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Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г.

Подтвердили выступление с докладом:

Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud;
Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим»;
Дмитрий Стариков, менеджер по presale #CloudMTS;
Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Дмитрий Исаев, руководитель управления облачных решений Softline;
Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;
Евгений Михалев, ИКТ-директор, «Май»;
Сергей Хмельницкий, управляющий директор разработки информационных систем, «Випсервис»;
Евгений Маркин, директор департамента электронного бизнеса банка «Мир Привилегий»;
Представитель компании Vk.

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных сервисов

  • Как изменился спрос на облачные сервисы в России?
  • С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры?
  • Достаточно ли в России облачных ресурсов?
  • Способны ли российские облачные провайдеры заменить иностранных?
  • Как меняется стоимость облачных услуг?
  • Какое влияние оказали санкции на качество облачных сервисов?
  • Изменились ли требования к обеспечению безопасности?
  • Как выбрать облачного провайдера?

Технологии

  • Какие облачные сервисы предлагаются в России?
  • Как выбрать оптимальную облачную инфраструктуру?
  • Приватное, гибридное или мультиоблако: что выгоднее в новых условиях?
  • Информационная безопасность в облачных средах.
  • Резервное копирование и восстановление данных.

Тренды и перспективы

  • Каким будет 2022 г. для облачного рынка в России?
  • С какими сложностями столкнулись поставщики облачных сервисов?
  • Удается ли обеспечить безопасность на фоне роста киберпреступности?
  • Какие облачные услуги особенно востребованы в новых условиях?
  • Не приведет ли уход западных компаний к снижению качества облачных услуг в России?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?
Импортозамещение

Владислав Мещеряков

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