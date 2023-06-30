Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущие на Java, Python и SQL

Европейские компании, несмотря на санкции, очень нуждаются в российских ИТ-специалистах. В Старом свете открыты тысячи вакансий с обязательным требованием к знанию русского языка. Активнее всего российских айтишников хотят видеть в своих рядах польские компании.

Без россиян никуда

Российские ИТ-специалисты оказались очень востребованы в европейских странах, сообщили CNews эксперты «Нетологии». Согласно проведенному ими в марте-мае 2023 г. в Старом свете очень нуждались буквально в тысячах ИТ-шниках со знанием русского языка, и подавляющее большинство вакансий со столь необычным навыком в период антироссийских санкций вакансий было открыто в Польше.

По данным «Нетологии», на момент проведения исследования в Польше требовалось 2200 ИТ-специалистов, разговаривающих на русском языке, и это значимая часть (20%) от всех открытых в стране ИТ-вакансий. На втором месте оказалась Венгрия с 752 объявлениями о найме российских специалистов в информационных технологиях (20%), а замыкает тройку лидеров Австрия – 178 вакансий и 4% от общего числа ИТ-предложений.

Фото: Нетология Санкции санкциями, а бизнес - бизнесом

В топ-5 входят Греция (152 объявления) и Ирландия (126 вакансий). Подавляющее большинство этих стран в той или иной степени присоединились к санкциям против России.

Исследование проводилось образовательной компанией «Нетология» и международным коммуникационным агентством Zecomms Agency на базе данных сервиса по поиску работы Indeed.com. В фокусе анализа оказались около 817,3 тыс. вакансий в сфере ИТ, актуальных в период с марта по май 2023 г. в Европе, США, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Программистам открыты все дороги

По информации «Нетологии», за рубежом наблюдается повышенный спрос на Java-программистов, со знанием русского языка и без оного. Из 100% открытых ИТ-вакансий в 26% из них указанно обязательное знание именно этого языка программирования, несмотря на то, что он не самый популярный в мире язык среди самих программистов.

Первое место в этом рейтинге, согласно статистике Tiobe, с октября 2021 г. занимает Python, а по данным «Нетологии» за март-май 2023 г. по количеству открытых за пределами России вакансий с его упоминанием он лишь на третьем месте с долей в 23%. Совсем ненамного его обогнал SQL с результатом в 24%, а позади Python идут JavaScript (22%) и с очень большим отставанием (13%) CSS.

10 самых востребованных языков программирования за рубежом

Язык Доля от общего числа ИТ-вакансий Доля в Европе Доля в США Доля в Лат. Америке Доля в Азии и на Ближ. Востоке Java 26% 22% 32% 15% 36% SQL 24% 22% 25% 14% 48% Python 23% 18% 30% 8% 51% JavaScript 22% 18% 29% 19% 13% CSS 13% 13% 15% 5% 19% React 13% 11% 17% 9% - C# 12% 9% 19% 4% - HTML5 11% 10% 16% 5% 6% .NET 11% 9% 13% 5% 26% Angular 11% 10% 13% 6% 11%

Источник: Нетология

В целом, в рейтинге по статистике «Нетологии» топ-10 делят между собой как суперизвестные языки (С#, HTML5, Python, Java и др.), так и те, о которых мало кто слышал. К таковым относятся, например, React (упоминается в 13% зарубежных ИТ-вакансий) и Angular (11%).

Однако если рассматривать показатели отдельных регионов, то они сильно отличаются от общемировых. Например, Python очень востребован (51%) в Азии и на Ближнем Востоке, но неинтересен почти никому из работодателей в Латинской Америке (8%).

Куда ехать за работой

Регионы отличаются друг от друга не только по востребованности того или иного языка программирования, но и по количеству открытых вакансий. Как известно, в США еще с начала осени 2022 г. идут массовые сокращения в ИТ-сфере, к которым приложили руку Amazon, Microsoft, Twitter, IBM и многие другие компании из Нового света.

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Количество ИТ-вакансий в Европе, США, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке в мае-марте 2023г.

Страна Кол-во вакансий ИТ-специалистов % - доля от общего числа опубликованных ИТ-вакансий во всех регионах % - доля ИТ-вакансий от общего числа опубликованных вакансий в регионе Европа 416 304 51% 10% США 289 669 35% 6% Латинская Америка 61 351 8% 13% Азия и Ближний Восток 49 935 6% 24%

Источник: Нетология

По этой причине Штаты находятся не на первом месте по числу открытых ИТ-вакансий – в этой стране их на момент проведения «Нетологией» своего исследования было в пределах 289,7 тыс., а это «серебро», тогда как «золото» получила Европа с более чем 416,3 тыс. предложений для работы в ИТ-сфере, в том числе и для россиян. Больше всего в ИТ-специалистах нуждается Германия Германии (103,1 тыс. вакансий), за ней идут Франция (65,75 тыс.), и Нидерланды (32,8 тыс.),

Возьмут и джуна, и сеньора

Выбор региона для поиска работы в ИТ-сфере во многом зависит еще и от объема имеющихся у специалиста знаний и опыта. Начинающие ИТ-шники, они же джуны, невероятно востребованы в Голландии, где для них открыто около 20 тыс. вакансий или 61% от общего количества внутри страны. За Нидерландами следует Бельгии (10,2 тыс., 46% внутри страны), а на третьем месте расположилась Италия (6,1 тыс. вакансий, 27% внутри страны).

Фото: rawpixel.com / FreePik Российским ИТ-шникам и программистам по-прежнему не составляет труда найти работу за рубежом

Более опытным работникам, мидлам, проще всего будет найти работу в США – в этой стране из всех открытых ИТ-вакансий 49% были нацелены именно на таких специалистов. А вот сеньоров, самых опытных ИТ-шников, из европейских стран больше всего ждут в Германии (35,7 тыс. вакансий, 35% от общего числа ИТ-вакансий в стране), а из азиатских – в Китае (8,5 тыс. вакансий, 39%).

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10 самых востребованных ИТ-специальностей за рубежом

Специальность Доля от общего числа ИТ-вакансий Доля в Европе Доля в США Доля в Лат. Америке Доля в Азии и на Ближ. Востоке Специалист технической поддержки (IT Support) 17% 74% 13% 4% 9% Инженер-программист (Software Engineer) 16% 30% 50% 16% 9% Бизнес-аналитик (Business Analyst) 6% 49% 37% 10% 4% ИТ-консультант (IT Consultant) 6% 82% 12% 3% 4% Менеджер проектов в ИТ (IT Project Manager) 5% 59% 27% 5% 8% Веб-разработчик (Web Developer) 5% 53% 38% 6% 3% DevOps-инженер (DevOps) 5% 74% 10% 9% 6% Аналитик данных (Data Analyst) 4% 39% 46% 9% 6% Сетевой инженер (Network Engineer) 4% 36% 54% 3% 7% Облачный архитектор (Cloud Solutions Architect) 3% 23% 71% 4% 2%

Источник: Нетология

Чаще всего компаниям нужны специалисты техподдержки (17% вакансий в мире), инженер-программисты (16%) и бизнес-аналитики (6%). Замыкают топ-10 самых востребованных на глобальном рынке ИТ-специальностей облачный архитектор (3%), сетевой инженер и аналитик данных (по 4%). CNews писал, что системные администраторы, которых в некоторых компаниях причисляют именно к сетевым инженерам, постепенно исчезают – они становятся не нужны своим работодателям, так как последние все чаще отказываются от локальной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов.