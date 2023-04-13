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Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System Управление непрерывностью бизнеса ISO 22301



13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать

к информационным ресурсам и данным. DRaaS играет важнейшую роль для бизнеса, поскольку обеспечивает непрерывность работы и минимизирует потери от простоя. Как выбирать DRaaS При выборе DRaaS-ре
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
06.12.2022 Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса

лжна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура • Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? • Насколько актуальна задача импортозамещени
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
24.10.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022

сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на
15.09.2022 Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса

ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов • Как изменился спрос на облачные сервисы в России? • С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? • Достаточно ли в России облачных ресу
14.09.2022 Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании

sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер
24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей

их атаки, а также быстро восстанавливать облачные среды. Новые возможности базируются на сервисах Nutanix в области сетевой безопасности, файлового и объектного хранилищ, виртуализации и обеспечения непрерывности бизнеса. В условиях роста количества атак из-за распространения удалённой работы, новые функции позволят компаниям использовать передовые методы обеспечения информационной безопас
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД

ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в
18.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
12.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
30.04.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине

бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте
07.03.2019 Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности

респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о
07.03.2019 CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности

Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред
26.07.2018 «Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012

DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud

Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова
12.09.2017 Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки

ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )
24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»

Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management

Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб
25.03.2013 Решение Vision Solutions обеспечивает непрерывность бизнеса «Альфа-банка»

«Альфа-Банк» с помощью компании «Диона Холдинг» внедрил инфраструктурное решение, призванное обеспечить непрерывность бизнеса и катастрофоустойчивость критически важных бизнес-систем. Решение базируется на продукте Mimix, разработанном компанией Vision Solutions, и серверах IBM Power Systems. Как
24.09.2012 Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware

решений по управлению электропитанием совместно с виртуальными ИТ платформами способно обеспечить эффективное распределение рабочих нагрузок для бесперебойной работы, гарантируя целостность данных и непрерывность бизнес процессов. Интеграция VMware Site Recovery Manager и Intelligent Power Manager позволяет ИТ-персоналу просматривать, контролировать и управлять не только физическими и вирт
21.08.2012 «ВымпелКом» прошел сертификацию на соответствие стандарту BS 25999

ымпелКом» (ТМ «Билайн») сообщила о прохождении сертификации по международному стандарту обеспечения непрерывности бизнеса BS 25999. Сертификационный аудит был проведен компанией LRQA (Lloyd's R
30.07.2012 «Ланит» стал участником программы ассоциированных консультантов BSI

mation Security Management Systems) и «Системы управления непрерывностью бизнеса» (ISO 22301:2012 — Business Continuity Management Systems). Полученные от института сертификаты позволят «Ланиту
11.07.2012 Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК

диненной энергетической компании» (МОЭК). Решение Acronis было развернуто на распределенной сети 17 филиалов на всей территории Москвы и в настоящее время оно защищает данные 7 тыс. сотрудников МОЭК. Непрерывность бизнес-процессов и возможность быстро восстановить работоспособность компьютерной сети очень важны для МОЭК и множества ее клиентов. Компания обеспечивает более 6 млн жителей Моск
06.04.2011 Конференция CNews: «Обеспечение непрерывности бизнеса: лучшие ИТ-решения»

Потери от нарушения непрерывности бизнеса становятся все более критичными. Поэтому задачи планирование непреры
09.03.2011 Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнеса «Банковского процессингового центра»

ribution, решение Acronis обеспечило гарантию сохранности данных компании «Банковский процессинговый центр», став, таким образом, неотъемлемой составляющей технологического комплекса, обеспечивающего непрерывность бизнес-процессов.
04.03.2011 РГГУ начинает обучать своих студентов принципам управления непрерывностью бизнеса

пасности Факультета защиты информации РГГУ, реагируя на возрастающий интерес к вопросам обеспечения непрерывности бизнеса, включила в программу обучения для своих студентов курс «Управление неп

Публикаций - 1745, упоминаний - 1955

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23940 188
VMware 2233 139
IBM - International Business Machines Corp 9308 125
7508 115
SAP SE 5066 113
Oracle Corporation 6464 108
Cisco Systems 4975 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10412 81
Крок - Croc 1759 73
HP Inc. 5605 72
Softline - Софтлайн 2307 67
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 64
Dell EMC 4962 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8341 56
Veeam Software 307 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10574 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1982 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7573 42
Google LLC 11300 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 40
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 748 40
NetApp - Network Appliance 637 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1185 39
Schneider Electric 547 38
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 36
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 377 35
Citrix Systems 794 34
ФОРС - Центр разработки 595 34
Fujitsu 2024 32
HPE - Hewlett Packard Enterprise 588 32
Intel Corporation 11837 30
АйТи 1327 29
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 975 29
Huawei 3651 29
Commvault 170 28
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 28
SAS Institute 931 26
Цифра ГК 2241 24
Yandex - Яндекс 6313 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6365 78
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1372 71
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2579 55
РЖД - Российские железные дороги 1748 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 47
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 45
ГПБ - Газпромбанк 1002 45
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 38
Ингосстрах СПАО 380 36
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 35
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 34
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 322 32
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 452 32
Интеррос - Росбанк АКБ 574 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 330 31
Альфа-Банк 1645 31
ПГК - Первая грузовая компания 175 31
Абсолют Банк 209 30
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 192 27
МКБ - Московский кредитный банк 510 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 27
Лента - Сеть розничной торговли 1866 26
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 151 25
Сургутнефтегаз - СНГ 255 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 747 24
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 399 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 180 22
Почта России ПАО 1979 21
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 159 21
ПСБ - Промсвязьбанк 779 20
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 402 19
Открытие ФК - Банк Открытие 523 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 18
Фора Банк 39 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 416 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 16
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 15
Май - Майский чай - российская торговая компания 1092 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 104
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3270 85
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4087 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1733 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3084 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1703 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2872 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2570 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5384 27
Правительство Москвы 2130 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5025 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2190 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 287 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 20
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 229 20
Президент Российской Федерации 3956 18
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 250 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2617 16
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 14
Федеральное казначейство России 1634 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 90 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 743 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 738 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2517 7
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1106 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 382 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 524 8
TIA - Telecommunications Industry Association 88 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 6
OWASP - Open Web Application Security Project 77 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 4
АФТ - Ассоциация Финтех 88 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 3
Ассоциация менеджеров 84 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 2
4CIO 761 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 2
Электрокабель 8 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Единая Россия - Политическая партия 281 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57407 1215
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18714 587
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27232 573
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10108 519
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42944 513
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14291 441
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27578 435
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23107 435
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5148 340
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14790 333
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11497 299
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8586 287
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5304 279
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8780 247
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10645 220
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8877 204
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11110 200
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23247 196
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9980 186
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19538 181
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13856 175
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22430 166
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9550 163
Масштабируемость - Scalability 2855 158
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2698 155
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5930 155
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3087 151
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2152 150
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11553 148
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2326 148
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5573 146
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1711 143
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13403 140
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9737 128
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5995 126
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11612 121
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12070 118
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2962 115
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5000 115
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4069 114
Microsoft Windows 14894 119
Linux OS 8900 99
Microsoft Azure 1355 67
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3699 60
Apple iPhone 6 4862 52
Microsoft SQL Server 1515 46
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1157 46
Microsoft Exchange 1362 42
VMware vSphere 530 41
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 584 38
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 275 33
Microsoft Office 3563 31
Microsoft Windows 2000 8661 30
Google Android 13234 30
Microsoft Office 365 890 29
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 104 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4503 26
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 935 25
Apple iOS 7235 24
Intel x86 - архитектура процессора 1712 23
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 748 22
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 246 21
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 20
Microsoft Teams - MS Teams 450 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2152 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 18
1С:ERP Управление предприятием 422 18
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 673 18
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 17
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 17
ВГТРК - Смотрим 564 16
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 188 16
Google Cloud Platform - GCP 284 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 15
Depositphotos - фотобанк 423 15
Oracle Java - язык программирования 2851 15
НКТ - Р7-Офис 261 15
Новые облачные технологии - МойОфис 622 14
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 112 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 14
Демидов Сергей 104 40
Шадаев Максут 797 38
Абакумов Евгений 172 29
Натрусов Артем 246 28
Сотин Денис 189 28
Чаркин Евгений 270 28
Клепиков Алексей 109 24
Козак Николай 104 23
Меденцев Константин 88 23
Ульянов Николай 75 23
Нестеров Алексей 112 20
Аксаков Анатолий 140 20
Карпов Иван 76 19
Козырев Алексей 296 19
Бурилов Андрей 81 18
Гимранов Ринат 114 18
Белоусов Максим 100 18
Макевнин Борис 44 16
Плешков Алексей 67 16
Ермолаев Артем 369 16
Дьяченко Валерий 95 16
Петров Михаил 135 16
Казарин Станислав 143 16
Степченков Максим 63 15
Волков Никита 71 15
Евраев Михаил 250 15
Луганцев Александр 36 15
Пшиченко Дмитрий 43 15
Шипов Савва 92 14
Онищенко Владислав 84 14
Леонов Алексей 51 14
Иванов Алексей 115 14
Сахаров Александр 51 14
Попов Андрей 98 14
Фомичев Олег 130 14
Сыкулев Андрей 84 13
Лебедев Антон 51 13
Халматов Максим 64 13
Коптелов Андрей 105 13
Слышкин Василий 111 13
Россия - РФ - Российская федерация 130319 1090
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40042 359
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13586 199
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50691 141
Европа 21266 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15853 122
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13792 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15804 55
Европа Восточная 3016 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6695 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13077 43
Германия - Федеративная Республика 12334 39
Россия - СФО - Новосибирск 3881 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 36
Беларусь - Белоруссия 4908 36
Украина 7409 34
Казахстан - Республика 5188 33
Африка - Африканский регион 3351 33
Азия - Азиатский регион 5222 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2692 27
Россия - УФО - Екатеринбург 3528 26
Земля - планета Солнечной системы 10071 25
Франция - Французская Республика 7659 25
Ближний Восток 2817 23
Япония 13071 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2536 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2426 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2914 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2441 18
Россия - Сибирь 2184 18
Америка Северная 3127 18
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1044 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 17
Индия - Bharat 5207 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1960 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1364 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1360 14
Швеция - Королевство 3568 14
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1749 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44288 515
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46409 390
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11768 289
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11914 282
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5106 256
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4940 253
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21883 211
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9937 193
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14938 147
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6370 134
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5674 128
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16386 123
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25743 121
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7333 120
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3438 113
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2876 110
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2679 102
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5187 98
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4270 89
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2012 85
Страхование - Страховое дело - Insurance 5316 84
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1652 82
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2080 78
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8803 72
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5933 72
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7632 66
Аудит - аудиторский услуги 2279 66
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4640 65
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1967 65
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2397 57
Энергетика - Energy - Energetically 4586 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3385 55
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5494 49
Кредитование - Сrediting - Заём 6244 48
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2665 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6890 46
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2540 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9196 43
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6902 41
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3726 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11066 20
N+1 - Издание 144 15
Открытые системы ИД 172 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 8
TAdviser - Центр выбора технологий 345 7
Silicon.com 364 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5821 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Silicon 480 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1496 2
Fortune 203 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 753 2
Forbes - Форбс 690 2
Будущее России. Национальные проекты 20 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Мобильные системы 113 1
Bloomberg Businessweek 122 1
PCWorld - PC World 44 1
РБК ТВ - телеканал 79 1
CNews TV 747 1
Cellular News 234 1
VNUNet.com 214 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Independent 110 1
Intelligent Enterprise 27 1
Economic Times 41 1
ТАСС Телеком 38 1
Millennial Media 3 1
Infosan 75 1
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Прайм - Агентство экономической информации 868 1
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FT - Financial Times 1184 1
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Bloomberg 1169 1
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IDC - International Data Corporation 4878 103
Gartner - Гартнер 3502 93
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2649 52
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 26
Forrester Research 814 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 13
Fortune Global 500 284 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 544 7
CNews Инновация года - награда 107 7
IDC Russia - IDC Россия 157 6
Juniper Research 509 5
CNews Рынок ИТ-услуг 126 5
Frost & Sullivan 199 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 66 3
IDC Russia Cloud Services Market 8 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 3
Forbes Global 2000 32 3
CNews Облачные сервисы 22 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Fortune Global 100 139 2
Vanson Bourne 48 2
Grand View Research 17 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Security Compute Ratings 3 2
Markets&Markets Research 107 2
Data Insight - Исследовательское агентство 107 2
Security Compute Rating 5 2
B2B International 50 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 62 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 54 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 10 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 273 1
Corporate Knights (CK) 3 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 682 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 792 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 90 5
РАН - Российская академия наук 1741 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 145 3
Информзащита Учебный центр 38 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 475 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 138 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 110 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 204 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 93 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 741 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 331 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 296 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 46 1
Микроинформ 31 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 992 57
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1872 41
CNews AWARDS - награда 449 33
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 27
CNews FORUM Кейсы 166 13
CNews Баттл 64 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2216 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 9
Infosecurity - выставка 63 6
День молодёжи - 27 июня 714 5
VeeamON Forum 10 5
Международный женский день - 8 марта 286 3
VMware Virtualization Forum 3 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 2
Docflow 146 2
ИнфоКом 89 2
CiscoLive! 10 2
Связь-Экспокомм 93 2
LinuxWorld 52 2
Diasoft Special Conf 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
Высокие технологии XXI века 74 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Retail Finance Awards 2 1
SAP Sapphire Now 6 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
VMware Forum 3 1
Microsoft Ignite 40 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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