Версия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС Компания Directum представила обновление системы Directum СЭД+. В версии 25.2 появился большой блок новинок, которые касаются бухгалтерии. Доработки учитывают требования ФНС к налоговым проверкам, расширяют возможности решения «Финансовый арх

Отзывы о СЭД Directum: «Функционала сильно не хватает, приходится использовать «костыли» Оставить отзыв о СЭД Directum Январь 2023. Галина Современный интерфейс. Легкий в использовании. Покрывает все потребности по согласованию, подписанию и учету документов. Удобное мобильное приложение. Отличная

Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС» и. «Увеличение числа продуктов, совместимых с операционной системой "Ред ОС" — важная задача для нашей компании, так как это позволяет предложить рынку больше качественных импортонезависимых решений. ЕСМ-платформа Directum в среде "Ред ОС" — одно из таких решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт». «Импортозамещение остается одним из ключевых трендов И

Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5 кже мобильных приложений.Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum, отметил: «В Directum 5.5 мы объединяем все инструменты ECM для реализации сквозных процессов за пределами

«Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM «Майтэк» объявила о расширении функциональных возможностей технического решения «Панель виджетов DIRECTUM». В новой версии акцент сделан на персонализации пользовательских настроек виджетов. Панель виджетов DIRECTUM – это инновационное решение «Майтэк» для DIRECTUM,

«Банк Казани» автоматизировал бюджетирование в ECM-системе Directum «Банк Казани» объявил о завершении проекта по автоматизации бюджетирования в ECM-системе Directum. По результатам внедрения достигнуты ключевые цели проекта — ускорены процессы согласования потребностей и облегчен контроль лимитов по бюджетам подразделений. КБЭР «Банк К

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера внедрил ECM-систему Directum Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера самостоятельно внедрили ECM-систему Directum и автоматизировали с ее помощью основные процессы канцелярии. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Консультационную поддержку оказали специалисты партнера Directum —

«МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum ты прикладных разработчиков на хранение, сопровождение, модификацию и использование веб-контролов в СЭД Directum, сообщили CNews в «МайТэк». По мере того как системы электронного документооборо

«МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани» Компания «МайТэк» автоматизирует бюджетирование с помощью ECM-системы Directum в КБЭР «Банк Казани». Технология позволит экономить и оптимизированно уп

«Бион» перешла на ECM-платформу Directum В химико-фармацевтической группе компаний «Бион» на ECM-платформу Directum переведены базовые бизнес-процессы, а по инициативе директора внедрено

«Банк Казани» расширил масштабы использования ECM-системы Directum азвития «Банк Казани» расширяет функциональные возможности и масштабирует количество рабочих мест в СЭД Directum. С начала июня 2016 г. количество одновременно работающих сотрудников в ECM-сист

"Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2 ение, т.к. крупные изменения не должны вести к длительному привыканию пользователей. В новой версии Directum 5.2 пользователи не только быстро освоились с интерфейсом, но и оценили дополнительн

«Праксэа Рус» внедрила ECM-систему Directum газообразного кислорода. Для обеспечения хранения документации, а также для повышения прозрачности и управляемости процессов руководство компании приняло решение о внедрении информационной системы на ECM-платформе Directum. С помощью системы ожидалось: организовать единый электронный архив регистрирующей документации; автоматизировать процессы сбора, анализа и утверждения регистрационных до

В Единый реестр отечественного ПО включены ECM-системы Directum и DirectumRX оссийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных решением Экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России. Об этом сообщили CNews в компании Directum Единый реестр российского программного обеспечения был создан для подтверждения отечественного происхождения программных продуктов. Его создание последовало за запретом на государствен

СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо» ни согласования документов. В процессе эксплуатации работники общества отмечают удобство интерфейса СЭД Directum, четкую прослеживаемость пути согласования и быстрый поиск необходимых документо

Представлена ECM-система Directum версии 5.2 нных, которые хранятся в базе ECM-системы, приводит к замедлению работы и, как следствие, к проблемам для пользователей и администраторов. Для повышения быстродействия при большом объеме информации в Directum 5.2 документы, задачи, задания, записи справочников, к которым редко обращаются пользователи, могут быть отнесены к архивным объектам. По умолчанию они не будут отображаться в папках п

«Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис» г. компания «Танаис» заключила с компанией «Э.ОН Россия» соглашение о технической поддержке системы Directum 5.0.3. Под проект была выделена команда специалистов, закрепленная персонально за за

СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» окращения затрат на ФОТ за счет оптимизации процессов», — прокомментировала итоги проекта внедрения СЭД Directum Лилия Терехина, заместитель генерального директора по правовому сопровождению —

ECM-система Directum внедрена в «ГидроТехАтоме» Компания «МайТэк» завершила внедрение ECM-системы Directum в компании «ГидроТехАтом». Как сообщили CNews в компании Directum, особенностью проекта стал широкий охват процессов: канцелярия, работа с организационно-распорядительной д

«Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum Компания «Акелон», генеральный партнер компании Directum, завершила проект внедрения ECM-системы Directum в фармацевтической компании «Р-Фарм». Как сообщили CNews в Directum, основное внимание было уделено стандартизации и автоматизации процессов работы с входящими и исходящими

Вышла новая версия системы Directum Компания Directum объявила о выходе новой версии системы Directum 5.1. Новые функциональные возможности и существенные изменения призваны сократить трудоемкость проектов внедрения и затраты на аппаратное обеспечение при пользовании системой, сообщили

СЭД Directum внедрена в российском подразделении Rautakesko работу с организационно-распорядительной документацией и служебными записками. Согласование, исполнение и контроль приказов, распоряжений, служебных записок — все эти процессы сейчас осуществляются в СЭД Directum. Большинство документов проходит согласование по заранее настроенным стандартным маршрутам, что позволяет исключить потерю информации. Также система позволяет облегчить работу по о

«Проминтел» объединил свои дочерние компании с помощью СЭД Directum Таким образом, повысилась оперативность и управляемость бизнеса, отметили в компании. «Каждая дочерняя компания ГК “Проминтел” имеет свою специфику в области продаж и обслуживания клиентов. Внедрение СЭД Directum позволило упорядочить большое количество договоров и счетов на оплату, обеспечило легкий доступ и поиск всех документов, а также помогло разграничить все документы по подразделения

Directum выпустила новую версию своей ECM-системы Компания Directum объявила о выходе нового поколения системы Directum 5.0. Обновленный интерфейс, система встроенного обучения, оптимизированный веб-клиент, простота администрирования — все эти и многие другие новшества представлены в Directum 5.0

В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum Проект внедрения ECM-системы Directum стартовал в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.

«Русская медная компания» переводит основные бизнес-процессы в ECM-систему Directum Завершен проект внедрения ECM-системы Directum в «Русской медной компании». Все работы по делопроизводству, договорам,

«АйТи» завершила первый этап внедрения ECM-системы Directum на «Березниковском содовом заводе» ом, были достигнуты все поставленные цели первого этапа проекта, а также заложена база для развития СЭД Directum на предприятии. На втором этапе внедрения планируется полностью автоматизировать

«Одис» внедрил ECM-систему Directum Компания «МайТэк» завершила пилотный проект внедрения ECM-системы Directum в холдинге ГК «Одис» (Марий Эл). В рамках проекта были автоматизированы внутренние бизнес-процессы в трех компаниях холдинга, а также оптимизированы сквозные процессы взаим

ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области ти в единую систему и конвертирующего данные из применяемых в администрации губернатора ИТ-систем в СЭД Directum. Рабочая версия этого решения потребовала разработки также и универсальных маршр

В федеральном кардиоцентре Астрахани внедряется ECM-система Directum ГК «Пилот» начала проект внедрения ECM-системы Directum в федеральном кардиоцентре Астрахани. Помимо традиционной автоматизации корреспонденции и создания архива документов, будет оптимизирована работа с обращениями граждан и ор

«Компания Клевер» внедрила СЭД Directum одством «Компании Клевер» было принято решение о необходимости внедрения СЭД в целях автоматизации и усовершенствования внутренних процессов компании. После рассмотрения разных вариантов выбор пал на СЭД Directum, обладающую, по отзыву заказчика, необходимым для решения поставленных задач функционалом. Как рассказали CNews в ГК «Намип», проект выполнялся с мая по сентябрь 2012 г. Внедрением

Directum анонсировала новую версию ECM-системы Directum Компания Directum объявила об успешном завершении работы над новым релизом своего флагманского продукта. Версия Directum 4.9 стала очередным шагом в реализации долгосрочной стратегии компании — Extra ECM. Так, в новой версии нашли свое отражение основные направления стратегии Extra ECM: Extra Corporation

СЭД Directum обеспечила информационный обмен между сотрудниками заводов «Металлкомплекта» в разных городах России менной системы электронного документооборота в группе заводов «Металлкомплект». По итогам проекта в СЭД Directum работает более 200 пользователей. «Металлкомплект» — это металлотрейдер, российс

В «Ирмаст-Холдинг» внедряется СЭД Directum Направление ЭДО ГК «Намип» объявило о начале проекта по внедрению СЭД Directum в компании «Ирмаст-Холдинг». «Ирмаст-Холдинг» уже более 15 лет работает на рынке России и стран СНГ. Основной деятельностью компании является ремонт и реконструкция аэродромных и д

Началось внедрение СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете «Намип» и её дочернее предприятие «Комплексные информационные системы» открыли проект по внедрению СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикба

В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum Компания «Акелон» объявила о старте проекта внедрения ECM-системы Directum в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В его рамках осуществляется автоматизация процессов делопроизводства, а также управления совещаниями и заседаниями. С це

ECM-система Directum внедрена в «Ульяновскнефти» Группа компаний «АйТиКонсалт» завершила внедрение ECM-системы Directum в компани «Ульяновскнефть». В рамках проекта автоматизированы бизнес-процессы центрального офиса предприятия и секретариатов НГДУ №1 «Юг» и №2 «Север». «Ульяновскнефть» — д

«Группа ПИРС Девелопмент» внедрила СЭД Directum Департамент ЭДО группы компаний «Намип» завершил внедрение ECM-системы Directum в «Группе ПИРС Девелопмент». Специалисты «Группы ПИРС Девелопмент» постоянно сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов документации, включающей в себя проектн