В России банкротится амбициозный медицинский сервис на базе ИИ. Сотни клиентов остались без денег

Онлайн-школа логопедии Novator, пытавшаяся заменить логопедов искусственным интеллектом, объявила о банкротстве. Сотни клиентов, оставшихся без оплаченных занятий, пытаются вернуть деньги. На кону у каждого сотни тысяч рублей, некоторые оплачивали абонементы в кредит и теперь платят проценты. На балансе компании остались нематериальные активы на 80 млн руб. — дорогостоящее ПО и товарный знак, и юристы считают, что вернуть средства будет сложно.



Банкротство как гром среди ясного неба

Как узнал CNews, онлайн-школа логопедии Novator (юрлицо ООО «Новатор скул»), некогда заявившая о реализации амбициозного ИИ-проекта в сфере помощи детям в дефектами дикции, объявила о собственном банкротстве.

Школа подала заявление о признании себя банкротом Арбитражный суд Москвы 8 декабря 2025 г. Как пояснили CNews в пресс-службе суда, по данному делу кредиторами являются АО «МСП Банк», ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» и инвестиционная платформа ООО «Поток.Диджитал». Возвращать средства через банкротство также придется клиентам логопедического центра — около 300 человек оплатили занятия с логопедами, в том числе с нейросетью, многие взяли кредит, но остались ни с чем, рассказала CNews одна из клиенток Евгения Цагарати. Долг перед каждым в районе 60-70 тыс. руб., но некоторые клиенты говорят о задолженности на 150 тыс. руб. и более.

Freepik.com На балансе онлайн-школы остались нематериальные активы

Так, Евгения купила курс на два года по цене одного года. Ей обещали рассрочку, но в итоге выдали кредит. Теперь ей надо вернуть банку более 180 тыс. руб. с учетом процентов, при этом услуги не были оказаны.

«Написали досудебную претензию. Будем пытаться вернуть деньги у банка, так как банк, который выдавал кредит, должен был проверить эту компанию на безопасность. Этого сделано не было. Мы пострадали, в том числе по недосмотру банковских работников», — рассказала Евгения.

Цагарати отмечает, что школу закрыли одномоментно. В один из дней родителям внезапно пришло сообщение о том, что занятий больше не будет, а деньги вернет конкурсный управляющий.

«С огромной грустью сообщаем, что после пяти лет успешной работы и более 15 тыс. довольных учеников нам приходится принять решение о закрытии компании "Новатор". Как и многие представители малого бизнеса в последнее время, мы не смогли справиться с тяжелыми внешними обстоятельствами», — говорится в сообщении, поступившем клиентам. В нем также указано на невозможность вернуть деньги и о планируемом банкротстве, во время которого имущество пустят с молотка, чтобы погасить долги перед кредиторами. В школе выразили готовность помогать клиентам передавать претензии конкурсном управляющему, опубликовали электронную почту.

Дела у ИИ-сервиса шли в гору

По состоянию на 2025 г., 64,77% в юридическом лице школы, открытом в 2021 г., принадлежали Марии Смоляновой (она же является гендиректором компании), еще 20% Артему Маратканову, а 15,23% Смолянова в 2023 г. передала венчурному фонду ООО «Хайв», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Еще год назад дела у школы шли хорошо. Выручка ООО «Новатор скул» достигала 136 млн руб., а чистая прибыль — 19 млн руб. В феврале 2024 г. «Коммерсант» писал, что школа выпустила приложение на основе искусственного интеллекта, которое распознает нарушения речи у детей. Оно уникально, так как использует технологию распознавания звуков, то есть работает с фонемами, а не переводит речь в текст, как это делается обычно для распознавания речи, утверждало издание. Бенефициар школы Мария Смолянова даже попала в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards — 2024. На декабрь 2024 г. в онлайн-школе Novator занимались 2200 детей.

Как писал Forbes, на занятиях ИИ выступал помощником логопеда: нейросеть «слушала» ученика и показывала процент улучшения его произношение по сравнению с прошлой диагностикой. В некоторых случаях модуль ИИ заменял реальных логопедов, так как их катастрофически не хватало для роста проекта. К тому же не каждый клиент мог заплатить 7000 руб. за занятие с человеком, а вот логопедическая работа с ИИ обходилось дешевле, иногда его помощь предлагали бесплатно. Также с помощью нейросети Novator собрал большую базу детских голосов для выявления дефектов детского звукопроизношения. По данным «Коммерсант», по состоянию на февраль 2024 г. в базе находилось 450 тыс. аудиозаписей детских голосов.

Работа онлайн-школы нашла отклик у властей. В течение 2024 г. компания активно пользовалась господдержкой. По данным «Контур.фокуса», кредиты выдавал «МСП Банк», а гарантии и поручительства — АО «Корпорация МСП». Компанию также также поддерживал департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Ставки по привлеченным с участием государства средствам — 12-14% годовых. «Корпорация МСП» выдала ИИ-логопеду гарантию на 15 млн руб. в октябре 2024 г. В 2020 г. Фонд содействия инновациям предоставил компании грант на 20 млн руб., а в июле 2024 г. — на 5 млн руб.

В конце 2024 г. в планах Смоляновой был выход на рынок B2B: несколько организаций в 2025 г. планировали закупить годовые лицензии на несколько тысяч пользователей для детей своих сотрудников — в рамках соцпакетов. Также команда разрабатывала динамические логопедические игры, которые подстраиваются под ребенка.

Однако уже осенью 2025 г. что-то пошло не так. В компании прошли массовые проверки трудовой инспекции, выданы предостережения, в том числе из-за нарушений выплаты зарплаты и заключения гражданско-правовых договоров, которыми подменяли фактические трудовые отношения, свидетельствуют данные "Контур.фокуса". Представители «Новатор скул» в течение суток не ответили на вопросы CNews.

Экономика ИИ-краха

Пострадавшая клиентка Евгения Цагарати утверждает, что школа - это финансовая пирамида, от которой пострадали не только родители, но и преподавали. Эксперты же считают, что онлайн-школа логопедии стала заложником текущей ситуации в экономике.

Несколько пострадавших клиентов «Новатор скул» уже обратились к нам за помощью, рассказал CNews руководитель команды юристов DestraLegal.ru Кирилл Сапрыгин. Но проблемы этой онлайн-школы — это всего лишь верхушка айсберга. Юристы компании каждый месяц получают жалобы от учеников, столкнувшихся с внезапным прекращением работы учебных платформ: закрытием доступа, отменой занятий, отсутствием обратной связи. Обычно это происходит без предупреждения. Ситуация вокруг «Новатор скул» отражает тенденцию последних двух лет: компании из edtech-сегмента массово входят в кризис.

«Банковские рассрочки, высокая стоимость привлечения клиента, зависимость от маркетинга, судебные споры и снижение спроса в 2024–2025 гг. привели к тому, что вести деятельность как раньше стало крайне затруднительно. За последние два года компания сопровождала споры с крупнейшими и средними образовательными платформами: Skillbox, «Нетология», Like Центр, XYZ, "Цифровая профессия" и другими нишевыми школами. В большинстве случаев удавалось добиться возврата средств добровольно или через суд, признать договор несоответствующим требованиям закона из-за отсутствия услуги в реальном виде», — говорит Сапрыгин.

Основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах говорит, что всему виной разрыв между бухгалтерской прибылью и реальной платежеспособностью.

«Edtech-рынок переживает "кассовый" кризис, и компании, которые на бумаге прибыльные могут разоряться из-за структуры долгов, оборотного капитала и высокой зависимости от маркетинга», — говорит Даббах.

По словам эксперта, несмотря на то, что выручка «Новатор скул» в 2024 г. была 136 млн руб., а чистая прибыль — 19 млн руб., ее оборотные активы рухнули в прошлом году почти на 80% — с 54 млн до 11 млн руб., а совокупный долг вырос 12% (год-к-году) при резком сокращении ликвидности. Кроме того, компания получала поддержку МСП, включая 20 млн руб. гарантий и субсидий, что косвенно указывает на высокую долговю нагрузку. Дебиторка в 2023 г. была аномально высокая — 52 млн руб., а в 2024 г. резко упала, это косвенный признак кассового разрыва.

«Снаружи компания была прибыльной, но внутри — острая нехватка оборотных средств, рост долга и финансовая нестабильность», — заключил Даббах.

По словам эксперта, сегодня онлайн-образование в России сталкивается сразу с тремя факторами давления. Во-первых, это рост стоимости привлечения клиентов. За 2023–2025 гг. CAC (стоимость привлечения клиентов) вырос на 50%+, а зависимость от таргет рекламы стала критической. Соответственно проекты, где маркетинг занимает более 30% выручки, попадают в кассовый разрыв.

Кроме того, произошло смещение к рассрочкам и длинным платежам. У многих онлайн-школ доля «длинных денег» достигла 30–35%, а это убивает ликвидность, даже если P&L (отчет о прибылях и убытках) выглядит красивым. Edtech-проекты брали кредиты, гранты, субсидии, а это создает твердые обязательства вне зависимости от продаж. «В случае "Новатор скул" совокупный долг вырос, а оборотный капитал — упал в 5 раз. При высокой ключевой ставки такая бизнес-модель становится крайне рискованной», — говорит Даббах.

Реклама не двигала торговлю

Как рассказал CNews учредитель школы английского языка Don't Speak Дмитрий Викторов, непростые времена для всех онлайн-школ наступили в том числе из-за ограничения рекламных возможностей после блокировки некогда популярных иностранных платформ. До 2022 г. клиенты приходили через таргетинг из Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и замедленного видеосервиса Youtube.

Эти площадки ушли с рекламного рынка, а пользователи там остались, к том же не все научились привлекать клиентов из VK, «Яндекса» и Telegram, говорит Викторов.

«Поэтому с одной стороны у нас упали конверсии из-за снижения покупательской способности, с другой стороны у нас увеличилась стоимость привлечения клиентов», — пояснил Викторов.

Предприниматель назвал факторы, которые приводят к банкротству онлайн-школ. Это платный трафик, который за последние пять лет вырос в цене в 10 раз, и заемный капитал с процентами, которые оставляют бизнес без оборотных средств, и он «сам себя душит». Третий фактор — продажи образовательных услуг в банковскую рассрочку, процент одобрений по которой значительно снизился.

Викторов считает, что «Новатор скул» попал в тиски этих факторов, не сумев перейти на «органический трафик». Выходом из ситуации может стать сотрудничество с кредиторами, которым должно быть выгодно, чтобы бизнес жил и в дальнейшем рассчитался по процентам из прибыли.

На рынке Edtech в России нестабильно

По прогнозам экспертов, на рынке скорее всего, будет волна банкротств — не от отсутствия спроса, а из-за кассовых дисбалансов в бизнес-модели.

Основатель международной школы программирования и дизайна Coddy Оксана Селендеева подтвердила CNews, что ситуация с онлайн-школами действительно непростая, и «Новатор скул» — не единичный случай.

«Основная проблема, с которой сталкивается сейчас весь рынок онлайн-образования — это кассовые разрывы на фоне резко возросших расходов и невозможности повысить цены», — говорит Селендеева.

Все дорожает, но школы не могут просто поднять цены — у людей нет денег, многие семьи уже урезали бюджеты на дополнительное образование, говорит предпринимательница. Получается замкнутый круг: тратишь больше на привлечение, зарабатываешь меньше с каждого клиента, говорит основатель онлайн-школы.

Кроме того, кредиты для бизнеса стали крайне дорогими — ставки под 25-30% годовых делают заимствования практически невозможными для компаний с длинным циклом окупаемости клиента, как у образовательных проектов. Плюс выросли расходы на все: зарплаты преподавателей, ИТ-инфраструктуру, маркетинг, добавляет представитель онлайн-школы.

«Мы в Coddy тоже чувствуем это давление и очень внимательно следим за юнит-экономикой каждого направления. Сейчас время, когда выживут только те, кто умеет эффективно управлять финансами и не гонится за быстрым ростом любой ценой», — заключила Оксана Селендеева.

Как быть клиентам

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева говорит, что с юридической точки зрения, это классическая процедура банкротства компании-должника, где физические лица (потребители услуг) находятся в самом конце очереди на возврат средств. Поэтому шансы вернуть деньги низки.

«Шансы получить деньги обратно через процедуру банкротства крайне низки», — говорит Пугачева. Она также советует подать коллективную жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру. Массовая жалоба увеличивает шансы на внимание со стороны контролирующих органов, которые могут проверить законность действий компании накануне банкротства (например, не было ли фиктивного банкротства или вывода активов), а также обратиться в суд с иском о расторжении договора и взыскании денежных средств.

Юрист Кирилл Сапрыгин настроен оптимистичнее. По его словам банкротство «Новатор скул» не выглядит как типовое, а значит шанс все-таки вернуть деньги есть. Обычно у онлайн-школ минимальные активы, а у этой компании на балансе отражены нематериальные активы почти на 80 млн руб., в основном разработки ПО, компания внедряла ИИ-технологии, и товарный знак. Теперь важно, чтобы разработки компании в области ИИ кто-то выкупил с торгов по высокой цене.

«Формально шанс на частичный возврат выше среднего по рынку. Но реальный процент возврата будет понятен только после формирования конкурсной массы: если активы окажутся неликвидными, выплаты учащимся будут минимальными», — заявил юрист. При этом у клиентов есть шанс на пересмотр условий банковского кредита, или грамотно составив заявление на включение в реестр кредиторов.