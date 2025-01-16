IEK Group МПС софт Мастер Продакшн софт энд системз
«МПС софт» – российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на продуктах для создания АСУ ТП, MES, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий. В продуктовый портфель компании наряду с программным комплексом MasterSCADA 4D входят: универсальная SCADA-система для автоматизации и диспетчеризации объектов во всех отраслях промышленности MasterSCADA 3.X, кроссплатформенная среда для программирования логических устройств на языках стандарта МЭК61131-3 MasterPLC, а также единая платформа для сбора, обработки и предоставления доступа к промышленным данным MasterOPC, архитектура которой позволяет пользователям подключать, вести мониторинг и контролировать данные от различного оборудования и ПО для промышленной автоматизации: от полевых устройств до корпоративных информационных систем. Программные продукты «МПС софт» входят в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Гольцов Александр 77 1
|Подлесный Андрей 2 1
|Красильников Александр 2 1
|Иванов Алексей 131 1
|Шальнов Олег 20 1
|Девянин Петр 10 1
|Сивцев Илья 140 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Щукин Сергей 3 1
|Борщук Олег 1 1
|Добрынин Кирилл 4 1
|Орлов Евгений 1 1
|Маймор Артем 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Европа 21767 1
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