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Lex Borealis Doczilla
Российская платформа по созданию, управлению и автоматизации документооборота
"Как государственные корпорации, ФОИВ, органы МСУ и их подведомственные учреждения ускоряют согласование и подписание документов в 3+ раз. Кейс АО "Почта России" и региональных органов власти" Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
Lex Borealis и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Буряков Кирилл 10 10
|Меденцев Константин 98 3
|Натрусов Артем 286 3
|Шадаев Максут 1039 3
|Воронин Павел 144 3
|Андрианов Павел 84 3
|Фокин Валерий 47 3
|Тараторин Александр 58 3
|Сотин Денис 207 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Истомин Константин 57 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Кузнецов Александр 129 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Кирьянова Александра 140 2
|Ерошкин Павел 34 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Шинкарев Александр 32 2
|Червяков Александр 3 2
|Дубинин Александр 19 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Сыцко Дмитрий 25 2
|Галкин Николай 111 2
|Тукаева Ольга 2 2
|Рустамов Рустам 432 1
|Завадский Марк 15 1
|Бражникова Екатерина 1 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Албычев Александр 157 1
|Черников Алексей 53 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Тульчинский Станислав 58 1
|Полянская Нина 24 1
|Копысов Виталий 63 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Аитов Тимур 197 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Борискин Александр 12 1
|Кащук Юрий 3 1
|CNews Инновация года - награда 112 3
|Gartner - Гартнер 3568 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3282 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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