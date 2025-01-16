«МПС софт» – российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на продуктах для создания АСУ ТП, MES, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий. В продуктовый портфель компании наряду с программным комплексом MasterSCADA 4D входят: универсальная SCADA-система для автоматизации и диспетчеризации объектов во всех отраслях промышленности MasterSCADA 3.X, кроссплатформенная среда для программирования логических устройств на языках стандарта МЭК61131-3 MasterPLC, а также единая платформа для сбора, обработки и предоставления доступа к промышленным данным MasterOPC, архитектура которой позволяет пользователям подключать, вести мониторинг и контролировать данные от различного оборудования и ПО для промышленной автоматизации: от полевых устройств до корпоративных информационных систем. Программные продукты «МПС софт» входят в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».