы ваши прогнозы на 2022 год
24.11.2021 Интеграция решений «Сименс» и «Вега-Абсолют» позволит создавать единую инфраструктуру промышленного интернета вещей

вого стенда включала базовую станцию БС-1.2, датчик температуры ТД-11, модуль дискретных сигналов СИ-12, а также IoT-шлюз IOT2050, сервер и клиентские приложения WinCC OA версии 3.18. «Инфраструктура промышленного интернета вещей – одна из ключевых составляющих современного цифрового производства. Возможность совместного использования продуктов и технологий компаний «Сименс» и «Вега-Абсолют
08.11.2021 CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT

авления IoT, CTI, и Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов, CTI, представят доклад «Современные высокоэффективные цифровые инструменты». Интеграция решений из сегментов UC и IIoT – это новый виток в развитии обоих направлений, когда умные датчики самостоятельно отправляют сообщения со статусом производственного процесса, оповещают о неполадках, выполняют массу друг
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд. Консалтинговая компания Gartner высоко оценила широкие возможности для бизнеса модульной программной платформы Lumada. Lumada DataOps Suite

23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием

енную сеть датчиков в России. В течение нескольких последних лет на заводах начали активно внедрять IIoT (промышленный интернет вещей). IIoT помогает удаленно контролировать показатели н
28.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и искусственного интеллекта

омпании Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным пре
27.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ

Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным пре
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске

ange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пров

Публикаций - 1197, упоминаний - 1706

IIoT и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 95
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 93
Microsoft Corporation 25775 65
SAP SE 5601 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
9594 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 46
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 42
Siemens AG - Siemens Group 2673 41
МегаФон 10742 39
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Oracle Corporation 7074 35
Цифра ГК 162 32
Softline - Софтлайн 3743 30
Cisco Systems 5372 30
Huawei 4676 29
Intel Corporation 12811 28
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 28
Accenture plc 719 27
Крок - Croc 1964 26
Schneider Electric 614 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 24
Honeywell 309 23
Google LLC 12688 23
Yandex - Яндекс 9216 23
InfoWatch - Инфовотч 1185 22
Восход ФГБУ НИИ 721 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
SAP CIS - САП СНГ 868 16
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 16
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 47
РЖД - Российские железные дороги 2096 45
Газпром нефть 725 28
Газпром ПАО 1493 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
РВК - Российская венчурная компания 571 20
Почта России ПАО 2370 19
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
Роснефть НК - нефтяная компания 562 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 16
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Транснефть 335 14
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Русагро Группа Компаний 379 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 11
Ростех - Вертолеты России 180 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 9
Новатэк - ранее Новафининвест 76 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Visa International 1993 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 8
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 111
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 84
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 62
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 52
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 51
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 19
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 25
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 19
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 13
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 10
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 522
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 473
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 448
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 382
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 317
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 295
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 276
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 256
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 226
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 176
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 171
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 163
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 153
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 145
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 143
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 142
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 138
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 129
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 118
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 113
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 113
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 111
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 107
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 106
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 102
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 101
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 100
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 87
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 84
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 78
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 78
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 77
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 75
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 75
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 73
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 73
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 72
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 69
Linux OS 11533 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 35
Microsoft Windows 16882 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 26
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 23
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 22
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 21
Microsoft Azure 1526 19
Google Android 15243 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Apple iPhone 6 4861 16
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 15
Kaspersky OS 156 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Siemens MindSphere 29 14
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 13
InfoTeCS - ViPNet Client 122 13
PTC Inc - ThingWorx 27 13
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Depositphotos - фотобанк 405 11
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 11
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 11
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 27 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
1С:ERP Управление предприятием 841 10
Путин Владимир 3454 28
Емельченков Сергей 141 16
Богачев Игорь 183 13
Бадалов Андрей 66 12
Суворов Андрей 47 12
Шадаев Максут 1210 11
Кузяев Андрей 72 11
Ежов Василий 48 11
Чаркин Евгений 317 10
Растопшин Павел 54 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Касперская Наталья 319 10
Натрусов Артем 313 9
Уткин Никита 40 9
Мельникова Алиса 100 9
Гонтарев Павел 122 8
Мальков Антон 46 8
Гусев Дмитрий 92 8
Шульгинов Роман 15 8
Глазков Борис 48 7
Акимов Максим 192 7
Осеевский Михаил 350 7
Мишустин Михаил 787 7
Белоусов Андрей 149 7
Абакумов Евгений 227 7
Недельский Виталий 9 7
Александров Виталий 17 7
Феоктистов Вадим 36 6
Никифоров Николай 1138 6
Глазков Александр 151 6
Нестеров Алексей 175 6
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 6
Массух Илья 239 6
Парменова Наталия 63 6
Грязнов Павел 9 6
Scalise George - Скелайз Джордж 29 6
Кабанов Владимир 178 5
Белоусов Максим 109 5
Сахненко Сергей 91 5
Сечкин Алексей 19 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 753
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 152
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 104
Европа 24964 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
Япония 13807 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 59
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 39
Азия - Азиатский регион 5920 35
Южная Корея - Республика 7052 31
Африка - Африканский регион 3641 26
Ближний Восток 3154 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Индия - Bharat 5869 23
Китай - Тайвань 4245 22
Казахстан - Республика 6048 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 19
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 18
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 18
Сингапур - Республика 1953 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Евразия - Евразийский континент 643 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Израиль 2856 13
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 13
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 13
Европа Восточная 3138 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 328
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 222
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 186
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 184
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 179
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 121
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 100
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 75
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 68
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 65
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 64
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 61
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 51
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 44
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
Ведомости 1466 8
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
DigiTimes - Издание 1331 5
Bloomberg 1627 4
9to5Google 60 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 4
9to5Mac 70 4
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
ZDnet 663 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
PCPro 53 2
Times 661 2
Netimperative 20 2
e4 Engineering 107 2
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
BleepingComputer - Издание 458 1
GizChina - Издание 84 1
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TorrentFreak (TF) 159 1
IDG - International Data Group 117 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
IDC - International Data Corporation 4975 40
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 16
Markets&Markets Research 113 8
Frost & Sullivan 207 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Forrester Research 834 5
ARC Advisory Group 20 4
GSMA Intelligence 11 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CNews Инновация года - награда 155 3
TMR - Transparency Market Research 14 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Fortune Global 100 142 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Technavio 29 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Fortune Business Insights 32 2
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский рынок ERP 24 2
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Samsung Research 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 5
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 3
Samsung Исследовательский центр 8 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 11
CNews AWARDS - награда 571 10
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CNews FORUM Кейсы 313 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
CNews Баттл 69 2
Kaspersky Open Innovation Program 6 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Advantech Industrial-IoT 2 2
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
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DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Oracle OpenWorld 65 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Fortinet Security Day 9 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Kaspersky Start 3 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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