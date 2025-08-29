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Directum СЭД ECM-система
"Переходя - переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях" Константин Истомин , Исполнительный директор компании Directum на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.08.2025
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Версия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС
Компания Directum представила обновление системы Directum СЭД+. В версии 25.2 появился большой блок новинок, которые касаются бухгалтерии. Доработки учитывают требования ФНС к налоговым проверкам, расширяют возможности решения «Финансовый арх
|10.01.2023
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Отзывы о СЭД Directum: «Функционала сильно не хватает, приходится использовать «костыли»
Оставить отзыв о СЭД Directum Январь 2023. Галина Современный интерфейс. Легкий в использовании. Покрывает все потребности по согласованию, подписанию и учету документов. Удобное мобильное приложение. Отличная
|29.08.2019
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Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС»
и. «Увеличение числа продуктов, совместимых с операционной системой "Ред ОС" — важная задача для нашей компании, так как это позволяет предложить рынку больше качественных импортонезависимых решений. ЕСМ-платформа Directum в среде "Ред ОС" — одно из таких решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт». «Импортозамещение остается одним из ключевых трендов И
|13.10.2017
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Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5
кже мобильных приложений.Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum, отметил: «В Directum 5.5 мы объединяем все инструменты ECM для реализации сквозных процессов за пределами
|09.10.2017
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«Майтэк» обновила панель виджетов DIRECTUM
«Майтэк» объявила о расширении функциональных возможностей технического решения «Панель виджетов DIRECTUM». В новой версии акцент сделан на персонализации пользовательских настроек виджетов. Панель виджетов DIRECTUM – это инновационное решение «Майтэк» для DIRECTUM,
|24.08.2017
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«Банк Казани» автоматизировал бюджетирование в ECM-системе Directum
«Банк Казани» объявил о завершении проекта по автоматизации бюджетирования в ECM-системе Directum. По результатам внедрения достигнуты ключевые цели проекта — ускорены процессы согласования потребностей и облегчен контроль лимитов по бюджетам подразделений. КБЭР «Банк К
|10.04.2017
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НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера внедрил ECM-систему Directum
Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера самостоятельно внедрили ECM-систему Directum и автоматизировали с ее помощью основные процессы канцелярии. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Консультационную поддержку оказали специалисты партнера Directum —
|21.03.2017
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«МайТэк» представила новое решение для управления веб-контролами в СЭД Directum
ты прикладных разработчиков на хранение, сопровождение, модификацию и использование веб-контролов в СЭД Directum, сообщили CNews в «МайТэк». По мере того как системы электронного документооборо
|27.02.2017
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«МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани»
Компания «МайТэк» автоматизирует бюджетирование с помощью ECM-системы Directum в КБЭР «Банк Казани». Технология позволит экономить и оптимизированно уп
|13.10.2016
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«Бион» перешла на ECM-платформу Directum
В химико-фармацевтической группе компаний «Бион» на ECM-платформу Directum переведены базовые бизнес-процессы, а по инициативе директора внедрено
|26.08.2016
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«Банк Казани» расширил масштабы использования ECM-системы Directum
азвития «Банк Казани» расширяет функциональные возможности и масштабирует количество рабочих мест в СЭД Directum. С начала июня 2016 г. количество одновременно работающих сотрудников в ECM-сист
|01.08.2016
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"Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2
ение, т.к. крупные изменения не должны вести к длительному привыканию пользователей. В новой версии Directum 5.2 пользователи не только быстро освоились с интерфейсом, но и оценили дополнительн
|16.05.2016
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«Праксэа Рус» внедрила ECM-систему Directum
газообразного кислорода. Для обеспечения хранения документации, а также для повышения прозрачности и управляемости процессов руководство компании приняло решение о внедрении информационной системы на ECM-платформе Directum. С помощью системы ожидалось: организовать единый электронный архив регистрирующей документации; автоматизировать процессы сбора, анализа и утверждения регистрационных до
|14.04.2016
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В Единый реестр отечественного ПО включены ECM-системы Directum и DirectumRX
оссийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных решением Экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России. Об этом сообщили CNews в компании Directum Единый реестр российского программного обеспечения был создан для подтверждения отечественного происхождения программных продуктов. Его создание последовало за запретом на государствен
|17.02.2016
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СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»
ни согласования документов. В процессе эксплуатации работники общества отмечают удобство интерфейса СЭД Directum, четкую прослеживаемость пути согласования и быстрый поиск необходимых документо
|14.12.2015
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Представлена ECM-система Directum версии 5.2
нных, которые хранятся в базе ECM-системы, приводит к замедлению работы и, как следствие, к проблемам для пользователей и администраторов. Для повышения быстродействия при большом объеме информации в Directum 5.2 документы, задачи, задания, записи справочников, к которым редко обращаются пользователи, могут быть отнесены к архивным объектам. По умолчанию они не будут отображаться в папках п
|31.07.2015
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«Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис»
г. компания «Танаис» заключила с компанией «Э.ОН Россия» соглашение о технической поддержке системы Directum 5.0.3. Под проект была выделена команда специалистов, закрепленная персонально за за
|30.06.2015
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СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях»
окращения затрат на ФОТ за счет оптимизации процессов», — прокомментировала итоги проекта внедрения СЭД Directum Лилия Терехина, заместитель генерального директора по правовому сопровождению —
|16.06.2015
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ECM-система Directum внедрена в «ГидроТехАтоме»
Компания «МайТэк» завершила внедрение ECM-системы Directum в компании «ГидроТехАтом». Как сообщили CNews в компании Directum, особенностью проекта стал широкий охват процессов: канцелярия, работа с организационно-распорядительной д
|15.06.2015
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«Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum
Компания «Акелон», генеральный партнер компании Directum, завершила проект внедрения ECM-системы Directum в фармацевтической компании «Р-Фарм». Как сообщили CNews в Directum, основное внимание было уделено стандартизации и автоматизации процессов работы с входящими и исходящими
|27.04.2015
|ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе»
|26.01.2015
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Вышла новая версия системы Directum
Компания Directum объявила о выходе новой версии системы Directum 5.1. Новые функциональные возможности и существенные изменения призваны сократить трудоемкость проектов внедрения и затраты на аппаратное обеспечение при пользовании системой, сообщили
|15.07.2014
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СЭД Directum внедрена в российском подразделении Rautakesko
работу с организационно-распорядительной документацией и служебными записками. Согласование, исполнение и контроль приказов, распоряжений, служебных записок — все эти процессы сейчас осуществляются в СЭД Directum. Большинство документов проходит согласование по заранее настроенным стандартным маршрутам, что позволяет исключить потерю информации. Также система позволяет облегчить работу по о
|21.03.2014
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«Проминтел» объединил свои дочерние компании с помощью СЭД Directum
Таким образом, повысилась оперативность и управляемость бизнеса, отметили в компании. «Каждая дочерняя компания ГК “Проминтел” имеет свою специфику в области продаж и обслуживания клиентов. Внедрение СЭД Directum позволило упорядочить большое количество договоров и счетов на оплату, обеспечило легкий доступ и поиск всех документов, а также помогло разграничить все документы по подразделения
|17.02.2014
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Directum выпустила новую версию своей ECM-системы
Компания Directum объявила о выходе нового поколения системы Directum 5.0. Обновленный интерфейс, система встроенного обучения, оптимизированный веб-клиент, простота администрирования — все эти и многие другие новшества представлены в Directum 5.0
|03.09.2013
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В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum
Проект внедрения ECM-системы Directum стартовал в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.
|17.07.2013
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«Русская медная компания» переводит основные бизнес-процессы в ECM-систему Directum
Завершен проект внедрения ECM-системы Directum в «Русской медной компании». Все работы по делопроизводству, договорам,
|24.06.2013
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«АйТи» завершила первый этап внедрения ECM-системы Directum на «Березниковском содовом заводе»
ом, были достигнуты все поставленные цели первого этапа проекта, а также заложена база для развития СЭД Directum на предприятии. На втором этапе внедрения планируется полностью автоматизировать
|22.05.2013
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«Одис» внедрил ECM-систему Directum
Компания «МайТэк» завершила пилотный проект внедрения ECM-системы Directum в холдинге ГК «Одис» (Марий Эл). В рамках проекта были автоматизированы внутренние бизнес-процессы в трех компаниях холдинга, а также оптимизированы сквозные процессы взаим
|28.03.2013
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ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области
ти в единую систему и конвертирующего данные из применяемых в администрации губернатора ИТ-систем в СЭД Directum. Рабочая версия этого решения потребовала разработки также и универсальных маршр
|25.12.2012
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В федеральном кардиоцентре Астрахани внедряется ECM-система Directum
ГК «Пилот» начала проект внедрения ECM-системы Directum в федеральном кардиоцентре Астрахани. Помимо традиционной автоматизации корреспонденции и создания архива документов, будет оптимизирована работа с обращениями граждан и ор
|07.11.2012
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«Компания Клевер» внедрила СЭД Directum
одством «Компании Клевер» было принято решение о необходимости внедрения СЭД в целях автоматизации и усовершенствования внутренних процессов компании. После рассмотрения разных вариантов выбор пал на СЭД Directum, обладающую, по отзыву заказчика, необходимым для решения поставленных задач функционалом. Как рассказали CNews в ГК «Намип», проект выполнялся с мая по сентябрь 2012 г. Внедрением
|25.10.2012
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Directum анонсировала новую версию ECM-системы Directum
Компания Directum объявила об успешном завершении работы над новым релизом своего флагманского продукта. Версия Directum 4.9 стала очередным шагом в реализации долгосрочной стратегии компании — Extra ECM. Так, в новой версии нашли свое отражение основные направления стратегии Extra ECM: Extra Corporation
|23.10.2012
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СЭД Directum обеспечила информационный обмен между сотрудниками заводов «Металлкомплекта» в разных городах России
менной системы электронного документооборота в группе заводов «Металлкомплект». По итогам проекта в СЭД Directum работает более 200 пользователей. «Металлкомплект» — это металлотрейдер, российс
|02.10.2012
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В «Ирмаст-Холдинг» внедряется СЭД Directum
Направление ЭДО ГК «Намип» объявило о начале проекта по внедрению СЭД Directum в компании «Ирмаст-Холдинг». «Ирмаст-Холдинг» уже более 15 лет работает на рынке России и стран СНГ. Основной деятельностью компании является ремонт и реконструкция аэродромных и д
|19.09.2012
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Началось внедрение СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете
«Намип» и её дочернее предприятие «Комплексные информационные системы» открыли проект по внедрению СЭД Directum в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикба
|13.06.2012
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В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum
Компания «Акелон» объявила о старте проекта внедрения ECM-системы Directum в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В его рамках осуществляется автоматизация процессов делопроизводства, а также управления совещаниями и заседаниями. С це
|28.03.2012
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ECM-система Directum внедрена в «Ульяновскнефти»
Группа компаний «АйТиКонсалт» завершила внедрение ECM-системы Directum в компани «Ульяновскнефть». В рамках проекта автоматизированы бизнес-процессы центрального офиса предприятия и секретариатов НГДУ №1 «Юг» и №2 «Север». «Ульяновскнефть» — д
|23.01.2012
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«Группа ПИРС Девелопмент» внедрила СЭД Directum
Департамент ЭДО группы компаний «Намип» завершил внедрение ECM-системы Directum в «Группе ПИРС Девелопмент». Специалисты «Группы ПИРС Девелопмент» постоянно сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов документации, включающей в себя проектн
|27.12.2011
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Управление по недропользованию Иркутской области начинает внедрение СЭД Directum
соответствующей ГСДОУ, и удобным архивом электронных документов. Для проведения работ была выбрана компания «Сиброн Консалт». Внедрение стартовало в декабре 2011 г. Проект основывается на функционале базовых модулей Directum и модуля «Канцелярия». Помимо основных задач автоматизации делопроизводства и создания архива электронных документов, будут решаться вопросы по выработке корпоративных
Directum СЭД и организации, системы, технологии, персоны:
|Агапов Иван 22 7
|Бабинцев Василий 24 7
|Истомин Константин 58 7
|Макаров Станислав 118 4
|Галимов Максим 33 4
|Демидов Михаил 134 3
|Старков Дмитрий 8 3
|Баласанян Владимир 45 2
|Серёдкин Иван 3 2
|Широких Алексей 72 2
|Ардамин Алексей 2 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Потапенко Андрей 27 2
|Тимошкин Андрей 8 2
|Меньшиков Сергей 3 2
|Фроленко Наталья 2 2
|Пермяков Артем 19 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Касимов Денис 23 2
|Висящев Андрей 64 2
|Самойлов Антон 7 1
|Антонов Роман 6 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Сидоров Дмитрий 11 1
|Волошин Дмитрий 18 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Сарварова Евгения 1 1
|Гусев Сергей 44 1
|Меднов Сергей 124 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Мезрин Сергей 2 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Крайчик Илья 2 1
|Шапкина Анна 3 1
|Хафизова Гузель 1 1
|Катаева Елена 32 1
|Михайлова Мария 6 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Бушковский Денис 6 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Госрасходы - портал 70 1
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