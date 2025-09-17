Разделы

Подтверждена совместимость UDV DATAPK Industrial Kit и системы автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D от IEK Digital

ГК UDV Group и IEK Digital провели испытания совместимости своих решений для обеспечения информационной безопасности промышленных сетей. Компании получили подтверждение совместимости решения MasterSCADA 4D с UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 – комплексного решения для обеспечения кибербезопасности любых АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

В ходе лабораторных испытаний были протестированы функциональные возможности комплекса UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 в связке с решением MasterSCADA 4D. Специалистами проверено, что функции комплекса корректно выполняются применительно к MasterSCADA 4D, а влияние UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 на функциональность MasterSCADA 4D при совместной работе отсутствует. Не было выявлено сведений об отказах, аварийных ситуациях или сбоях. Тестирование прошло успешно, и технологическая совместимость указанных решений полностью подтвердилась.

Такая технологическая интеграция позволит компаниям, использующим решения UDV DATAPK Industrial Kit и MastersSCADA 4D, инвентаризировать и защищать критические производственные системы путем глубокого анализа промышленного сетевого трафика, контроля конфигурационных параметров и параметров технологических процессов, анализа событий ИБ, выявления угроз, атак, централизованного управления проектами ПЛК и восстановления исходного кода проектов в критических ситуациях. Использование решений UDV DATAPK Industrial Kit и MasterSCADA 4D в комплексе обеспечивает непрерывную доступность производства и бизнеса в условиях растущего количества целенаправленных атак.

«Сотрудничество с IEK Digital — это еще один важный шаг для нас в развитии промышленной кибербезопасности в России. Используя наши решения вместе, бизнес может не только увидеть, что происходит в отдельных сегментах сети, но и оперативно отвечать на любые угрозы без риска нарушить технологические процессы и избежать простоев из-за кибератаки. Для заказчиков это означает повышение устойчивости производства, снижение затрат на реагирование и уверенность в сохранности критически важных данных и оборудования», — отметил Федор Маслов, менеджер продукта UDV DATAPK Industrial Kit.

«Наши клиенты ждут от нас не только удобных и масштабируемых решений для автоматизации, но и гарантии, что внедрение новых технологий не приведет к угрозам для производства. Совместимость с UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 подтверждает, что MasterSCADA 4D можно безопасно использовать в условиях высоких требований к информационной безопасности. Это дает предприятиям возможность внедрять инновации и развивать производство, не опасаясь простоев или киберинцидентов», — отметил Андрей Подлесный, исполнительный директор IEK Digital.

