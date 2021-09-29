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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Михалев Евгений


29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 3
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 2
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
26.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
22.01.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 2
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 2
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
18.01.2016 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 1
10.12.2013 «Май-Tech» модернизировала базу данных для ERP-системы «Май-Foods» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Михалев Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 14
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Крок 1221 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
SearchInform - Серчинформ 181 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Crayon 10 2
Selectel - Селектел 137 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Veeam Software 250 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Samsung Electronics 5730 1
Rimini Street 38 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ситилинк - Citilink 190 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Такском - Taxcom 119 1
SAP SE 3220 1
IBM 3557 1
Крипто-ПРО 200 1
Онланта 75 1
Dynatrace 46 1
Центр2М - Center2М 47 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Google LLC 7177 1
Ситилабс 25 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
A1qa - Технологии качества 7 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Softline - Софтлайн 1475 1
VMware 1830 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Марс ФГУП НПО 84 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
АльфаСтрахование СГ 208 18
Совкомбанк ПАО 147 14
Открытие ФК 538 13
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 12
Май - Российская торговая компания 49 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 9
UBS AG 119 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
Почта России ПАО 1579 8
Альфа-Банк 1127 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
Valtec 9 8
Аэрофлот 493 7
Ингосстрах СПАО 210 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 7
Уралкалий ПАО 62 7
PepsiCo - Пепсико 96 7
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Норникель - Норильский никель 178 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 6
Русагро Группа Компаний 139 6
McDonald’s - Макдоналдс 90 6
Фармстандарт АО 32 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 6
ТрансКонтейнер 25 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
ММК-Информсервис 20 6
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Нордеа Банк 49 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Счётная палата РФ 461 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
ИТ-аутсорсинг 672 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Умное ЖКХ 12 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Виртуализация 71 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Kubernetes 307 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
КриптоПро Ngate 4 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
SUSE CaaS Platform 5 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
Xelent MultiCloud 8 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
IBM Watson 105 1
Dell Technologies Cloud 5 1
Booking.com 75 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Урьяс Вадим 76 15
Четвернин Алексей 651 15
Панферов Алексей 22 14
Муравьев Владимир 29 14
Халматов Максим 45 13
Суровец Дмитрий 44 12
Нагаев Олег 30 9
Алифанов Кирилл 56 9
Карпов Иван 41 9
Кучерова Ольга 9 9
Кутмириди Ян 9 9
Чаркин Евгений 182 8
Васильченко Юрий 10 8
Комаров Илья 9 8
Сергеев Сергей 63 8
Лигачев Глеб 60 8
Мосягин Константин 19 8
Залманов Андрей 29 8
Гаврилов Юрий 11 8
Емелин Дмитрий 14 8
Иванов Андрей 40 8
Емельченков Сергей 83 8
Богданов Кирилл 91 7
Вахнин Павел 51 7
Ямщиков Владимир 32 7
Поляков Сергей 60 7
Куликов Александр 16 7
Дьяченко Валерий 66 7
Абакумов Евгений 103 7
Клепиков Алексей 77 7
Петров Михаил 88 6
Кереже Дмитрий 9 6
Мирошниченко Алексей 9 6
Шеховцов Юрий 33 6
Зырянов Илья 17 6
Трояновский Владимир 40 6
Тихонравов Андрей 13 6
Ягнятинский Евгений 32 6
Сапунов Михаил 9 6
Богомазов Дмитрий 13 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 26
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Восточная Европа 1691 7
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Украина 3398 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Грузия 693 2
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Польша - Республика 834 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Литва - Литовская Республика 332 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 37
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 5
Аутсорсинг 84 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Банковский сектор 21 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
Forrester Research 388 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 3
CNews Баттл 34 1
CNews Большие данные 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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