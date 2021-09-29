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Кузнецов Андрей



29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
26.08.2021 Эксперты Национального киберполигона помогли сделать промышленное оборудование MOXA более защищенным 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
27.04.2020 «Ред софт» и RuBackup протестировали продукты 1
02.03.2020 Основатели корпоративного мессенджера Dialog покинули компанию 2
24.12.2018 «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса» 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 2
24.10.2018 Через пять лет искусственный интеллект будет работать в каждой российской компании 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
19.12.2016 Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» испытаны на автомобиле в коммерческой эксплуатации 1
30.09.2016 Dialog messenger оснастят технологиями распознавания речи и голосовой биометрии от «Фактора Связи» 1
21.12.2015 Решение MaxPatrol SIEM протестировано на серверах Inspur 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 3
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
11.04.2013 Корпоративная связь: активность регионов 2
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM 1
15.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
26.08.2010 «Техносерв» создал удаленный резервный телекоммуникационный центр для «Промсвязьбанка» 1
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах 1
20.01.2010 Количество абонентов ШПД «ВолгаТелеком» превысило 1 млн 1
29.12.2009 В руководстве «ВолгаТелекома» новые назначения 1
04.06.2009 «Банк Уралсиб» автоматизировал мониторинг событий ИБ с помощью «Техносерва» 1
30.10.2008 «ТехноСерв А/С» назначил нового директора департамента по работе с финансовыми организациями 3
14.11.2007 «Вестколл» вложит $55 млн в 100 тысяч абонентов 1
17.10.2007 Американцы выдумали питерского порно-хостера 2
10.01.2007 Новый год: Питер поборол перегрузки трафика 1
10.11.2006 Петербург: Премьера IPTV 1
25.10.2006 Интернет-оператор "Элтел" объединяется с домашней сетью "Транскейно" 1
19.09.2006 Финны снова оставили Питер без интернета 1
19.09.2006 Финны опять устроили Петербургу перебои с интернетом 1
20.07.2006 Финский рабочий отключил Питер от интернета 1
20.07.2006 Бульдозерист отключил Петербург от интернета 1

Публикаций - 38, упоминаний - 46

Кузнецов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5153 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6100 3
Dialog - Диалог 35 3
Гарс Телеком - Gars Telecom 50 2
ВолгаТелеком 342 2
Microsoft Corporation 13573 2
SAP SE 3508 2
Accenture - Аксенчер 591 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7100 2
Oracle Corporation 3868 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 292 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 175 1
Quest Software 29 1
RuBackup - Рубэкап 11 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 298 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 324 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7080 1
VK - Mail.ru Group 2641 1
NetApp 496 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
АФК Система ПАО 1274 1
Facebook 3963 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 269 1
Telegram Group 704 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
ВТБ Банк Москвы 394 3
Альфа-Банк 1174 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4416 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 169 1
РусславБанк - РСБ 147 1
МДМ Банк 152 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Связь-банк 91 1
Газпромбанк - ГПБ 718 1
CyberPlat - КиберПлат 237 1
ВТБ24 597 1
Почта Банк 290 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Металлинвестбанк 39 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 523 1
МКБ - Московский кредитный банк 273 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6186 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1098 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2357 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1765 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2078 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 276 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10946 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3395 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 131 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1223 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1335 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5443 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 81 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3998 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 630 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 985 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1951 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8079 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 204 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 231 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 658 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 510 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 113 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
DevSecOps - Development Security Operations 32 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 138 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 44 1
Data Governance - Руководство данными 52 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 139 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
WhatsApp Messenger 655 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 18 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 137 1
Xelent ЦОД 1 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Linux OS 4792 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10774 1
Apple iOS 5751 1
Dialog - Мессенджер 25 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Snapchat 89 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 856 1
Google Gmail 715 1
Ред ОС 239 1
Rakuten Viber 430 1
Microsoft Windows 10 7598 1
Патрин Максим 31 3
Бахвалов Андрей 18 3
Бестаев Александр 2 2
Гришин Александр 12 2
Киляков Александр 5 2
Долмацкий Яков 4 2
Крысина Ольга 109 2
Соловьев Алексей 60 2
Яшкин Вячеслав 3 1
Шубин Иван 3 1
Голдсмит Никита 3 1
Леушев Андрей 63 1
Каменский Владислав 4 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Федосов Виктор 8 1
Емельянов Алексей 8 1
Кистень Алексей 1 1
Горелышев Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Попов Андрей 74 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Настасенко Марина 8 1
Ворошилов Павел 6 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 16 1
Бобров Сергей 9 1
Хасанов Василий 1 1
Логинов Александр 34 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Македонский Сергей 34 1
Кирьянова Александра 44 1
Смятских Алексей 47 1
Лысенко Юрий 17 1
Акимов Евгений 32 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 64786 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20226 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9155 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17510 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8918 2
Россия - ЦФО - Калужская область 627 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2789 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 605 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1526 2
Европа Восточная 2013 2
Южная Корея - Республика 1804 2
США - Калифорния 1255 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 985 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 793 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 125 1
Италия - Итальянская Республика 1649 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 455 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 290 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 426 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 377 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 154 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 60 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 97 1
Палестина - Сектор Газа 6 1
Азия - Азиатский регион 1801 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1673 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1443 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1322 1
Украина 4073 1
Россия - СФО - Новосибирск 2274 1
Беларусь - Белоруссия 2362 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6738 1
Новая Зеландия 337 1
Таиланд - Королевство 420 1
Специальный административный район Гонконг 666 1
Ближний Восток 1699 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 861 1
Австралия - Австралийский Союз 1345 1
Норвегия - Королевство 510 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2379 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 876 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 450 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4391 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4407 6
CNews Analytics 2323 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 670 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 661 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
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