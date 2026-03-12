AMT Group - АМТ-Груп

«АМТ-Груп» внедрила систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на опасных производственных объектах крупного нефтедобывающего предприятия «АМТ-Груп», отечественный интегратор ИТ- и телекоммуникационных решений, решений в области инф

«АМТ-Груп» разработала решение SecureKiosk для безопасного файлового обмена Компания «АМТ-Груп», разработчик решений для кибербезопасности, объявляет о выводе на рынок нового решения SecureKiosk. Это устройство, которое помогает компаниям и организациям безопасно передавать файл

«АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode «АМТ-Груп», разработчик решений в области кибербезопасности критически важной инфраструктуры (КИИ), объявляет о выпуске специализированного коннектора для поддержки протокола IEC 60870-5-104 (IE

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использование решений позволяет реализоват

Positive Technologies и «АМТ-Груп» предлагают совместную защиту бизнеса от целенаправленных атак и массовых угроз Positive Technologies и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и песочницы PT Sandbox. Совместное применение систем поможет компаниям обеспечить контроль за передаваемым по

Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию государственной облачной платформы G-Cloud для информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Рес

AVSoft и «АМТ-Груп» представили совместное решение для защиты критически важной информационной инфраструктуры от целенаправленных атак Компании AVSoft и «АМТ-Груп» завершили тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы защиты от целенаправленных атак AVSoft Athena в сетях с разграничением доступа. Совместное исполь

«АМТ-Груп» представляет новое устройство линейки InfoDiode - InfoRelay «АМТ-Груп» анонсирует вывод на рынок нового устройства InfoDiode Relay (InfoRelay) – физического переключателя сетей. Совместное использование InfoRelay и ранее применяемых InfoDiode формирует м

«Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП «Ракурс-инжиниринг», специалисты в области разработки, производства и внедрения систем автоматизации для объектов энергетики, и «АМТ-Груп», разработчик решений в области информационной безопасности, провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса «Раскада». При совместно

«АМТ-Груп» разработала междоменные решения на базе InfoDiode «АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок комплексного междоменного решения на основе линейки однонаправленных шлюзов InfoDiode. Решение позволяет обеспечить соблюдение политик организации по переда

«Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики Компании «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы

«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позв

«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты «Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (Kaspersky MLAD).

«АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников Группа компаний «Гарда» и компания «АМТ-Груп» интегрировали комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформу для создания фиктивного слоя инфраструктуры «Гарда Deception». Совместное применение продуктов позволит з

«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» завершили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial C

«АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт» Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за вз

R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и «АМТ-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и

«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для защиты объектов АСУ ТП «Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и СK-11 – открытой платформы с изменяемым набором приложений для создания автомати

«Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode «Атомик Софт» и «АМТ-груп» сообщают о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для пос

НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный набор инструментов для удал

«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производств

«АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G «АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительностью бу

«АМТ-Груп» и «Лео Телеком» обеспечили связью производственную площадку создаваемого Черногорского ГОК «АМТ-Груп» совместно с компанией «Лео Телеком» объявила о завершении проекта построения системы цифровой наземной радиосвязи для ООО «Черногорская ГРК». В результате реализации проекта руководст

«АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart «АМТ-Груп» объявила о получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 20

«Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode» Компании «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверж

«АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии «АМТ-груп» объявила о создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, напра

Александр Пуха - Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Повышение интереса к экосистемному подходу — общемировой тренд дрения отдельных решений. То есть переход к реальной или, как сейчас нередко любят говорить, результативной кибербезопасности, направленной на обеспечение устойчивости к кибератакам. Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Развитие экосистем в различных областях является тенденцией последних лет Из общемировых трендов, которые также становятся актуальны и в России, можно отметить повышение интереса к э

НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных си

N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве N3com объявила о расширении своей партнерской сети: новым партнером компании стал российский системный интегратор «АМТ-груп». Компания работает на рынке с 1994 г., осуществляет проектирование, внедрение и техническую поддержку сложных инфраструктурных и информационных бизнес-систем и систем управления инфор

VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпоративных коммуникаций, предлагаемых «АМТ-груп» своим заказчикам, пополнился проду

«СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП «СВД ВС» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную сист

«АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC» «АМТ-груп» и НТЦ «Аргус» объявили о заключении партнерского соглашения. Заказчики «АМТ-груп» смогут оптимизировать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации

Александр Гольцов - Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз логии, виртуальная и дополненная реальность, биометрические технологии, предиктивный анализ, телемедицина, цифровые помощники в формате чат-ботов и голосовых сервисов и так далее. Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Цифровая трансформация — это тема, которая сегодня обсуждается очень активно С учетом перечисленных приоритетных направлений и условий, в которых оказался рынок, востребованы услуги

Александр Гольцов - Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности общественный резонанс. Можно отметить, что в качестве целей злоумышленники стали выбирать даже те отрасли, которые раньше их не интересовали, например СМИ, небольшие производства. Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: В текущем году рынок информационной безопасности оказался в необычной ситуации, и мы видим повышенный спрос на средства защиты По текущим данным, количество компьютерных атак на комп

«АМТ-груп» анонсировала новый продукт для автоматизации сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры «АМТ-груп» объявила о выводе на рынок нового продукта собственной разработки – AMT Service Kit

АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП ационной инфраструктуры вплоть до первой категории значимости. Об этом CNews сообщили представители АМТ-ГРУП. Основное предназначение AК InfoDiode – защита критичных сегментов (например, ГИС, А

«АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации Системный интегратор «АМТ-груп» и российский производитель серверного оборудования Gagar>n провели тестирование обо

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную

Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов АО «Газпромбанк» и «АМТ-груп» завершили реализацию комплексного проекта по модернизации контакт-центра банка, обс