Индексная книга (каталог) CNews*
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Михалев Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 98, упоминаний - 98
Михалев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 43
|Галкин Николай 140 39
|Воронин Павел 196 37
|Шадаев Максут 1210 34
|Суровец Дмитрий 115 28
|Андрианов Павел 86 27
|Бурилов Андрей 117 25
|Сирота Юрий 67 24
|Глазков Александр 151 24
|Албычев Александр 168 23
|Фокин Валерий 49 23
|Гимранов Ринат 126 23
|Меденцев Константин 106 23
|Козак Николай 209 23
|Дорофеев Дмитрий 33 23
|Копысов Виталий 64 23
|Тараторин Александр 58 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Сологуб Денис 75 23
|Ульихин Павел 36 23
|Сафрыгин Егор 38 23
|Пчелин Юрий 41 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 28 23
|Дмитриев Андрей 49 23
|Алешкин Сергей 65 23
|Сыцко Дмитрий 30 23
|Мартынов Павел 29 23
|Новоселов Иван 36 23
|Ефёров Алексей 45 23
|Полянская Нина 24 23
|Тютюнник Александр 45 23
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Чаркин Евгений 317 22
|Беляев Владислав 104 21
|Абакумов Евгений 227 21
|Кирьянова Александра 169 20
|Махалин Тимур 28 20
|Нестеров Алексей 175 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.