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Маслов Федор
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Подтверждена совместимость комплекса UDV DATAPK Industrial Kit и системы контроля информационного обмена «Синоникс» от «АйТи Бастион» 1
|17.04.2024
|UDV Group выпустил новый релиз DATAPK Industrial Kit 1
Маслов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Овен 21 1
|UDV group - ЮДВ групп 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
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