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Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System Управление непрерывностью бизнеса ISO 22301
СОБЫТИЯ
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|07.02.2025
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Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций
сирован, иначе обслуживание прекратится. Это грозит не только простоями и авариями, но и нарушением непрерывности бизнеса. © DragonImages / Фотобанк Фотодженика Своевременное продление лицензий
|09.02.2024
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Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC
ре доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн». Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками
|23.11.2023
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Бизнесу необходима реальная ИБ
а ИБ востребована, и действительно есть, что обсудить», — задал тон дискуссии в приветственным слове модератор Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В своем докладе эксперт углубился в поиски ответов на вопрос, как найти баланс между ИТ и ИБ? Актуальность достижения этого баланса в текущих ус
|08.11.2023
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Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса
лизации. Business Impact Analysis В рамках проведения анализа воздействия на деятельность аналитику BCM (Business continuity management, Управление непрерывностью бизнеса) дается возможность сф
|02.11.2023
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Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса
urity Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса. Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и в
|13.04.2023
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Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
к информационным ресурсам и данным. DRaaS играет важнейшую роль для бизнеса, поскольку обеспечивает непрерывность работы и минимизирует потери от простоя. Как выбирать DRaaS При выборе DRaaS-ре
|30.12.2022
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Максим Тятюшев -
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
|30.12.2022
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Максим Тятюшев -
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
|06.12.2022
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Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса
орогой процесс, к этому пока готовы не все. В тоже время, цифровая инфраструктура должна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывнос
|01.12.2022
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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
|23.11.2022
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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
|17.11.2022
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CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря
ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У
|07.11.2022
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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
|24.10.2022
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«Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022
сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на
|15.09.2022
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Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса
ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов Как изменился спрос на облачные сервисы в России? С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? Достаточно ли в России облачных ресурсов?
|14.09.2022
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Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»
важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят
|08.09.2022
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Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|01.09.2022
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Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|24.08.2022
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Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|11.08.2022
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Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|22.07.2022
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Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку
|25.03.2021
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ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков
ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт
|04.03.2021
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Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании
sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер
|24.02.2021
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Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей
их атаки, а также быстро восстанавливать облачные среды. Новые возможности базируются на сервисах Nutanix в области сетевой безопасности, файлового и объектного хранилищ, виртуализации и обеспечения непрерывности бизнеса. В условиях роста количества атак из-за распространения удалённой работы, новые функции позволят компаниям использовать передовые методы обеспечения информационной безопас
|24.08.2020
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Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД
ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в
|18.05.2020
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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая
21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
|12.05.2020
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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая
21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
|30.04.2020
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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая
21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
|31.03.2020
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Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте
|07.03.2019
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Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности
респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о
|07.03.2019
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CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности
Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред
|26.07.2018
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«Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM
есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в
|10.07.2018
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DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012
DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C
|04.10.2017
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«Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud
Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова
|12.09.2017
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Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки
ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )
|24.02.2015
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De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»
Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для
|11.11.2013
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«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management
Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб
|25.03.2013
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Решение Vision Solutions обеспечивает непрерывность бизнеса «Альфа-банка»
«Альфа-Банк» с помощью компании «Диона Холдинг» внедрил инфраструктурное решение, призванное обеспечить непрерывность бизнеса и катастрофоустойчивость критически важных бизнес-систем. Решение базируется на продукте Mimix, разработанном компанией Vision Solutions, и серверах IBM Power Systems. Как
|24.09.2012
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Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware
решений по управлению электропитанием совместно с виртуальными ИТ платформами способно обеспечить эффективное распределение рабочих нагрузок для бесперебойной работы, гарантируя целостность данных и непрерывность бизнес процессов. Интеграция VMware Site Recovery Manager и Intelligent Power Manager позволяет ИТ-персоналу просматривать, контролировать и управлять не только физическими и вирт
|21.08.2012
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«ВымпелКом» прошел сертификацию на соответствие стандарту BS 25999
ымпелКом» (ТМ «Билайн») сообщила о прохождении сертификации по международному стандарту обеспечения непрерывности бизнеса BS 25999. Сертификационный аудит был проведен компанией LRQA (Lloyd's R
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 129 69
|Шадаев Максут 1210 59
|Натрусов Артем 313 52
|Ульянов Николай 176 50
|Сотин Денис 216 49
|Сергеев Сергей 179 45
|Бурилов Андрей 117 38
|Луганцев Александр 51 36
|Чаркин Евгений 317 36
|Клепиков Алексей 121 31
|Мельникова Алиса 100 31
|Леонов Алексей 96 31
|Козак Николай 209 30
|Тятюшев Максим 215 29
|Абакумов Евгений 227 29
|Федоров Алексей 142 29
|Меденцев Константин 106 28
|Шпак Василий 279 27
|Врацкий Андрей 175 26
|Сивцев Илья 174 26
|Аксаков Анатолий 163 25
|Рустамов Рустам 548 25
|Белоусов Максим 109 24
|Пшиченко Дмитрий 49 23
|Дьяченко Валерий 96 23
|Плешков Алексей 68 23
|Нестеров Алексей 175 23
|Гимранов Ринат 126 23
|Макевнин Борис 44 22
|Карпов Роман 80 22
|Тульчинский Станислав 93 22
|Глазков Александр 151 22
|Карпов Иван 79 22
|Лобанов Максим 49 21
|Чудинов Дмитрий 103 21
|Степченков Максим 65 21
|Козырев Алексей 328 21
|Ермолаев Артем 379 21
|Павлов Александр 121 20
|Гребеник Геннадий 68 20
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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