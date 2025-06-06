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ЭлеСи eelesy

ЭлеСи - eelesy

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами 1
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
22.08.2016 «ЭлеСи» выпустила третье поколение контроллеров «Элси» 1
01.04.2013 Auvix оснастила аудиовизуальным оборудованием новый учебно-научный центр РГУ нефти и газа им. Губкина 1
11.02.2010 Медведев: целесообразно снизить таможенные пошлины на микросхемы 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
17.10.2008 2 декабря откроется выставка «ПТА - Урал 2008» 1
16.10.2007 20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1
03.10.2007 «ЭлеСи» строит электронный документооборот на базе Directum 1
18.05.2007 Разработчик ИТ-решений для нефтегазовой отрасли выбрал Directum 1
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
19.11.2003 9-11 декабря в Москве пройдет международная выставка "Передовые технологии автоматизации" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ЭлеСи и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - ProSoft 78 5
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 4
Iconics 14 4
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 3
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 3
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Directum - Директум 1128 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 2
Balluff - Баллуфф 4 2
IPC2U 15 2
Siemens AG - Siemens Group 2604 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 2
Ростех - Автоматика Концерн 1675 2
Прософт-Системы 15 2
Элтикон 4 2
Intel Corporation 12320 1
Schneider Electric 580 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
Fastwel - Фаствел 31 1
ИКОС 47 1
ТехноКом ГК 12 1
Auvix - Аувикс 21 1
Сумма Технологий 23 1
National Instruments - NI 27 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Intek - Интек 19 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 17 1
Технолинк 1 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 1
Naumen - Наумен 654 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
Код Безопасности 651 1
Системы и Технологии ГК 104 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Экспотроника ВК 40 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Красноярскэнергокомплект 2 1
Газпром ПАО 1370 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
Агроплазма 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Новомет ГК 4 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Герофарм - Geropharm 11 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 37 1
Ингеосервис 2 1
Интерскол 12 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Промет НПО 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
БАСК ГК 1 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Алкор био 4 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 422 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 172 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1054 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1314 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8897 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1084 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10700 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21228 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1725 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6128 1
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
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