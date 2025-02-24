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AMT Group InfoDiode АПК InfoDiode Relay InfoRelay


  • InfoDiode отечественная система однонаправленной передачи данных, обеспечивающая изоляцию критичных информационных систем, с сохранением при этом нужного уровня их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.
  • Сетевой переключатель InfoRelay позволяет создать временный, строго регламентированный двунаправленный канал связи. Совместное применение InfoDiode и InfoRelay полностью устраняет проблемы с организацией регламентных двунаправленных каналов, а также необходимость вручную выполнять изоляцию и отключение сетей.

24.02.2025 «АМТ-Груп» представляет новое устройство линейки InfoDiode - InfoRelay

«АМТ-Груп» анонсирует вывод на рынок нового устройства InfoDiode Relay (InfoRelay) – физического переключателя сетей. Совместное использование InfoRelay и ранее применяемых InfoDiode формирует многоуровневую систему защиты, которая обеспечив
03.02.2025 «АМТ-Груп» разработала междоменные решения на базе InfoDiode

явила о выводе на рынок комплексного междоменного решения на основе линейки однонаправленных шлюзов InfoDiode. Решение позволяет обеспечить соблюдение политик организации по передаче данных меж
17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики

Компании «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы в системах автоматизации объекта энергетики для обеспечения сбора, обработки и передачи данных. Архит
31.07.2024 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях

шили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity — программного комплекса для о
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт»

Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за взаимодействие с шлюзом InfoDiode по протоколам UDP при передаче данных из внешнего незащищенног
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий

-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и комплекса InfoDiode в рамках единой системы для защиты объектов КИИ и АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Компания R-Vision и «АМТ-Груп» протестировали программное обеспечение R-Vision
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode

ют о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для построения систем а
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников

оскорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный н
13.05.2024 «АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G

«АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительн
20.03.2024 Deception от HoneyCorn и InfoDiode обеспечат безопасную передачу данных об инцидентах в SOC

оцесса тестирования на совместимость своих продуктов в рамках построения архитектуры системы передачи данных об инцидентах безопасности из закрытых сегментов сетей с ловушек на сервер HoneyCorn через InfoDiode. Апробированная архитектура позволит промышленным и финансовым предприятиям строить в закрытых сегментах системы защиты от таргетированных атак, не влияющие на отказоустойчивость и ра
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart

получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 2023 г. Полученный сер
06.02.2024 «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode»

е о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверждает возможность эффективного использования продуктов в рамках

22.11.2023 «АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии

создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание

31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП

Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, систем телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов и диспетч
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

МТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную систе
25.07.2023 Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ

ы» и компания «АМТ-груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ. АСОКУ – платформа для разработки систем диспетчериз
22.03.2023 InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center

Специалисты «АМТ-груп» и компании Naumen провели тестирование на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позволит защитить внутренний сегмент сети организаци
18.10.2022 ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий

и ERG («Евразийская группа») объявили о завершении проекта по внедрению нового продукта линейки AMT InfoDiode – АПК InfoDiode Smart. Проект стал первым применением InfoDiode для з
15.08.2022 АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП

МТ-ГРУП объявляет о завершении процедуры сертификации во ФСТЭК всей линейки аппаратных решений (АК) InfoDiode в качестве средства технической защиты информации и средства обеспечения безопаснос
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную универсальную платформу для разработки систем автоматизации и диспетчеризации и позволяющего принимат
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode

объявляет о выводе на рынок нового устройства класса диод для обеспечения комплексной защиты КИИ – «InfoDiode SMART». Название устройства отражает принципиально новый подход к организации защит
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации

ской безопасности» объявили о завершении тестирования совместного применения аппаратных моделей (АК InfoDiode rack module) и аппаратно-программных комплексов (АПК InfoDiode) InfoDiode
01.03.2021 «АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей

спешном завершении тестирования совместного применения системы однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом System 1 Ev
28.12.2020 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов

бъявили об успешном завершении всестороннего тестирования совместного применения аппаратных моделей InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом Kaspersky I
08.07.2020 «АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode

«АМТ-груп» объявила о расширении продуктовой линейки устройств однонаправленной передачи данных АМТ Infodiode. К заказу теперь доступен аппаратный комплекс в новом форм-факторе – АК АМТ Info
22.03.2018 InfoWatch и «АМТ-Груп» представили совместное решение для безопасного мониторинга критичной сетевой инфраструктуры

о использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов

24.01.2017 «АМТ-Груп» внедрила InfoDiode на государственном Рязанском приборном заводе

нии, ключевым элементом системы защиты периметра стала система однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode. Основной целью выполняемых работ было повышение уровня защищенности информационных
07.11.2016 Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора

и средами. Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на базе продуктов Solar Dozor и АМТ InfoDiode.Разработка ориентирована на государственный сектор, в том числе, силовые структуры,
26.04.2016 Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП

озданного на базе систем Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и AMT InfoDiode. Решение обеспечивает возможность защиты сегмента АСУ ТП без влияния на его функцио
23.09.2015 Система однонаправленной передачи данных InfoDiode от «АМТ-Груп» сертифицирована ФСТЭК России

Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении работы по сертификации аппаратно-программного комплекса InfoDiode во ФСТЭК России. Как сообщили CNews в «АМТ-Груп», получен сертификат на соответствие требованиям технических условий и руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к
06.02.2015 InfoDiode – новое слово в системах защиты данных

«АМТ-Груп» представила рынку новое решение собственной разработки, аппаратно-программный комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode. Создатели говорят об универсальности InfoDiode: решение предназначено для обеспечения безопасности данных в государственных организациях, в том числе силовых структурах, промы
03.02.2015 «АМТ-Груп» выпустила новое решение для защиты данных в локально-вычислительных сетях

Компания «АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок нового решения собственной разработки — аппаратно-программного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode. Решение предназначено для обеспечения защиты данных в локально-вычислительных сетях посредством изоляции критичных сегментов сети с сохранением возможности межсетевого взаимодействия

Публикаций - 62, упоминаний - 144

AMT Group и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 354 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 6
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Huawei 3954 3
Eltex - Предприятие Элтекс 156 3
Unisys - Unify Square 115 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 3
Microsoft Corporation 24671 3
Skybox Security 29 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 3
AlgoSec 8 3
Tufin 9 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 2
Элекард - Elecard 22 2
Intel Corporation 12219 2
Cisco Systems 5124 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
R-Vision - Р-Вижн 158 2
Бифит - Bifit 84 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Broadcom - VMware 2375 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Yandex - Яндекс 7423 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
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ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Рикор Холдинг - Rikor 126 1
Netris - Нетрис 53 1
Tibco Software 81 1
Google LLC 11829 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Dell EMC 5036 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 109 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 2
Baker Hughes 9 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Почта России ПАО 2119 1
Красный октябрь 30 1
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РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Резонанс НПП 370 1
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Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 7
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
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IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 24 2
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Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 2
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 2
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1335 1
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UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 1
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Воробьев Илья 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 4
Казахстан - Республика 5566 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 3
Германия - Федеративная Республика 12708 2
Израиль 2738 2
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Европа 21808 2
Турция - Турецкая республика 2370 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Южная Корея - Республика 6665 1
Украина 7628 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 894 1
Узбекистан - Республика 1745 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
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Венесуэла - Боливарианская Республика 306 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2387 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 17
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1238 15
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 5
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 4
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2612 2
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РАН - Российская академия наук 1885 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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