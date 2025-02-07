Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System Управление непрерывностью бизнеса ISO 22301

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.02.2025 Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

сирован, иначе обслуживание прекратится. Это грозит не только простоями и авариями, но и нарушением непрерывности бизнеса. © DragonImages / Фотобанк Фотодженика Своевременное продление лицензий
09.02.2024 Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC

ре доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн». Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ

а ИБ востребована, и действительно есть, что обсудить», — задал тон дискуссии в приветственным слове модератор Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В своем докладе эксперт углубился в поиски ответов на вопрос, как найти баланс между ИТ и ИБ? Актуальность достижения этого баланса в текущих ус
08.11.2023 Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса

лизации. Business Impact Analysis В рамках проведения анализа воздействия на деятельность аналитику BCM (Business continuity management, Управление непрерывностью бизнеса) дается возможность сф
02.11.2023 Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса

urity Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса. Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и в
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать

к информационным ресурсам и данным. DRaaS играет важнейшую роль для бизнеса, поскольку обеспечивает непрерывность работы и минимизирует потери от простоя. Как выбирать DRaaS При выборе DRaaS-ре
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
06.12.2022 Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса

орогой процесс, к этому пока готовы не все. В тоже время, цифровая инфраструктура должна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывнос
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
24.10.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022

сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на
15.09.2022 Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса

ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов Как изменился спрос на облачные сервисы в России? С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? Достаточно ли в России облачных ресурсов?

14.09.2022 Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании

sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер
24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей

их атаки, а также быстро восстанавливать облачные среды. Новые возможности базируются на сервисах Nutanix в области сетевой безопасности, файлового и объектного хранилищ, виртуализации и обеспечения непрерывности бизнеса. В условиях роста количества атак из-за распространения удалённой работы, новые функции позволят компаниям использовать передовые методы обеспечения информационной безопас
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД

ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в
18.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
12.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
30.04.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине

бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте
07.03.2019 Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности

респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о
07.03.2019 CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности

Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред
26.07.2018 «Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012

DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud

Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова
12.09.2017 Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки

ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )
24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»

Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management

Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб
25.03.2013 Решение Vision Solutions обеспечивает непрерывность бизнеса «Альфа-банка»

«Альфа-Банк» с помощью компании «Диона Холдинг» внедрил инфраструктурное решение, призванное обеспечить непрерывность бизнеса и катастрофоустойчивость критически важных бизнес-систем. Решение базируется на продукте Mimix, разработанном компанией Vision Solutions, и серверах IBM Power Systems. Как
24.09.2012 Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware

решений по управлению электропитанием совместно с виртуальными ИТ платформами способно обеспечить эффективное распределение рабочих нагрузок для бесперебойной работы, гарантируя целостность данных и непрерывность бизнес процессов. Интеграция VMware Site Recovery Manager и Intelligent Power Manager позволяет ИТ-персоналу просматривать, контролировать и управлять не только физическими и вирт
21.08.2012 «ВымпелКом» прошел сертификацию на соответствие стандарту BS 25999

ымпелКом» (ТМ «Билайн») сообщила о прохождении сертификации по международному стандарту обеспечения непрерывности бизнеса BS 25999. Сертификационный аудит был проведен компанией LRQA (Lloyd's R

Публикаций - 2492, упоминаний - 2749

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 225
9594 186
Broadcom - VMware 2610 157
IBM - International Business Machines Corp 9699 138
SAP SE 5601 132
Oracle Corporation 7074 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 118
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 113
Softline - Софтлайн 3743 98
Cisco Systems 5372 97
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 89
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 83
Крок - Croc 1964 83
HP Inc. 5883 76
Ростелеком 10948 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 69
Dell EMC 5180 67
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 56
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 54
Veeam Software 345 52
МегаФон 10742 48
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 46
Google LLC 12688 45
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 44
Schneider Electric 614 44
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 43
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 43
Yandex - Яндекс 9215 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 42
NetApp - Network Appliance 667 41
ФОРС - Центр разработки 703 40
Diasoft - Диасофт 1144 39
Citrix Systems 868 38
Ред Софт - Red Soft 1236 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 37
Intel Corporation 12811 36
Fujitsu 2105 36
Huawei 4675 35
SAS Institute 1082 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 112
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 102
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 96
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 71
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 64
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 64
РЖД - Российские железные дороги 2096 59
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 58
ГПБ - Газпромбанк 1273 55
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 49
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 48
Почта России ПАО 2370 47
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 44
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 43
Альфа-Банк 1979 42
ПСБ - Промсвязьбанк 963 39
Ингосстрах СПАО 478 38
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 38
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 37
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 36
МКБ - Московский кредитный банк 657 35
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 34
Газпром нефть 725 33
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 31
Абсолют Банк 249 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 30
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 27
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 27
Газпром ПАО 1493 26
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 26
Сургутнефтегаз - СНГ 288 26
Силовые машины 166 25
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 190
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 167
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 85
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 69
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 59
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 47
Федеральное казначейство России 1949 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 24
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 21
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 19
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 13
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Ассоциация менеджеров 107 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1413
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 779
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 775
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 766
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 694
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 651
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 647
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 601
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 573
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 464
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 392
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 390
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 379
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 332
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 324
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 306
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 303
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 291
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 278
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 271
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 245
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 221
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 220
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 215
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 214
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 206
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 206
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 199
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 198
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 187
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 179
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 175
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 175
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 170
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 164
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 159
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 159
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 153
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 152
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 152
Linux OS 11533 158
Microsoft Windows 16882 151
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 125
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 74
Microsoft Azure 1526 70
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 65
Apple iPhone 6 4861 52
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 51
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 50
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 46
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 44
Microsoft Office 4170 43
Broadcom - VMware vSphere 614 43
1С:ERP Управление предприятием 841 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Google Android 15243 38
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 36
Microsoft Office 365 1042 36
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 33
Oracle Java - язык программирования 3469 32
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 32
Axiom JDK СЗИ 175 31
Apple iOS 8583 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Microsoft Windows 2000 8678 30
Новые облачные технологии - МойОфис 958 29
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 29
Microsoft Teams - MS Teams 670 29
Intel x86 - архитектура процессора 2151 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 28
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 28
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 26
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 25
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 24
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 24
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 23
НКТ - Р7-Офис 543 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 23
Демидов Сергей 129 69
Шадаев Максут 1210 59
Натрусов Артем 313 52
Ульянов Николай 176 50
Сотин Денис 216 49
Сергеев Сергей 179 45
Бурилов Андрей 117 38
Луганцев Александр 51 36
Чаркин Евгений 317 36
Клепиков Алексей 121 31
Мельникова Алиса 100 31
Леонов Алексей 96 31
Козак Николай 209 30
Тятюшев Максим 215 29
Абакумов Евгений 227 29
Федоров Алексей 142 29
Меденцев Константин 106 28
Шпак Василий 279 27
Врацкий Андрей 175 26
Сивцев Илья 174 26
Аксаков Анатолий 163 25
Рустамов Рустам 548 25
Белоусов Максим 109 24
Пшиченко Дмитрий 49 23
Дьяченко Валерий 96 23
Плешков Алексей 68 23
Нестеров Алексей 175 23
Гимранов Ринат 126 23
Макевнин Борис 44 22
Карпов Роман 80 22
Тульчинский Станислав 93 22
Глазков Александр 151 22
Карпов Иван 79 22
Лобанов Максим 49 21
Чудинов Дмитрий 103 21
Степченков Максим 65 21
Козырев Алексей 328 21
Ермолаев Артем 379 21
Павлов Александр 121 20
Гребеник Геннадий 68 20
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1633
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 443
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 170
Европа 24963 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 150
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 58
Европа Восточная 3138 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 47
Беларусь - Белоруссия 6289 46
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Россия - СФО - Новосибирск 4875 42
Казахстан - Республика 6047 38
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 37
Африка - Африканский регион 3640 34
Украина 7928 34
Азия - Азиатский регион 5920 33
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 30
Франция - Французская Республика 8177 28
Ближний Восток 3154 27
Япония 13807 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 23
Индия - Bharat 5869 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 21
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Армения - Республика 2449 17
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 674
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 587
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 384
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 344
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 332
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 311
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 300
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 277
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 212
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 210
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 199
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 187
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 182
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 153
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 152
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 149
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 145
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 126
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 125
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 112
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 109
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 105
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 100
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 98
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 92
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 92
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 89
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 89
Энергетика - Energy - Energetically 5855 77
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 74
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 72
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 69
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 69
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 61
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 61
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 59
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 58
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 57
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 56
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 56
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
N+1 - Издание 188 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Открытые системы ИД 176 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Forbes - Форбс 1002 5
Ведомости 1466 5
Silicon.com 364 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Bloomberg 1627 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Silicon 494 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Fortune 211 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Harvard Business Review 22 1
Российская газета 290 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 52 1
Virus Bulletin 33 1
Мобильные системы 118 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
PCWorld - PC World 47 1
CNews TV 747 1
VNUNet.com 214 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Cellular News 234 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Independent 111 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 130
IDC - International Data Corporation 4975 104
Gartner - Гартнер 3658 96
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 76
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 27
Forrester Research 834 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
CNews Инновация года - награда 155 11
Fortune Global 500 295 10
IDC Russia - IDC Россия 183 8
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
IDC Russia Cloud Services Market 16 5
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
Forbes Global 2000 50 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
CNews Облачные сервисы 23 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
INFOLine-Аналитика 78 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Markets&Markets Research 113 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Frost & Sullivan 207 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
Business Research Company 5 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
TrendForce 187 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 29
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Информзащита Учебный центр 38 3
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
Т1 Цифровая академия 54 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 96
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 55
CNews FORUM Кейсы 313 44
CNews AWARDS - награда 571 44
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
CNews Баттл 69 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 7
Infosecurity - выставка 63 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
VeeamON Forum 10 5
Связь-Экспокомм 276 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Docflow 148 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
LinuxWorld 52 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Diasoft Special Conf 5 2
Open Minds 2 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
CiscoLive! 10 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
SUSECON Digital 4 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ELMA DAY 14 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Retail Finance Awards 2 1
ComNews Awards 10 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
SAP Sapphire Now 8 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще