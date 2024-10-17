Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187327
ИКТ 14504
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26505
Персоны 80930
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Сбер Нетология Netology EdMarket

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.10.2024 Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность

окупке онлайн-платформ, стало известно в апреле этого года, об этом рассказывали бывшие сотрудники «Нетологии». Тогда участники рынка полагали, что Сбербанк не будет серьезно трансформировать н
20.09.2024 Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии»

рошенных предпринимателей нет своей команды. Чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии» Эксперты «Нетологии» тоже замечают высокий интерес к изучению навыков управ
12.08.2024 «Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink

обходимости ходить на почту за получением и отправкой HR-документов. На сегодняшний день весь штат «Нетологии» подключился к платформе HRlink. «После внедрения кадрового ЭДО мы провели исследов
07.08.2024 «Нетология»: как на онлайн-образование повлияет требование использовать программы только российской разработки

всего 18147 отечественных продуктов от 6700 правообладателей. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии». Изначально государство стимулировало переход на отечественное ПО определенными ль
23.04.2024 Только половина обучающихся проходит образовательные курсы до конца

Аналитики CloudPayments (входит в группу Cloud) и «Нетологии» проанализировали I квартал 2024 г. и выявили, как изменился спрос и потребительско
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL

сийские ИТ-специалисты оказались очень востребованы в европейских странах, сообщили CNews эксперты «Нетологии». Согласно проведенному ими в марте-мае 2023 г. в Старом свете очень нуждались букв
31.01.2023 Финансовый университет и ТюмГУ запускают онлайн-бакалавриаты c образовательной платформой «Нетология»

данных» и «Разработка ИТ-продуктов и информационных систем». Об этом CNews сообщили представители «Нетологии». Обучение длится четыре года, студент онлайн-бакалавриата получает государственный
03.10.2019 «Яндекс.Касса» и «Нетология»: рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%

Согласно выводам аналитиков «Яндекс.Кассы» и «Нетологии», изучивших данные о платежах россиян на образовательных онлайн-площадках и опросив
15.08.2017 «Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп»

учшей экспертизе всех стремящихся расти и развиваться из любых городов и населенных пунктов. Мы, в «Нетологии-групп», своей миссией видим борьбу с профанацией в образовании и активное развитие

08.12.2015 HeadHunter и «Нетология» запустили образовательный проект «Академия»

России, Украины, Казахстана, Беларуси и Азербайджана, совместно с университетом интернет-профессий «Нетология» запустили «Академию» — образовательный проект для частных пользователей. Об этом C
03.02.2015 «Нетология» привлекла $2,1 млн инвестиций

т привлек от InVenture Partners еще $1,1 млн. После этого не менее 85% долей осталось у владельцев «Нетологии» и «Фоксфорда», а менее 15% стало принадлежать фонду. Как сообщил CNews представите
15.04.2014 Образовательная онлайн-платформа «Нетология» привлекла инвестиции от фонда InVenture Partners

гия» объявила о привлечении инвестиций от фонда InVenture Partners в ходе раунда A. Оценка бизнеса «Нетологии» в рамках сделки составила $5,6 млн. InVenture Partners получил миноритарную долю в

Публикаций - 98, упоминаний - 150

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8444 20
VK - Mail.ru Group 3533 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 10
Ростелеком 10313 9
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 4
8998 4
Google LLC 12261 3
МЭО - Мобильное электронное образование 21 3
МегаФон 9913 3
Microsoft Corporation 25240 3
Intel Corporation 12544 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3117 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 505 2
ИИ-Технологии 225 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 2
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9199 2
Salesforce 456 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 369 2
Softline - Софтлайн 3267 2
АйТи 1440 2
NtechLab - НтехЛаб 163 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 641 2
Amazon Inc - Amazon.com 3134 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1147 2
RetailCRM 37 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
VK - YClients - УайКлаентс 53 1
Promobot - Промобот 150 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Getintent 12 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 50 1
Nvidia Corp 3736 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 19
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 5
Альфа-Банк 1870 4
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 3
InVenture Partners 19 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 2
Venture Capital 40 2
ЯКласс 68 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 2
Maximum Education 5 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 2
Почта России ПАО 2248 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 2
Coursera 58 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
Лента - Утконос 178 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 270 2
Superjob - Суперджоб 707 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 2
Лента - Сеть розничной торговли 2272 2
GFG - Lamoda - Купишуз 195 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 2
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Volkswagen Audi Group 224 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 44 1
КонсультантПлюс 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 28 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 5
МИК - Московский инновационный кластер 167 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
Фонд президентских грантов 16 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 7 1
Судебная власть - Judicial power 2413 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Гильдия маркетологов 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2036 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5661 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4904 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5608 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 5
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2284 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2827 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2434 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7705 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17126 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 11
Яндекс.Практикум 71 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 5
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 214 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 4
C/C++ - Язык программирования 841 3
Duolingo - Дуолинго 19 3
FreePik 1440 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 882 3
Apple iOS 8245 3
Google Android 14688 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 3
Oracle Java - язык программирования 3331 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 2
LinguaLeo 29 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 2
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 12 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 2
ByteDance - TikTok 318 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 2
JavaScript - JS - язык программирования 1332 2
Google YouTube - Видеохостинг 2887 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Yandex DataLens 53 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 370 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 600 1
Cyberhero 8 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 68 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 114 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 21 1
Shazam 39 1
Apple macOS VoiceOver 32 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Спиридонов Максим 12 7
Чернышенко Дмитрий 575 7
Фурсин Алексей 158 6
Шадаев Максут 1148 4
Трубникова Татьяна 14 3
Азатян Сергей 9 3
Куренкова Валентина 4 3
Мордашов Алексей 58 3
Путин Владимир 3352 3
Митюков Андрей 8 2
Фадеев Александр 8 2
Райгородский Андрей 44 2
Крутов Дмитрий 19 2
Башкеев Алексей 17 2
Царевская-Дякина Наталья 18 2
Коноплястый Александр 3 2
Карлов Иван 3 2
Калмыкова Светлана 3 2
Парвадова Марина 3 2
Черников Александр 23 2
Кожемякин Владислав 6 2
Лобанова Вероника 2 2
Сергунина Наталья 372 2
Мишустин Михаил 736 2
Подольский Олег 15 1
Шашкин Алексей 56 1
Дроздов Игорь 45 1
Южаков Алексей 29 1
Захаров Алексей 47 1
Янкин Андрей 46 1
Шухов Замир 6 1
Каем Кирилл 41 1
Скворцов Максим 6 1
Ерошкин Александр 4 1
Ларьяновский Александр 10 1
Парабучев Алексей 14 1
Власов Алексей 20 1
Комаров Алексей 15 1
Половинкин Алексей 2 1
Андреев Алексей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 5
Беларусь - Белоруссия 6032 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 4
Франция - Французская Республика 7980 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 3
Германия - Федеративная Республика 12940 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2658 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 3
Казахстан - Республика 5798 3
Армения - Республика 2370 3
Европа 24642 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 3
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1073 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1312 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 684 2
Европа Восточная 3121 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 618 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 2
Россия - СФО - Новосибирск 4656 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 2
Бразилия - Федеративная Республика 2451 2
Польша - Республика 2001 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 335 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 273 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Куба - Республика 395 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 73
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 11
Образование в России 2561 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 4
Английский язык 6878 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 4
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 4
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 3
Комсомольская правда ИД 72 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 2
Российская газета 275 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 2
Forbes - Форбс 912 2
Ведомости 1239 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 706 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Bitcoin News 1 1
Bitcoinme.ru 1 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 15
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 12
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 10
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 6
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 5
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 2
РЭШ - Российская электронная школа 27 2
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 2
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 2
Eduson Academy - Эдюсон 5 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 208 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ED2 EdTech Accelerator 8 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще