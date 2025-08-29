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Directum СЭД ECM-система

 

 

"Переходя - переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях"  Константин Истомин , Исполнительный директор компании Directum на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

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29.08.2025 Версия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС

Компания Directum представила обновление системы Directum СЭД+. В версии 25.2 появился большой блок новинок, которые касаются бухгалтерии. Доработки учитывают требования ФНС к налоговым проверкам, расширяют возможности решения «Финансовый арх
10.01.2023 Отзывы о СЭД Directum: «Функционала сильно не хватает, приходится использовать «костыли»

Оставить отзыв о СЭД Directum Январь 2023. Галина Современный интерфейс. Легкий в использовании. Покрывает все потребности по согласованию, подписанию и учету документов. Удобное мобильное приложение. Отличная

29.08.2019 Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС»

и. «Увеличение числа продуктов, совместимых с операционной системой "Ред ОС" — важная задача для нашей компании, так как это позволяет предложить рынку больше качественных импортонезависимых решений. ЕСМ-платформа Directum в среде "Ред ОС" — одно из таких решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт». «Импортозамещение остается одним из ключевых трендов И
13.10.2017 Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5

кже мобильных приложений.Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum, отметил: «В Directum 5.5 мы объединяем все инструменты ECM для реализации сквозных процессов за пределами
09.10.2017 «Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM

«Майтэк» объявила о расширении функциональных возможностей технического решения «Панель виджетов DIRECTUM». В новой версии акцент сделан на персонализации пользовательских настроек виджетов. Панель виджетов DIRECTUM – это инновационное решение «Майтэк» для DIRECTUM,

24.08.2017 «Банк Казани» автоматизировал бюджетирование в ECM-системе Directum

«Банк Казани» объявил о завершении проекта по автоматизации бюджетирования в ECM-системе Directum. По результатам внедрения достигнуты ключевые цели проекта — ускорены процессы согласования потребностей и облегчен контроль лимитов по бюджетам подразделений. КБЭР «Банк К
10.04.2017 НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера внедрил ECM-систему Directum

Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера самостоятельно внедрили ECM-систему Directum и автоматизировали с ее помощью основные процессы канцелярии. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Консультационную поддержку оказали специалисты партнера Directum —
21.03.2017 «МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum

ты прикладных разработчиков на хранение, сопровождение, модификацию и использование веб-контролов в СЭД Directum, сообщили CNews в «МайТэк». По мере того как системы электронного документооборо
27.02.2017 «МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани»

Компания «МайТэк» автоматизирует бюджетирование с помощью ECM-системы Directum в КБЭР «Банк Казани». Технология позволит экономить и оптимизированно уп
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum

В химико-фармацевтической группе компаний «Бион» на ECM-платформу Directum переведены базовые бизнес-процессы, а по инициативе директора внедрено
26.08.2016 «Банк Казани» расширил масштабы использования ECM-системы Directum

азвития «Банк Казани» расширяет функциональные возможности и масштабирует количество рабочих мест в СЭД Directum. С начала июня 2016 г. количество одновременно работающих сотрудников в ECM-сист
01.08.2016 "Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2

ение, т.к. крупные изменения не должны вести к длительному привыканию пользователей. В новой версии Directum 5.2 пользователи не только быстро освоились с интерфейсом, но и оценили дополнительн
16.05.2016 «Праксэа Рус» внедрила ECM-систему Directum

газообразного кислорода. Для обеспечения хранения документации, а также для повышения прозрачности и управляемости процессов руководство компании приняло решение о внедрении информационной системы на ECM-платформе Directum. С помощью системы ожидалось: организовать единый электронный архив регистрирующей документации; автоматизировать процессы сбора, анализа и утверждения регистрационных до
14.04.2016 В Единый реестр отечественного ПО включены ECM-системы Directum и DirectumRX

оссийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных решением Экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России. Об этом сообщили CNews в компании Directum Единый реестр российского программного обеспечения был создан для подтверждения отечественного происхождения программных продуктов. Его создание последовало за запретом на государствен
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»

ни согласования документов. В процессе эксплуатации работники общества отмечают удобство интерфейса СЭД Directum, четкую прослеживаемость пути согласования и быстрый поиск необходимых документо
14.12.2015 Представлена ECM-система Directum версии 5.2

нных, которые хранятся в базе ECM-системы, приводит к замедлению работы и, как следствие, к проблемам для пользователей и администраторов. Для повышения быстродействия при большом объеме информации в Directum 5.2 документы, задачи, задания, записи справочников, к которым редко обращаются пользователи, могут быть отнесены к архивным объектам. По умолчанию они не будут отображаться в папках п
31.07.2015 «Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис»

г. компания «Танаис» заключила с компанией «Э.ОН Россия» соглашение о технической поддержке системы Directum 5.0.3. Под проект была выделена команда специалистов, закрепленная персонально за за
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях»

окращения затрат на ФОТ за счет оптимизации процессов», — прокомментировала итоги проекта внедрения СЭД Directum Лилия Терехина, заместитель генерального директора по правовому сопровождению —

16.06.2015 ECM-система Directum внедрена в «ГидроТехАтоме»

Компания «МайТэк» завершила внедрение ECM-системы Directum в компании «ГидроТехАтом». Как сообщили CNews в компании Directum, особенностью проекта стал широкий охват процессов: канцелярия, работа с организационно-распорядительной д
15.06.2015 «Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum

Компания «Акелон», генеральный партнер компании Directum, завершила проект внедрения ECM-системы Directum в фармацевтической компании «Р-Фарм». Как сообщили CNews в Directum, основное внимание было уделено стандартизации и автоматизации процессов работы с входящими и исходящими
27.04.2015 ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе»
26.01.2015 Вышла новая версия системы Directum

Компания Directum объявила о выходе новой версии системы Directum 5.1. Новые функциональные возможности и существенные изменения призваны сократить трудоемкость проектов внедрения и затраты на аппаратное обеспечение при пользовании системой, сообщили
15.07.2014 СЭД Directum внедрена в российском подразделении Rautakesko

работу с организационно-распорядительной документацией и служебными записками. Согласование, исполнение и контроль приказов, распоряжений, служебных записок — все эти процессы сейчас осуществляются в СЭД Directum. Большинство документов проходит согласование по заранее настроенным стандартным маршрутам, что позволяет исключить потерю информации. Также система позволяет облегчить работу по о
21.03.2014 «Проминтел» объединил свои дочерние компании с помощью СЭД Directum

Таким образом, повысилась оперативность и управляемость бизнеса, отметили в компании. «Каждая дочерняя компания ГК “Проминтел” имеет свою специфику в области продаж и обслуживания клиентов. Внедрение СЭД Directum позволило упорядочить большое количество договоров и счетов на оплату, обеспечило легкий доступ и поиск всех документов, а также помогло разграничить все документы по подразделения
17.02.2014 Directum выпустила новую версию своей ECM-системы

Компания Directum объявила о выходе нового поколения системы Directum 5.0. Обновленный интерфейс, система встроенного обучения, оптимизированный веб-клиент, простота администрирования — все эти и многие другие новшества представлены в Directum 5.0
03.09.2013 В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum

Проект внедрения ECM-системы Directum стартовал в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.
17.07.2013 «Русская медная компания» переводит основные бизнес-процессы в ECM-систему Directum

Завершен проект внедрения ECM-системы Directum в «Русской медной компании». Все работы по делопроизводству, договорам,

24.06.2013 «АйТи» завершила первый этап внедрения ECM-системы Directum на «Березниковском содовом заводе»

ом, были достигнуты все поставленные цели первого этапа проекта, а также заложена база для развития СЭД Directum на предприятии. На втором этапе внедрения планируется полностью автоматизировать
22.05.2013 «Одис» внедрил ECM-систему Directum

Компания «МайТэк» завершила пилотный проект внедрения ECM-системы Directum в холдинге ГК «Одис» (Марий Эл). В рамках проекта были автоматизированы внутренние бизнес-процессы в трех компаниях холдинга, а также оптимизированы сквозные процессы взаим
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области

ти в единую систему и конвертирующего данные из применяемых в администрации губернатора ИТ-систем в СЭД Directum. Рабочая версия этого решения потребовала разработки также и универсальных маршр
25.12.2012 В федеральном кардиоцентре Астрахани внедряется ECM-система Directum

ГК «Пилот» начала проект внедрения ECM-системы Directum в федеральном кардиоцентре Астрахани. Помимо традиционной автоматизации корреспонденции и создания архива документов, будет оптимизирована работа с обращениями граждан и ор
07.11.2012 «Компания Клевер» внедрила СЭД Directum

одством «Компании Клевер» было принято решение о необходимости внедрения СЭД в целях автоматизации и усовершенствования внутренних процессов компании. После рассмотрения разных вариантов выбор пал на СЭД Directum, обладающую, по отзыву заказчика, необходимым для решения поставленных задач функционалом. Как рассказали CNews в ГК «Намип», проект выполнялся с мая по сентябрь 2012 г. Внедрением
25.10.2012 Directum анонсировала новую версию ECM-системы Directum

Компания Directum объявила об успешном завершении работы над новым релизом своего флагманского продукта. Версия Directum 4.9 стала очередным шагом в реализации долгосрочной стратегии компании — Extra ECM. Так, в новой версии нашли свое отражение основные направления стратегии Extra ECM: Extra Corporation
23.10.2012 СЭД Directum обеспечила информационный обмен между сотрудниками заводов «Металлкомплекта» в разных городах России

менной системы электронного документооборота в группе заводов «Металлкомплект». По итогам проекта в СЭД Directum работает более 200 пользователей. «Металлкомплект» — это металлотрейдер, российс
02.10.2012 В «Ирмаст-Холдинг» внедряется СЭД Directum

Направление ЭДО ГК «Намип» объявило о начале проекта по внедрению СЭД Directum в компании «Ирмаст-Холдинг». «Ирмаст-Холдинг» уже более 15 лет работает на рынке России и стран СНГ. Основной деятельностью компании является ремонт и реконструкция аэродромных и д
19.09.2012 Началось внедрение СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете

«Намип» и её дочернее предприятие «Комплексные информационные системы» открыли проект по внедрению СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикба
13.06.2012 В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum

Компания «Акелон» объявила о старте проекта внедрения ECM-системы Directum в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В его рамках осуществляется автоматизация процессов делопроизводства, а также управления совещаниями и заседаниями. С це
28.03.2012 ECM-система Directum внедрена в «Ульяновскнефти»

Группа компаний «АйТиКонсалт» завершила внедрение ECM-системы Directum в компани «Ульяновскнефть». В рамках проекта автоматизированы бизнес-процессы центрального офиса предприятия и секретариатов НГДУ №1 «Юг» и №2 «Север». «Ульяновскнефть» — д
23.01.2012 «Группа ПИРС Девелопмент» внедрила СЭД Directum

Департамент ЭДО группы компаний «Намип» завершил внедрение ECM-системы Directum в «Группе ПИРС Девелопмент». Специалисты «Группы ПИРС Девелопмент» постоянно сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов документации, включающей в себя проектн
27.12.2011 Управление по недропользованию Иркутской области начинает внедрение СЭД Directum

соответствующей ГСДОУ, и удобным архивом электронных документов. Для проведения работ была выбрана компания «Сиброн Консалт». Внедрение стартовало в декабре 2011 г. Проект основывается на функционале базовых модулей Directum и модуля «Канцелярия». Помимо основных задач автоматизации делопроизводства и создания архива электронных документов, будут решаться вопросы по выработке корпоративных


Публикаций - 307, упоминаний - 400

Directum СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

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МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 52 29
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Microsoft Corporation 25775 17
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SAP SE 5601 12
Галактика - Корпорация 1545 12
Компьютер НПО 73 10
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Akelon - Акелон 33 10
Avis Expert - Авис Эксперт 20 9
TANAiS IT Group - Танаис 30 8
ФИНЭКС качество 18 8
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 8
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Flexis - iDecide - АйДесайд 36 6
АйТи 1519 6
Системы документооборота 522 5
ST Урал - СТ Урал 11 5
Интант 12 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Крок - Croc 1964 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
Google LLC 12688 4
АйтиКонсалт ГК 15 4
Oracle Corporation 7074 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 4
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
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КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
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1С-Битрикс - Bitrix 675 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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