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Кузнецов Андрей

СОБЫТИЯ


06.08.2026 «Рубэкап» выпустила RuBackup 3.0 1
20.07.2026 «Группа Астра» и BAUM-Inform расширяют возможности использования отечественных технологий 1
29.06.2026 Решения «Базиса» легли в основу системы умного энергоучета «РусГидро» в облаке «МегаФона» 1
17.06.2026 Nerpa и RuBackup подтвердили технологическую совместимость решений для защиты данных 1
08.06.2026 «Диасофт» расширил возможности «Сервера аутентификации» за счет поддержки SCIM 2.0 1
28.05.2026 «МегаФон» и «УльтимаТек» объединяют экспертизу для развития рынка Private LTE в России 1
21.05.2026 «МегаФон» и «Искра Технологии» расширяют выбор решений для частных LTE/5G сетей 1
20.05.2026 «МегаФон» интегрирует платформу управления производством «Цифры» в частные сети 1
18.05.2026 «МегаФон» внедрит новое ядро для частных сетей 1
18.05.2026 «МегаФон» запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода 1
17.04.2026 Positive Technologies научила нейросеть находить вирусы, «читая» файлы как текст 1
09.04.2026 «МегаФон» открыл бизнесу доступ к 25 ИИ-сервисам 1
07.04.2026 «РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных 1
17.03.2026 «Фикслайн» будет создавать промышленные решения на базе платформы ИНКА 4.0 1
05.03.2026 Технологическая синергия и операционная эффективность: «Группа Астра» выводит на рынок решение для защиты данных в виртуальных средах 1
13.02.2026 Сертифицированная связка: российские серверы «Тринити» и СРК RuBackup готовы к работе в ИТ-инфраструктуре 1
11.02.2026 R-Style Softlab завершила тестирование ДБО для физических и юридических лиц на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы» 1
30.01.2026 ИИ не видит: российские исследователи оценили способность нейросетей понимать геометрию 1
22.01.2026 R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля 1
21.01.2026 R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля 1
15.01.2026 Новые возможности и промышленные решения в RuBackup 2.8 1
15.01.2026 Подтверждена совместимость ПК «Синоникс» и DS Proxima 1
19.12.2025 «РуБэкап» и «Диамант» интегрировали решения для создания защищенного контура хранения данных 1
05.12.2025 «АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс» до версии 1.8 1
20.11.2025 Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup 1
18.11.2025 Оценка качества genAI-фичей, ML для кибербеза, MCP-серверы и оптимизация LLM – о чем расскажут на зимней Conversations? 1
06.11.2025 «Репропарк» выбрал мониторы «Гигант» для производственных задач 1
06.11.2025 Применение ИИ для автоматизации проектирования сэкономит архитекторам до 40% времени 1
30.10.2025 Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования 1
30.10.2025 Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости 1
30.10.2025 Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50% 1
28.10.2025 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» автоматизировали обработку событий ИБ через интеграцию «Синоникса» с SIEM-системой KUMA 1
21.10.2025 MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий 1
13.10.2025 На выставке INTERLIGHT | SMART CITY&HOME 2025 впервые пройдут тематические туры для профессионалов отрасли 1
09.10.2025 R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем 1
07.10.2025 RuBackup 2.7: новые возможности для быстрого восстановления и защиты данных 1
28.08.2025 «МегаФон» запускает услугу «Тайный покупатель» на базе видеоаналитики 1
30.07.2025 «МегаФон» улучшил условия видеонаблюдения для ПВЗ 1
04.07.2025 Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений» 1
24.06.2025 «АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7 1

Публикаций - 115, упоминаний - 119

Кузнецов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
МегаФон 10742 15
Элтел Нетворкс 57 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 7
SAP SE 5601 7
АйТи Бастион - IT Bastion 154 6
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Software AG & IDS Scheer 209 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
АйТи 1519 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 3
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
Казахтелеком 348 3
X-Com - Икс ком 188 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Раском - Rascom 51 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 2
ВестКолл - WestCall 90 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 3
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 3
Овергаз 3 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Связной ГК 1401 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
СДМ-Банк 75 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Кредит Европа банк 67 2
Новард УК - Novard 73 2
Фора Банк 86 2
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 2
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Ионов и Партнеры 9 2
ЦентрОбувь ТД 29 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Алеф Меховая компания 7 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 53
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Linux OS 11533 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 7
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 6
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 6
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 6
АйТи Бастион - Синоникс 24 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 50 4
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 30 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 4
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 3
MariaDB - SkySQL 52 3
OpenNebula 43 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Machine 1U, 2U 6 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 3
AIRI - FusionBrain 32 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Ruble 5 3
Microsoft Windows 16882 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 3
SQLite - встраиваемая СУБД 56 3
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 2
Сафронов Юрий 68 4
Коптелов Андрей 134 4
Фетисов Алексей 65 3
Илюхин Олег 21 3
Попова Мария 141 3
Серова Елена 320 3
Шестаков Александр 40 3
Леушев Андрей 75 3
Патрин Максим 32 3
Бахвалов Андрей 18 3
Ларичев Юрий 16 3
Сасыкин Виталий 3 3
Сазонов Семен 6 3
Громова Ирина 3 3
Белоусов Владимир 3 3
Джалкибаев Жексен 3 3
Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 3
Norton David - Нортон Дэвид 7 3
Фатнев Николай 5 3
Маракшин Владимир 5 3
Сотин Денис 216 3
Вагизов Руслан 25 3
Шарак Андрей 67 2
Попов Денис 16 2
Федечкин Эдуард 58 2
Воинов Сергей 13 2
Новиков Александр 36 2
Ульянов Николай 176 2
Степанов Владимир 91 2
Косачев Антон 11 2
Наумов Дмитрий 15 2
Разумовский Дмитрий 125 2
Кабаков Ярослав 66 2
Лебедев Сергей 67 2
Оселедец Иван 51 2
Щиров Илья 45 2
Горбунов Вадим 12 2
Панасюк Иосиф 9 2
Левиков Антон 69 2
Зайцев Николай 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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