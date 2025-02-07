Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System Управление непрерывностью бизнеса ISO 22301

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций сирован, иначе обслуживание прекратится. Это грозит не только простоями и авариями, но и нарушением непрерывности бизнеса. © DragonImages / Фотобанк Фотодженика Своевременное продление лицензий

Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC ре доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн». Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками

Бизнесу необходима реальная ИБ а ИБ востребована, и действительно есть, что обсудить», — задал тон дискуссии в приветственным слове модератор Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В своем докладе эксперт углубился в поиски ответов на вопрос, как найти баланс между ИТ и ИБ? Актуальность достижения этого баланса в текущих ус

Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса лизации. Business Impact Analysis В рамках проведения анализа воздействия на деятельность аналитику BCM (Business continuity management, Управление непрерывностью бизнеса) дается возможность сф

Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса urity Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса. Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и в

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать к информационным ресурсам и данным. DRaaS играет важнейшую роль для бизнеса, поскольку обеспечивает непрерывность работы и минимизирует потери от простоя. Как выбирать DRaaS При выборе DRaaS-ре

Максим Тятюшев - Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл

Максим Тятюшев - Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл

Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса орогой процесс, к этому пока готовы не все. В тоже время, цифровая инфраструктура должна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывнос

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?

«Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022 сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на

Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов Как изменился спрос на облачные сервисы в России? С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? Достаточно ли в России облачных ресурсов?

Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку

ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт

Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер

Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей их атаки, а также быстро восстанавливать облачные среды. Новые возможности базируются на сервисах Nutanix в области сетевой безопасности, файлового и объектного хранилищ, виртуализации и обеспечения непрерывности бизнеса. В условиях роста количества атак из-за распространения удалённой работы, новые функции позволят компаниям использовать передовые методы обеспечения информационной безопас

Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато

Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте

Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о

CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред

«Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в

DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012 DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C

«Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова

Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )

De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар» Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для

«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб

Решение Vision Solutions обеспечивает непрерывность бизнеса «Альфа-банка» «Альфа-Банк» с помощью компании «Диона Холдинг» внедрил инфраструктурное решение, призванное обеспечить непрерывность бизнеса и катастрофоустойчивость критически важных бизнес-систем. Решение базируется на продукте Mimix, разработанном компанией Vision Solutions, и серверах IBM Power Systems. Как

Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware решений по управлению электропитанием совместно с виртуальными ИТ платформами способно обеспечить эффективное распределение рабочих нагрузок для бесперебойной работы, гарантируя целостность данных и непрерывность бизнес процессов. Интеграция VMware Site Recovery Manager и Intelligent Power Manager позволяет ИТ-персоналу просматривать, контролировать и управлять не только физическими и вирт