Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence

«Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX плексных решений в области распределения электроэнергии и промышленной автоматизации за четыре месяца перешел на импортонезависимую интеллектуальную систему управления бизнес-процессами и документами Directum RX и оптимизировал работу с первичными документами и договорами. Об этом CNews сообщили представители Directum. Процессы шести компаний группы на территории России и Белоруссии приведе

Directum RX полностью совместим с обновленным сервером документов «Р7-Офис» чественных разработчиков «Р7» и Directum подтвердили совместимость интеллектуальной ECM/BPM-системы Directum RX версии 4.11 с новой версией кроссплатформенного пакета офисных приложений «Р7-Офи

ИТ-компания Dinord перешла на цифровую систему Directum RX яцев перешла со старого ПО, внедрив решения «Договоры», «Делопроизводство», «Проекты и команды», «Финансовый архив» и «Совещания» на базе российской системы управления бизнес-процессами и документами Directum RX. В результате проекта в Dinord: на 34% ускорились договорные процессы юридического отдела за счет интеллектуального сравнения документов; настроили электронный обмен с контрагентами

Directum RX поддерживает новый формат УПД и загрузку счетов на оплату В версии Directum RX 4.11 можно полноценно работать с измененным форматом универсального передаточного

Администрация Березовского городского округа перевела процессы в Directum RX Орган местного самоуправления перешел на Directum RX — российскую импортонезависимую систему управления бизнес-процессами и документами. Более 500 тыс. единиц исторического контента остались в доступе, а также появились новые инструме

В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями Управлять электронными доверенностями в Directum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредстве

«ХТК Промэкология» меньше чем за два месяца перевела ключевые бизнес-процессы в Directum RX отой. Для выполнения этой задачи руководство предприятия выбрало импортонезависимую ECM/BPM-систему Directum RX. В результате меньше чем через два месяца со старта проекта сотрудники компании н

Половина продаж Directum RX приходится на поставку с искусственным интеллектом В 47% случаев новые клиенты выбирают версию со встроенным ИИ — Directum RX Intelligence. Таковы данные о количестве первичных поставок за первое полугодие 2

Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры В новой версии Directum RX появилась дополнительная функциональность — выбор полномочий из справочника при создании электронных доверенностей. Это могут быть коды из классификатора Минцифры или полномочия в с

Завод «Фиолент» сократил расходы на документооборот с помощью Directum RX тель профессионального и бытового электроинструмента «Фиолент» структурировал работу своих сотрудников и ускорил бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum. В результате внедрения Directum RX на заводе «Фиолент»: перевели документооборот в электронный вид; сформировали цифровой архив входящих, исходящих и внутренних документов; улучшили качество обслуживания клиентов за

IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX. Производитель и поставщик электротехники ускорил согласование договоров, работу с МЧД и проведение тендерных процедур. Упорядоченное хранение электронных документов помогло упрости

Directum встроил нейросетевую модель GigaChat в свои решения тупа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка, чтобы расширить возможности пользователей системы Directum RX Intelligence при работе с документами. Об этом CNews сообщили представители Direc

«СМ-Клиника» использует искусственный интеллект от Directum Медицинский холдинг «СМ-Клиника» перешел на систему Directum RX Intelligence. В компании используют сервисы искусственного интеллекта в работе с

НГУЭУ реализовал академический подход к хранению и архивированию документов в Directum RX ифровизации большинство документов вуза подписывалось вручную и хранилось в бумаге. Согласование между отделами, а также поиск нужных сведений в архиве требовали много времени. В результате внедрения Directum RX Новосибирский госуниверситет повысил эффективность обработки, хранения и передачи документов на согласование по формализованным регламентам, ускорил принятие решений и подготовку от

В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и

Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX В конце 2023 г. группа «Эталон» стала выпускать машиночитаемые доверенности и работать с ними в системе Directum RX. С сентября 2023 г. группа «Эталон» начала создавать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по

Инвестиционная компания «Интеррос» перевела бизнес-процессы в Directum RX Об этом CNews сообщили представители Directum. В результате проекта в «Интерросе»: оптимизировали бизнес-процессы; укрепили безопасность данных и отказоустойчивость ПО за счет современной архитектуры Directum RX; точечно перенесли из архивной системы договорные документы и справочники, настроили интеграцию с Active Directory. Подрядчиком выступила компания «Центр внедрения документооборота»

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX. 650 сотрудников предприятия работают в системе с договорами и официальной корреспонденцией, первичными учетными и организационно-распорядительными документами, поручениями и служеб

Directum обновил интеграцию с «1С» — теперь можно работать на Linux с синхронизацией документов Новый коннектор соответствует всем критериям импортозамещения и работает на ОС семейства Linux. Кроме того, пользователи Directum RX с версии 4.8 и выше теперь могут синхронизировать с «1С» любые объекты системы. Об этом CNews сообщили представители Directum. Благодаря коннектору Directum RX к «1С» можно с

Спрос на Directum RX со встроенным искусственным интеллектом вырос в 2,7 раза По итогам второй половины 2023 г. интерес клиентов к интеллектуальной поставке Directum RX увеличился в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием. Об этом CNews сообщили пр

В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами Пользователи Directum RX начиная с версии 4.6 и выше могут создать соглашение об аннулировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного

В Directum RX появился встроенный редактор писки, таблицы; добавлять изображения, ссылки; выделять текст с помощью маркеров, примечаний. Пользователи легко освоят решение, потому что у редактора интуитивно понятный интерфейс. Фото: Directum В Directum RX появился встроенный редактор Редактор интегрирован в систему Directum RX — это значит, что документы открываются в браузере без запуска дополнительных программ. Содержимое до

Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания Metro работает с электронными документами в Direc

Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей полномочия для подписания электронных документов как с контрагентами, так и с госорганами. Об этом CNews сообщили представители Directum. Чтобы создать или импортировать МЧД универсального формата в Directum RX, в карточке персоны необходимо указать данные, подтверждающие личность доверителя и представителя. По умолчанию в системе доступна карточка для паспорта гражданина России. Также мож

1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum ешили переложить на плечи искусственного интеллекта. Для этого компания перешла на вариант поставки Directum RX Intelligence со встроенными сервисами ИИ. Об этом CNews сообщили представители Di

Из Directum RX документы по ЭДО можно отправлять напрямую в филиалы или подразделения контрагентов С версии 4.8 пользователи Directum RX при отправке документов через сервисы обмена могут выбирать не только головную организацию, но и филиал или подразделение контрагента. Новая возможность значительно ускоряет доставк

Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи форме регулярно растет, вместе с ним увеличиваются трудозатраты госслужащих на обработку сообщений. Правительство Тюменской области оптимизировало процесс с помощью решения «Интеграция с ПОС» на базе Directum RX. Теперь госслужащие работают с сообщениями заявителей в системе электронного документооборота Тюменской области: обрабатывают вопросы и готовят ответы по регламентам правительства.

В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX дование для транспортных и других предприятий во всех регионах, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Несколько лет назад на предприятии создали цифровой архив на базе Directum RX объемом свыше 400 тыс. документов. Использование еще и долговременного хранилища позволит компании полностью отказаться от полок с бумагой и при этом гарантировать юридическую значи

Федеральный центр травматологии города Чебоксары использует Directum RX о документооборота, в два раза ускорилось согласование закупок и сократилось количество рутинных операций делопроизводителей. Об этом CNews сообщили представители Directum. Команда проекта перевела в Directum RX делопроизводство и управление закупками, а также организовала интеллектуальную обработку входящих документов: гарантийных писем от страховых компаний, корреспонденции, счетов на опл

Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями Компания Directum выпустила интеграционный модуль к сервису «Контур.Доверенность» – узлу распределенной блокчейн-сети. Теперь пользователи Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом. Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Ре

Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников m протестировал несколько языковых моделей ИИ и выбрал те, которые появятся уже в следующих версиях Directum RX Intelligence. Возможности генеративного искусственного интеллекта расширят набор

Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью» требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим отзывом или передоверием – было бы удобнее создавать доверенности в собственной информационной системе. В сентябре 2023 г. в Directum RX появится возможность согласовывать выпуск доверенности, формировать xml-файл по формату B2B и утверждать его подписью генерального директора. А благодаря интеграционному модулю к «К

Directum выпустила решение для интеграции с «Платформой обратной связи» связи». Решение поможет организовать работу с государственной системой для сбора сообщений граждан и ускорить их обработку. Теперь госслужащие могут выполнять задачи в интуитивно понятном интерфейсе Directum RX без необходимости переключаться между системами. Государство продолжает цифровизацию работы с гражданами. «Платформа обратной связи» (ПОС) — это подсистема на едином портале госуслу

Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37% По итогам первой половины 2023 г. компания Directum зафиксировала рост продаж Directum RX Intelligence на 37% относительно предыдущего полугодия. При подсчете учитывались

Directum RX вошла в топ-5 рейтинга BPM-систем 2023 г. по версии CNews -5 российских BPM-систем по версии портала CNews. При создании рейтинга использовалась балльная система. Эксперты выбрали для оценки восемь критериев, по каждому из которых начислялись баллы. Система Directum RX получила максимальную оценку за возможность тестировать ее работу в течение 60 дней. Это самый большой срок среди участников рейтинга. Эксперты оценили и наличие разных вариантов по

Directum RX – официально первая российская интеллектуальная система в классе СЭД амм появилась первая запись о системе электронного документооборота, относящейся к интеллектуальному ПО. Под номером один в эту категорию занесли систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum. В 2023 г. обновились правила формирования и ведения реестров, и расширился список сведений, которые должна содержать запись о ПО. Так

«Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX оцессы для оперативного и прозрачного ведения документооборота. При этом для компании было важно, чтобы система гарантировала работу 30 тыс. человек и более. В итоге торговая сеть остановила выбор на Directum RX. Проект стартовал в сентябре 2021 г. и был реализован компанией RockITSoft. За год команда внедрения: построила единую централизованную систему электронной валидации и хранения дого

Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также расходы на бумагу. Об этом CNews сообщили представители Directum. Для Metro инвентаризация — регулярное и

На цену никто не смотрит? Как выбрать между облачной и локальной поставкой СЭД/ECM Есть сервер, бюджет и люди Компания «Красноярскэнергокомплект» выпускает котельное оборудование под торговой маркой «ZOTA». С 2016 г. предприятие использует систему Directum RX для цифровизации процессов и документов, развернув ПО на своем сервере. «Если позволяют ресурсы, мы стараемся все сервисы размещать внутри компании. Для этого есть бюджет и необходи