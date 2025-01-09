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Directum Directum RX Directum RX Intelligence

Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence

Directum RX — интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами. Имеет платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает набор бизнес-решений для спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования.

 

Рамиль Шигапов , Руководитель проектов по развитию перспективных решений, Directum "Импортозамещение в промышленности: искусственный интеллект российской разработки", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".
 


09.01.2025 «Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX

плексных решений в области распределения электроэнергии и промышленной автоматизации за четыре месяца перешел на импортонезависимую интеллектуальную систему управления бизнес-процессами и документами Directum RX и оптимизировал работу с первичными документами и договорами. Об этом CNews сообщили представители Directum. Процессы шести компаний группы на территории России и Белоруссии приведе
12.12.2024 Directum RX полностью совместим с обновленным сервером документов «Р7-Офис»

чественных разработчиков «Р7» и Directum подтвердили совместимость интеллектуальной ECM/BPM-системы Directum RX версии 4.11 с новой версией кроссплатформенного пакета офисных приложений «Р7-Офи
05.12.2024 ИТ-компания Dinord перешла на цифровую систему Directum RX

яцев перешла со старого ПО, внедрив решения «Договоры», «Делопроизводство», «Проекты и команды», «Финансовый архив» и «Совещания» на базе российской системы управления бизнес-процессами и документами Directum RX. В результате проекта в Dinord: на 34% ускорились договорные процессы юридического отдела за счет интеллектуального сравнения документов; настроили электронный обмен с контрагентами
30.10.2024 Directum RX поддерживает новый формат УПД и загрузку счетов на оплату

В версии Directum RX 4.11 можно полноценно работать с измененным форматом универсального передаточного
28.10.2024 Администрация Березовского городского округа перевела процессы в Directum RX

Орган местного самоуправления перешел на Directum RX — российскую импортонезависимую систему управления бизнес-процессами и документами. Более 500 тыс. единиц исторического контента остались в доступе, а также появились новые инструме
02.10.2024 В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями

Управлять электронными доверенностями в Directum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредстве
17.09.2024 «ХТК Промэкология» меньше чем за два месяца перевела ключевые бизнес-процессы в Directum RX

отой. Для выполнения этой задачи руководство предприятия выбрало импортонезависимую ECM/BPM-систему Directum RX. В результате меньше чем через два месяца со старта проекта сотрудники компании н
04.09.2024 Половина продаж Directum RX приходится на поставку с искусственным интеллектом

В 47% случаев новые клиенты выбирают версию со встроенным ИИ — Directum RX Intelligence. Таковы данные о количестве первичных поставок за первое полугодие 2
28.08.2024 Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры

В новой версии Directum RX появилась дополнительная функциональность — выбор полномочий из справочника при создании электронных доверенностей. Это могут быть коды из классификатора Минцифры или полномочия в с
23.08.2024 Завод «Фиолент» сократил расходы на документооборот с помощью Directum RX

тель профессионального и бытового электроинструмента «Фиолент» структурировал работу своих сотрудников и ускорил бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum. В результате внедрения Directum RX на заводе «Фиолент»: перевели документооборот в электронный вид; сформировали цифровой архив входящих, исходящих и внутренних документов; улучшили качество обслуживания клиентов за

16.08.2024 IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX

IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX. Производитель и поставщик электротехники ускорил согласование договоров, работу с МЧД и проведение тендерных процедур. Упорядоченное хранение электронных документов помогло упрости
08.07.2024 Directum встроил нейросетевую модель GigaChat в свои решения

тупа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка, чтобы расширить возможности пользователей системы Directum RX Intelligence при работе с документами. Об этом CNews сообщили представители Direc
04.07.2024 «СМ-Клиника» использует искусственный интеллект от Directum

Медицинский холдинг «СМ-Клиника» перешел на систему Directum RX Intelligence. В компании используют сервисы искусственного интеллекта в работе с

22.05.2024 НГУЭУ реализовал академический подход к хранению и архивированию документов в Directum RX

ифровизации большинство документов вуза подписывалось вручную и хранилось в бумаге. Согласование между отделами, а также поиск нужных сведений в архиве требовали много времени. В результате внедрения Directum RX Новосибирский госуниверситет повысил эффективность обработки, хранения и передачи документов на согласование по формализованным регламентам, ускорил принятие решений и подготовку от
10.04.2024 В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект

Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и

02.04.2024 Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX

В конце 2023 г. группа «Эталон» стала выпускать машиночитаемые доверенности и работать с ними в системе Directum RX. С сентября 2023 г. группа «Эталон» начала создавать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по

19.03.2024 Инвестиционная компания «Интеррос» перевела бизнес-процессы в Directum RX

Об этом CNews сообщили представители Directum. В результате проекта в «Интерросе»: оптимизировали бизнес-процессы; укрепили безопасность данных и отказоустойчивость ПО за счет современной архитектуры Directum RX; точечно перенесли из архивной системы договорные документы и справочники, настроили интеграцию с Active Directory. Подрядчиком выступила компания «Центр внедрения документооборота»
15.02.2024 «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX

Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX. 650 сотрудников предприятия работают в системе с договорами и официальной корреспонденцией, первичными учетными и организационно-распорядительными документами, поручениями и служеб
13.02.2024 Directum обновил интеграцию с «1С» — теперь можно работать на Linux с синхронизацией документов

Новый коннектор соответствует всем критериям импортозамещения и работает на ОС семейства Linux. Кроме того, пользователи Directum RX с версии 4.8 и выше теперь могут синхронизировать с «1С» любые объекты системы. Об этом CNews сообщили представители Directum. Благодаря коннектору Directum RX к «1С» можно с
06.02.2024 Спрос на Directum RX со встроенным искусственным интеллектом вырос в 2,7 раза

По итогам второй половины 2023 г. интерес клиентов к интеллектуальной поставке Directum RX увеличился в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием. Об этом CNews сообщили пр
25.01.2024 В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами

Пользователи Directum RX начиная с версии 4.6 и выше могут создать соглашение об аннулировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного
25.12.2023 В Directum RX появился встроенный редактор

писки, таблицы; добавлять изображения, ссылки; выделять текст с помощью маркеров, примечаний. Пользователи легко освоят решение, потому что у редактора интуитивно понятный интерфейс. Фото: Directum В Directum RX появился встроенный редактор Редактор интегрирован в систему Directum RX — это значит, что документы открываются в браузере без запуска дополнительных программ. Содержимое до
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX

Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания Metro работает с электронными документами в Direc
18.12.2023 Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей

полномочия для подписания электронных документов как с контрагентами, так и с госорганами. Об этом CNews сообщили представители Directum. Чтобы создать или импортировать МЧД универсального формата в Directum RX, в карточке персоны необходимо указать данные, подтверждающие личность доверителя и представителя. По умолчанию в системе доступна карточка для паспорта гражданина России. Также мож
29.11.2023 1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum

ешили переложить на плечи искусственного интеллекта. Для этого компания перешла на вариант поставки Directum RX Intelligence со встроенными сервисами ИИ. Об этом CNews сообщили представители Di
27.11.2023 Из Directum RX документы по ЭДО можно отправлять напрямую в филиалы или подразделения контрагентов

С версии 4.8 пользователи Directum RX при отправке документов через сервисы обмена могут выбирать не только головную организацию, но и филиал или подразделение контрагента. Новая возможность значительно ускоряет доставк
14.11.2023 Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи

форме регулярно растет, вместе с ним увеличиваются трудозатраты госслужащих на обработку сообщений. Правительство Тюменской области оптимизировало процесс с помощью решения «Интеграция с ПОС» на базе Directum RX. Теперь госслужащие работают с сообщениями заявителей в системе электронного документооборота Тюменской области: обрабатывают вопросы и готовят ответы по регламентам правительства.

25.10.2023 В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX

дование для транспортных и других предприятий во всех регионах, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Несколько лет назад на предприятии создали цифровой архив на базе Directum RX объемом свыше 400 тыс. документов. Использование еще и долговременного хранилища позволит компании полностью отказаться от полок с бумагой и при этом гарантировать юридическую значи
06.10.2023 Федеральный центр травматологии города Чебоксары использует Directum RX

о документооборота, в два раза ускорилось согласование закупок и сократилось количество рутинных операций делопроизводителей. Об этом CNews сообщили представители Directum. Команда проекта перевела в Directum RX делопроизводство и управление закупками, а также организовала интеллектуальную обработку входящих документов: гарантийных писем от страховых компаний, корреспонденции, счетов на опл
27.09.2023 Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями

Компания Directum выпустила интеграционный модуль к сервису «Контур.Доверенность» – узлу распределенной блокчейн-сети. Теперь пользователи Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом. Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Ре
19.09.2023 Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников

m протестировал несколько языковых моделей ИИ и выбрал те, которые появятся уже в следующих версиях Directum RX Intelligence. Возможности генеративного искусственного интеллекта расширят набор

01.09.2023 Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью»

требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим отзывом или передоверием – было бы удобнее создавать доверенности в собственной информационной системе. В сентябре 2023 г. в Directum RX появится возможность согласовывать выпуск доверенности, формировать xml-файл по формату B2B и утверждать его подписью генерального директора. А благодаря интеграционному модулю к «К
30.08.2023 Directum выпустила решение для интеграции с «Платформой обратной связи»

связи». Решение поможет организовать работу с государственной системой для сбора сообщений граждан и ускорить их обработку. Теперь госслужащие могут выполнять задачи в интуитивно понятном интерфейсе Directum RX без необходимости переключаться между системами. Государство продолжает цифровизацию работы с гражданами. «Платформа обратной связи» (ПОС) — это подсистема на едином портале госуслу
27.07.2023 Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37%

По итогам первой половины 2023 г. компания Directum зафиксировала рост продаж Directum RX Intelligence на 37% относительно предыдущего полугодия. При подсчете учитывались

13.07.2023 Directum RX вошла в топ-5 рейтинга BPM-систем 2023 г. по версии CNews

-5 российских BPM-систем по версии портала CNews. При создании рейтинга использовалась балльная система. Эксперты выбрали для оценки восемь критериев, по каждому из которых начислялись баллы. Система Directum RX получила максимальную оценку за возможность тестировать ее работу в течение 60 дней. Это самый большой срок среди участников рейтинга. Эксперты оценили и наличие разных вариантов по
16.06.2023 Directum RX – официально первая российская интеллектуальная система в классе СЭД

амм появилась первая запись о системе электронного документооборота, относящейся к интеллектуальному ПО. Под номером один в эту категорию занесли систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum. В 2023 г. обновились правила формирования и ведения реестров, и расширился список сведений, которые должна содержать запись о ПО. Так
31.05.2023 «Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX

оцессы для оперативного и прозрачного ведения документооборота. При этом для компании было важно, чтобы система гарантировала работу 30 тыс. человек и более. В итоге торговая сеть остановила выбор на Directum RX. Проект стартовал в сентябре 2021 г. и был реализован компанией RockITSoft. За год команда внедрения: построила единую централизованную систему электронной валидации и хранения дого
17.05.2023 Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX

Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также расходы на бумагу. Об этом CNews сообщили представители Directum. Для Metro инвентаризация — регулярное и

15.05.2023 На цену никто не смотрит? Как выбрать между облачной и локальной поставкой СЭД/ECM

Есть сервер, бюджет и люди Компания «Красноярскэнергокомплект» выпускает котельное оборудование под торговой маркой «ZOTA». С 2016 г. предприятие использует систему Directum RX для цифровизации процессов и документов, развернув ПО на своем сервере. «Если позволяют ресурсы, мы стараемся все сервисы размещать внутри компании. Для этого есть бюджет и необходи
11.05.2023 ОС «Альт» совместимы с продуктами Directum RX и Directum Ario One

«Базальт СПО» и Directum по результатам тестовых испытаний подтвердили корректность работы ОС «Альт» с системами Directum RX и Directum Ario One. В состав совместного решения входят ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» — программные продукты для построения ИТ-инфраструктуры. Операционные системы осно

Публикаций - 202, упоминаний - 267

Directum и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1089 191
8213 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 12
SAP SE 5276 10
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 8
Microsoft Corporation 24623 7
Akelon - Акелон 31 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 6
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 47 5
Softline - Софтлайн 2810 5
TANAiS IT Group - Танаис 21 5
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 4
Terrasoft - Террасофт 200 4
Alfresco Software 145 4
Системы документооборота 498 4
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
ЕАЕ-Консалт 11 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Oracle Corporation 6687 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Telegram Group 1983 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Comindware - Колловэар 154 3
Avis Expert - Авис Эксперт 17 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Крок - Croc 1777 2
Энстрим - Instream 19 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Монолит-Инфо 121 2
Edelweiss - Эдельвейс 58 2
Газпром ПАО 1342 12
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 4
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 4
Сургутнефтегаз - СНГ 269 3
Почта России ПАО 2112 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 3
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 3
Газпром трансгаз 145 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
ZOTA - ЗОТА 2 2
Glenmark Pharmaceuticals - Гленмарк Фармасьютикалз - Гленмарк импэкс 4 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Когалым НПО-Сервис 1 1
Калининграднефтепродукт 1 1
ПиР-ПАК 1 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
BP - British Petroleum 182 1
Лукойл Западная Сибирь - КогалымнефтегазТПП 5 1
Коноплекс ГК 1 1
Eisai 1 1
Cashwagon 1 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Альфа-Капитал УК 102 1
ВТБ Факторинг 25 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 132
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 121
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 92
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 42
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 30
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 27
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