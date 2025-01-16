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Прософт-Системы

Прософт-Системы


16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
18.12.2023 Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 1
18.12.2023 Positive Technologies и «Реглаб» протестировали совместимость своих продуктов для защиты АСУ ТП 1
01.12.2022 Десять технологических стартапов стали победителями X конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв-2022» 1
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП 1
07.11.2017 Тесты подтвердили совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Прософт-Систем» 1
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
11.01.2016 Интеллектуальная СКС RiT Technologies внедрена в Оренбургском РДУ СОЕЭС 1
21.02.2013 В Екатеринбурге состоится конференция «АПСС-Урал 2013» 1
29.10.2012 7 ноября в Екатеринбурге начнет работу выставка «ПТА-Урал 2012» 1
17.10.2008 2 декабря откроется выставка «ПТА - Урал 2008» 1
19.11.2007 22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Прософт-Системы и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - ProSoft 78 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 3
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 3
Honeywell - Saia Burgess Electronics - Saia Burgess Controls AG - SBC Rus - Сайа Бургесс Контролз Рус 12 2
Прософт-Системы - РегЛаб 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
ИндаСофт - InduSoft 22 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Профотек 16 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Pfannenberg - Пфанненберг 2 1
Б+Р Промышленная Автоматизация 3 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Регула 3 1
П+Ф Аутомейшн - Пеперл+Фукс Аутомейшн 2 1
Авитек-Плюс 1 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
Экра НПП 2 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
Технолинк 1 1
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 1
Ростех - Горэлтех завод 2 1
Таврида Электрик 2 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 6 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Провенто 2 1
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 4 1
Релематика 4 1
Экспотроника ВК 40 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 1
Аэропорт Вильнюс - Vilniaus oro uostas - ИАТА: VNO, ИКАО: EYVI 1 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 7 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Встраиваемые системы - Embedded system 73 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 122 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 63 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 3
Software AG - ARIS Platform 177 3
Прософт-Системы - RedKit SCADA 4 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
GE Proficy 7 1
Software AG - ARIS SCADA 1 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
FreePik 980 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Прософт-Системы - РегЛаб - AstraRegul ПТК 2 1
Дымшаков Алексей 3 2
Текслер Алексей 26 1
Ляпунов Евгений 1 1
Перцовский Олег 5 1
Котляр Тимур 1 1
Чумерин Юрий 1 1
Даренский Дмитрий 15 1
Похожаев Андрей 1 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Чипашвили Илья 1 1
Елов Алексей 1 1
Кудеров Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - УФО - Свердловская область 1491 3
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Украина - Киевская область - Борисполь 13 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
Biometrics AIA 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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