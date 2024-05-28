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Цифровизация Импортонезависимость
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НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников

НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный набор инструментов для удалённого мониторинга, диагностики и оптимизации работы оборудования, изделий и процессов их эксплуатации. По итогам тестовых испытаний подписано официальное заявление о совместимости этих продуктов.

Подтверждено успешное и эффективное совместное применение продуктов InfoDiode и IIoT.Istok в сетях передачи данных с разграничением доступа с выполнением всех требований кибербезопасности. Среди промышленных протоколов и протоколов IoT, которые могут быть переданы через InfoDiode посредством IIoT.Istok: ОРС UA, Modbus, MQTT, S7 и др.

IIoT.Istok собирает информацию с датчиков, которыми снабжено оборудование, и отправляет ее в центр управления для мониторинга и работы с техническими процессами. В результате в онлайн-режиме становится возможным проконтролировать загрузку и функционирование производственных линий – от отдельного рабочего места до всего предприятия на всех этапах жизненного цикла объекта эксплуатации. Благодаря этой работе и объединению IIoT.Istok с BIM-моделью создается цифровой двойник объекта и реализуется управление зданиями. IoT-решение относится к категории SCADA – диспетчерское управление и сбор данных – и автоматизированных систем управления технологическими процессами, а платформа IIoT.Istok включена в индустриальный центр компетенций «Строительство» при Минстрое России.

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«В текущей ситуации особенно остро стоят проблемы импортозамещения и обеспечения безопасности промышленных объектов и объектов КИИ, поэтому применение отечественных систем как для диспетчерского контроля и управления, так и для защиты информационного периметра актуально как никогда ранее, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – Совместное применение АПК InfoDiode и IIoT.Istok позволяет организовать безопасный процесс ведения мониторинга и передачи диагностической информации за границу АСУ ТП в менее доверенные сегменты информационной сети без искажений и в режиме, близком к реальному времени».

«Сегодня НПП «Исток» им. Шокина реализует стратегии цифровизации предприятий промышленности, а также применения современных технологий в производстве, таких как интернет вещей, мониторинг оборудования, MES-системы, системы технического обслуживания и ремонта. Совместное использование решений InfoDiode и IIoT.Istok позволит безопасно реализовать быстродейственную поддержку технологических процессов на объектах АСУ ТП в режиме реального времени», – сказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.

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