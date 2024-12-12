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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Андрей



12.12.2024 Представлена видеоаналитика для повышения урожайности тепличных овощей 1
09.10.2024 Сбербанк и «Северсталь – Центр Единого Сервиса» объединят усилия в области цифровизации операционной деятельности российского бизнеса 1
08.07.2024 «Сбер» и «Ростелеком» будут вместе развивать совместные проекты для корпораций различных отраслей 1
13.06.2024 «Сбер» помог «Группе ЛСР» внедрить в свой контакт-центр робота-оператора 1
23.05.2024 Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» договорились о сотрудничестве 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
12.07.2022 Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растёт 2
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
17.06.2022 «Билайн» начнет внедрять новые технологии в Астраханской области 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
Андрей Дмитриев, Сбер: Цифровая трансформация вносит большой вклад в эффективность бизнеса, но не терпит спешки 3
31.01.2012 «Рутокен ЭЦП» обеспечивает безопасность клиентов системы ДБО «Алтайэнергобанка» 1
30.04.2010 Softline построила виртуальную инфраструктуру в «Алтайэнергобанке» 1
27.02.2008 За коммент в ЖЖ блоггер рискует получить 5 лет 1
06.12.2007 Роман о физике-аутсайдере получил "Русского Букера-2007" 1
13.09.2007 Питерских национал-большевиков прикрыли в интернете 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Дмитриев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 24
Luxms 78 24
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 14
МегаФон 8805 14
Directum - Директум 1090 14
Gelarm - Геларм 36 14
InfoWatch - Инфовотч 1014 14
UseTech - Юзтех Интеграция 50 14
Программный продукт ГК 63 10
Diasoft - Диасофт 870 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 2
Broadcom - VMware 2359 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Accenture plc 682 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Telegram Group 1983 1
Google LLC 11775 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Цифра ГК 2426 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
БУХта - Buhta 87 1
Softline Services 5 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 32
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 25
Лента - Сеть розничной торговли 2080 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 25
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 25
Комус 94 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 25
36,6 - аптечная сеть 90 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 24
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 24
МКБ - Московский кредитный банк 558 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 24
Zenden Group - Дом одежды 65 24
МОСГАЗ 42 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
Почта России ПАО 2112 10
X5 Group - Перекрёсток 544 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Федеральное казначейство России 1772 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 25
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 24
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 24
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 15
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 502 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Luxms BI 75 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 28 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
Broadcom - VMware View 46 1
Softline vCloud 7 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Apple iPhone 6 4862 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
НСПК - СБПэй 43 1
Banki.shop 2 1
Synplity Platform 3 1
IT Expert - ITSM box 9 1
IT Expert - Asset box 3 1
Меденцев Константин 97 25
Воронин Павел 136 25
Копысов Виталий 61 25
Андрианов Павел 84 25
Фокин Валерий 45 25
Тараторин Александр 58 25
Сафрыгин Егор 37 25
Ефёров Алексей 44 25
Натрусов Артем 284 24
Полянская Нина 24 24
Алешкин Сергей 65 24
Сирота Юрий 67 24
Козак Николай 161 24
Дорофеев Дмитрий 31 24
Лагунов Андрей 43 24
Ульихин Павел 33 24
Пчелин Юрий 38 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 27 24
Сыцко Дмитрий 25 24
Мартынов Павел 26 24
Новоселов Иван 33 24
Тютюнник Александр 40 24
Голощапова Ирина 25 24
Саратовский Николай 25 24
Албычев Александр 150 23
Михалев Евгений 89 23
Бурилов Андрей 105 23
Сологуб Денис 67 23
Шадаев Максут 1009 20
Гимранов Ринат 122 18
Сотин Денис 205 14
Чернышев Андрей 69 14
Истомин Константин 56 14
Микрюков Валерий 28 14
Галкин Николай 104 14
Кирьянова Александра 135 14
Шинкарев Александр 32 14
Ерошкин Павел 32 14
Амалицкая Маргарита 31 14
Россия - РФ - Российская федерация 144219 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 25
Европа 21768 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Израиль 2730 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
США - Калифорния 4625 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 15
Экономический эффект 1067 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
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