Дмитриев Андрей
Дмитриев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 97 25
|Воронин Павел 136 25
|Копысов Виталий 61 25
|Андрианов Павел 84 25
|Фокин Валерий 45 25
|Тараторин Александр 58 25
|Сафрыгин Егор 37 25
|Ефёров Алексей 44 25
|Натрусов Артем 284 24
|Полянская Нина 24 24
|Алешкин Сергей 65 24
|Сирота Юрий 67 24
|Козак Николай 161 24
|Дорофеев Дмитрий 31 24
|Лагунов Андрей 43 24
|Ульихин Павел 33 24
|Пчелин Юрий 38 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 27 24
|Сыцко Дмитрий 25 24
|Мартынов Павел 26 24
|Новоселов Иван 33 24
|Тютюнник Александр 40 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Саратовский Николай 25 24
|Албычев Александр 150 23
|Михалев Евгений 89 23
|Бурилов Андрей 105 23
|Сологуб Денис 67 23
|Шадаев Максут 1009 20
|Гимранов Ринат 122 18
|Сотин Денис 205 14
|Чернышев Андрей 69 14
|Истомин Константин 56 14
|Микрюков Валерий 28 14
|Галкин Николай 104 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Шинкарев Александр 32 14
|Ерошкин Павел 32 14
|Амалицкая Маргарита 31 14
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Российская газета 270 1
|Зырянская жизнь 9 1
|CNews Инновация года - награда 111 24
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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