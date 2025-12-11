Разделы

Google AngularJS JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом


СОБЫТИЯ

11.12.2025 OpenIDE Pro: российская IDE выходит на корпоративный уровень с расширенной функциональностью и поддержкой 1
10.11.2025 «Диасофт» избавил программистов от технического болота: разработка ускорилась втрое 1
02.10.2025 Deckhouse Kubernetes Platform обеспечила бесперебойную работу высоконагруженной финансовой системы 1
29.07.2025 В России запущена первая социальная сеть для геймеров Re:/Played 1
29.05.2025 Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ 1
21.04.2025 Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО 1
25.03.2025 BPMSoft версии 1.7: ML-прогнозирование, расширение возможностей CRM и усиленная защита данных 1
26.12.2024 SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech 1
17.12.2024 BPMSoft 1.6: самое масштабное обновление в истории платформы 1
13.12.2024 2024 в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий 1
03.09.2024 BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
25.06.2024 Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 1
14.05.2024 ГК «Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 1
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД 1
18.03.2024 Новая версия BPMSoft 1.4: разработка на Angular, интеграция DaData и RuMap, усиленная безопасность 1
12.02.2024 BPMSoft в 2024 г.: гибкое лицензирование, искусственный интеллект и темная тема 1
15.01.2024 Solar Dozor 7.11: контроль демонстрации экрана во время ВКС и защита от квишинга 1
21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 1
18.12.2023 ERP в машиностроении — клиент всегда хочет того, чего у разработчика нет 1
04.08.2023 Антон Созонтов – о том, как разрабатывать программы, которые попадут в «Величайшие хиты» программирования 2
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL 1
06.04.2023 Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13 1
02.02.2023 Дмитрий Пашкевич, Smartup Technology: Вселенная интернета сейчас есть только у США, Китая и России 1
02.12.2022 Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек 1
20.09.2022 Axenix представила платформу интегрированного планирования In.Plan для крупного бизнеса 1
09.08.2022 В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора 1
28.07.2022 Зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20% 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 1
24.03.2022 Croc Code приняла участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» 1
13.12.2021 ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году 1
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1

Публикаций - 68, упоминаний - 70

Google AngularJS и организации, системы, технологии, персоны:

8992 8
Microsoft Corporation 25238 8
Oracle Corporation 6869 7
Google LLC 12261 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 5
1С-Битрикс - Bitrix 620 5
Yandex - Яндекс 8440 5
GitHub 966 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
Apple Inc 12629 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 3
Meta Platforms - Facebook 4532 3
JetBrains 75 2
Camunda - Camunda Services GmbH 36 2
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 42 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 275 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 2
ОТР ГК - ОТР 2000 221 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Accenture plc 693 2
Nginx - Энджайникс 186 2
Diasoft - Диасофт 1022 2
X Corp - Twitter 2907 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Telegram Group 2576 2
Softline - Софтлайн 3265 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 2
Ланит Омни 65 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
OpenText 215 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 1
Superjob - Суперджоб 706 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 4
Сбер - СберАвто 36 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 3
Uber 337 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Альфа-Банк 1869 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Block - Square 198 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
ASOS 9 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 101 1
Благосостояние НПФ 52 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Clouty 4 1
АСК 48 1
РИО УК - Русское инвестиционное общество 1 1
РИО Венчур 1 1
JTI - Донской табак 8 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
YOOX Net-A-Porter - YNAP 3 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Zecomms Agency - ZE Communications 1 1
Уралэнерго 3 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1374 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 14
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2281 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 12
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 766 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7619 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5605 11
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4041 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4478 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 9
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1603 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 8
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 8
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 400 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1145 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7285 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5266 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 7
DevOps - Development и Operations 1067 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 7
Oracle Java - язык программирования 3331 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 17
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 114 14
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 14
JavaScript - JS - язык программирования 1332 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 13
Google Android 14686 10
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 139 9
Linux OS 10906 9
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 8
Microsoft Windows 16331 8
Microsoft TypeScript - язык программирования 79 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 7
JetBrains - Kotlin - язык программирования 115 6
Google Go - Golang - Язык программирования 94 6
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 6
Apple iOS 8243 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 6
Docker - Платформа распределённых приложений 437 6
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 370 6
C/C++ - Язык программирования 841 5
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 74 5
Prometheus - Monitoring system & time series database 75 5
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 5
Python Django - web framework 51 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 4
Ruby - Язык программирования 157 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 619 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 3
EPFL - Scala - Язык программирования 153 3
Perl - Язык программирования 152 3
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 50 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Востриков Юрий 80 3
Фридман Илья 42 2
Смирнов Роман 15 2
Лушин Илья 11 2
Сыкулев Андрей 84 2
Гребельный Антон 21 1
Григорьева Мария 25 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Кулешов Алексей 30 1
Матреничев Максим 11 1
Лукьянович Максим 3 1
Крюков Владимир 4 1
Крюков Дмитрий 38 1
Карпов Дмитрий 11 1
Генералов Дмитрий 1 1
Погорелова Ольга 2 1
Безрядин Анатолий 6 1
Воробьев Сергей 16 1
Маринич Сергей 4 1
Кузьминов Илья 11 1
Савельев Илья 3 1
Григорян Гагик 8 1
Колесник Елена 1 1
Ямщикова Елена 1 1
Фёдоров Тарас 4 1
Фёдоров Денис 2 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 9 1
Окунь Дмитрий 17 1
Смирнов Виктор 19 1
Голованов Леонид 6 1
Патешман Александр 2 1
Урбанович Александр 1 1
Кривошеев Евгений 13 1
Наумкин Максим 6 1
Анасенко Ирина 10 1
Пашинин Олег 8 1
Золотовицкий Аркадий 17 1
Шелекасов Борис 11 1
Денисов Степан 2 1
Булов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 3
Европа 24638 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 3
Франция - Французская Республика 7977 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 2
Казахстан - Республика 5796 2
Украина 7796 2
Монако Княжество 106 1
США - Джорджия 329 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Казахстан - Южный Казахстан 8 1
США - Алабама 145 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 7
Английский язык 6878 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Экономический эффект 1218 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Энергетика - Energy - Energetically 5527 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
DigiTimes - Издание 1326 1
ZDnet 662 1
FT - Financial Times 1259 1
Forbes - Форбс 912 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

