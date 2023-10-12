«Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИТ-решений, в рамках стратегического партнерства с разработчиком российских решений для совместной работы с документами и коммуникаций «Мойофис» открыла виртуальный демо-стенд цифрового рабочего пространства Squadus. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Теперь каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с корпоративным рабочим пространством, созданным российскими разработчиками для работы команд. Одно из преимуществ Squadus - возможность быстро перейти с аналогичных зарубежных разработок. Продукт позволяет осуществить миграцию, а также поддерживает любые типы коммуникаций. Среди его функций чаты, аудио- и видеоконференции, поиск по большому массиву данных и с автоматической транслитерацией, гостевой доступ, а при интеграции с другими продуктами «Мойофис» Squadus обеспечивает совместную работу с документами и управление календарем.

Продукт призван структурировать корпоративные коммуникации с помощью создания каналов и обсуждений, обеспечить их безопасность и конфиденциальность. В Squadus есть возможность объединения коммуникации команд из разных компаний в одном цифровом пространстве. После предварительной настройки серверов сотрудники разных предприятий могут взаимодействовать в одном приложении.

Миграция с других решений на Squadus происходит быстро благодаря схемам перехода с сохранением пользователей, чатов и документов. Продукт представляет собой полностью российскую разработку и входит в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Компании любого размера могут получить доступ к демо-стенду, обратившись в «Крайон». Эксперты компании проведут презентацию и продемонстрируют, как продукт может быть интегрирован в существующие бизнес-процессы, а также предоставят доступ для самостоятельного тестирования решения.

«Для компаний важно сохранять непрерывность бизнес-процессов, любой простой может привести к серьезным финансовым потерям. В новых условиях российскому бизнесу сложно быть уверенным в том, что привычные иностранные сервисы для корпоративных коммуникаций будут также исправно работать завтра. Поэтому переход на Squadus от разработчика «Мойофис» – это верное решение для компаний, которые хотят обезопасить себя и в то же время сохранить привычные каналы общения. Тем более, что Squadus обладает всеми привычными функциями для удобной работы и общения внутри организации, его интерфейс интуитивно понятен и многим покажется знакомым. К тому же компания «Крайон» поможет оперативно и безболезненно осуществить миграцию, а также провести всестороннее обучение сотрудников пользованию новым продуктом» – сказал Аркадий Золотовицкий, директор направления бизнес-приложений компании «Крайон».

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«При разработке Squadus мы исходили из того, что внутри каждой компании сегодня существует множество каналов коммуникаций, обработка которых требует существенного времени. Squadus может заменить корпоративный мессенджер, систему видеоконференций, а также повысить эффективность работы благодаря интеграциям с другими продуктами «Мойофис». Например, при интеграции с почтовыми системами «Мойофис» конференцию можно создать одной кнопкой, а при подключении облачного хранилища можно открыть чат для обсуждения документа с коллегами, не выходя из редактора. Это позволит компаниям наладить работу команд, сделать коммуникации более прозрачными и удобными», - отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Крайон» — ИТ-консалтинговая компания в области цифровизации бизнеса. Компетенции «Крайон» сосредоточены в области поставок ПО и оборудования, а также технической поддержки как российских, так и зарубежных вендоров. В каждом из основных направлений «Крайон» выполняет проекты, подразумевающие под собой оказание консалтинговых, интеграционных услуг, разработку решений на заказ и др. У «Крайон» более 150 партнеров и более 2000 клиентов.

«Мойофис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя набор настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 9000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2600 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.