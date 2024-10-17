Сбер - Нетология - Netology - EdMarket

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
|17.10.2024
|
Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность
окупке онлайн-платформ, стало известно в апреле этого года, об этом рассказывали бывшие сотрудники «Нетологии». Тогда участники рынка полагали, что Сбербанк не будет серьезно трансформировать н
|20.09.2024
|
Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии»
рошенных предпринимателей нет своей команды. Чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии» Эксперты «Нетологии» тоже замечают высокий интерес к изучению навыков управ
|12.08.2024
|
«Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink
обходимости ходить на почту за получением и отправкой HR-документов. На сегодняшний день весь штат «Нетологии» подключился к платформе HRlink. «После внедрения кадрового ЭДО мы провели исследов
|07.08.2024
|
«Нетология»: как на онлайн-образование повлияет требование использовать программы только российской разработки
всего 18147 отечественных продуктов от 6700 правообладателей. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии». Изначально государство стимулировало переход на отечественное ПО определенными ль
|23.04.2024
|
Только половина обучающихся проходит образовательные курсы до конца
Аналитики CloudPayments (входит в группу Cloud) и «Нетологии» проанализировали I квартал 2024 г. и выявили, как изменился спрос и потребительско
|30.06.2023
|
Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL
сийские ИТ-специалисты оказались очень востребованы в европейских странах, сообщили CNews эксперты «Нетологии». Согласно проведенному ими в марте-мае 2023 г. в Старом свете очень нуждались букв
|31.01.2023
|
Финансовый университет и ТюмГУ запускают онлайн-бакалавриаты c образовательной платформой «Нетология»
данных» и «Разработка ИТ-продуктов и информационных систем». Об этом CNews сообщили представители «Нетологии». Обучение длится четыре года, студент онлайн-бакалавриата получает государственный
|03.10.2019
|
«Яндекс.Касса» и «Нетология»: рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%
Согласно выводам аналитиков «Яндекс.Кассы» и «Нетологии», изучивших данные о платежах россиян на образовательных онлайн-площадках и опросив
|15.08.2017
|
«Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп»
учшей экспертизе всех стремящихся расти и развиваться из любых городов и населенных пунктов. Мы, в «Нетологии-групп», своей миссией видим борьбу с профанацией в образовании и активное развитие
|08.12.2015
|
HeadHunter и «Нетология» запустили образовательный проект «Академия»
России, Украины, Казахстана, Беларуси и Азербайджана, совместно с университетом интернет-профессий «Нетология» запустили «Академию» — образовательный проект для частных пользователей. Об этом C
|03.02.2015
|
«Нетология» привлекла $2,1 млн инвестиций
т привлек от InVenture Partners еще $1,1 млн. После этого не менее 85% долей осталось у владельцев «Нетологии» и «Фоксфорда», а менее 15% стало принадлежать фонду. Как сообщил CNews представите
|15.04.2014
|
Образовательная онлайн-платформа «Нетология» привлекла инвестиции от фонда InVenture Partners
гия» объявила о привлечении инвестиций от фонда InVenture Partners в ходе раунда A. Оценка бизнеса «Нетологии» в рамках сделки составила $5,6 млн. InVenture Partners получил миноритарную долю в
