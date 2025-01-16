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IEK Group МПС софт Мастер Продакшн софт энд системз


«МПС софт» –  российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на продуктах для создания АСУ ТП, MES, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий. В продуктовый портфель компании наряду с программным комплексом MasterSCADA 4D входят: универсальная SCADA-система для автоматизации и диспетчеризации объектов во всех отраслях промышленности MasterSCADA 3.X, кроссплатформенная среда для программирования логических устройств на языках стандарта МЭК61131-3 MasterPLC, а также единая платформа для сбора, обработки и предоставления доступа к промышленным данным MasterOPC, архитектура которой позволяет пользователям подключать, вести мониторинг и контролировать данные от различного оборудования и ПО для промышленной автоматизации: от полевых устройств до корпоративных информационных систем. Программные продукты «МПС софт» входят в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».


16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 1
30.09.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с платформой автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 1
25.12.2023 «Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D 1
04.09.2023 «Крок» внедрила систему диспетчеризации в крупном московском дата-центре 1
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 1
07.07.2023 Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы MasterSCADA 4D с ОС Astra Linux 1
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Microsoft Corporation 24624 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
SAP SE 5276 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 4 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Red Hat 1305 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
К2Тех 130 1
Wiren Board 6 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Код Безопасности 616 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
MONT - МОНТ 144 1
Merlion - Мерлион 793 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
ХайТэк Интеграция 20 1
OSIsoft - ОСИсофт 13 1
Schneider Electric 575 1
Emerson 84 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 22 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Газпром нефть 618 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 6
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 12 1
OPC Foundation - OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 9 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Программный стек 213 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 23 8
Linux OS 9936 3
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
AdAstra SCADA Trace Mode 13 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 2
AMT Group - InfoDiode АПК 58 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
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Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
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НКТ - Р7-Офис 380 1
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Европа 21767 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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