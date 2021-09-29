Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Михалев Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 45
Михалев Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
|Урьяс Вадим 76 15
|Четвернин Алексей 651 15
|Панферов Алексей 22 14
|Муравьев Владимир 29 14
|Халматов Максим 45 13
|Суровец Дмитрий 44 12
|Нагаев Олег 30 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Карпов Иван 41 9
|Кучерова Ольга 9 9
|Кутмириди Ян 9 9
|Чаркин Евгений 182 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Комаров Илья 9 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Лигачев Глеб 60 8
|Мосягин Константин 19 8
|Залманов Андрей 29 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Иванов Андрей 40 8
|Емельченков Сергей 83 8
|Богданов Кирилл 91 7
|Вахнин Павел 51 7
|Ямщиков Владимир 32 7
|Поляков Сергей 60 7
|Куликов Александр 16 7
|Дьяченко Валерий 66 7
|Абакумов Евгений 103 7
|Клепиков Алексей 77 7
|Петров Михаил 88 6
|Кереже Дмитрий 9 6
|Мирошниченко Алексей 9 6
|Шеховцов Юрий 33 6
|Зырянов Илья 17 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Тихонравов Андрей 13 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|Сапунов Михаил 9 6
|Богомазов Дмитрий 13 6
|Forrester Research 388 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769589, в очереди разбора - 673273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769589, в очереди разбора - 673273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru