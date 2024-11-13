«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты

«Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (Kaspersky MLAD). Совместное применение этих продуктов обеспечивает возможность использовать передовые технологии искусственного интеллекта для мониторинга работы промышленных установок, в том числе на особенно важных объектах, одновременно обеспечивая надёжную и отвечающую всем требованиям информационной безопасности соответствующую защиту.

Kaspersky MLAD — это программный продукт для предиктивной аналитики и выявления скрытых аномалий в работе оборудования в различных отраслях промышленности. Используя технологии машинного обучения, программа в реальном времени анализирует значения технологических параметров и по их поведению распознаёт ранние признаки надвигающегося отказа оборудования, нарушения техпроцесса, ошибки персонала или кибератаку злоумышленников.

Для обеспечения безопасной передачи данных телеметрии программно-аппаратный комплекс InfoDiode размещается между закрытой сетью технологического сегмента, являющейся источником данных, и сервером аналитики Kaspersky MLAD, расположенным в менее доверенном корпоративном сетевом сегменте. Такая архитектура обеспечивает передачу потока данных технологического процесса в реальном времени из закрытого сегмента на сервер Kaspersky MLAD и гарантированно (на физическом уровне) исключает любое воздействие через этот же канал связи на технологическое оборудование или АСУ ТП, расположенные в защищенном сегменте.

«Незапланированные простои, будь то из-за сбоев в работе оборудования или из-за киберинцидентов, дорого обходятся промышленным предприятиям. В текущей ситуации активного импортозамещения особенно остро стоят проблемы контроля функционирования промышленных объектов в переходный период. Поэтому возможность построения систем комплексной защиты сетевого периметра таких объектов, совмещенных с системами прогнозирования и мониторинга, является крайне актуальной задачей», — сказал Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп».

«Предиктивная аналитика промышленных установок, то есть возможность проактивно анализировать их техническое состояние и выявлять аномалии, которые могут быть предвестниками отказа оборудования, становится всё более востребованной. Технологии искусственного интеллекта, лежащие в основе продукта Kaspersky MLAD, открывают в этой области новые горизонты. Применение нашего решения совместно с комплексом однонаправленной передачи данных InfoDiode дает возможность быстро и безопасно внедрять предиктивную аналитику на промышленных предприятиях, одновременно обеспечивая высочайший уровень защиты объекта», — сказал Андрей Лаврентьев, руководитель отдела развития технологий «Лаборатории Касперского».