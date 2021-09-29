Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузнецов Андрей
Публикаций - 38, упоминаний - 46
Кузнецов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патрин Максим 31 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Бестаев Александр 2 2
|Гришин Александр 12 2
|Киляков Александр 5 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Крысина Ольга 109 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Яшкин Вячеслав 3 1
|Шубин Иван 3 1
|Голдсмит Никита 3 1
|Леушев Андрей 63 1
|Каменский Владислав 4 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Федосов Виктор 8 1
|Емельянов Алексей 8 1
|Кистень Алексей 1 1
|Горелышев Алексей 1 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Попов Андрей 74 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Настасенко Марина 8 1
|Ворошилов Павел 6 1
|Гурко Денис 11 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Бобров Сергей 9 1
|Хасанов Василий 1 1
|Логинов Александр 34 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
|Македонский Сергей 34 1
|Кирьянова Александра 44 1
|Смятских Алексей 47 1
|Лысенко Юрий 17 1
|Акимов Евгений 32 1
|Рустамов Рустам 169 1
|CNews Analytics 2323 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 670 1
|Forrester Research 462 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru