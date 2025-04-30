Directum и Doczilla объединят усилия для цифровой трансформации документооборота

ИТ-компания Directum и компания-разработчик ИТ-продуктов в сфере LegalTech Doczilla объявили о старте технологического партнерства. Ключевой элемент сотрудничества — интеграция платформы Doczilla Pro в ECM/BPM-систему Directum RX. Шаг направлен на создание комплексного решения, которое поможет вывести управление документами на новый уровень.

Интеграция Doczilla Pro в Directum RX предоставит пользователям еще больше возможностей для создания документов. Пользователи смогут создавать документы в конструкторе и автоматически загружать их в систему.

Партнерство Directum и Doczilla сделает возможным развитие экосистем продуктов и специализированных решений для таких отраслей как финансы, юриспруденция, логистика, строительство и т. д.

«Мы видим большой потенциал в объединении технологий. Конструктор документов органично встроится в архитектуру Directum RX, качественно дополняя систему. Интеграция поможет клиентам выстроить сквозные и автоматизированные процессы работы с документами на надежной отечественной платформе», – сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами компании Directum.

«Благодарим команду Directum за продуктивное партнерство. Вместе мы делаем работу с документами проще: интеграция Doczilla Pro и Directum RX позволит пользователям работать с документами в единой системе. Это важный шаг для наших компаний и для рынка, который требует удобных и эффективных решений», – отметил Артём Кондрашов, Team Lead Sales Operation в Doczilla.