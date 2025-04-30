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Lex Borealis Doczilla

Lex Borealis - Doczilla

Российская платформа по созданию, управлению и автоматизации документооборота

 

 

"Как государственные корпорации, ФОИВ, органы МСУ и их подведомственные учреждения ускоряют согласование и подписание документов в 3+ раз. Кейс АО "Почта России" и региональных органов власти" Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


30.04.2025 Directum и Doczilla объединят усилия для цифровой трансформации документооборота 3
04.12.2024 Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro 2
31.07.2024 «Норбит» стала сертифицированным партнером Doczilla Pro 3
02.07.2024 Группа компаний BestDoctor ускорит подготовку страховых документов в 10 раз с помощью ИИ 3
24.04.2024 Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии 1
05.10.2023 Sitronics Group автоматизирует подготовку документов с Doczilla Pro с ИИ-модулем 2
04.07.2023 Российский разработчик в сфере LegalTech Doczilla автоматизирует подготовку документов в «Авиасейлс» 4
30.06.2023 ИИ-технология возьмет на себя рутинные функции юристов по подготовке документов. Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для юристов 4
25.05.2023 ITentika стала официальным партнером Doczilla 3
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.04.2021 На Московском заводе тепловой автоматики протестируют отечественный конструктор документов 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
06.05.2019 Сбербанк и 500 Startups начали американский этап совместного акселератора 1
25.03.2019 РЕД ОС и Doczilla прошли тестирование на совместимость 1

Публикаций - 17, упоминаний - 33

Lex Borealis и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1114 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13100 3
Dbrain - Дибрейн 26 3
Microsoft Corporation 24805 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 2
МегаФон 9190 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 2
Gelarm - Геларм 37 2
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 2
InfoWatch - Инфовотч 1036 2
UseTech - Юзтех Интеграция 53 2
Ред Софт - Red Soft 779 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 383 1
Крок - Croc 1784 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
SafeTech - СэйфТек 95 1
Zendesk 36 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
ЭвриТег - EveryTag 35 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Онлайн патент - Online Patent 18 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 29 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Lex Borealis - Лекс Борелис 1 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
GitHub 865 1
Diasoft - Диасофт 921 1
OpenText 209 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 262 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 9 1
Программный продукт ГК 63 1
Alfresco Software 146 1
Luxms 85 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 181 3
Почта России ПАО 2149 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7538 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 522 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 2
МКБ - Московский кредитный банк 571 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 2
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Airbnb 92 1
Global Pilots 12 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
ADV Group 5 1
AngelsDeck 13 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Лента - Сеть розничной торговли 2133 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
X5 Group - Перекрёсток 567 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Комос Групп 17 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11962 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 2
Федеральное казначейство России 1807 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4919 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 795 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 153 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
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Abbyy FlexiCapture 163 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Startupbootcamp 11 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 129 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Syntellect Tessa 44 1
YORSO - B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов 3 1
Yoloco 3 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Kofax Ascent Capture 12 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 532 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 944 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5398 1
ЭЛАР ЭларСкан 145 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 494 1
Luxms BI 81 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 460 1
ЭЛАР Контекст 13 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 1
Московский каршеринг 3 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1170 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 606 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1716 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 116 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
C/C++ - Язык программирования 781 1
Hybrid Platform 13 1
Кенди Флип Роботс - Sense Machine 1 1
Буряков Кирилл 10 10
Меденцев Константин 98 3
Натрусов Артем 286 3
Шадаев Максут 1039 3
Воронин Павел 144 3
Андрианов Павел 84 3
Фокин Валерий 47 3
Тараторин Александр 58 3
Сотин Денис 207 2
Чернышев Андрей 69 2
Истомин Константин 57 2
Микрюков Валерий 28 2
Кузнецов Александр 129 2
Гимранов Ринат 122 2
Кирьянова Александра 140 2
Ерошкин Павел 34 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Шинкарев Александр 32 2
Червяков Александр 3 2
Дубинин Александр 19 2
Лагунов Андрей 43 2
Сыцко Дмитрий 25 2
Галкин Николай 111 2
Тукаева Ольга 2 2
Рустамов Рустам 432 1
Завадский Марк 15 1
Бражникова Екатерина 1 1
Пестерев Алексей 10 1
Албычев Александр 157 1
Черников Алексей 53 1
Меджитов Тимур 85 1
Тульчинский Станислав 58 1
Полянская Нина 24 1
Копысов Виталий 63 1
Гонтарь Людмила 9 1
Дворкович Аркадий 211 1
Аитов Тимур 197 1
Алешкин Сергей 65 1
Борискин Александр 12 1
Кащук Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 6
Индия - Bharat 5524 2
Россия - УФО - Тюменская область 1192 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1012 1
США - Калифорния 4637 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 239 1
Европа 21893 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 110 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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