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Индексная книга (каталог) CNews*
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Михалев Евгений

СОБЫТИЯ


20.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля 1
13.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля 1
08.09.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
21.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1

Публикаций - 98, упоминаний - 98

Михалев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
Diasoft - Диасофт 1144 25
Luxms 120 23
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 23
9594 22
МегаФон 10742 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Ланит Интеграция 219 15
Polymedia - Полимедиа 158 15
Газинформсервис - ГИС 496 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 15
R-Vision - Р-Вижн 267 15
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 14
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 13
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 13
Gelarm - Геларм 41 13
InfoWatch - Инфовотч 1185 13
Directum - Директум 1268 13
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 11
Hoff Tech - Хофф Тех 47 10
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 10
Ростелеком 10948 10
Rimini Street 77 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Аусферр ИТЦ 44 9
Программный Продукт ГК 104 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 8
Терн ГК - Tern Group 82 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 6
ММК Информсервис 69 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 47
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 47
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 37
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 33
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 33
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 33
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 32
МКБ - Московский кредитный банк 657 30
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Zenden Group - Дом одежды 66 23
Сургутнефтегаз - СНГ 288 23
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 23
Комус 110 23
МОСГАЗ 45 23
36,6 - аптечная сеть 96 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 23
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 23
Кофемания 85 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 21
Альфа-Банк 1979 21
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 20
Почта России ПАО 2370 20
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 17
Hansa - Ханса 114 17
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 16
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
Федеральное казначейство России 1949 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Роскачество - Российская система качества 49 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 38
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 33
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 24
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 19
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 17
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 15
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 15
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 14
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 14
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 24
Luxms BI 119 23
Московская Биржа - Финуслуги 64 23
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 15
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 14
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 14
НКТ - Р7-графика 47 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 14
НКТ - Р7-Офис 543 14
ПравоТех АО - Manage.one 38 13
UseTech - UseBus 31 13
Протек - Здравсити 32 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
VK Teams 84 2
Linux OS 11533 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Microsoft Azure 1526 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Натрусов Артем 313 43
Галкин Николай 140 39
Воронин Павел 196 37
Шадаев Максут 1210 34
Суровец Дмитрий 115 28
Андрианов Павел 86 27
Бурилов Андрей 117 25
Сирота Юрий 67 24
Глазков Александр 151 24
Албычев Александр 168 23
Фокин Валерий 49 23
Гимранов Ринат 126 23
Меденцев Константин 106 23
Козак Николай 209 23
Дорофеев Дмитрий 33 23
Копысов Виталий 64 23
Тараторин Александр 58 23
Лагунов Андрей 43 23
Сологуб Денис 75 23
Ульихин Павел 36 23
Сафрыгин Егор 38 23
Пчелин Юрий 41 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 28 23
Дмитриев Андрей 49 23
Алешкин Сергей 65 23
Сыцко Дмитрий 30 23
Мартынов Павел 29 23
Новоселов Иван 36 23
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Полянская Нина 24 23
Тютюнник Александр 45 23
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Чаркин Евгений 317 22
Беляев Владислав 104 21
Абакумов Евгений 227 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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