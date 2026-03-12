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AMT Group АМТ-Груп

AMT Group - АМТ-Груп

АМТ-ГРУП - системный интегратор, специализирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем: систем обеспечения информационной безопасности, корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиентами, систем хранения и обработки данных, беспроводных сетей и систем передачи данных, ситуационных центров и центров оперативного управления информационной безопасностью, систем видеонаблюдения и комплексных телевизионных систем, включая системы IPTV. Компания является партнером более 100 ведущих российских и мировых производителей оборудования и программного обеспечения. 

АМТ-ГРУП выполняет проекты для государственных структур и бизнеса в различных отраслях экономики, наиболее активно работая в телекоммуникациях, финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспортной отрасли.

Сервисный центр АМТ-ГРУП предоставляет услуги технической поддержки сетевого оборудования, программных приложений, комплексных ИТ-систем и систем информационной безопасности.  АМТ-ГРУП имеет более 60 сервисных региональных партнеров, партнерская сеть охватывает более 100 городов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также страны СНГ. Созданы собственные склады запчастей и резервного оборудования в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других регионах России.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.03.2026 «АМТ-Груп» внедрила систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на опасных производственных объектах крупного нефтедобывающего предприятия

«АМТ-Груп», отечественный интегратор ИТ- и телекоммуникационных решений, решений в области инф
03.03.2026 «АМТ-Груп» разработала решение SecureKiosk для безопасного файлового обмена

Компания «АМТ-Груп», разработчик решений для кибербезопасности, объявляет о выводе на рынок нового решения SecureKiosk. Это устройство, которое помогает компаниям и организациям безопасно передавать файл
03.02.2026 «АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode

«АМТ-Груп», разработчик решений в области кибербезопасности критически важной инфраструктуры (КИИ), объявляет о выпуске специализированного коннектора для поддержки протокола IEC 60870-5-104 (IE
21.01.2026 Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использование решений позволяет реализоват
27.10.2025 Positive Technologies и «АМТ-Груп» предлагают совместную защиту бизнеса от целенаправленных атак и массовых угроз

Positive Technologies и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и песочницы PT Sandbox. Совместное применение систем поможет компаниям обеспечить контроль за передаваемым по
04.08.2025 Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud

Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию государственной облачной платформы G-Cloud для информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Рес
21.05.2025 AVSoft и «АМТ-Груп» представили совместное решение для защиты критически важной информационной инфраструктуры от целенаправленных атак

Компании AVSoft и «АМТ-Груп» завершили тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы защиты от целенаправленных атак AVSoft Athena в сетях с разграничением доступа. Совместное исполь
24.02.2025 «АМТ-Груп» представляет новое устройство линейки InfoDiode - InfoRelay

«АМТ-Груп» анонсирует вывод на рынок нового устройства InfoDiode Relay (InfoRelay) – физического переключателя сетей. Совместное использование InfoRelay и ранее применяемых InfoDiode формирует м
20.02.2025 «Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП

«Ракурс-инжиниринг», специалисты в области разработки, производства и внедрения систем автоматизации для объектов энергетики, и «АМТ-Груп», разработчик решений в области информационной безопасности, провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса «Раскада». При совместно
03.02.2025 «АМТ-Груп» разработала междоменные решения на базе InfoDiode

«АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок комплексного междоменного решения на основе линейки однонаправленных шлюзов InfoDiode. Решение позволяет обеспечить соблюдение политик организации по переда
17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики

Компании «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы

26.11.2024 «Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков

Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позв
13.11.2024 «Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты

«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (Kaspersky MLAD).

16.10.2024 «АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников

Группа компаний «Гарда» и компания «АМТ-Груп» интегрировали комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформу для создания фиктивного слоя инфраструктуры «Гарда Deception». Совместное применение продуктов позволит з
31.07.2024 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях

«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» завершили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial C
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт»

Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за вз
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и «АМТ-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и

10.06.2024 «Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для защиты объектов АСУ ТП

«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и СK-11 – открытой платформы с изменяемым набором приложений для создания автомати
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode

«Атомик Софт» и «АМТ-груп» сообщают о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для пос
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников

НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный набор инструментов для удал
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco

«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производств
13.05.2024 «АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G

«АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительностью бу
16.04.2024 «АМТ-Груп» и «Лео Телеком» обеспечили связью производственную площадку создаваемого Черногорского ГОК

«АМТ-Груп» совместно с компанией «Лео Телеком» объявила о завершении проекта построения системы цифровой наземной радиосвязи для ООО «Черногорская ГРК». В результате реализации проекта руководст
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart

«АМТ-Груп» объявила о получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 20
06.02.2024 «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode»

Компании «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверж
22.11.2023 «АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии

«АМТ-груп» объявила о создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, напра
20.11.2023 Александр Пуха -

Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Повышение интереса к экосистемному подходу — общемировой тренд

дрения отдельных решений. То есть переход к реальной или, как сейчас нередко любят говорить, результативной кибербезопасности, направленной на обеспечение устойчивости к кибератакам. Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Развитие экосистем в различных областях является тенденцией последних лет Из общемировых трендов, которые также становятся актуальны и в России, можно отметить повышение интереса к э
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП

Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных си
24.10.2023 N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве

N3com объявила о расширении своей партнерской сети: новым партнером компании стал российский системный интегратор «АМТ-груп». Компания работает на рынке с 1994 г., осуществляет проектирование, внедрение и техническую поддержку сложных инфраструктурных и информационных бизнес-систем и систем управления инфор
11.10.2023 VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций

Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпоративных коммуникаций, предлагаемых «АМТ-груп» своим заказчикам, пополнился проду
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«СВД ВС» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную сист
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC»

«АМТ-груп» и НТЦ «Аргус» объявили о заключении партнерского соглашения. Заказчики «АМТ-груп» смогут оптимизировать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации
02.11.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз

логии, виртуальная и дополненная реальность, биометрические технологии, предиктивный анализ, телемедицина, цифровые помощники в формате чат-ботов и голосовых сервисов и так далее. Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Цифровая трансформация — это тема, которая сегодня обсуждается очень активно С учетом перечисленных приоритетных направлений и условий, в которых оказался рынок, востребованы услуги

19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

общественный резонанс. Можно отметить, что в качестве целей злоумышленники стали выбирать даже те отрасли, которые раньше их не интересовали, например СМИ, небольшие производства. Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: В текущем году рынок информационной безопасности оказался в необычной ситуации, и мы видим повышенный спрос на средства защиты По текущим данным, количество компьютерных атак на комп
05.09.2022 «АМТ-груп» анонсировала новый продукт для автоматизации сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры

«АМТ-груп» объявила о выводе на рынок нового продукта собственной разработки – AMT Service Kit
15.08.2022 АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП

ационной инфраструктуры вплоть до первой категории значимости. Об этом CNews сообщили представители АМТ-ГРУП. Основное предназначение AК InfoDiode – защита критичных сегментов (например, ГИС, А
15.06.2022 «АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации

Системный интегратор «АМТ-груп» и российский производитель серверного оборудования Gagar>n провели тестирование обо
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную

16.05.2022 Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов

АО «Газпромбанк» и «АМТ-груп» завершили реализацию комплексного проекта по модернизации контакт-центра банка, обс
04.04.2022 «АМТ-груп» расширяет сотрудничество с разработчиками коммуникационных решений

«АМТ-груп» объявила о заключении ряда партнерских соглашений с производителями оборудования и разработчиками сервисов в области коммуникаций. Для построения систем корпоративной связи «АМТ-гр

Публикаций - 365, упоминаний - 418

AMT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 57
Крок - Croc 1964 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 32
Intel Corporation 12811 31
Microsoft Corporation 25775 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
Ростелеком 10948 23
NVision Group - Энвижн Груп 699 23
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Softline - Софтлайн 3743 20
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
HP Inc. 5883 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Oracle Corporation 7074 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
МегаФон 10742 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 11
Компьюлинк ГК - Compulink 456 11
АйТи 1519 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Информзащита 941 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 10
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 9
Микротест 284 9
Huawei 4676 9
Unisys - Unify Square 118 8
SAP SE 5601 8
Dell EMC 5180 8
Lenovo Group 2446 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Газпром ПАО 1493 9
EY - Эрнст энд Янг 81 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром нефть 725 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 3
101Hotels.com 456 3
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 3
Телко Медиа 11 3
Почта России ПАО 2370 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Татнефть 243 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Транснефть 335 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Деловые Линии ГК 93 2
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 149
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 111
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 82
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 46
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 43
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 31
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 30
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 30
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 26
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 24
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 67
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 13
AMT Group - AMT IP Forum 14 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 8
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 8
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Linux OS 11533 6
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
Verint Impact 360 WFO - Verint Impact 360 Workforce Optimization - Verint Impact 360 WFM - Verint Impact 360 Workforce Management 8 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
AMT Group - AMT Campaign Manager 4 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 3
Intel ME - Management Engine 18 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Гольцов Александр 84 60
Молчанов Борис 16 16
Леонов Владимир 17 11
Маньковский Андрэ 9 8
Носаков Василий 12 8
Жирнов Алексей 8 7
Половинко Вячеслав 7 7
Мамаев Максим 7 6
Табаровский Олег 7 6
Бобровников Борис 104 4
Карпинский Алексей 42 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Капцов Сергей 12 4
Гусаров Кирилл 4 4
Корнеев Сергей 84 3
Янкин Андрей 52 3
Грибов Владимир 31 3
Зюзин Андрей 12 3
Якушев Михаил 50 3
Томлянович Степан 6 3
Семынин Дмитрий 4 3
Бибиков Александр 6 3
Евгеньев Антон 7 3
Трощенко Алексей 3 3
Пуха Александр 3 3
Попов Сергей 166 3
Мальнев Алексей 11 3
Кузнецов Сергей 163 3
Востриков Юрий 86 2
Ляпунов Игорь 132 2
Михалев Максим 16 2
Тикуркин Максим 38 2
Мариничев Дмитрий 24 2
Филиппов Максим 55 2
Козлов Сергей 49 2
Коростелев Павел 43 2
Косарев Александр 6 2
Журавлев Алексей 17 2
Малышев Алексей 10 2
Семеняк Алексей 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 245
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Европа 24964 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Казахстан - Республика 6048 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Европа Восточная 3138 11
Украина 7928 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
Южная Корея - Республика 7052 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Европа Центральная 278 5
Япония 13807 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Канада 5081 5
Израиль 2856 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Индия - Bharat 5869 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Испания - Королевство 3840 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 135
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 93
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 24
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 16
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 11
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
N+1 - Издание 188 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
National Geographic 95 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
SemiAccurate 13 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
CNews Журнал 167 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
FashionTV 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 28
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Wainhouse Research 40 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
Global Market Insights 16 2
CNews Tenders 18 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
CNews Fast рейтинг 55 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 8
РАН - Российская академия наук 2122 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Информзащита Учебный центр 38 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 8
CSTB Telecom & Media 83 6
Infosecurity - выставка 63 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Cisco Expo 23 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
IPTV Forum 17 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Связь-Экспокомм 276 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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