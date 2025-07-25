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Золотовицкий Аркадий


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 I-SYS и Axoft заключили дистрибуторское соглашение 1
04.12.2024 «Крайон» и вендор НОТА объявляют о начале стратегического партнерства 1
03.12.2024 «Крайон» и вендор «Нота» объявили о начале стратегического партнёрства 1
31.07.2024 «Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций 1
14.06.2024 «Крайон» и «Графтех» объявляют о начале стратегического партнерства 1
12.10.2023 «Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus 1
13.06.2023 «Крайон» будет внедрять «Турбо трекинг» 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 2
31.03.2021 HeadHunter перешел на гибридный формат работы с помощью Office FlexiSpace 1
14.12.2016 i-Sys представила первый официальный релиз DocTrix Platform 2016 1
25.10.2016 i-Sys получила лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 1
12.04.2016 Вышла СЭД DocTrix DocFlow с оптимизированной эргономикой 1
10.03.2016 i-Sys оптимизировала отечественную систему автоматизации процессов DocTrix Platform 1
01.09.2015 i-Sys разработала систему аттестации и оценки персонала Doctrix Assessment Center 1
21.03.2013 Администрация городского округа Самара автоматизировала документооборот с помощью СЭД DocTrix 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Золотовицкий Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 36 8
Крайон - ранее Crayon Россия 24 6
Microsoft Corporation 24967 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 350 2
Docsvision - ДоксВижн 1019 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 1
Crayon. 19 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2192 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
IT Universe - АйТи Юниверс 7 1
ГрафТех 10 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 421 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 561 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4554 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 1
Администрация городского округа Самара 17 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12984 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8236 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4888 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3324 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14176 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10729 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 801 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 929 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4209 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 193 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 808 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5448 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24935 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1171 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11759 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7175 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28445 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5129 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7690 1
Сервер приложений - Application server 344 1
Оповещение и уведомление - Notification 5031 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2691 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 6
i-Sys Doctrix Platform 30 6
i-Sys Doctrix Docflow 9 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1692 2
Microsoft Teams - MS Teams 589 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Nintex Workflow 11 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1476 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 1
i-Sys Doctrix Assessment Center 1 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 214 1
Microsoft Windows 16037 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 83 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
i-Sys - Office FlexiSpace 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 63 1
Спирин Антон 84 2
Мещеряков Евгений 3 1
Лобынцева Марина 4 1
Юн Вадим 11 1
Махлин Владимир 1 1
Екатеринская Наталия 1 1
Щеглов Петр 63 1
Стеценко Евгений 1 1
Покровская Елизавета 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3050 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 480 1
Ergonomics - Эргономика 1640 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 1
Английский язык 6789 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности 15 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6583 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1996 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1007 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3119 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 294 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 25 1
Docflow 147 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2518 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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