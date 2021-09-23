«АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode

«АМТ-груп» объявляет о выводе на рынок нового устройства класса диод для обеспечения комплексной защиты КИИ – «InfoDiode SMART». Название устройства отражает принципиально новый подход к организации защиты сетевого периметра с использованием однонаправленных шлюзов. Ключевой функцией InfoDiode SMART является возможность передачи промышленных протоколов – OPC UA, Modbus, MQTT и др. При этом сохранена принципиальная возможность транслировать через InfoDiode SMART файловый поток и UDP-трафик. Все функции реализованы с сохранением физического принципа однонаправленности, то есть полной гарантированной изоляции объекта защиты. Представленное устройство является новым шагом как в развитии продуктов АМТ InfoDiode, так и СЗИ класса диод, представленных на российском рынке.

InfoDiode SMART – это 1U rack mount устройство, представляющее собой полноценный аппаратно-программный комплекс. Такие устройства могут эффективно применяться для комплексной защиты КИИ, удовлетворяя требованиям 187 ФЗ.

Основные задачи, для решения которых разработан InfoDiode SMART:

комплексная защита и мониторинг КИИ при исключении какого-либо воздействия на него;

защищенное удаленное взаимодействие критичных сегментов отдельных предприятий и организаций через недоверенные сети с передачей за границу доверенного периметра сети данных по протоколам OPC UA, Modbus, MQTT, FTP(S), СIFS, SFTP, UDP, и др.;

обеспечение сетевой связности для организации цифровых двойников;

передача реплик критических информационных ресурсов (OPC серверов, SCADA систем основных вендоров) за границы периметра АСУ ТП и КИИ для последующей обработки и анализа;

снабжение централизованных диспетчерских и ситуационных центров реальными онлайн данными, в том числе данными видеофиксации, в условиях гарантированной изоляции объектов наблюдения;

агрегация данных из SCADA систем в ERP, MES системы и «облака».

Отличительными особенностями нового решения «АМТ-груп» являются упрощенное встраивание в разнородную инфраструктуру за счет предоставления универсального API (взаимодействовать с устройством теперь могут самые разные системы и решения, в том числе самостоятельно разработанные потребителями), наличие дополнительных коннекторов от производителя, которые позволяют интегрировать устройство с самими разными системами-источниками и системами-приемниками.

В настоящее время устройство готовится к прохождению сертификации ФСТЭК УД (4). В дальнейшем запланировано расширение перечня поддерживаемых устройством промышленных протоколов.

На данный момент в линейке продуктов АМТ-ГРУП представлено три больших класса устройств:

1. InfoDiode – базовое, сертифицированное ФСТЭК УД (4), аппаратное решение, гарантирующее защиту на аппаратном уровне и эффективно решающее задачу по передаче UDP, Syslog, SPAN трафика за пределы КИИ.

2. InfoDiode PRO – сертифицированное ФСТЭК УД (4) решение для передачи значимых файловых потоков, дистрибутивов, реплик ВМ и баз данных, электронной почты, бэкапов и т.п. из доверенного сегмента вовне.

3. InfoDiode SMART – новое решение для передачи за пределы периметра КИИ промышленных и специфических протоколов, в том числе видео, для интеграции SCADA систем, организации удаленных ситуационных центров за границей периметра, в условиях гарантированной изоляции КИИ.