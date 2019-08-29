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Directum СЭД
ECM-система



29.08.2019 Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС»
09.10.2017 «Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM
24.08.2017 «Банк Казани» автоматизировал бюджетирование в ECM-системе Directum
27.02.2017 «МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани»
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum
23.09.2016 Электронные идентификаторы «Рутокен» совместимы с продуктами Directum
01.08.2016 "Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2
16.05.2016 «Праксэа Рус» внедрила ECM-систему Directum
14.04.2016 В Единый реестр отечественного ПО включены ECM-системы Directum и DirectumRX
31.07.2015 «Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис»
16.06.2015 ECM-система Directum внедрена в «ГидроТехАтоме»
15.06.2015 «Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum
27.04.2015 ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе»
03.09.2013 В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum
17.07.2013 «Русская медная компания» переводит основные бизнес-процессы в ECM-систему Directum
24.06.2013 «АйТи» завершила первый этап внедрения ECM-системы Directum на «Березниковском содовом заводе»
22.05.2013 «Одис» внедрил ECM-систему Directum
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области
25.12.2012 В федеральном кардиоцентре Астрахани внедряется ECM-система Directum
07.11.2012 «Компания Клевер» внедрила СЭД Directum
19.09.2012 Началось внедрение СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете
13.06.2012 В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum
28.03.2012 ECM-система Directum внедрена в «Ульяновскнефти»
23.01.2012 «Группа ПИРС Девелопмент» внедрила СЭД Directum
25.11.2011 В «Тюменьэнерго» началось внедрение ECM-системы Directum
29.03.2011 ECM-систему Directum внедрили в «Русском море»
22.03.2011 СЭД Directum внедряют в «Алиди»
19.01.2011 СЭД Directum внедрена в ОГК-4
07.12.2010 ECM-система Directum обновлена до версии 4.7
08.06.2010 ECM-система Directum внедрена в УК «Уралхим»
29.04.2010 eToken обеспечивает сохранность ключей ЭЦП пользователей СЭД Directum
15.04.2010 Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum
31.03.2010 «Гипрогазцентр» перешёл на новую версию СЭД Directum
17.03.2010 ECM-система Directum внедрена в Народном Хурале Калмыкии
18.01.2010 «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирован с СЭД Directum
27.11.2009 СЭД Directum внедряют в Арбитражном суде Томской области
01.07.2009 СЭД Directum внедрили в Администрации МО г. Нягань
17.10.2008 СЭД Directum внедряют в «Центре Медицины Катастроф» Оренбурга
08.02.2008 ST представила редактор веб-контента для СЭД Directum
27.06.2007 СЭД Directum включена в СМК «Международного Банковского Института»

Публикаций - 133, упоминаний - 161

Directum СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 809 129
5018 15
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 14
Компьютер НПО 68 7
Akelon - Акелон 27 7
SAP SE 4371 6
Галактика ИТ - Экспертный центр 16 4
1С-Битрикс - Bitrix 415 3
Tanais - Танаис 15 3
Галактика - Корпорация 702 3
Microsoft Corporation 20988 3
АйТи 1066 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 2
Dell EMC 4468 2
iDecide - АйДесайд 26 2
АйтиКонсалт ГК 14 2
Ред Софт - Red Soft 264 2
Yota - Скартел 700 2
Google LLC 9415 2
Парус 366 1
Логика Бизнеса 164 1
ЭвриТег - EveryTag 21 1
АйДи - Технологии управления 42 1
IBM 8669 1
Kofax 43 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 447 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 94 1
СКБ Контур 434 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 181 1
Docsvision - ДоксВижн 945 1
OpenText 173 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 113 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 1
Red Hat 1123 1
Haulmont - Хоулмонт 72 1
Citrix Systems 723 1
Газпром ПАО 747 6
Гипрогазцентр 16 5
Почта России ПАО 1774 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
Русское море 10 2
Миррико - Mirrico 7 2
Сургутнефтегаз - СНГ 161 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 9 2
Локотех - Локомотивные технологии 41 2
КБЭР - Банк Казани 14 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 2
Allianz - Страховая компания 27 1
Туполев ПАО 22 1
Газпром - Востокгазпром 8 1
ИСК - Ижевская строительная компания 7 1
Нижнекамскнефтехим - НКНХ 18 1
РОСНО СК 163 1
Транснефть 206 1
Трансойл 12 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 11 1
Резонанс НПП 6 1
РМК - Русская медная компания 5 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
ТАИФ Финанс 1 1
ЭТПЗ - Энгельсский трубопрокатный завод 1 1
ТАИФ НК 3 1
Социальные гарантии 8 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 1
ВНИПИгаздобыча 9 1
Гипроспецгаз 5 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
Роснефть НК 418 1
Татнефть 169 1
Газпром нефть 399 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
Синара ГК 12 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
МКБ - Московский кредитный банк 284 1
Уральские локомотивы 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 2
Правительство РФ 2647 2
Правительство Вологодской области 18 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 2 2
Правительство Удмуртской Республики 6 2
Красноярский сельсовет - Красноярский сельский совет 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Правительство Москвы 815 1
Федеральное казначейство России 863 1
Администрация Президента РФ 324 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1984 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1917 49
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 15
Системы управления совещаниями и заседаниями 60 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2437 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 269 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 84 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1015 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 165 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 2
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 85 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 26 1
Проверка контрагентов 57 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 1
МКДО - межкорпоративный документооборот 2 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 321 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1390 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 58 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 663 1
Оцифровка - Digitization 57 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 665 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 617 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10085 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 1
Microsoft SharePoint Server 518 7
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 46 6
Directum Storage Services 25 6
Microsoft Outlook 1208 5
Apple iPad 3538 5
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 4
Google Android 11647 4
Directum Solo 35 4
ЭОС Дело СЭД 760 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 442 3
Microsoft SQL Server 1240 3
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 15 2
iDecide Documents 19 2
Oracle Hyperion 134 2
Directum Jazz 27 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 2
1С:Бухгалтерия 476 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 2
Ред ОС 263 2
Directum Integration Toolset 12 2
Apple iOS 6212 2
Directum Lite 6 2
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 2
Microsoft Office Excel 719 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 788 2
Directum Capture & Transformation Services - DCTS 12 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 1
Gemalto SafeNet eToken 189 1
Siemens Teamcenter 51 1
Microsoft Office 2007 164 1
Microsoft Solutions Framework 13 1
Infor ERP LN 173 1
ST - Falcon 2 1
Microsoft Windows 2000 1039 1
Directum Business Studio 2 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 36 1
Abbyy Recognition Server 51 1
Бабинцев Василий 21 4
Демидов Михаил 132 3
Тимошкин Андрей 8 2
Ардамин Алексей 2 2
Самойленко Максим 65 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Кайнер Максим 6 1
Панчоян Артур 5 1
Король Андрей 3 1
Туляков Александр 2 1
Сафиулин Алексей 3 1
Корепанов Алексей 3 1
Шумцов Александр 1 1
Лосев Сергей 44 1
Катаева Елена 7 1
Левинский Денис 8 1
Шабанов Александр 6 1
Ласкин Иван 7 1
Клоков Андрей 5 1
Кочуров Евгений 15 1
Губушкин Сергей 3 1
Гринкевич Сергей 7 1
Киселёв Павел 6 1
Ерохин Андрей 6 1
Филиппов Александр 12 1
Самойлов Павел 3 1
Киселев Александр 104 1
Рустамов Рустам 178 1
Пермяков Артем 6 1
Егоров Александр 62 1
Гимранов Ринат 60 1
Меджитов Тимур 58 1
Родионов Александр 31 1
Рыжиков Сергей 108 1
Будин Алексей 21 1
Смирнов Александр 49 1
Соловьев Владимир 101 1
Баласанян Владимир 39 1
Самойлов Антон 7 1
Сидоров Дмитрий 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 82270 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11548 8
Россия - УФО - Тюменская область 746 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12048 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1986 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2133 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 4
Казахстан - Республика 4129 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33972 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 867 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 842 2
Турция - Турецкая республика 1475 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 268 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1927 2
Украина 5526 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 2
Россия - СФО - Новосибирск 2913 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2888 2
Россия - ПФО - Казань 1887 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 2
Беларусь - Белоруссия 3201 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 501 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 643 2
Россия - УФО - Свердловская область 1023 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 74 1
Россия - ПФО - Саратовская область 505 1
Россия - СФО - Омская область 472 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 608 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1064 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5032 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3650 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 936 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 339 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 44 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4086 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 157 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
ИТ-аналитика 38 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 28 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Directum Открытые бизнес-дни 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
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