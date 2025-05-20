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Маслов Федор


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Подтверждена совместимость комплекса UDV DATAPK Industrial Kit и системы контроля информационного обмена «Синоникс» от «АйТи Бастион» 1
17.04.2024 UDV Group выпустил новый релиз DATAPK Industrial Kit 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маслов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Овен 21 1
UDV group - ЮДВ групп 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4122 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 142 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2223 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 281 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1300 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 21 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 40 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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