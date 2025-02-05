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Directum RX избавляет от рутины: массовое подписание документов в один клик

Теперь в Directum RX можно массово утверждать финансово-хозяйственные и договорные документы в бизнес-процессах, где это предусмотрено. Перед подписанием руководитель или ответственный ознакомляется с текстом в режиме предпросмотра, выбирает процессы согласования и нажимает соответствующую кнопку на панели действий.

С новой функцией руководители и их заместители могут экономить время на подписании согласованных документов. Инструмент ускоряет однообразные операции и помогает повысить эффективность управления. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Новая функциональность помогает освободиться от повторяющихся операций, которые не всегда требуют особого внимания, но забирают значительную часть рабочего времени. А также сохранить максимальную степень контроля в управлении.

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«Массовое подписание документов — это шаг к упрощению работы. Если раньше документы могли подолгу задерживаться «на столе» у руководителя, что тормозило, например, процесс взаимодействия с контрагентами, то теперь бизнес может сосредоточиться на более сложных и важных аспектах», – сказал Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum.

Решение Directum RX «ЭДО с контрагентами», которое включает массовое подписание, объединяет внутренний и межкорпоративный документооборот. Система помогает наладить работу с первичными и договорными электронными документами, обмениваться ими с внешними партнерами в режиме одного окна.

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