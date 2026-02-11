Разделы

IEK Group МПС софт MasterSCADA

IEK Group - МПС софт - MasterSCADA

MasterSCADA — программный комплекс для разработки систем управления и диспетчеризации - АСУ ТП, MES, решения задач учета, автоматизации и диспетчеризации объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, энергетики, зданий и сооружений. Система MasterSCADA включена в реестр российского ПО и имеет свыше 100 000 инсталляций, внедрена более чем в 30 отраслях и предназначена для проектов промышленной автоматизации — от небольших производственных площадок  до крупных, территориально распределенных комплексов.

MasterSCADA 4D – программная платформа для создания АСУ ТП, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий, MES (Manufacturing Execution System — системы для управления циклом производства).

11.02.2026 Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде 1
17.09.2025 Подтверждена совместимость UDV DATAPK Industrial Kit и системы автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D от IEK Digital 2
19.08.2025 Вышла версия Bi.Zone EDR 1.38 с ИИ-ассистентом  1
04.08.2025 «Деснол» разработал уникальные мнемосхемы для мгновенного поиска неисправного оборудования на заводе «Тяжмаш» 1
17.06.2025 IEK GROUP интегрирует в свою структуру компанию «ЭМБИОТ» 1
16.06.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 1
27.05.2025 IEK Group представила новый бренд направления автоматизации промышленности 2
23.05.2025 Sitronics Group: цифровой двойник снижает риск возникновения простоя и аварий в дата-центрах 1
13.05.2025 В онлайн-систему Doma.ai интегрирован мониторинг инженерных систем дома от MasterSCADA 1
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 2
11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 2
04.02.2025 Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит» 1
09.01.2025 Sitronics Group поставила модульный ЦОД машиностроительному предприятию под ключ 1
24.10.2024 Артем Маймор, IEK Group: Ребрендинг отражает наше движение к цифровизации и новым технологиям 1
03.10.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в промышленной системе MasterSCADA 4D 3
30.09.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с платформой автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 2
25.12.2023 «Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D 2
04.09.2023 «Крок» внедрила систему диспетчеризации в крупном московском дата-центре 1
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 2
07.07.2023 Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 2
19.04.2023 Конференция «Астраконф 2023»: построение и модернизация ИТ-инфраструктур на базе отечественного ПО 1
06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 3
03.02.2023 Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы MasterSCADA 4D с ОС Astra Linux 3
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

 1
06.09.2022 Власти потратят 1,9 миллиарда на тренировки по кибербезопасности 1
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 2
27.05.2022 Концерн «Автоматика» разработал стенд для испытаний АСУ для нефтегазового комплекса 1
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
18.08.2020 Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС» 2
18.01.2013 В продажу поступил новый OPC-сервер для систем автоматизации на базе счетчиков электроэнергии «Меркурий» 1
24.09.2010 «ИнСАТ» представил Master SCADA 3.3 2
14.07.2008 MasterSCADA 2.5 пополнилась новым модулем «Архивный сервер» 2
14.03.2003 Вышла в свет версия 1.2 SCADA-пакета MasterSCADA 1

Публикаций - 35, упоминаний - 53

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 9
IEK Group - ИЭК Холдинг 38 7
IEK Group - IEK Digital 8 6
ИнСАТ - 12 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1384 3
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 2
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5324 2
9111 2
Код Безопасности 711 2
AMT Group - АМТ-Груп 353 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 112 1
Parsec 18 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 87 1
UDV group - ЮДВ групп 40 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
Wiren Board 9 1
Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 4 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 41 1
Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 26 1
Ростелеком 10412 1
Cisco Systems 5237 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 1
Huawei 4284 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1178 1
Ред Софт - Red Soft 1052 1
Oracle Corporation 6902 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Fujitsu 2069 1
Крок - Croc 1819 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Diasoft - Диасофт 1056 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 428 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Резонанс НПП 388 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 50 1
Роснефть НК - нефтяная компания 533 1
Газпром нефть 680 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3513 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4825 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 19
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1459 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 14
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 458 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 4
OPC Foundation - OPC - Open Platform Communications 16 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 907 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6214 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 577 4
МПС - Международные платежные системы 147 4
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 171 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 3
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
Linux OS 11019 7
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 5
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 3
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 3
IEK Group - ITK - IQLink Интеллектуальная кабельная система 8 3
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 2
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 991 2
Microsoft Windows 16435 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1125 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 73 2
AdAstra SCADA Trace Mode 13 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 30 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 377 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 70 1
Datark - Datcheck 11 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 34 1
Yokogawa Electric - Centum 4 1
Децима - КОТМИ-14 ПАК 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Политерм - ZuluGIS - ZuluGIS Mobile - ZuluGIS Online 7 1
IEK Group - МПС софт - MasterDigitalTwin 2 1
IEK Group - МПС софт - MasterPLC 1 1
IEK Group - МПС софт - IEK IIoT Platform 1 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Cubi ИИ-ассистент 4 1
Ситроникс - Sitronics ЦОД 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 910 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Office 3997 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1371 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Подлесный Андрей 3 3
Забелин Андрей 6 3
Торбеев Сергей 3 2
Анисимов Игорь 11 2
Ольхов Владимир 3 2
Иванов Сергей 398 2
Гольцов Александр 83 2
Павлов Александр 116 1
Воробьев Всеволод 19 1
Олейникова Анна 13 1
Хеирхабаров Теймур 28 1
Цыплов Алексей 5 1
Бобырь Алексей 1 1
Соловьев Павел 26 1
Щукин Сергей 3 1
Муравьев Сергей 3 1
Лялин Сергей 7 1
Гречихо Максим 6 1
Красильников Александр 2 1
Орлов Евгений 2 1
Маслов Федор 6 1
Акчурин Айнур 2 1
Маймор Артем 4 1
Туленков Александр 1 1
Эбель Никита 1 1
Веселуха Галина 1 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Гутин Александр 19 1
Морозов Алексей 62 1
Моторко Андрей 72 1
Сивцев Илья 166 1
Абрамов Игорь 6 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 3
Европа 24681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8226 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Казахстан - Республика 5841 1
Беларусь - Белоруссия 6077 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2238 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1075 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1080 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 515 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 895 1
Россия - Кубань 219 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 763 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3798 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3223 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1792 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 22 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 204 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 1
N+1 - Издание 181 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 266 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

