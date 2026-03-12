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AMT Group АМТ-Груп
АМТ-ГРУП - системный интегратор, специализирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем: систем обеспечения информационной безопасности, корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспроводных сетей и систем передачи данных, ситуационных центров и центров оперативного управления информационной безопасностью, систем видеонаблюдения и комплексных телевизионных систем, включая системы IPTV. Компания является партнером более 100 ведущих российских и мировых производителей оборудования и программного обеспечения.
АМТ-ГРУП выполняет проекты для государственных структур и бизнеса в различных отраслях экономики, наиболее активно работая в телекоммуникациях, финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспортной отрасли.
Сервисный центр АМТ-ГРУП предоставляет услуги технической поддержки сетевого оборудования, программных приложений, комплексных ИТ-систем и систем информационной безопасности. АМТ-ГРУП имеет более 60 сервисных региональных партнеров, партнерская сеть охватывает более 100 городов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также страны СНГ. Созданы собственные склады запчастей и резервного оборудования в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других регионах России.
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СОБЫТИЯ
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|12.03.2026
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«АМТ-Груп» внедрила систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на опасных производственных объектах крупного нефтедобывающего предприятия
«АМТ-Груп», отечественный интегратор ИТ- и телекоммуникационных решений, решений в области инф
|03.03.2026
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«АМТ-Груп» разработала решение SecureKiosk для безопасного файлового обмена
Компания «АМТ-Груп», разработчик решений для кибербезопасности, объявляет о выводе на рынок нового решения SecureKiosk. Это устройство, которое помогает компаниям и организациям безопасно передавать файл
|03.02.2026
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«АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode
«АМТ-Груп», разработчик решений в области кибербезопасности критически важной инфраструктуры (КИИ), объявляет о выпуске специализированного коннектора для поддержки протокола IEC 60870-5-104 (IE
|21.01.2026
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Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов
Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использование решений позволяет реализоват
|27.10.2025
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Positive Technologies и «АМТ-Груп» предлагают совместную защиту бизнеса от целенаправленных атак и массовых угроз
Positive Technologies и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и песочницы PT Sandbox. Совместное применение систем поможет компаниям обеспечить контроль за передаваемым по
|04.08.2025
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Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud
Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию государственной облачной платформы G-Cloud для информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Рес
|21.05.2025
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AVSoft и «АМТ-Груп» представили совместное решение для защиты критически важной информационной инфраструктуры от целенаправленных атак
Компании AVSoft и «АМТ-Груп» завершили тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы защиты от целенаправленных атак AVSoft Athena в сетях с разграничением доступа. Совместное исполь
|24.02.2025
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«АМТ-Груп» представляет новое устройство линейки InfoDiode - InfoRelay
«АМТ-Груп» анонсирует вывод на рынок нового устройства InfoDiode Relay (InfoRelay) – физического переключателя сетей. Совместное использование InfoRelay и ранее применяемых InfoDiode формирует м
|20.02.2025
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«Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП
«Ракурс-инжиниринг», специалисты в области разработки, производства и внедрения систем автоматизации для объектов энергетики, и «АМТ-Груп», разработчик решений в области информационной безопасности, провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса «Раскада». При совместно
|03.02.2025
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«АМТ-Груп» разработала междоменные решения на базе InfoDiode
«АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок комплексного междоменного решения на основе линейки однонаправленных шлюзов InfoDiode. Решение позволяет обеспечить соблюдение политик организации по переда
|17.12.2024
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«Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики
Компании «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы
|26.11.2024
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«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков
Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позв
|13.11.2024
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«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты
«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (Kaspersky MLAD).
|16.10.2024
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«АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников
Группа компаний «Гарда» и компания «АМТ-Груп» интегрировали комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформу для создания фиктивного слоя инфраструктуры «Гарда Deception». Совместное применение продуктов позволит з
|31.07.2024
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«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях
«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» завершили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial C
|22.07.2024
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«АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт»
Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за вз
|17.06.2024
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R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий
Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и «АМТ-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и
|10.06.2024
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«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для защиты объектов АСУ ТП
«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и СK-11 – открытой платформы с изменяемым набором приложений для создания автомати
|05.06.2024
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«Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode
«Атомик Софт» и «АМТ-груп» сообщают о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для пос
|28.05.2024
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НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников
НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный набор инструментов для удал
|22.05.2024
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«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco
«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производств
|13.05.2024
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«АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G
«АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительностью бу
|16.04.2024
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«АМТ-Груп» и «Лео Телеком» обеспечили связью производственную площадку создаваемого Черногорского ГОК
«АМТ-Груп» совместно с компанией «Лео Телеком» объявила о завершении проекта построения системы цифровой наземной радиосвязи для ООО «Черногорская ГРК». В результате реализации проекта руководст
|12.02.2024
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«АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart
«АМТ-Груп» объявила о получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 20
|06.02.2024
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«Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode»
Компании «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверж
|22.11.2023
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«АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии
«АМТ-груп» объявила о создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, напра
|20.11.2023
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Александр Пуха -
Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Повышение интереса к экосистемному подходу — общемировой тренд
дрения отдельных решений. То есть переход к реальной или, как сейчас нередко любят говорить, результативной кибербезопасности, направленной на обеспечение устойчивости к кибератакам. Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Развитие экосистем в различных областях является тенденцией последних лет Из общемировых трендов, которые также становятся актуальны и в России, можно отметить повышение интереса к э
|31.10.2023
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НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП
Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных си
|24.10.2023
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N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве
N3com объявила о расширении своей партнерской сети: новым партнером компании стал российский системный интегратор «АМТ-груп». Компания работает на рынке с 1994 г., осуществляет проектирование, внедрение и техническую поддержку сложных инфраструктурных и информационных бизнес-систем и систем управления инфор
|11.10.2023
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VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций
Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпоративных коммуникаций, предлагаемых «АМТ-груп» своим заказчикам, пополнился проду
|01.08.2023
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«СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП
«СВД ВС» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную сист
|06.03.2023
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«АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC»
«АМТ-груп» и НТЦ «Аргус» объявили о заключении партнерского соглашения. Заказчики «АМТ-груп» смогут оптимизировать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации
|02.11.2022
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Александр Гольцов -
Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз
логии, виртуальная и дополненная реальность, биометрические технологии, предиктивный анализ, телемедицина, цифровые помощники в формате чат-ботов и голосовых сервисов и так далее. Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Цифровая трансформация — это тема, которая сегодня обсуждается очень активно С учетом перечисленных приоритетных направлений и условий, в которых оказался рынок, востребованы услуги
|19.09.2022
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Александр Гольцов -
Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности
общественный резонанс. Можно отметить, что в качестве целей злоумышленники стали выбирать даже те отрасли, которые раньше их не интересовали, например СМИ, небольшие производства. Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: В текущем году рынок информационной безопасности оказался в необычной ситуации, и мы видим повышенный спрос на средства защиты По текущим данным, количество компьютерных атак на комп
|05.09.2022
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«АМТ-груп» анонсировала новый продукт для автоматизации сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры
«АМТ-груп» объявила о выводе на рынок нового продукта собственной разработки – AMT Service Kit
|15.08.2022
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АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП
ационной инфраструктуры вплоть до первой категории значимости. Об этом CNews сообщили представители АМТ-ГРУП. Основное предназначение AК InfoDiode – защита критичных сегментов (например, ГИС, А
|15.06.2022
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«АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации
Системный интегратор «АМТ-груп» и российский производитель серверного оборудования Gagar>n провели тестирование обо
|30.05.2022
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«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП
«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную
|16.05.2022
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Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов
АО «Газпромбанк» и «АМТ-груп» завершили реализацию комплексного проекта по модернизации контакт-центра банка, обс
|04.04.2022
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«АМТ-груп» расширяет сотрудничество с разработчиками коммуникационных решений
«АМТ-груп» объявила о заключении ряда партнерских соглашений с производителями оборудования и разработчиками сервисов в области коммуникаций. Для построения систем корпоративной связи «АМТ-гр
AMT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 84 60
|Молчанов Борис 16 16
|Леонов Владимир 17 11
|Маньковский Андрэ 9 8
|Носаков Василий 12 8
|Жирнов Алексей 8 7
|Половинко Вячеслав 7 7
|Мамаев Максим 7 6
|Табаровский Олег 7 6
|Бобровников Борис 104 4
|Карпинский Алексей 42 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Капцов Сергей 12 4
|Гусаров Кирилл 4 4
|Корнеев Сергей 84 3
|Янкин Андрей 52 3
|Грибов Владимир 31 3
|Зюзин Андрей 12 3
|Якушев Михаил 50 3
|Томлянович Степан 6 3
|Семынин Дмитрий 4 3
|Бибиков Александр 6 3
|Евгеньев Антон 7 3
|Трощенко Алексей 3 3
|Пуха Александр 3 3
|Попов Сергей 166 3
|Мальнев Алексей 11 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Востриков Юрий 86 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Михалев Максим 16 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Филиппов Максим 55 2
|Козлов Сергей 49 2
|Коростелев Павел 43 2
|Косарев Александр 6 2
|Журавлев Алексей 17 2
|Малышев Алексей 10 2
|Семеняк Алексей 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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