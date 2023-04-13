Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System Управление непрерывностью бизнеса ISO 22301
|13.04.2023
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Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
к информационным ресурсам и данным. DRaaS играет важнейшую роль для бизнеса, поскольку обеспечивает непрерывность работы и минимизирует потери от простоя. Как выбирать DRaaS При выборе DRaaS-ре
|30.12.2022
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Максим Тятюшев -
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
|30.12.2022
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Максим Тятюшев -
Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
гибкость в выборе инфраструктуры. Перед «СберТехом» встала задача предложить решения по обеспечению непрерывности бизнеса и технологической независимости не только для Сбера, но и для других кл
|06.12.2022
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Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса
лжна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура • Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? • Насколько актуальна задача импортозамещени
|01.12.2022
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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
|23.11.2022
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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
|17.11.2022
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CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря
ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У
|07.11.2022
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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
|24.10.2022
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«Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022
сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на
|15.09.2022
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Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса
ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов • Как изменился спрос на облачные сервисы в России? • С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? • Достаточно ли в России облачных ресу
|14.09.2022
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Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»
важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят
|08.09.2022
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Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|01.09.2022
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Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|24.08.2022
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Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|11.08.2022
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Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
|22.07.2022
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Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку
|25.03.2021
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ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков
ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт
|04.03.2021
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Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании
sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер
|24.02.2021
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Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей
их атаки, а также быстро восстанавливать облачные среды. Новые возможности базируются на сервисах Nutanix в области сетевой безопасности, файлового и объектного хранилищ, виртуализации и обеспечения непрерывности бизнеса. В условиях роста количества атак из-за распространения удалённой работы, новые функции позволят компаниям использовать передовые методы обеспечения информационной безопас
|24.08.2020
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Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД
ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в
|18.05.2020
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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая
21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
|12.05.2020
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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая
21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
|30.04.2020
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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая
21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
|31.03.2020
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Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте
|07.03.2019
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Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности
респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о
|07.03.2019
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CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности
Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред
|26.07.2018
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«Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM
есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в
|10.07.2018
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DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012
DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C
|04.10.2017
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«Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud
Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова
|12.09.2017
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Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки
ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )
|24.02.2015
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De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»
Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для
|11.11.2013
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«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management
Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб
|25.03.2013
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Решение Vision Solutions обеспечивает непрерывность бизнеса «Альфа-банка»
«Альфа-Банк» с помощью компании «Диона Холдинг» внедрил инфраструктурное решение, призванное обеспечить непрерывность бизнеса и катастрофоустойчивость критически важных бизнес-систем. Решение базируется на продукте Mimix, разработанном компанией Vision Solutions, и серверах IBM Power Systems. Как
|24.09.2012
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Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware
решений по управлению электропитанием совместно с виртуальными ИТ платформами способно обеспечить эффективное распределение рабочих нагрузок для бесперебойной работы, гарантируя целостность данных и непрерывность бизнес процессов. Интеграция VMware Site Recovery Manager и Intelligent Power Manager позволяет ИТ-персоналу просматривать, контролировать и управлять не только физическими и вирт
|21.08.2012
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«ВымпелКом» прошел сертификацию на соответствие стандарту BS 25999
ымпелКом» (ТМ «Билайн») сообщила о прохождении сертификации по международному стандарту обеспечения непрерывности бизнеса BS 25999. Сертификационный аудит был проведен компанией LRQA (Lloyd's R
|30.07.2012
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«Ланит» стал участником программы ассоциированных консультантов BSI
mation Security Management Systems) и «Системы управления непрерывностью бизнеса» (ISO 22301:2012 — Business Continuity Management Systems). Полученные от института сертификаты позволят «Ланиту
|11.07.2012
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Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК
диненной энергетической компании» (МОЭК). Решение Acronis было развернуто на распределенной сети 17 филиалов на всей территории Москвы и в настоящее время оно защищает данные 7 тыс. сотрудников МОЭК. Непрерывность бизнес-процессов и возможность быстро восстановить работоспособность компьютерной сети очень важны для МОЭК и множества ее клиентов. Компания обеспечивает более 6 млн жителей Моск
|06.04.2011
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Конференция CNews: «Обеспечение непрерывности бизнеса: лучшие ИТ-решения»
Потери от нарушения непрерывности бизнеса становятся все более критичными. Поэтому задачи планирование непреры
|09.03.2011
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Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнеса «Банковского процессингового центра»
ribution, решение Acronis обеспечило гарантию сохранности данных компании «Банковский процессинговый центр», став, таким образом, неотъемлемой составляющей технологического комплекса, обеспечивающего непрерывность бизнес-процессов.
|04.03.2011
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РГГУ начинает обучать своих студентов принципам управления непрерывностью бизнеса
пасности Факультета защиты информации РГГУ, реагируя на возрастающий интерес к вопросам обеспечения непрерывности бизнеса, включила в программу обучения для своих студентов курс «Управление неп
Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Демидов Сергей 104 40
|Шадаев Максут 797 38
|Абакумов Евгений 172 29
|Натрусов Артем 246 28
|Сотин Денис 189 28
|Чаркин Евгений 270 28
|Клепиков Алексей 109 24
|Козак Николай 104 23
|Меденцев Константин 88 23
|Ульянов Николай 75 23
|Нестеров Алексей 112 20
|Аксаков Анатолий 140 20
|Карпов Иван 76 19
|Козырев Алексей 296 19
|Бурилов Андрей 81 18
|Гимранов Ринат 114 18
|Белоусов Максим 100 18
|Макевнин Борис 44 16
|Плешков Алексей 67 16
|Ермолаев Артем 369 16
|Дьяченко Валерий 95 16
|Петров Михаил 135 16
|Казарин Станислав 143 16
|Степченков Максим 63 15
|Волков Никита 71 15
|Евраев Михаил 250 15
|Луганцев Александр 36 15
|Пшиченко Дмитрий 43 15
|Шипов Савва 92 14
|Онищенко Владислав 84 14
|Леонов Алексей 51 14
|Иванов Алексей 115 14
|Сахаров Александр 51 14
|Попов Андрей 98 14
|Фомичев Олег 130 14
|Сыкулев Андрей 84 13
|Лебедев Антон 51 13
|Халматов Максим 64 13
|Коптелов Андрей 105 13
|Слышкин Василий 111 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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