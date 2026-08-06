Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 115, упоминаний - 119
Кузнецов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Юрий 68 4
|Коптелов Андрей 134 4
|Фетисов Алексей 65 3
|Илюхин Олег 21 3
|Попова Мария 141 3
|Серова Елена 320 3
|Шестаков Александр 40 3
|Леушев Андрей 75 3
|Патрин Максим 32 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Ларичев Юрий 16 3
|Сасыкин Виталий 3 3
|Сазонов Семен 6 3
|Громова Ирина 3 3
|Белоусов Владимир 3 3
|Джалкибаев Жексен 3 3
|Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 3
|Norton David - Нортон Дэвид 7 3
|Фатнев Николай 5 3
|Маракшин Владимир 5 3
|Сотин Денис 216 3
|Вагизов Руслан 25 3
|Шарак Андрей 67 2
|Попов Денис 16 2
|Федечкин Эдуард 58 2
|Воинов Сергей 13 2
|Новиков Александр 36 2
|Ульянов Николай 176 2
|Степанов Владимир 91 2
|Косачев Антон 11 2
|Наумов Дмитрий 15 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Лебедев Сергей 67 2
|Оселедец Иван 51 2
|Щиров Илья 45 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Панасюк Иосиф 9 2
|Левиков Антон 69 2
|Зайцев Николай 32 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.