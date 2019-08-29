Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Directum СЭД
ECM-система
Публикаций - 133, упоминаний - 161
Directum СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бабинцев Василий 21 4
|Демидов Михаил 132 3
|Тимошкин Андрей 8 2
|Ардамин Алексей 2 2
|Самойленко Максим 65 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Кайнер Максим 6 1
|Панчоян Артур 5 1
|Король Андрей 3 1
|Туляков Александр 2 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Шумцов Александр 1 1
|Лосев Сергей 44 1
|Катаева Елена 7 1
|Левинский Денис 8 1
|Шабанов Александр 6 1
|Ласкин Иван 7 1
|Клоков Андрей 5 1
|Кочуров Евгений 15 1
|Губушкин Сергей 3 1
|Гринкевич Сергей 7 1
|Киселёв Павел 6 1
|Ерохин Андрей 6 1
|Филиппов Александр 12 1
|Самойлов Павел 3 1
|Киселев Александр 104 1
|Рустамов Рустам 178 1
|Пермяков Артем 6 1
|Егоров Александр 62 1
|Гимранов Ринат 60 1
|Меджитов Тимур 58 1
|Родионов Александр 31 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|Будин Алексей 21 1
|Смирнов Александр 49 1
|Соловьев Владимир 101 1
|Баласанян Владимир 39 1
|Самойлов Антон 7 1
|Сидоров Дмитрий 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru