IEK Group - МПС софт - MasterSCADA

MasterSCADA — программный комплекс для разработки систем управления и диспетчеризации - АСУ ТП, MES, решения задач учета, автоматизации и диспетчеризации объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, энергетики, зданий и сооружений. Система MasterSCADA включена в реестр российского ПО и имеет свыше 100 000 инсталляций, внедрена более чем в 30 отраслях и предназначена для проектов промышленной автоматизации — от небольших производственных площадок до крупных, территориально распределенных комплексов.

MasterSCADA 4D – программная платформа для создания АСУ ТП, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий, MES (Manufacturing Execution System — системы для управления циклом производства).